Країни, які мають далекобійну зброю, повинні дозволити Україні бити по території РФ, - міністр оборони Естонії Певкур

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що Україна повинна мати всі можливості для захисту своєї території.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив перед зустріччю очільників Міноборони країн ЄС у Брюсселі.

Певкур зазначив, що Україна вже б'є по російській території зброєю власного виробництва.

"Україна має власні безпілотники, які вражають цілі за лінією фронту в дуже глибокому тилу ворога, на відстані понад 1000 кілометрів, тож, звичайно, я щиро сподіваюся, що всі країни, які мають далекобійні засоби, дадуть дозвіл і Україні, бо це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - зазначив він.

За словами міністра, Україна повинна мати всі можливості для захисту власної країни та свого народу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз має збільшити підготовку українських військових до 100 тис., - Міноборони Естонії

Удари західною зброєю по території РФ

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диктатор Путін намагався завадити прем’єрці Каллас стати генсеком НАТО