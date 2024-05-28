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Держдепартамент США (1583) США (20990) Столтенберг Єнс (1595)

Політика щодо застосування американської зброї по території РФ залишається незмінною, - Держдепартамент США

міллер

Політика США щодо застосування американської зброї Україною по території РФ залишається незмінною.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер у відповідь на прохання прокоментувати позицію Вашингтона в цьому питанні після посилення ударів РФ по Харкову, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується нашої політики, я говорив про це минулого тижня, і держсекретар говорив про це: наша політика полягає в тому, що ми не заохочуємо і не забезпечуємо можливостей для ударів України поза її межами. Але якщо ви подивіться на широкий контекст нашої політики, ми чітко дали зрозуміти, що Україна не має більшої підтримки, ніж із боку Сполучених Штатів",- зазначив представник Держдепартаменту.

Міллер підкреслив, що американська сторона не лише робить заяви, але й підтверджує їх конкретними пакетами військової допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несправедливо, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, - Зеленський

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по військовим цілям на території РФ.

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Топ коментарі
+18
Ця фраза, на дипломатичній мові, говорить: "робіть своє діло без нас!"...
Ніякої заборони немає!... Франція і Великобританія напряму сказали, що вони не проти...! І де удари їх ракетами ...?! Таке враження, що Зермак не дає команду, і черговий раз " клеє дурня"!!!...
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28.05.2024 23:08
+9
Українці мають право ловити кулі, але не мають права підірвати склад, з якого ці кулі везуть на фронт!

Це дійсно країна, яка є постійним членом Радбезу ООН?
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28.05.2024 22:53
+8
Гівно бжоли гівно мед
Сергій Наумович
Уявимо. Друга світова війна. США постачають Кремлю дуже багато військової техніки та снарядів. Але за умови: жоден снаряд не має впасти на території Німеччини. Уявили?
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28.05.2024 22:48
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нафига одну и ту же новость по 10 раз перепечатывать?)
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28.05.2024 22:39 Відповісти
Щоб дехто наступного разу не опростоволосився, коли собі чергового святого ліпитимуть.)
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28.05.2024 22:50 Відповісти
Якого святого. США надали Україну найбільшу підтримку з часів закінчення WW2
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28.05.2024 22:59 Відповісти
Ця фраза, на дипломатичній мові, говорить: "робіть своє діло без нас!"...
Ніякої заборони немає!... Франція і Великобританія напряму сказали, що вони не проти...! І де удари їх ракетами ...?! Таке враження, що Зермак не дає команду, і черговий раз " клеє дурня"!!!...
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28.05.2024 23:08 Відповісти
"Не забезпечуємо можливості" означає "унеможливлюємо". Дипломатичною мовою.
В який спосіб "унеможливлюють"?
Політично і технічно.
Політично, - може означати, що мабуть існує умова надання американської зброї Україні, згідно якої Україні заборонено застосування американської зброї по території РФ, порушення якої Україною призведе до припинення подальшого надання такої американської зброї.
Технічно, - може означати, що ПЗ американської зброї, яку надають США та партнери по НАТО, "не забезпечує можливості" (блокує) ведення вогню по цілям, координати яких належать до суверенної території РФ.
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28.05.2024 23:32 Відповісти
Це неправда. Удари по РЛС здійснювались при прямій участі США. Відповідь дипломата проста як двері : робіть що хочете але менше чешіть про це язиками !
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28.05.2024 23:37 Відповісти
Удари по РЛС на суверенній території РФ здійснювалися БПЛА, які не є американською зброєю.
Американська зброя застосовувалась виключно для ураження РЛС ворога, дислокованих на територіях України, окупованих РФ.
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28.05.2024 23:48 Відповісти
Аа може так? Круту установку російську антиядерного відслідження на кордоні з Казахстаном збив не дрон (1800 км відстань) , як заявили в ГУР ... А речник у США (РЕЧНИК!!! у нетряпки взагалі це кукла) - так от речник сказав "ми не заохочуємо", але не сказав про те, що то був не дрон . НЕ допускаєте такого?
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28.05.2024 23:40 Відповісти
1)Для кращого розуміння той самий речник додав: "...ми не заохочуємо і не забезпечуємо можливостей для ударів України поза її межами."
Джерело:

2)Допускаю, але не маю доказів.
Немає правил без виключень, особливо під час війни.
Якщо заборонено, але дуже потрібно , то є невимушене сподівання, що суворий партнер за деяких обставин може зробити виключення.
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29.05.2024 00:03 Відповісти
Зміст фрази " ми не забезпечуємо можливість" - ми не робимо щось, щоб ЦЕ відбулося!..." Ми не допомагаємо!"...

