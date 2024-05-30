Байден тайно разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по РФ при обороне Харьковщины, - Politico
Администрация Байдена тайно дала Украине разрешение нанести удары по территории РФ, используя предоставленное США оружие. Это касается исключительно боев на Харьковском направлении.
Об этом сообщают источники издания Politico, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Байден недавно приказал своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для целей противодействия огню в Харькове, чтобы Украина могла ответить российским силам, которые наносят им удары или готовятся ударить по ним", - сказал американский чиновник, добавив, что политика в отношении разрешения дальних ударов внутри России "не изменилась".
За последние несколько дней США приняли решение разрешить Украине "гибкость" для защиты от атак на границе под Харьковом, сказал другой чиновник.
Удары по территории РФ американским оружием
Президент Зеленский заявил, что Украина никогда не била по территории РФ оружием, предоставленным западными партнерами.
Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения относительно использования американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.
Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.
Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.
Спикер Палаты представителей США Джонсон поддержал идею Украины бить по территории РФ американским оружием.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории России, но решение за Украиной.
Пожалуйста, подождите...
2. Ударів досі не було: тобто невідомо, чи не бреше політіко.
тому "війна повертається на росію" - це дуже гучно сказано .
Значеня слова "таємно" тепер означає "п*здіть про це усюди де заманеться"...?
Чому так не зробили х/з...
Джерело: журналіст "Голосу Америки" https://x.com/OstapYarysh/status/1796280076230652130 Остап Яриш у X
Пряма мова: "Американський чиновник підтвердив "Голосу Америки", що Джо Байден нещодавно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати надану зброю для контрвогню в Харківській області, щоб Україна могла завдати удару у відповідь російським силам, які їх атакують".
тобто не по території росії дозволили, а по атакуючим силам - що взагалі дивно звучить
"США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину, - журналіст Яриш Джерело: "
Якшо "нещодавно наказав", то пройшло вже 3-4 дні,
а в новинах ніяких "результатів"
Як перевірити чи було взагалі "таємно", чи не "таємно"?
- рашка должна распастся на мелкие куски и пройти кучу гражданских войн, что бы все они сполна оплатили то, что сделали и делают.
- Саботаж Ленд лиз - это преступление против украинцев, американцев которые за него проголосовали устами своих представителей в Конгрессе и по сути преступление против человечества.
со всеми пунктами согласен?
"Безпекова допомога, яку ми надаємо Україні, має використовуватися в Україні. Бити по цілях на території Росії не дозволяємо, - заступниця речника Пентагону Сінгх Джерело: "
От як можна щось "таємно дозволити"? Ну це ж миттєво стане відомо після першого ж застосування їхньої зброї. Русня сфотографує уламки атакамсів і викладе у себе в пабліках.