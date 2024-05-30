Розвідка США підтвердила, що Росія б’є по Україні північнокорейськими балістичними ракетами. ФОТО

Розвідувальне управління Пентагону підтвердило, що Росія використовує північнокорейські ракети для ударів по Україні.

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на відповідний звіт американської розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ.

До такого висновку розвідка США дійшла, порівнявши зображення "ракетного сміття", яке було знайдене у Харкові після обстрілу 2 січня та зображення ракет у північнокорейських державних ЗМІ 2023 року.

"Уламки в Україні візуально відповідають ракетам на зображеннях з північнокорейських державних ЗМІ", - йдеться у звіті.

Зокрема, аналітики виявили схожість у секціях переднього двигуна, кормового двигуна і кабельного лотка, а також кільцевих роз'ємів на фото уламків ракет у Харкові та ракет на заводі у Пхеньяні.

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Відносини Росії та Північної Кореї

Раніше повідомлялося, що з березня 2024 року Росія почала прямі поставки палива до КНДР з порушеннями санкційного режиму ООН.

Постачання, вочевидь, відбувається в обмін на снаряди та ракети, які Москва потребує для обстрілів України.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що, згідно з американськими даними, підтвердженими супутниковими знімками, Північна Корея поставила в Росію понад тисячу контейнерів із боєприпасами.