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ЄС має збільшити до 100 тис. кількість українських військових, які проходять підготовку за кордоном, - Міноборони Естонії

В Естонії заявили, що ЄС має готувати більше українських військових

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ЄС має збільшити підготовку українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо надіслати дуже чітке послання і для Росії, і для України, що готові збільшити також обсяги тренувальної місії. Європейський Союз обіцяв підвищити обсяг підготовки в EUMAM з 40 до 60 тисяч, і це буде зроблено. Але я вважаю, що цього буде недостатньо. Тому що Росія вчиняє більше тиску. Ми маємо надіслати дуже чіткий сигнал, що можемо рухатися до кількості місії у 100 тисяч українських військовослужбовців, безумовно, якщо Україна надішле до нас солдатів для тренування", - сказав він.

Певкур також наголосив, що найбільш нагальною є необхідність постачання в Україну більшої кількості боєприпасів

За його словами, США ухвалили відповідні рішення, тому Європа також має завершити ухвалення своїх.

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ЄС взагалі має стати надійним і підтримуючим тилом для України якщо вже вибрав її на роль свого пса захисника.

Непогано було б повністю у найближчій прибрати ворюг при владі і поставити свою комісію, яка буде затверджувати політиків у владу в Україні і нещадно карати ворюг на крові.
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28.05.2024 11:33 Відповісти
Так напишите что тцк отправляет в Ойропу. И ойро платит при обучении
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28.05.2024 11:59 Відповісти
https://youtu.be/iUsKrvtI-fE?si=K4qSrfyTGJ-lslVH https://youtu.be/iUsKrvtI-fE

.?si=K4qSrfyTGJ-ls... Зачем Китай доить Баскаков Мацковии ...0
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28.05.2024 12:17 Відповісти
https://youtu.be/zCDscvtG6Mo?si=53sXKqAlbla_Efjd
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28.05.2024 12:21 Відповісти
Мені здається досвід наших військових такий, що вони можуть навчати будь яких армійців ЄС. Можливо за виключенням застосування якихось видів озброєння, що нам не передавались.
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28.05.2024 12:38 Відповісти
війна змінюється постійно. Але є База.
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28.05.2024 12:44 Відповісти
Дійсно так, без образ для наших партнерів, але самі хлопці говорять що у нас набагато краща підготовка для піхоти ніж за кордоном, там варто навчати лише спеціалістів для роботи з їхньою технікою, і озброєнням....
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28.05.2024 14:04 Відповісти
 
 