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Новости Фото Война
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Разведка США подтвердила, что Россия бьет по Украине северокорейскими баллистическими ракетами. ФОТО

Разведывательное управление Пентагона подтвердило, что Россия использует северокорейские ракеты для ударов по Украине.

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на соответствующий отчет американской разведки, сообщает Цензор.НЕТ.

К такому выводу разведка США пришла, сравнив изображение "ракетного мусора", которое было найдено в Харькове после обстрела 2 января и изображения ракет в северокорейских государственных СМИ 2023 года.

Розвідка США підтвердила, що РФ б’є по Україні ракетами з КНДР

"Обломки в Украине визуально соответствуют ракетам на изображениях с северокорейских государственных СМИ", - говорится в отчете.

Розвідка США підтвердила, що РФ б’є по Україні ракетами з КНДР

В частности, аналитики обнаружили сходство в секциях переднего двигателя, кормового двигателя и кабельного лотка, а также кольцевых разъемов на фото обломков ракет в Харькове и ракет на заводе в Пхеньяне.

Розвідка США підтвердила, що РФ б’є по Україні ракетами з КНДР

Читайте также: Более 11 тыс. контейнеров с оружием закупила РФ у КНДР, - США

Отношения России и Северной Кореи

Ранее сообщалось, что с марта 2024 года Россия начала прямые поставки топлива в КНДР с нарушениями санкционного режима ООН.

Поставки, очевидно, происходят в обмен на снаряды и ракеты, в которых Москва нуждается для обстрелов Украины.

В конце прошлого года сообщалось, что, согласно американским данным, подтвержденным спутниковыми снимками, Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами.

Автор: 

КНДР (1212) россия (95683) США (26853)


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Топ комментарии
+27
Черговий момент, щоб дати дозвіл хєрачить по оркостану
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30.05.2024 21:11
+25
Що би дійти до такого висновку їм знадобилось пів року а корейці за пару неділь кацапам тисячі контейнерів відправили. Союзники б*ядь
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30.05.2024 21:13
+13
сегодня Блинкен на эту тему уже высказался в Молдове. нет запретов на применение американского оружия по московии! кому и как он ещё должен сказать!?
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30.05.2024 21:24
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Черговий момент, щоб дати дозвіл хєрачить по оркостану
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30.05.2024 21:11 Ответить
сегодня Блинкен на эту тему уже высказался в Молдове. нет запретов на применение американского оружия по московии! кому и как он ещё должен сказать!?
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30.05.2024 21:24 Ответить
білнкен не вирішує. Є довбаний пентагон, адміністрація, байден, сенат, конгрес і хрен зна хто ще.
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31.05.2024 00:41 Ответить
В прикордонних зонах. І то незрозуміло чи можна стріляти наприклад на Сумщині і Чернігівщині і на скільки кілометрів. Може там дозволили на 20км, так це конєшно дуже "допоможе".
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01.06.2024 21:39 Ответить
Хоча звичайно не американці винуваті що "вялікая космічная держава" за два роки повномасштабки не спромоглася "народити" якіхось нормальних ракет. І навіть "ненормальних" в достатній кількості теж. Вся країна піськи дрочить і заставити працювати ніхто не здатен.
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01.06.2024 21:42 Ответить
Що би дійти до такого висновку їм знадобилось пів року а корейці за пару неділь кацапам тисячі контейнерів відправили. Союзники б*ядь
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30.05.2024 21:13 Ответить
Союзники б*ядь.
А не пора лі раздуплитись,що вони нас зливают?А чому?
Да тому що підкорюються цим чувачкам у шляпах(дивимось відео по посиланню).
А наш Зеля з Путлером чистять від українців для них землю.
https://www.tiktok.com/@fuck.off486/video/7359326166081146118?_r=1&_t=8mkzjuS2enO Відео тут
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30.05.2024 23:18 Ответить
Ось вам ще,де прямим текстом. https://www.youtube.com/watch?v=Bu0xXs71jQI&ab_channel=TanyaKaratsubaSeid-Burkhan
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30.05.2024 23:20 Ответить
отже, ми не тих союзників обрали
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31.05.2024 00:42 Ответить
Ми не проти вдарити по рашці вашими балістичними ракетами. Взнаємо чиї краще
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30.05.2024 21:14 Ответить
Виявляється анекдот про Зоркого Сокола і стіну зовсім не анекдот...
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30.05.2024 21:20 Ответить
з березня 2024 року Росія https://biz.censor.net/news/3480733/rosiya_pochala_postachaty_naftoprodukty_do_kndr_v_obmin_na_zbroyu_ft до КНДР з порушеннями санкційного режиму ООН. Джерело:
***********
А почалося все з сіна.

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30.05.2024 21:28 Ответить
Проте США сцить дати дозвіл бити їхніми ракетами по кацапії, бо ***** бить буде.
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30.05.2024 21:32 Ответить
Проте США сцить дати дозвіл бити їхніми ракетами по кацапії, бо ***** бить буде.

Хосподі,який же ви наївний.
Ось послухайте розумну людину.
https://youtu.be/miHC79J_bMQ?si=aJ2RaL0QPUSv7Y7c&t=620
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30.05.2024 23:27 Ответить
На відміну від тупої худоби я не дивлюсь кацапляче сміття.
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31.05.2024 10:38 Ответить
На відміну від тупої худоби.
А ось образи в данному випадку роблять проти вас,показуючи вашу невихованість(це я ще м'яко про вас висловився) і невміння дискутувати.