А фраза " ми унеможливлюємо" - ми робимо щось ( активно), щоб Це не відбулося! " Ми заважаємо" ! ...
Такого речник не говорив!...
Не перекручуйте зміст!...
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29.05.2024 00:02 Відповісти
"Ми заважаємо"- не мої слова і не речника, а ваші
Мова речника - мова дипломатів, яка завжди створює можливість перекрутити зміст.
Спробуйте аналізувати саме дії, наслідки, які відповідають словам речника.
Умовний приклад дій (технічного "не уможливлення"):
Програмно-технічні засоби високоточної американської зброї дозволяють (створюють можливість, уможливлюють) уводити координати цілей на території РФ для їх обстрілу, або не дозволяють ("не створюють можливість", унеможливлюють) уводити координати цілей на території РФ для їх обстрілу.
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29.05.2024 00:23 Відповісти
Так , так унеможливлюємо передаваючи ATACMSи Самому не смішно
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29.05.2024 12:51 Відповісти
Лучше б написали почему Зеля не выс казывает свою позицию по Рафаху. Некоторые из ЕС уже шо то промычали.
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28.05.2024 22:52 Відповісти
США проти через свої інтереси які не оголошуються. тому потрібно працювати з тими партнерами хто не проти.
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28.05.2024 22:41 Відповісти
"...Швецію просили призупинити плани щодо постачання Gripen Україні, - міністр оборони Йонсон..." Джерело:

А хто не проти?
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28.05.2024 23:00 Відповісти
а ви аргументацію дочитали ЧОМУ? Швеція зробила цюзаяву ? так само й ця новина - якщо яйця не імітаційні у лідора є. не і шо біля члену по роялю, він лупить по військових об"єках одразу ж після того, як постраждали цивільні в Україні ... А якщо він зрадник та раб Кремля - о ПРИ ЧОМУ ТУ джокер?
Справа речника Білого Дому робити заяви для путіна
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28.05.2024 23:14 Відповісти
https://republic.com.ua/wp-content/uploads/2024/05/2024-05-28-10.34.56.mp4?_=2 https://republic.com.ua/wp-content/uploads/2024/05/2024-05-28-10.34.56.mp4?_=2

ОЦЕ в першому кадрі повинно за Харків надати наказ Сирському а РЕЧНИК скаже а ми не заоохували - ФЕРШТЕЙН?
Тільки чи може воно це зробити?
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28.05.2024 23:29 Відповісти
та й свою, далекобійну, мали б вже виробляти массово і дешево, типу ФАУ-2
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28.05.2024 23:39 Відповісти
Для того, що б це робити і мати в арсеналі потрібно дві речі верніше людини Альберта Шпеера та Вернера фон Брауна) Українського варіанту небуде тому, що немає державника у керма. Натомність ми маємо тільки з 20 травня самодержця який кожен день буде доводитиі свою легітимність ну і його офісну корупційну комарилью яка займається своїми ділішками.
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29.05.2024 00:03 Відповісти
Зеленського ДЖО зовуть?
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28.05.2024 23:21 Відповісти
ВолоДимир
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28.05.2024 23:26 Відповісти
ні, він взяв собі поганяло достойніше - нетряпкаякась ( У ЄРМАКА)
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28.05.2024 23:32 Відповісти
Ви якусь маячню верзете, пані.
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28.05.2024 23:40 Відповісти
не світіться , що вам вигідно розганяти зараз на владу ДЖО та чекати Трампа -Єрмак вже знов перемовини веде з командою Трампа?
Бо як інакше як не роботу на Трампа можна назвати оцей висер нетряпкиякоїсь (під Єрмаком)

Путін аплодуватиме стоячи, якщо Байдена не буде на Саміті миру, Джерело:
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28.05.2024 23:45 Відповісти
відомо ж зелені усі чекають! У перші місяці ПРиходу партії регіонів під брендом ЗЕ, Єрмак обіцяв усьо порішать Джулнані, любимий олігарх сьогодні у нетряпки Пінчук - взагалі споносрував команду Трампа на виборах. Спонсор ПР Ахмєтов оплачував команді Януковича Манафорта - технолога Трампа ...
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29.05.2024 00:04 Відповісти
Шо, знов напудив вам під двері?
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28.05.2024 23:26 Відповісти
Естетичне сприйняття, враження від події , мабуть залежитиме від обставин, за яких ця подія відбулася

Якщо подія відбувалася безпосередньо перед очима власниці дверей, то це мабуть був перфоманс.

Якщо ж власниця дверей сам процес особисто не бачила, не була присутня безпосередньо, а ознайомилась лише з наслідками (калюжа сечі під дверима), чи з інформації ЗМІ, сусідів, то це мабуть була інсталяція.
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29.05.2024 00:56 Відповісти
Хочу довести до свідомості зеленотваринок - чим більше вони серуть на США, то тим більше доказів, що у нетряпкиякоїсь (з-під Єрмака) як завжди всрався умовний порох -байден -залужний ...
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28.05.2024 23:35 Відповісти
Вибори
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28.05.2024 22:46 Відповісти
Гівно бжоли гівно мед
Сергій Наумович
Уявимо. Друга світова війна. США постачають Кремлю дуже багато військової техніки та снарядів. Але за умови: жоден снаряд не має впасти на території Німеччини. Уявили?
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28.05.2024 22:48 Відповісти
Є в мене враження, що так би і було, якщо б Німеччина тоді вже мала ядерну зброю...
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29.05.2024 09:34 Відповісти
"...наша політика полягає в тому, що ми не заохочуємо і не забезпечуємо можливостей для ударів України поза її межами..." Джерело:

Тобто, ще остаточно не вирішено?
Цікаво: а що б вон казало про таку ж саму ситуацію, як в Харкові, коли вона б сталася десь на кордоні Аляски і Камчатки? 🤔
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28.05.2024 22:49 Відповісти
ТОБТО - НЕ ЗАООХОЧУЄМО - так будьте ж самі з яйцями!!! ось що цезначить, але на ЗЕболоті Трамп - єдина надія врятувится за все що натворили.
Недавно партнерами було заявлено- допомога лише до закінчення 24-го року ...

То нетряпка чекає на що? Коли зброю дають, а команду лупити чекають від нетряпки, а твердять ми не заохочуємо...

То ЦЕ ЗНАЧИТЬ - нетрпяка вбиває українців , не розбомблюючи військові обʼєкти рашки, а не "незаохочування партнерів"
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28.05.2024 23:58 Відповісти
Тогда надо начинать переговоры, этот футбольный матч в одни ворота попахивает идиотизмом.
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28.05.2024 22:51 Відповісти
какие переговори?
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28.05.2024 23:19 Відповісти
Тобто, якщо китайські кораблі будуть обстрілювати Тайвань зі своїх териториальних вод, то відповісти американською зброєю по ним армія Тайваню не зможе?
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28.05.2024 22:52 Відповісти
Вони ж все сказали: Тайвань - це інше! Їм і нову зброю, і все що потрібно. Бо вони виробляють напівпровідники, а ми - потужні відосікі. А якщо серйозно, то амери програють Китаю за 5 днів. Вони ніде нічого ніколи не вигравали після ВВ2 , та ніде серьезно не воювали. А п....деть в надії, що запустять ракети та люба війна закінчиться до вечора, це тупі вологі мрії старих пердунів тіпа Байдена
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29.05.2024 00:01 Відповісти
Скільки вам ще епіцентрів потрібно, нікчеми?
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28.05.2024 22:53 Відповісти
скільки епіцентрів Зеленському? До виборів того, чиї команди вони з Єрмаком виконували.
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28.05.2024 23:18 Відповісти
Українці мають право ловити кулі, але не мають права підірвати склад, з якого ці кулі везуть на фронт!

Це дійсно країна, яка є постійним членом Радбезу ООН?
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28.05.2024 22:53 Відповісти
ООН з "гарантами безпеки" згнило нанівець.
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29.05.2024 00:21 Відповісти
Нумо чекайте ,,ядерного попілу" Все йде до того! Через ваше боягузтво, фарисейство, і небажання сприйняття реальності!!
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28.05.2024 22:54 Відповісти
ну серуни на Банковій - то ви їх вибрали, а скоріше -зрадники
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28.05.2024 23:48 Відповісти
Скiльки ще треба фактiв щоб врештi зрозумiти що США, точнiше елiтiсти що правлять Штатами, нiколи не дадуть паРашi згинути. Як вони паРашу рятували декiлька разiв в ХХ cторiччi. Для преси та для виборцiв вони iмiтують пiдтримку України, а в реальностi вони тiльки пiдтримуют свiтовий хаос та зберiгають Лаптестан вiд кари.
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28.05.2024 22:56 Відповісти
Договірняк - неформальна, неофіційна, не публічна угода сторін про що-небудь... Автор тут висуває теорію змови і рекламує свою книгу, але ...
https://youtu.be/rmh_K4x7nHg?t=50
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28.05.2024 22:57 Відповісти
"...Путін пригрозив західними країнам "серйозними наслідками" в разі дозволу Україні бити по території РФ..." Джерело:
Американці тупо бояться ху...ла!
От і весь сказ!
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28.05.2024 22:57 Відповісти
Вибачатись, але це рівень колгоспної аналітики
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28.05.2024 23:20 Відповісти
Політика щодо застосування американської зброї по території РФ залишається незмінною, - Держдепартамент США Джерело:

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28.05.2024 22:58 Відповісти
Щоб застосовувати для знищення ворога високоточну американську зброю і не порушувати заборону на її застосування по цілям на території РФ Україні не залишається нічого іншого, крім пускати ворога на свою територію і знищувати його високоточною американською зброєю на окупованих територіях.
Дякуємо, партнере, за надану можливість!
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28.05.2024 23:41 Відповісти
Тобто, якщо коротко, закінчення війни буде неможливе в принципі.
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29.05.2024 08:43 Відповісти
Пердунці...
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28.05.2024 23:00 Відповісти
на Банковій? НЄ ЗРАДНИКИ
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28.05.2024 23:19 Відповісти
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28.05.2024 23:08 Відповісти
якщо ви подивіться на широкий контекст АМЕРИКАНСЬКОЇ політики, ми чітко дали зрозуміти, що ми є аферисти ,котрі маємо підкилимні домовленості з куйлом, котрими є заборона Україні наносити удари по території 3,14дерації ,що і є підтримкою куйла по знищенні України і її народу .Більшої підтримки для куйла від нас і не потрібно.
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28.05.2024 23:14 Відповісти
Америке сейчас не до нас
У нее выборы
И терки с Китаем за Тайвань
Ну сами подумайте - где мы , а где Тайвань
У нас рядом - -Европа
В которую мы собираемся вступать
Вот пусть Европа и помогает разруливать наши проблемы
Мы ведь с вами не будем помогать США
Если, не дай бог,начнется война за Тайвань
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28.05.2024 23:15 Відповісти
"У нас рядом - -Европа
В которую мы собираемся вступать"

Прибегает Абрам домой и радостно кричит:
- Сара, я вступил в партию!
Сара недовольно ворчит:
- Вечно ты куда-нибудь вступишь: то в говно, то в партию.
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28.05.2024 23:24 Відповісти
Так вони ж не кажуть що проти, чітко дають зрозуміти ми Вам даємо зброю а ви робіть що хочете, але ми не заохочуємо вас. Чому не завдають ударів велике питання!!
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28.05.2024 23:16 Відповісти
BBC

Імпульс у тривалих війнах постійно змінюється. Зараз Росія щосили тисне, щоб скористатись вікном можливостей, перш ніж Україна отримає нову зброю від партнерів.

Україна та її союзники вважають, що Москва не має достатньої бойової потужності й здатна захопити лише обмежену територію ціною високих витрат.

Зараз Росія - сильніша, і без якісних змін на користь України Москва зробить усе можливе, щоб ще глибше втягнутися у цю війну.
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28.05.2024 23:21 Відповісти
Не можна бити по ********** - там американські транснаціональні корпорації роблять гроші. Наприклад, Пепсі кола...
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28.05.2024 23:29 Відповісти
А что вы хотели если США даже боятся уничтожения ХАМАСа и запрещают своему союзнику Израилю добивать ету террористическую чуму. И возьмите любой конфликт. США нигде ничего не довели до конца. Они отовсюду убежали оставив как бы на развод говна везде по чуть чуть
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28.05.2024 23:38 Відповісти
Кацапського говнєца хватить на всіх.

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29.05.2024 00:00 Відповісти
Та ти не Міллер, а справжній Мюллер - пособник фашистів окупантів.
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28.05.2024 23:39 Відповісти
Знову налізло подоляківських ботів... смороду повно.
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28.05.2024 23:41 Відповісти
Ех, немає кому напасти на Перл Харбору.
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28.05.2024 23:50 Відповісти
схоже у Байдена перемог не буде.
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29.05.2024 03:17 Відповісти
Насправді демократическая партия такие же шизофреники, ничем не лучше республиканцев.

Демократы уверены, что могут остановить агрессоров РФ только санкциями, заявлениями и бюрократией.

Они считают, что в 21 веке оружие в войне опасно. Идиоты....
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29.05.2024 07:35 Відповісти
"Міллер підкреслив, що американська сторона не лише робить заяви, але й підтверджує їх конкретними пакетами військової допомоги." Джерело: З кількамісячною затримкою.
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29.05.2024 09:36 Відповісти
 
 