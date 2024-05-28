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Країни, які мають далекобійну зброю, повинні дозволити Україні бити по території РФ, - міністр оборони Естонії Певкур

В Естонії закликали дозволити Україні бити по РФ

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що Україна повинна мати всі можливості для захисту своєї території.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив перед зустріччю очільників Міноборони країн ЄС у Брюсселі.

Певкур зазначив, що Україна вже б'є по російській території зброєю власного виробництва.

"Україна має власні безпілотники, які вражають цілі за лінією фронту в дуже глибокому тилу ворога, на відстані понад 1000 кілометрів, тож, звичайно, я щиро сподіваюся, що всі країни, які мають далекобійні засоби, дадуть дозвіл і Україні, бо це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - зазначив він.

За словами міністра, Україна повинна мати всі можливості для захисту власної країни та свого народу.

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Удари західною зброєю по території РФ

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

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28.05.2024 11:50 Відповісти
Швеція ж дала добро
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28.05.2024 11:51 Відповісти
І Об'єднане Королівство також, але Німеччина та Італія - проти. А у США ще не визначилися...
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28.05.2024 12:14 Відповісти
Всі ці заяви повністю нівелюються двома людьми. Це очільники США та Німеччини.
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28.05.2024 12:35 Відповісти
 
 