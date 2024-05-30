Разведка США подтвердила, что Россия бьет по Украине северокорейскими баллистическими ракетами. ФОТО
Разведывательное управление Пентагона подтвердило, что Россия использует северокорейские ракеты для ударов по Украине.
Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на соответствующий отчет американской разведки, сообщает Цензор.НЕТ.
К такому выводу разведка США пришла, сравнив изображение "ракетного мусора", которое было найдено в Харькове после обстрела 2 января и изображения ракет в северокорейских государственных СМИ 2023 года.
"Обломки в Украине визуально соответствуют ракетам на изображениях с северокорейских государственных СМИ", - говорится в отчете.
В частности, аналитики обнаружили сходство в секциях переднего двигателя, кормового двигателя и кабельного лотка, а также кольцевых разъемов на фото обломков ракет в Харькове и ракет на заводе в Пхеньяне.
Отношения России и Северной Кореи
Ранее сообщалось, что с марта 2024 года Россия начала прямые поставки топлива в КНДР с нарушениями санкционного режима ООН.
Поставки, очевидно, происходят в обмен на снаряды и ракеты, в которых Москва нуждается для обстрелов Украины.
В конце прошлого года сообщалось, что, согласно американским данным, подтвержденным спутниковыми снимками, Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами.
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А не пора лі раздуплитись,що вони нас зливают?А чому?
Да тому що підкорюються цим чувачкам у шляпах(дивимось відео по посиланню).
А наш Зеля з Путлером чистять від українців для них землю.
https://www.tiktok.com/@fuck.off486/video/7359326166081146118?_r=1&_t=8mkzjuS2enO Відео тут
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А почалося все з сіна.
Хосподі,який же ви наївний.
Ось послухайте розумну людину.
https://youtu.be/miHC79J_bMQ?si=aJ2RaL0QPUSv7Y7c&t=620
А ось образи в данному випадку роблять проти вас,показуючи вашу невихованість(це я ще м'яко про вас висловився) і невміння дискутувати.
я не дивлюсь кацапляче сміття.
Хреновий з вас аналітик.Цікаву інфу можна отримати навіть від кацапів.
Наприклад Лавров зробив обмовку по Фрейду,заявивши,що німці їх володарі,що доказує,що Захід і рашка заразом. Ось його пряма мова https://www.tiktok.com/@svetlana..sokova/video/7369625649499196690 Відео тут
До речі,людина,посилання на котрого я давав,симпатизує Україні.Ви навіть не послухали,не вникнули,що вона каже.З таким підхідом до інформації ви ніколи досконало не розберетесь у багатьох питаннях.
Досить глянути на північнокорейських свиней:
А північнокорейська розвідка коли зможе підтвердити, що Україна б'є по росії амриканськими балістичними ракетами?
оркостану будьякими ракетами..."зуб за зуб"...)
Наші специ не вивчають уламки та не надають їм інформацію?
ні в китаьози Сці
Цель на будущее, после войны за Независимость - создать Коалицию по уничтожению комуняцких и шиитских режимов.
С конца февраля-начала марта сев.корейские ракеты больше не использовались.