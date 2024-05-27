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Диктатор Путін намагався завадити прем’єрці Каллас стати генсеком НАТО

Кая Каллас

Російський президент Володимир Путін хотів перешкодити прем’єр-міністру Естонії Каї Каллас очолювати НАТО. Частиною російського плану було оголошення її у розшук через МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Каллас заявила в інтерв'ю шведській газеті Svenska Dagbladet.

"Серйозно, Путін хотів показати оголошенням про розшук те, що ми не справжня країна. Що й тут діють російські закони", – розповіла Каллас.

Іншою ціллю, на думку естонської прем'єр-міністрки, було виставити її радикально антиросійським політиком, аби завадити їй очолити НАТО.

"Оголошення про розшук також стало сигналом для моїх європейських колег. Коли ми говоримо про різні посади на європейському рівні або в НАТО, головний аргумент проти мене полягає в тому, що я - антиросійський провокатор. Тому вони та внесли мене до цього списку, щоб дати зрозуміти, що я їх провокую", - сказала Каллас.

Нагадаємо, на початку травня МВС Росії оголосило у розшук колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, екссекретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова,  колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна і колишнього міністра інформаційної політики України Юрія Стеця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц розказав про зустріч з Путіним перед початком повномасштабної війни: кремлівській диктатор розповідав канцлеру про "нацистський режим" в Україні

Автор: 

НАТО (6438) путін володимир (23790) розшук (651) Естонія (1609) Каллас Кая (261)


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Топ коментарі
+15
Поки цивілізований світ буде звертати увагу на хотєлки і висєри всіляких покручів, доти покручі будуть крутити цивілізованим світом як циган сонцем.
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27.05.2024 09:43
+12
Запад, вже не той , я не можу уявити цю ситуацію 30-40 років тому . ***** відкрито загрожує Захтду , а вони досі з ним товорищувати хочуть
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27.05.2024 09:59
+9
Кацапи, я особисто вбив ваших 30 чоловік. Я спалив 2 бехи та один Тігр. Оголошуйте мене в розшук. Це буде гідно.
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27.05.2024 10:33
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Поки цивілізований світ буде звертати увагу на хотєлки і висєри всіляких покручів, доти покручі будуть крутити цивілізованим світом як циган сонцем.
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27.05.2024 09:43 Відповісти
Але нічого не заважає куйлу, в лиці Столтенберга мати "свого" шефа НАТО
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27.05.2024 09:45 Відповісти
Ну він має свого кондідата в презіденти США-трампа.
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27.05.2024 10:02 Відповісти
в такому випадку"трамбону" не світить посада шефа НАТИ
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27.05.2024 10:04 Відповісти
Ти ідіот, Толік, чи просто кацап?
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27.05.2024 11:25 Відповісти
Судячи по тому що твій висєр лайкануло два кацапа…
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27.05.2024 11:26 Відповісти
А де, до речі всі перераховані колишні міністри?
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27.05.2024 09:48 Відповісти
Клімкін знаходиться в Україні,Аваков на закарпатті,Гройсман у Вінниці(був на місціобстрілу вчьора),Яценюк знаходився в Київі на форумі безпеки і без "нетаких руськіх",яких притянув подоляк у Львів.
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27.05.2024 10:09 Відповісти
Запад, вже не той , я не можу уявити цю ситуацію 30-40 років тому . ***** відкрито загрожує Захтду , а вони досі з ним товорищувати хочуть
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27.05.2024 09:59 Відповісти
Якщо б нинішня політика ,була в західних політиків, в часи Другої Світової війни - предок рашистського вбивці куйла - гітлер , вже в 43 році окупував би совковий союз .
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27.05.2024 10:07 Відповісти
Кацапи, я особисто вбив ваших 30 чоловік. Я спалив 2 бехи та один Тігр. Оголошуйте мене в розшук. Це буде гідно.
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27.05.2024 10:33 Відповісти
І оголосять. Ви думаєте прокуратури лялькових ЛиДиРи просто так з ранку до ночі шиють справи на кожного українського сержанта і вище?
Наші, між іншим, тим самим займаються.
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27.05.2024 11:31 Відповісти
Але "є нюанс" - "ЛиДиРи" - невизнана ніким держава Їх територія - це територія України І лише іменем України стосовно наших людей можуть буть порушені кримінальні справи
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27.05.2024 12:27 Відповісти
Прокурори ЛиДиРи, "собірают матєріал", потім передають його до російської прокуратури, а та вже відкриває провадження.
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27.05.2024 12:29 Відповісти
Ти про "дію закону у просторі" чув? На території України діють ЗАКОНИ УКРАЇНИ"! Юрисдикція законодавства Росії не розповсюджується на українську територію
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27.05.2024 12:41 Відповісти
Так вони ж, поганці, потім у міжнародні суди та Інтерпол подають.
З Залужним такий трюк зробили свого часу.
І нашого гвардійця в Італії чи в Іспанії теж за запитом русні заарештовували.
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27.05.2024 12:43 Відповісти
Про Залужного - не знаю А з гвардійцем був нюанс - він мав громадянство Італії і на нього розповсюджувалося законодавство Італійської республіки І потерпілим був громадянин Італії І справу порушували правоохоронні органи Італії - а не "з подачі русні"
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27.05.2024 12:49 Відповісти
але русня там тоді приклалася
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27.05.2024 12:54 Відповісти
https://tsn.ua/********/zaluzhniy-rozpoviv-yak-u-bryusseli-yogo-zatrimav-interpol-2370517.html Залужний розповів, як у Брюсселі його затримав Інтерпол
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27.05.2024 12:55 Відповісти
Якщо вони на мене в тому басманному суді міста москва відкриють кримінальне провадження чи оголосять в розшук - викладу в Фейсбук та отримаю мільйон лайків ))) Більшість моїх близьких бойових побратимів у їх розшуку. А от мене чомусь підори досі ігнорують )))
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27.05.2024 12:36 Відповісти
Ето нє ваша заслуга, а іх нєдоработка.
Но братья работают дальшє.
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27.05.2024 12:39 Відповісти
- Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
- Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут побить!..
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27.05.2024 12:43 Відповісти
Громадян України ментовське злочинне угруповання тцк теж оголошує у фейковий розшук. Всі вони працюють за однією методичкою.
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27.05.2024 13:03 Відповісти
путиін боїться Каю Каллас і правильно робить.
Бидло, яке не розуміє слова "повага", повинно зарубати на носі слово "страх".
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27.05.2024 19:26 Відповісти
 
 