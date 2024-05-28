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Зеленський (22399) зброя (7278)

Несправедливо, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, - Зеленський

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Ас-Судані

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна звертається до партнерів за дозволом уражати військові цілі на території РФ західною зброєю.

Про це він заявив під час пресконференції із прем'єром Бельгії Де Кроо, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, Україна не має дозволу застосовувати західну зброю для ударів по окупантах на території РФ.

"Ти не можеш їм нічим відповісти. Навіть бачиш точки, навіть від розвідок отримуєш мапи, супутникові знімки. Ти бачиш, де вони стоять, але ти не можеш їм відповісти. Мені здається це несправедливо. Але ми не можемо, і це факт, ризикувати підтримкою партнерів. Тому ми не використовуємо зброю партнерів по території РФ. І звертаємось: дайте нам можливість відбивати відповідні удари по їхніх військових", - наголосив глава держави.

Читайте: Країни, які мають далекобійну зброю, повинні дозволити Україні бити по території РФ, - міністр оборони Естонії Певкур

Удари західною зброєю по території РФ

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

Також читайте: Україна дуже хоче, щоб війна закінчилася справедливо. Тому нам потрібна зброя, - Зеленський

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Топ коментарі
+9
Бить можно было с 24.02.2022 г. своими ракетами (например Гром-2 = Сапсан). Но для этого пришлось бы изобрести их новую версию- со стартом из-под асфальта, в который ты их закатал.
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28.05.2024 12:53
+7
А де наші ракети гавнокомандувач? От жеж той олексійович з байдєном
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28.05.2024 12:53
+5
По факту український впк Зеленського та гуаєва-сметаніна потужно облажався. Вони гучно повідомляли про збільшення виробництва снарядів у 100 разів та про українські ракети на 700 км. А коли діло дійшло до ударів по ерефії, виявилося, що бити тупо НІЧИМ.
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28.05.2024 13:02
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А де наші ракети гавнокомандувач? От жеж той олексійович з байдєном
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28.05.2024 12:53 Відповісти
Бить можно было с 24.02.2022 г. своими ракетами (например Гром-2 = Сапсан). Но для этого пришлось бы изобрести их новую версию- со стартом из-под асфальта, в который ты их закатал.
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28.05.2024 12:53 Відповісти
Якби була власна зброя то таке питання би не стояло, але ж головне тоді було асфальт і шашлики, тому краще "Краще мовчати і здаватися дурнем, ніж заговорити і розвіяти всі сумніви"
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28.05.2024 12:56 Відповісти
Тобі вже публічно 2 чи 3 країни дозволили.
Мабуть шеф на лубянці не дозволяє.
От і крутиться як змія на сковорідці.
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28.05.2024 12:58 Відповісти
Так Єрмак від нього це приховує.
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28.05.2024 14:13 Відповісти
я думаю , єрмак суфльорумету описує , а суфльор вже тексти пише
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28.05.2024 14:15 Відповісти
По факту український впк Зеленського та гуаєва-сметаніна потужно облажався. Вони гучно повідомляли про збільшення виробництва снарядів у 100 разів та про українські ракети на 700 км. А коли діло дійшло до ударів по ерефії, виявилося, що бити тупо НІЧИМ.
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28.05.2024 13:02 Відповісти
О еврика! Життя -несправедливе!?
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28.05.2024 13:02 Відповісти
Якби ж не Зеленський - мали би своє і стріляли куди завгодно.
І морда ж у цього шута горохового не тріскається захід звинувачувати.

Хоча, якби не Зеленський, то й війни, скоріше за усе, не було би.
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28.05.2024 13:04 Відповісти
Несправедливо узурповувати владу, перетворювати республіку в монархію.
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28.05.2024 13:06 Відповісти
Не заохочуємо - не дорівнює Забороняємо.
Скільки можна? Це виглядає, як "тримайте мене семеро".
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28.05.2024 13:07 Відповісти
За ці два роки можна було б побудувати "заводи по виробництву" західної зброї в Україні.
росія обходить санкції будь-якими шляхами, а ми не можемо дозволи обійти.
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28.05.2024 13:14 Відповісти
@tZEinform

Несправедливо, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, - Зеленський Вовочка, маніпулятор з тебе ніякий ... Ти СВОЄЮ зброєю можеш бити по кому завгодно До речі, де вона ? Саме там
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28.05.2024 13:15 Відповісти
Путч. Русский - нах*й: 🥀За Порошенка у 2016 році, без потужної підтримки Заходу, Україна обійшала рашку у виготовленні зброї
За Зеленського у 2024 рашка обійшла у виготовленні *********** Європу та США
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28.05.2024 13:17 Відповісти
"війна закінчилася справедливо" це як ? Що за дивний синонім слова перемога.
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28.05.2024 13:18 Відповісти
Зелений *удак несправедливо займає посаду Президента, за два роки не налагодив виробництво власних ракет
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28.05.2024 13:19 Відповісти
Но то як би був "грім" то зміг би відповісти. Але ж дороги....нам дороги дороги....а тепер несправедливо🤬
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28.05.2024 13:22 Відповісти
Зачет, зеля. А где традиционное "пачиму мы не в НАТО? А где это знаменитое на весь мир "договоримся посередине"?
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28.05.2024 13:23 Відповісти
Будеш мати свої дальнобійні системи ,тоді бий куди хочеш.Із зарубіжного зась.Бо старий Бідон та ще парочка европейських бюрократів проти...
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28.05.2024 13:30 Відповісти
Вова де наші "Нептуни"?
Де "Вільхи" і гроза "Сапсани"?
Наріду брешуть пиз...ни,
Що знищили ракети самі.
Бери ракети і стріляй,
По всьому світу, де кацапи.
І дурачка тут не валяй,
Від армії забери лапи!!!
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28.05.2024 13:35 Відповісти
Несправедливо, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ, - Зеленский Источник:
============
да іди вже до в'язницы, ображений ХЕРПІДУСАМ.
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28.05.2024 13:52 Відповісти
Несправедливо - це те, що ти за державну зраду найвищу міру покарання не отримав, а хлопці під твоїм командуванням гинуть.
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28.05.2024 14:05 Відповісти
Досидь вже звертатися до Зе. Він випадковістьсть. Оті ,що його вибрали ,а потім ламаючи вагони УЗД в кількості 8млн. втікли в польщі ,німечччини і інші ЄСи - вони і є справжня причина всього того негативу ,що відбувається в Україні.
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28.05.2024 14:24 Відповісти
2019 - є катастрофою для України
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28.05.2024 15:04 Відповісти
Україна може бити своєю зброєю якої нема

Бо тобі зеленій мразі не потрібна була зброя
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28.05.2024 15:11 Відповісти
 
 