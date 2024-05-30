Разведка США подтвердила, что Россия бьет по Украине северокорейскими баллистическими ракетами. ФОТО

Разведывательное управление Пентагона подтвердило, что Россия использует северокорейские ракеты для ударов по Украине.

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на соответствующий отчет американской разведки, сообщает Цензор.НЕТ.

К такому выводу разведка США пришла, сравнив изображение "ракетного мусора", которое было найдено в Харькове после обстрела 2 января и изображения ракет в северокорейских государственных СМИ 2023 года.

"Обломки в Украине визуально соответствуют ракетам на изображениях с северокорейских государственных СМИ", - говорится в отчете.

В частности, аналитики обнаружили сходство в секциях переднего двигателя, кормового двигателя и кабельного лотка, а также кольцевых разъемов на фото обломков ракет в Харькове и ракет на заводе в Пхеньяне.

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Отношения России и Северной Кореи

Ранее сообщалось, что с марта 2024 года Россия начала прямые поставки топлива в КНДР с нарушениями санкционного режима ООН.

Поставки, очевидно, происходят в обмен на снаряды и ракеты, в которых Москва нуждается для обстрелов Украины.

В конце прошлого года сообщалось, что, согласно американским данным, подтвержденным спутниковыми снимками, Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами.