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Байден (2764) США (24852) Харьковщина (5576)

Байден тайно разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по РФ при обороне Харьковщины, - Politico

байден,джо

Администрация Байдена тайно дала Украине разрешение нанести удары по территории РФ, используя предоставленное США оружие. Это касается исключительно боев на Харьковском направлении.

Об этом сообщают источники издания Politico, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Байден недавно приказал своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для целей противодействия огню в Харькове, чтобы Украина могла ответить российским силам, которые наносят им удары или готовятся ударить по ним", - сказал американский чиновник, добавив, что политика в отношении разрешения дальних ударов внутри России "не изменилась".

За последние несколько дней США приняли решение разрешить Украине "гибкость" для защиты от атак на границе под Харьковом, сказал другой чиновник.

Читайте также: Политика относительно применения американского оружия по территории РФ остается неизменной, - Госдепартамент США

Удары по территории РФ американским оружием

Президент Зеленский заявил, что Украина никогда не била по территории РФ оружием, предоставленным западными партнерами.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения относительно использования американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.

Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.

Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.

Спикер Палаты представителей США Джонсон поддержал идею Украины бить по территории РФ американским оружием.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории России, но решение за Украиной.
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Топ комментарии
+17
Таємно дозволив всім СМІ )))
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30.05.2024 23:17
+9
А пліткарі з політіко це вже по секрету всьому світу розбовкали. Ніби це не важливе рішення для виживання країни, а якийсь відвертий одяг голлівудської зірки на черговій вечірці.
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30.05.2024 23:19
+5
"таємно" - це означає "знають всі, крім українських військових".
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31.05.2024 00:07
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Таємно дозволив всім СМІ )))
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30.05.2024 23:17 Ответить
А пліткарі з політіко це вже по секрету всьому світу розбовкали. Ніби це не важливе рішення для виживання країни, а якийсь відвертий одяг голлівудської зірки на черговій вечірці.
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30.05.2024 23:19 Ответить
Піар, хайп і крінж - три стовпи ******** журналістики
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31.05.2024 01:20 Ответить
Війна повертається на територію країни-агресора, а удари по військових об'єктах та символічних центрах Росії є неминучим, природним та абсолютно справедливим процесом.
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30.05.2024 23:19 Ответить
1. Зверніть увагу "для цілей протидії вогню в Харкові" . Тобто, точно будуть обмеження.

2. Ударів досі не було: тобто невідомо, чи не бреше політіко.

тому "війна повертається на росію" - це дуже гучно сказано .
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30.05.2024 23:28 Ответить
Это точно!! Я ему (байдену) перезвонил и он мне подтвердил. Мы даже мило поболтали!!
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30.05.2024 23:25 Ответить
Політіко , звичайно, є виданням для американської аудиторії, тож нічого не вдієм, тамтешнє суспільство неабияк привчене до таких огидних способів подачі інформації , що тхнуть всілякими шоу. Та хай там як.
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30.05.2024 23:28 Ответить
Якщо так то це дуже добре. Байдену респект і уважуха! Тепер булоб файно ще від німців та французів з англійцями дозволи отримати і буде в кацапів багато чудових бавовняних затишних вечорів ...
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30.05.2024 23:28 Ответить
......які ж вони сируни , ці довбані і безстрашні ковбої......
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30.05.2024 23:29 Ответить
"Байден таємно дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ при обороні Харківщини",а зашкварене Politico,яке постійно друкує російську джинсу,посилаючись на секретні,таємні джерела в кожному кабінеті де пукнув путін,стояло за шторою в Білому домі і підслуховувало,як байден таємно давав дозвіл.
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30.05.2024 23:29 Ответить
Я щось пропустив?
Значеня слова "таємно" тепер означає "п*здіть про це усюди де заманеться"...?
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30.05.2024 23:34 Ответить
"таємно" - це означає "знають всі, крім українських військових".
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31.05.2024 00:07 Ответить
Якась просто бітва нанайскіх мальчіков. Таємні укази вищого керівництва країни публікує газета. Потім всі дружно виправдовуються. Потім це вже не таємно, але неофіційно. Потім офіційно. Потім неофіційно, але таємно.
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30.05.2024 23:36 Ответить
Про таємно навіть не думають в слух ...***...уті в ОПі , на всю голову ... 🤡🤡🤡 швондери ...
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30.05.2024 23:38 Ответить
Чекаємо бавовну у уйобків по ту сторону Харкова
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30.05.2024 23:38 Ответить
а поки що зараз русня влупила 5 ракетами по 5-ти поверхiвкi! з паузою, щоб убити рятувальників та медиків!
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31.05.2024 00:36 Ответить
Землетрясения нет, а жертвы - есть! И санитарная зона в хлопковых полях и камышах...
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30.05.2024 23:39 Ответить
Скоро буде, бада-бум, товсті ракети провідають немиту
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30.05.2024 23:45 Ответить
По нормальному якщо ви знали про майбутній наступ на Харків, то просто треба було попередити про зняття заборони якщо ху-йло на це піде. А далі хай само ху-йло вирішує хоче він таку опцію чи ні.
Чому так не зробили х/з...
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30.05.2024 23:55 Ответить
Рівно два роки минуло...

