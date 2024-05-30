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Байден таємно дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ під час оборони Харківщини, - Politico

байден,джо

Адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати ударів по території РФ використовуючи надану США зброю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

Про це повідомляють джерела видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Байден нещодавно наказав своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для цілей протидії вогню в Харкові, щоб Україна могла відповісти російським силам, які завдають їм ударів або готуються вдарити по них", — сказав американський чиновник, додавши, що політика щодо дозволу дальніх ударів усередині Росії "не змінилося".

За останні кілька днів США прийняли рішення дозволити Україні "гнучкість" для захисту від атак на кордоні під Харковом, сказав інший чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Політика щодо застосування американської зброї по території РФ залишається незмінною, - Держдепартамент США

Удари по території РФ американською зброєю

Президент Зеленський заявив, що Україна ніколи не била по території РФ зброєю, наданою західними партнерами.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.

Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, потрібно використовувати в межах української території.

Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, діяльність якої була пов’язана з питаннями України та Росії, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати з союзниками мають цьому сприяти.

Спікер Палати представників США Джонсон підтримав ідею України бити по території РФ американською зброєю.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території Росії, але рішення за Україною.

Автор: 

Байден Джо (2887) США (22769) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+17
Таємно дозволив всім СМІ )))
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30.05.2024 23:17
+9
А пліткарі з політіко це вже по секрету всьому світу розбовкали. Ніби це не важливе рішення для виживання країни, а якийсь відвертий одяг голлівудської зірки на черговій вечірці.
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30.05.2024 23:19
+5
"таємно" - це означає "знають всі, крім українських військових".
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31.05.2024 00:07
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Таємно дозволив всім СМІ )))
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30.05.2024 23:17 Відповісти
А пліткарі з політіко це вже по секрету всьому світу розбовкали. Ніби це не важливе рішення для виживання країни, а якийсь відвертий одяг голлівудської зірки на черговій вечірці.
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30.05.2024 23:19 Відповісти
Піар, хайп і крінж - три стовпи ******** журналістики
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31.05.2024 01:20 Відповісти
Війна повертається на територію країни-агресора, а удари по військових об'єктах та символічних центрах Росії є неминучим, природним та абсолютно справедливим процесом.
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30.05.2024 23:19 Відповісти
1. Зверніть увагу "для цілей протидії вогню в Харкові" . Тобто, точно будуть обмеження.

2. Ударів досі не було: тобто невідомо, чи не бреше політіко.

тому "війна повертається на росію" - це дуже гучно сказано .
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30.05.2024 23:28 Відповісти
Это точно!! Я ему (байдену) перезвонил и он мне подтвердил. Мы даже мило поболтали!!
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30.05.2024 23:25 Відповісти
Політіко , звичайно, є виданням для американської аудиторії, тож нічого не вдієм, тамтешнє суспільство неабияк привчене до таких огидних способів подачі інформації , що тхнуть всілякими шоу. Та хай там як.
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30.05.2024 23:28 Відповісти
Якщо так то це дуже добре. Байдену респект і уважуха! Тепер булоб файно ще від німців та французів з англійцями дозволи отримати і буде в кацапів багато чудових бавовняних затишних вечорів ...
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30.05.2024 23:28 Відповісти
......які ж вони сируни , ці довбані і безстрашні ковбої......
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30.05.2024 23:29 Відповісти
"Байден таємно дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ при обороні Харківщини",а зашкварене Politico,яке постійно друкує російську джинсу,посилаючись на секретні,таємні джерела в кожному кабінеті де пукнув путін,стояло за шторою в Білому домі і підслуховувало,як байден таємно давав дозвіл.
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30.05.2024 23:29 Відповісти
Я щось пропустив?
Значеня слова "таємно" тепер означає "п*здіть про це усюди де заманеться"...?
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30.05.2024 23:34 Відповісти
"таємно" - це означає "знають всі, крім українських військових".
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31.05.2024 00:07 Відповісти
Якась просто бітва нанайскіх мальчіков. Таємні укази вищого керівництва країни публікує газета. Потім всі дружно виправдовуються. Потім це вже не таємно, але неофіційно. Потім офіційно. Потім неофіційно, але таємно.
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30.05.2024 23:36 Відповісти
Про таємно навіть не думають в слух ...***...уті в ОПі , на всю голову ... 🤡🤡🤡 швондери ...
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30.05.2024 23:38 Відповісти
Чекаємо бавовну у уйобків по ту сторону Харкова
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30.05.2024 23:38 Відповісти
а поки що зараз русня влупила 5 ракетами по 5-ти поверхiвкi! з паузою, щоб убити рятувальників та медиків!
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31.05.2024 00:36 Відповісти
Землетрясения нет, а жертвы - есть! И санитарная зона в хлопковых полях и камышах...
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30.05.2024 23:39 Відповісти
Скоро буде, бада-бум, товсті ракети провідають немиту
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30.05.2024 23:45 Відповісти
По нормальному якщо ви знали про майбутній наступ на Харків, то просто треба було попередити про зняття заборони якщо ху-йло на це піде. А далі хай само ху-йло вирішує хоче він таку опцію чи ні.
Чому так не зробили х/з...
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30.05.2024 23:55 Відповісти
Рівно два роки минуло...

