Диктатор Путін намагався завадити прем’єрці Каллас стати генсеком НАТО

Російський президент Володимир Путін хотів перешкодити прем’єр-міністру Естонії Каї Каллас очолювати НАТО. Частиною російського плану було оголошення її у розшук через МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Каллас заявила в інтерв'ю шведській газеті Svenska Dagbladet.

"Серйозно, Путін хотів показати оголошенням про розшук те, що ми не справжня країна. Що й тут діють російські закони", – розповіла Каллас.

Іншою ціллю, на думку естонської прем'єр-міністрки, було виставити її радикально антиросійським політиком, аби завадити їй очолити НАТО.

"Оголошення про розшук також стало сигналом для моїх європейських колег. Коли ми говоримо про різні посади на європейському рівні або в НАТО, головний аргумент проти мене полягає в тому, що я - антиросійський провокатор. Тому вони та внесли мене до цього списку, щоб дати зрозуміти, що я їх провокую", - сказала Каллас.

Нагадаємо, на початку травня МВС Росії оголосило у розшук колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, екссекретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна і колишнього міністра інформаційної політики України Юрія Стеця.

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