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31.05.2024 00:03 Ответить
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31.05.2024 00:20 Ответить
Скоро ванюшки будуть утилізоватися в промислових маштабах
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31.05.2024 00:07 Ответить
Таке враження , що українці самі не бажають знищувати ворога на його території.Чекають коли вони не залізуть в їхній окоп
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31.05.2024 00:15 Ответить
https://zn.ua/ukr/usa/sud-prisjazhnikh-vinis-verdikt-u-spravi-trampa-pro-hroshi-za-movchannja-.html Суд присяжних щойно визнав винним Дональда Трампа за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації, що зробило його першим колишнім президентом, засудженим за тяжкий злочин. Журі ухвалило рішення одноголосно .
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31.05.2024 00:21 Ответить
Рудий все - https://edition.cnn.com/2024/05/30/politics/donald-trump-hush-money-trial-verdict/index.html тю тю
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31.05.2024 00:21 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/31/7458454/ Офіційний представник США підтвердив, що Джо Байден дозволив "використовувати надану зброю для цілей протидії вогню в Харківській області" .

Джерело: журналіст "Голосу Америки" https://x.com/OstapYarysh/status/1796280076230652130 Остап Яриш у X

Пряма мова: "Американський чиновник підтвердив "Голосу Америки", що Джо Байден нещодавно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати надану зброю для контрвогню в Харківській області, щоб Україна могла завдати удару у відповідь російським силам, які їх атакують".
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31.05.2024 00:33 Ответить
Заява є, а де результати?
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31.05.2024 00:36 Ответить
результаты тоже Байден должен предоставить?
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31.05.2024 01:00 Ответить
В іншій новині сказано по іншому
тобто не по території росії дозволили, а по атакуючим силам - що взагалі дивно звучить

"США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину, - журналіст Яриш Джерело: "

Якшо "нещодавно наказав", то пройшло вже 3-4 дні,
а в новинах ніяких "результатів"

Як перевірити чи було взагалі "таємно", чи не "таємно"?
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31.05.2024 01:50 Ответить
А чого від тебе так кацапсятиною тхне? Чий Крим, підкажи ?
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31.05.2024 05:26 Ответить
- Крым - Украина.
- рашка должна распастся на мелкие куски и пройти кучу гражданских войн, что бы все они сполна оплатили то, что сделали и делают.
- Саботаж Ленд лиз - это преступление против украинцев, американцев которые за него проголосовали устами своих представителей в Конгрессе и по сути преступление против человечества.

со всеми пунктами согласен?
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04.06.2024 17:53 Ответить
+
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04.06.2024 20:20 Ответить
Брехня?

"Безпекова допомога, яку ми надаємо Україні, має використовуватися в Україні. Бити по цілях на території Росії не дозволяємо, - заступниця речника Пентагону Сінгх Джерело: "
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31.05.2024 08:56 Ответить
Та брехня це все. Навіщо розносити плітки???

От як можна щось "таємно дозволити"? Ну це ж миттєво стане відомо після першого ж застосування їхньої зброї. Русня сфотографує уламки атакамсів і викладе у себе в пабліках.
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31.05.2024 07:44 Ответить
Здається слово "таємно" мало б означати що журналісти про це не знають
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31.05.2024 07:53 Ответить
Де Харківщині, там і Луганщина, іі Донетчина, і Крим.
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31.05.2024 08:20 Ответить
 
 