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31.05.2024 00:03 Відповісти
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31.05.2024 00:20 Відповісти
Скоро ванюшки будуть утилізоватися в промислових маштабах
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31.05.2024 00:07 Відповісти
Таке враження , що українці самі не бажають знищувати ворога на його території.Чекають коли вони не залізуть в їхній окоп
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31.05.2024 00:15 Відповісти
https://zn.ua/ukr/usa/sud-prisjazhnikh-vinis-verdikt-u-spravi-trampa-pro-hroshi-za-movchannja-.html Суд присяжних щойно визнав винним Дональда Трампа за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації, що зробило його першим колишнім президентом, засудженим за тяжкий злочин. Журі ухвалило рішення одноголосно .
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31.05.2024 00:21 Відповісти
Рудий все - https://edition.cnn.com/2024/05/30/politics/donald-trump-hush-money-trial-verdict/index.html тю тю
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31.05.2024 00:21 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/31/7458454/ Офіційний представник США підтвердив, що Джо Байден дозволив "використовувати надану зброю для цілей протидії вогню в Харківській області" .

Джерело: журналіст "Голосу Америки" https://x.com/OstapYarysh/status/1796280076230652130 Остап Яриш у X

Пряма мова: "Американський чиновник підтвердив "Голосу Америки", що Джо Байден нещодавно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати надану зброю для контрвогню в Харківській області, щоб Україна могла завдати удару у відповідь російським силам, які їх атакують".
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31.05.2024 00:33 Відповісти
Заява є, а де результати?
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31.05.2024 00:36 Відповісти
результаты тоже Байден должен предоставить?
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31.05.2024 01:00 Відповісти
В іншій новині сказано по іншому
тобто не по території росії дозволили, а по атакуючим силам - що взагалі дивно звучить

"США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину, - журналіст Яриш Джерело: "

Якшо "нещодавно наказав", то пройшло вже 3-4 дні,
а в новинах ніяких "результатів"

Як перевірити чи було взагалі "таємно", чи не "таємно"?
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31.05.2024 01:50 Відповісти
А чого від тебе так кацапсятиною тхне? Чий Крим, підкажи ?
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31.05.2024 05:26 Відповісти
- Крым - Украина.
- рашка должна распастся на мелкие куски и пройти кучу гражданских войн, что бы все они сполна оплатили то, что сделали и делают.
- Саботаж Ленд лиз - это преступление против украинцев, американцев которые за него проголосовали устами своих представителей в Конгрессе и по сути преступление против человечества.

со всеми пунктами согласен?
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04.06.2024 17:53 Відповісти
+
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04.06.2024 20:20 Відповісти
Брехня?

"Безпекова допомога, яку ми надаємо Україні, має використовуватися в Україні. Бити по цілях на території Росії не дозволяємо, - заступниця речника Пентагону Сінгх Джерело: "
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31.05.2024 08:56 Відповісти
Та брехня це все. Навіщо розносити плітки???

От як можна щось "таємно дозволити"? Ну це ж миттєво стане відомо після першого ж застосування їхньої зброї. Русня сфотографує уламки атакамсів і викладе у себе в пабліках.
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31.05.2024 07:44 Відповісти
Здається слово "таємно" мало б означати що журналісти про це не знають
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31.05.2024 07:53 Відповісти
Де Харківщині, там і Луганщина, іі Донетчина, і Крим.
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31.05.2024 08:20 Відповісти
 
 