я не дивлюсь кацапляче сміття.
Хреновий з вас аналітик.Цікаву інфу можна отримати навіть від кацапів.
Наприклад Лавров зробив обмовку по Фрейду,заявивши,що німці їх володарі,що доказує,що Захід і рашка заразом. Ось його пряма мова https://www.tiktok.com/@svetlana..sokova/video/7369625649499196690 Відео тут
До речі,людина,посилання на котрого я давав,симпатизує Україні.Ви навіть не послухали,не вникнули,що вона каже.З таким підхідом до інформації ви ніколи досконало не розберетесь у багатьох питаннях.
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31.05.2024 14:44 Ответить
Та клав я на думку хохла та його хорошого рюзге, взагалі з чого ти вирішив, що я знаю рюзге балачку? Я не потрибую порад недоумків і тим паче не питатиму у кацапів як мені жити у себе вдома.
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31.05.2024 15:29 Ответить
вот как так, забитая и отсталая, под санкциями, северная корея делает ракеты!!! а мы не можем?! нет слов(((
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30.05.2024 21:33 Ответить
Голодні, але з ракетами.
Досить глянути на північнокорейських свиней:

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30.05.2024 21:42 Ответить
Німці ФАУ-1,2 у великих кількостях виробляли, а наші дегенерати у владі за 2 роки в ********* світі не можуть шось підібне зробити і закидати рашку!
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30.05.2024 23:46 Ответить
американськими по росії не можна, агов госдеп, з вас знущаються, негайно виправляйтесь
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30.05.2024 21:42 Ответить
Так учитесь как помогать надо и как делать---в Техасе завод строить, на Аляске фабрику курток для ВСУ к зиме 2025-26гг! ******* гундосые.
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30.05.2024 21:48 Ответить
та не може бути!
А північнокорейська розвідка коли зможе підтвердити, що Україна б'є по росії амриканськими балістичними ракетами?
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30.05.2024 21:52 Ответить
очевидно,тільки для вас та картавоголосої Бубочки є таємницею,що Америка та десятки інших країн......давно дали добро бити по Рашці їх зброєю,більш того,на постійне голосіння і ниття Бубочки вони не втомлюються повторювати: та бийте вже,накінець!ми не заперечуємо! схоже,Бубочка хоче своїм ниттям виправдати своє небажання бити по Рашці,йому зручніше щоденно у відосиках висловлювати співчутт загиблим,як він каже,українцям та українкам...
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30.05.2024 21:58 Ответить
про "дали добро" - це вам саліван наснився у нездоровому угарі?
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30.05.2024 22:05 Ответить
Отже, Північна Корея стала нашою законною ціллю.
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30.05.2024 21:53 Ответить
Асвальт туди не долетить.
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30.05.2024 23:31 Ответить
А США, Італія, Германія очкує і не дає згоди бити по військовим цілям в Раші , це якась ганьба і зрадництво!!!!!!!!!!!!!!!
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30.05.2024 21:53 Ответить
очевидно,тільки для вас та маленької картавоголосої Бубочки є таємницею,що Америка та десятки інших країн......давно дали добро бити по Рашці їх зброєю,більш того,на постійне голосіння і ниття Бубочки вони не втомлюються повторювати: та бийте вже,накінець!ми не заперечуємо! чого ви телитесь? схоже,Бубочка хоче своїм ниттям виправдати своє небажання бити по Рашці,йому зручніше щоденно у відосиках висловлювати співчуття загиблим,як він каже,українцям та українкам. аж до останнього українця з українкою....
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30.05.2024 22:00 Ответить
Тепер це залізний аргумент лупашити по
оркостану будьякими ракетами..."зуб за зуб"...)
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30.05.2024 22:07 Ответить
Розвідка США по знімочкам зі ЗМІ робить висновки?!!
Наші специ не вивчають уламки та не надають їм інформацію?
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30.05.2024 22:07 Ответить
Але ж треба використовувати лише в межах своєї території
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30.05.2024 22:07 Ответить
І постачає ці ракети беззастережно та без зайвих оголошень!!! На відміну від ,,гарантів"!!
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30.05.2024 22:16 Ответить
дайте хоч дозвіл хєрячити по кореї північній
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30.05.2024 22:22 Ответить
Чи не пора подумати над дронами далекої дії... Кілометрів так тисяч на ...надцять?
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30.05.2024 22:24 Ответить
і фуйло не питає дозволу в Винь фуня
ні в китаьози Сці
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30.05.2024 22:27 Ответить
Против нас воюют 4 ВПК - рашка, белороzzия, окупированная часть Кореи (кндр) и Полотенца на голове (режим в Тегеране). Также почти воюет кнр (днр китайский комуниздов) .
Цель на будущее, после войны за Независимость - создать Коалицию по уничтожению комуняцких и шиитских режимов.
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30.05.2024 23:48 Ответить
Старая новость.
С конца февраля-начала марта сев.корейские ракеты больше не использовались.
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31.05.2024 09:44 Ответить
Якийсь дисонанс. Як дикуни з Ірану, Пікістану і Північної Кореї змогли наклепати купу ракет, а космічна держава Україна, яка має давні традиції ракетобудування, крутих спеціалістів і ракетну промисловість не спромоглась зроботи хоч щось массове. 5 ракет Нептун за 10 років війни - це ні про що. Це ж треба мати неабиякий талант, щоб так все просрати.
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01.06.2024 14:09 Ответить
Я даже знаю, что это за талант. Это воровской талант.
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02.06.2024 04:25 Ответить
После победы над мордором нужно будет помогать Южной Корее усиливать ее армию, чтобы этот клоповник в Северной Корее смогли быстро раздавить.
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02.06.2024 04:23 Ответить
 
 