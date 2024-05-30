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Новини Фото Війна
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Розвідка США підтвердила, що Росія б’є по Україні північнокорейськими балістичними ракетами. ФОТО

Розвідувальне управління Пентагону підтвердило, що Росія використовує північнокорейські ракети для ударів по Україні.

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на відповідний звіт американської розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ.

До такого висновку розвідка США дійшла, порівнявши зображення "ракетного сміття", яке було знайдене у Харкові після обстрілу 2 січня та зображення ракет у північнокорейських державних ЗМІ 2023 року.

Розвідка США підтвердила, що РФ б’є по Україні ракетами з КНДР

"Уламки в Україні візуально відповідають ракетам на зображеннях з північнокорейських державних ЗМІ", - йдеться у звіті.

Розвідка США підтвердила, що РФ б’є по Україні ракетами з КНДР

Зокрема, аналітики виявили схожість у секціях переднього двигуна, кормового двигуна і кабельного лотка, а також кільцевих роз'ємів на фото уламків ракет у Харкові та ракет на заводі у Пхеньяні.

Розвідка США підтвердила, що РФ б’є по Україні ракетами з КНДР

Читайте також: Понад 11 тис. контейнерів зі зброєю закупила РФ у КНДР, - США

Відносини Росії та Північної Кореї

Раніше повідомлялося, що з березня 2024 року Росія почала прямі поставки палива до КНДР з порушеннями санкційного режиму ООН.

Постачання, вочевидь, відбувається в обмін на снаряди та ракети, які Москва потребує для обстрілів України.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що, згідно з американськими даними, підтвердженими супутниковими знімками, Північна Корея поставила в Росію понад тисячу контейнерів із боєприпасами.

Автор: 

КНДР (1215) росія (65191) США (22840)


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Топ коментарі
+27
Черговий момент, щоб дати дозвіл хєрачить по оркостану
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30.05.2024 21:11
+25
Що би дійти до такого висновку їм знадобилось пів року а корейці за пару неділь кацапам тисячі контейнерів відправили. Союзники б*ядь
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30.05.2024 21:13
+13
сегодня Блинкен на эту тему уже высказался в Молдове. нет запретов на применение американского оружия по московии! кому и как он ещё должен сказать!?
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30.05.2024 21:24
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Черговий момент, щоб дати дозвіл хєрачить по оркостану
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30.05.2024 21:11 Відповісти
сегодня Блинкен на эту тему уже высказался в Молдове. нет запретов на применение американского оружия по московии! кому и как он ещё должен сказать!?
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30.05.2024 21:24 Відповісти
білнкен не вирішує. Є довбаний пентагон, адміністрація, байден, сенат, конгрес і хрен зна хто ще.
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31.05.2024 00:41 Відповісти
В прикордонних зонах. І то незрозуміло чи можна стріляти наприклад на Сумщині і Чернігівщині і на скільки кілометрів. Може там дозволили на 20км, так це конєшно дуже "допоможе".
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01.06.2024 21:39 Відповісти
Хоча звичайно не американці винуваті що "вялікая космічная держава" за два роки повномасштабки не спромоглася "народити" якіхось нормальних ракет. І навіть "ненормальних" в достатній кількості теж. Вся країна піськи дрочить і заставити працювати ніхто не здатен.
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01.06.2024 21:42 Відповісти
Що би дійти до такого висновку їм знадобилось пів року а корейці за пару неділь кацапам тисячі контейнерів відправили. Союзники б*ядь
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30.05.2024 21:13 Відповісти
Союзники б*ядь.
А не пора лі раздуплитись,що вони нас зливают?А чому?
Да тому що підкорюються цим чувачкам у шляпах(дивимось відео по посиланню).
А наш Зеля з Путлером чистять від українців для них землю.
https://www.tiktok.com/@fuck.off486/video/7359326166081146118?_r=1&_t=8mkzjuS2enO Відео тут
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30.05.2024 23:18 Відповісти
Ось вам ще,де прямим текстом. https://www.youtube.com/watch?v=Bu0xXs71jQI&ab_channel=TanyaKaratsubaSeid-Burkhan
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30.05.2024 23:20 Відповісти
отже, ми не тих союзників обрали
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31.05.2024 00:42 Відповісти
Ми не проти вдарити по рашці вашими балістичними ракетами. Взнаємо чиї краще
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30.05.2024 21:14 Відповісти
Виявляється анекдот про Зоркого Сокола і стіну зовсім не анекдот...
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30.05.2024 21:20 Відповісти
з березня 2024 року Росія https://biz.censor.net/news/3480733/rosiya_pochala_postachaty_naftoprodukty_do_kndr_v_obmin_na_zbroyu_ft до КНДР з порушеннями санкційного режиму ООН. Джерело:
***********
А почалося все з сіна.

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30.05.2024 21:28 Відповісти
Проте США сцить дати дозвіл бити їхніми ракетами по кацапії, бо ***** бить буде.
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30.05.2024 21:32 Відповісти
Проте США сцить дати дозвіл бити їхніми ракетами по кацапії, бо ***** бить буде.

Хосподі,який же ви наївний.
Ось послухайте розумну людину.
https://youtu.be/miHC79J_bMQ?si=aJ2RaL0QPUSv7Y7c&t=620
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30.05.2024 23:27 Відповісти
На відміну від тупої худоби я не дивлюсь кацапляче сміття.
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31.05.2024 10:38 Відповісти
На відміну від тупої худоби.
А ось образи в данному випадку роблять проти вас,показуючи вашу невихованість(це я ще м'яко про вас висловився) і невміння дискутувати.

