Розвідка США підтвердила, що Росія б’є по Україні північнокорейськими балістичними ракетами. ФОТО
Розвідувальне управління Пентагону підтвердило, що Росія використовує північнокорейські ракети для ударів по Україні.
Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на відповідний звіт американської розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ.
До такого висновку розвідка США дійшла, порівнявши зображення "ракетного сміття", яке було знайдене у Харкові після обстрілу 2 січня та зображення ракет у північнокорейських державних ЗМІ 2023 року.
"Уламки в Україні візуально відповідають ракетам на зображеннях з північнокорейських державних ЗМІ", - йдеться у звіті.
Зокрема, аналітики виявили схожість у секціях переднього двигуна, кормового двигуна і кабельного лотка, а також кільцевих роз'ємів на фото уламків ракет у Харкові та ракет на заводі у Пхеньяні.
Відносини Росії та Північної Кореї
Раніше повідомлялося, що з березня 2024 року Росія почала прямі поставки палива до КНДР з порушеннями санкційного режиму ООН.
Постачання, вочевидь, відбувається в обмін на снаряди та ракети, які Москва потребує для обстрілів України.
Наприкінці минулого року повідомлялося, що, згідно з американськими даними, підтвердженими супутниковими знімками, Північна Корея поставила в Росію понад тисячу контейнерів із боєприпасами.
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А не пора лі раздуплитись,що вони нас зливают?А чому?
Да тому що підкорюються цим чувачкам у шляпах(дивимось відео по посиланню).
А наш Зеля з Путлером чистять від українців для них землю.
https://www.tiktok.com/@fuck.off486/video/7359326166081146118?_r=1&_t=8mkzjuS2enO Відео тут
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А почалося все з сіна.
Хосподі,який же ви наївний.
Ось послухайте розумну людину.
https://youtu.be/miHC79J_bMQ?si=aJ2RaL0QPUSv7Y7c&t=620
А ось образи в данному випадку роблять проти вас,показуючи вашу невихованість(це я ще м'яко про вас висловився) і невміння дискутувати.
я не дивлюсь кацапляче сміття.
Хреновий з вас аналітик.Цікаву інфу можна отримати навіть від кацапів.
Наприклад Лавров зробив обмовку по Фрейду,заявивши,що німці їх володарі,що доказує,що Захід і рашка заразом. Ось його пряма мова https://www.tiktok.com/@svetlana..sokova/video/7369625649499196690 Відео тут
До речі,людина,посилання на котрого я давав,симпатизує Україні.Ви навіть не послухали,не вникнули,що вона каже.З таким підхідом до інформації ви ніколи досконало не розберетесь у багатьох питаннях.
Досить глянути на північнокорейських свиней:
А північнокорейська розвідка коли зможе підтвердити, що Україна б'є по росії амриканськими балістичними ракетами?
оркостану будьякими ракетами..."зуб за зуб"...)
Наші специ не вивчають уламки та не надають їм інформацію?
ні в китаьози Сці
Цель на будущее, после войны за Независимость - создать Коалицию по уничтожению комуняцких и шиитских режимов.
С конца февраля-начала марта сев.корейские ракеты больше не использовались.