Байден таємно дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ під час оборони Харківщини, - Politico
Адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати ударів по території РФ використовуючи надану США зброю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.
Про це повідомляють джерела видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Байден нещодавно наказав своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для цілей протидії вогню в Харкові, щоб Україна могла відповісти російським силам, які завдають їм ударів або готуються вдарити по них", — сказав американський чиновник, додавши, що політика щодо дозволу дальніх ударів усередині Росії "не змінилося".
За останні кілька днів США прийняли рішення дозволити Україні "гнучкість" для захисту від атак на кордоні під Харковом, сказав інший чиновник.
Удари по території РФ американською зброєю
Президент Зеленський заявив, що Україна ніколи не била по території РФ зброєю, наданою західними партнерами.
Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.
Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, потрібно використовувати в межах української території.
Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, діяльність якої була пов’язана з питаннями України та Росії, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати з союзниками мають цьому сприяти.
Спікер Палати представників США Джонсон підтримав ідею України бити по території РФ американською зброєю.
Також держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території Росії, але рішення за Україною.
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2. Ударів досі не було: тобто невідомо, чи не бреше політіко.
тому "війна повертається на росію" - це дуже гучно сказано .
Значеня слова "таємно" тепер означає "п*здіть про це усюди де заманеться"...?
Чому так не зробили х/з...
Джерело: журналіст "Голосу Америки" https://x.com/OstapYarysh/status/1796280076230652130 Остап Яриш у X
Пряма мова: "Американський чиновник підтвердив "Голосу Америки", що Джо Байден нещодавно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати надану зброю для контрвогню в Харківській області, щоб Україна могла завдати удару у відповідь російським силам, які їх атакують".
тобто не по території росії дозволили, а по атакуючим силам - що взагалі дивно звучить
"США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину, - журналіст Яриш Джерело: "
Якшо "нещодавно наказав", то пройшло вже 3-4 дні,
а в новинах ніяких "результатів"
Як перевірити чи було взагалі "таємно", чи не "таємно"?
- рашка должна распастся на мелкие куски и пройти кучу гражданских войн, что бы все они сполна оплатили то, что сделали и делают.
- Саботаж Ленд лиз - это преступление против украинцев, американцев которые за него проголосовали устами своих представителей в Конгрессе и по сути преступление против человечества.
со всеми пунктами согласен?
"Безпекова допомога, яку ми надаємо Україні, має використовуватися в Україні. Бити по цілях на території Росії не дозволяємо, - заступниця речника Пентагону Сінгх Джерело: "
От як можна щось "таємно дозволити"? Ну це ж миттєво стане відомо після першого ж застосування їхньої зброї. Русня сфотографує уламки атакамсів і викладе у себе в пабліках.