я не дивлюсь кацапляче сміття.
Хреновий з вас аналітик.Цікаву інфу можна отримати навіть від кацапів.
Наприклад Лавров зробив обмовку по Фрейду,заявивши,що німці їх володарі,що доказує,що Захід і рашка заразом. Ось його пряма мова https://www.tiktok.com/@svetlana..sokova/video/7369625649499196690 Відео тут
До речі,людина,посилання на котрого я давав,симпатизує Україні.Ви навіть не послухали,не вникнули,що вона каже.З таким підхідом до інформації ви ніколи досконало не розберетесь у багатьох питаннях.
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31.05.2024 14:44 Відповісти
Та клав я на думку хохла та його хорошого рюзге, взагалі з чого ти вирішив, що я знаю рюзге балачку? Я не потрибую порад недоумків і тим паче не питатиму у кацапів як мені жити у себе вдома.
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31.05.2024 15:29 Відповісти
вот как так, забитая и отсталая, под санкциями, северная корея делает ракеты!!! а мы не можем?! нет слов(((
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30.05.2024 21:33 Відповісти
Голодні, але з ракетами.
Досить глянути на північнокорейських свиней:

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30.05.2024 21:42 Відповісти
Німці ФАУ-1,2 у великих кількостях виробляли, а наші дегенерати у владі за 2 роки в ********* світі не можуть шось підібне зробити і закидати рашку!
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30.05.2024 23:46 Відповісти
американськими по росії не можна, агов госдеп, з вас знущаються, негайно виправляйтесь
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30.05.2024 21:42 Відповісти
Так учитесь как помогать надо и как делать---в Техасе завод строить, на Аляске фабрику курток для ВСУ к зиме 2025-26гг! ******* гундосые.
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30.05.2024 21:48 Відповісти
та не може бути!
А північнокорейська розвідка коли зможе підтвердити, що Україна б'є по росії амриканськими балістичними ракетами?
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30.05.2024 21:52 Відповісти
очевидно,тільки для вас та картавоголосої Бубочки є таємницею,що Америка та десятки інших країн......давно дали добро бити по Рашці їх зброєю,більш того,на постійне голосіння і ниття Бубочки вони не втомлюються повторювати: та бийте вже,накінець!ми не заперечуємо! схоже,Бубочка хоче своїм ниттям виправдати своє небажання бити по Рашці,йому зручніше щоденно у відосиках висловлювати співчутт загиблим,як він каже,українцям та українкам...
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30.05.2024 21:58 Відповісти
про "дали добро" - це вам саліван наснився у нездоровому угарі?
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30.05.2024 22:05 Відповісти
Отже, Північна Корея стала нашою законною ціллю.
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30.05.2024 21:53 Відповісти
Асвальт туди не долетить.
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30.05.2024 23:31 Відповісти
А США, Італія, Германія очкує і не дає згоди бити по військовим цілям в Раші , це якась ганьба і зрадництво!!!!!!!!!!!!!!!
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30.05.2024 21:53 Відповісти
очевидно,тільки для вас та маленької картавоголосої Бубочки є таємницею,що Америка та десятки інших країн......давно дали добро бити по Рашці їх зброєю,більш того,на постійне голосіння і ниття Бубочки вони не втомлюються повторювати: та бийте вже,накінець!ми не заперечуємо! чого ви телитесь? схоже,Бубочка хоче своїм ниттям виправдати своє небажання бити по Рашці,йому зручніше щоденно у відосиках висловлювати співчуття загиблим,як він каже,українцям та українкам. аж до останнього українця з українкою....
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30.05.2024 22:00 Відповісти
Тепер це залізний аргумент лупашити по
оркостану будьякими ракетами..."зуб за зуб"...)
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30.05.2024 22:07 Відповісти
Розвідка США по знімочкам зі ЗМІ робить висновки?!!
Наші специ не вивчають уламки та не надають їм інформацію?
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30.05.2024 22:07 Відповісти
Але ж треба використовувати лише в межах своєї території
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30.05.2024 22:07 Відповісти
І постачає ці ракети беззастережно та без зайвих оголошень!!! На відміну від ,,гарантів"!!
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30.05.2024 22:16 Відповісти
дайте хоч дозвіл хєрячити по кореї північній
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30.05.2024 22:22 Відповісти
Чи не пора подумати над дронами далекої дії... Кілометрів так тисяч на ...надцять?
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30.05.2024 22:24 Відповісти
і фуйло не питає дозволу в Винь фуня
ні в китаьози Сці
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30.05.2024 22:27 Відповісти
Против нас воюют 4 ВПК - рашка, белороzzия, окупированная часть Кореи (кндр) и Полотенца на голове (режим в Тегеране). Также почти воюет кнр (днр китайский комуниздов) .
Цель на будущее, после войны за Независимость - создать Коалицию по уничтожению комуняцких и шиитских режимов.
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30.05.2024 23:48 Відповісти
Старая новость.
С конца февраля-начала марта сев.корейские ракеты больше не использовались.
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31.05.2024 09:44 Відповісти
Якийсь дисонанс. Як дикуни з Ірану, Пікістану і Північної Кореї змогли наклепати купу ракет, а космічна держава Україна, яка має давні традиції ракетобудування, крутих спеціалістів і ракетну промисловість не спромоглась зроботи хоч щось массове. 5 ракет Нептун за 10 років війни - це ні про що. Це ж треба мати неабиякий талант, щоб так все просрати.
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01.06.2024 14:09 Відповісти
Я даже знаю, что это за талант. Это воровской талант.
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02.06.2024 04:25 Відповісти
После победы над мордором нужно будет помогать Южной Корее усиливать ее армию, чтобы этот клоповник в Северной Корее смогли быстро раздавить.
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02.06.2024 04:23 Відповісти
 
 