Політика щодо застосування американської зброї по території РФ залишається незмінною, - Держдепартамент США
Політика США щодо застосування американської зброї Україною по території РФ залишається незмінною.
Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер у відповідь на прохання прокоментувати позицію Вашингтона в цьому питанні після посилення ударів РФ по Харкову, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується нашої політики, я говорив про це минулого тижня, і держсекретар говорив про це: наша політика полягає в тому, що ми не заохочуємо і не забезпечуємо можливостей для ударів України поза її межами. Але якщо ви подивіться на широкий контекст нашої політики, ми чітко дали зрозуміти, що Україна не має більшої підтримки, ніж із боку Сполучених Штатів",- зазначив представник Держдепартаменту.
Міллер підкреслив, що американська сторона не лише робить заяви, але й підтверджує їх конкретними пакетами військової допомоги.
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по військовим цілям на території РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Ніякої заборони немає!... Франція і Великобританія напряму сказали, що вони не проти...! І де удари їх ракетами ...?! Таке враження, що Зермак не дає команду, і черговий раз " клеє дурня"!!!...
В який спосіб "унеможливлюють"?
Політично і технічно.
Політично, - може означати, що мабуть існує умова надання американської зброї Україні, згідно якої Україні заборонено застосування американської зброї по території РФ, порушення якої Україною призведе до припинення подальшого надання такої американської зброї.
Технічно, - може означати, що ПЗ американської зброї, яку надають США та партнери по НАТО, "не забезпечує можливості" (блокує) ведення вогню по цілям, координати яких належать до суверенної території РФ.
Американська зброя застосовувалась виключно для ураження РЛС ворога, дислокованих на територіях України, окупованих РФ.
Джерело:
2)Допускаю, але не маю доказів.
Немає правил без виключень, особливо під час війни.
Якщо заборонено, але дуже потрібно , то є невимушене сподівання, що суворий партнер за деяких обставин може зробити виключення.
А фраза " ми унеможливлюємо" - ми робимо щось ( активно), щоб Це не відбулося! " Ми заважаємо" ! ...
Такого речник не говорив!...
Не перекручуйте зміст!...
Мова речника - мова дипломатів, яка завжди створює можливість перекрутити зміст.
Спробуйте аналізувати саме дії, наслідки, які відповідають словам речника.
Умовний приклад дій (технічного "не уможливлення"):
Програмно-технічні засоби високоточної американської зброї дозволяють (створюють можливість, уможливлюють) уводити координати цілей на території РФ для їх обстрілу, або не дозволяють ("не створюють можливість", унеможливлюють) уводити координати цілей на території РФ для їх обстрілу.
А хто не проти?
Справа речника Білого Дому робити заяви для путіна
ОЦЕ в першому кадрі повинно за Харків надати наказ Сирському а РЕЧНИК скаже а ми не заоохували - ФЕРШТЕЙН?
Тільки чи може воно це зробити?
Бо як інакше як не роботу на Трампа можна назвати оцей висер нетряпкиякоїсь (під Єрмаком)
Путін аплодуватиме стоячи, якщо Байдена не буде на Саміті миру, Джерело:
Якщо подія відбувалася безпосередньо перед очима власниці дверей, то це мабуть був перфоманс.
Якщо ж власниця дверей сам процес особисто не бачила, не була присутня безпосередньо, а ознайомилась лише з наслідками (калюжа сечі під дверима), чи з інформації ЗМІ, сусідів, то це мабуть була інсталяція.
Сергій Наумович
Уявимо. Друга світова війна. США постачають Кремлю дуже багато військової техніки та снарядів. Але за умови: жоден снаряд не має впасти на території Німеччини. Уявили?
Тобто, ще остаточно не вирішено?
Цікаво: а що б вон казало про таку ж саму ситуацію, як в Харкові, коли вона б сталася десь на кордоні Аляски і Камчатки? 🤔
Недавно партнерами було заявлено- допомога лише до закінчення 24-го року ...
То нетряпка чекає на що? Коли зброю дають, а команду лупити чекають від нетряпки, а твердять ми не заохочуємо...
То ЦЕ ЗНАЧИТЬ - нетрпяка вбиває українців , не розбомблюючи військові обʼєкти рашки, а не "незаохочування партнерів"
Це дійсно країна, яка є постійним членом Радбезу ООН?
https://youtu.be/rmh_K4x7nHg?t=50
Американці тупо бояться ху...ла!
От і весь сказ!
Дякуємо, партнере, за надану можливість!
У нее выборы
И терки с Китаем за Тайвань
Ну сами подумайте - где мы , а где Тайвань
У нас рядом - -Европа
В которую мы собираемся вступать
Вот пусть Европа и помогает разруливать наши проблемы
Мы ведь с вами не будем помогать США
Если, не дай бог,начнется война за Тайвань
В которую мы собираемся вступать"
Прибегает Абрам домой и радостно кричит:
- Сара, я вступил в партию!
Сара недовольно ворчит:
- Вечно ты куда-нибудь вступишь: то в говно, то в партию.
Імпульс у тривалих війнах постійно змінюється. Зараз Росія щосили тисне, щоб скористатись вікном можливостей, перш ніж Україна отримає нову зброю від партнерів.
Україна та її союзники вважають, що Москва не має достатньої бойової потужності й здатна захопити лише обмежену територію ціною високих витрат.
Зараз Росія - сильніша, і без якісних змін на користь України Москва зробить усе можливе, щоб ще глибше втягнутися у цю війну.
Демократы уверены, что могут остановить агрессоров РФ только санкциями, заявлениями и бюрократией.
Они считают, что в 21 веке оружие в войне опасно. Идиоты....