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Диктатор Путин пытался помешать премьеру Каллас стать генсеком НАТО

Кая Каллас

Российский президент Владимир Путин хотел помешать премьер-министру Эстонии Каи Каллас возглавлять НАТО. Частью российского плана было объявление ее в розыск через МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Каллас заявила в интервью шведской газете Svenska Dagbladet.

"Серьезно, Путин хотел показать объявлением о розыске то, что мы не настоящая страна. Что и здесь действуют российские законы", - рассказала Каллас.

Другой целью, по мнению эстонского премьер-министра, было выставить ее радикально антироссийским политиком, чтобы помешать ей возглавить НАТО.

"Объявление о розыске также стало сигналом для моих европейских коллег. Когда мы говорим о различных должностях на европейском уровне или в НАТО, главный аргумент против меня заключается в том, что я - антироссийский провокатор. Поэтому они и внесли меня в этот список, чтобы дать понять, что я их провоцирую", - сказала Каллас.

Напомним, в начале мая МВД России объявило в розыск бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, бывшего министра иностранных дел Павла Климкина и бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц рассказал о встрече с Путиным перед началом полномасштабной войны: кремлевский диктатор рассказывал канцлеру о "нацистском режиме" в Украине

Автор: 

НАТО (9977) путин владимир (31239) розыск (840) Эстония (1420) Каллас Кая (195)


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Топ комментарии
+15
Поки цивілізований світ буде звертати увагу на хотєлки і висєри всіляких покручів, доти покручі будуть крутити цивілізованим світом як циган сонцем.
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27.05.2024 09:43
+12
Запад, вже не той , я не можу уявити цю ситуацію 30-40 років тому . ***** відкрито загрожує Захтду , а вони досі з ним товорищувати хочуть
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27.05.2024 09:59
+9
Кацапи, я особисто вбив ваших 30 чоловік. Я спалив 2 бехи та один Тігр. Оголошуйте мене в розшук. Це буде гідно.
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27.05.2024 10:33
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Правила форума Совет форумчан
Поки цивілізований світ буде звертати увагу на хотєлки і висєри всіляких покручів, доти покручі будуть крутити цивілізованим світом як циган сонцем.
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27.05.2024 09:43 Ответить
Але нічого не заважає куйлу, в лиці Столтенберга мати "свого" шефа НАТО
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27.05.2024 09:45 Ответить
Ну він має свого кондідата в презіденти США-трампа.
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27.05.2024 10:02 Ответить
в такому випадку"трамбону" не світить посада шефа НАТИ
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27.05.2024 10:04 Ответить
Ти ідіот, Толік, чи просто кацап?
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27.05.2024 11:25 Ответить
Судячи по тому що твій висєр лайкануло два кацапа…
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27.05.2024 11:26 Ответить
А де, до речі всі перераховані колишні міністри?
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27.05.2024 09:48 Ответить
Клімкін знаходиться в Україні,Аваков на закарпатті,Гройсман у Вінниці(був на місціобстрілу вчьора),Яценюк знаходився в Київі на форумі безпеки і без "нетаких руськіх",яких притянув подоляк у Львів.
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27.05.2024 10:09 Ответить
Запад, вже не той , я не можу уявити цю ситуацію 30-40 років тому . ***** відкрито загрожує Захтду , а вони досі з ним товорищувати хочуть
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27.05.2024 09:59 Ответить
Якщо б нинішня політика ,була в західних політиків, в часи Другої Світової війни - предок рашистського вбивці куйла - гітлер , вже в 43 році окупував би совковий союз .
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27.05.2024 10:07 Ответить
Кацапи, я особисто вбив ваших 30 чоловік. Я спалив 2 бехи та один Тігр. Оголошуйте мене в розшук. Це буде гідно.
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27.05.2024 10:33 Ответить
І оголосять. Ви думаєте прокуратури лялькових ЛиДиРи просто так з ранку до ночі шиють справи на кожного українського сержанта і вище?
Наші, між іншим, тим самим займаються.
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27.05.2024 11:31 Ответить
Але "є нюанс" - "ЛиДиРи" - невизнана ніким держава Їх територія - це територія України І лише іменем України стосовно наших людей можуть буть порушені кримінальні справи
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27.05.2024 12:27 Ответить
Прокурори ЛиДиРи, "собірают матєріал", потім передають його до російської прокуратури, а та вже відкриває провадження.
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27.05.2024 12:29 Ответить
Ти про "дію закону у просторі" чув? На території України діють ЗАКОНИ УКРАЇНИ"! Юрисдикція законодавства Росії не розповсюджується на українську територію
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27.05.2024 12:41 Ответить
Так вони ж, поганці, потім у міжнародні суди та Інтерпол подають.
З Залужним такий трюк зробили свого часу.
І нашого гвардійця в Італії чи в Іспанії теж за запитом русні заарештовували.
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27.05.2024 12:43 Ответить
Про Залужного - не знаю А з гвардійцем був нюанс - він мав громадянство Італії і на нього розповсюджувалося законодавство Італійської республіки І потерпілим був громадянин Італії І справу порушували правоохоронні органи Італії - а не "з подачі русні"
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27.05.2024 12:49 Ответить
але русня там тоді приклалася
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27.05.2024 12:54 Ответить
https://tsn.ua/********/zaluzhniy-rozpoviv-yak-u-bryusseli-yogo-zatrimav-interpol-2370517.html Залужний розповів, як у Брюсселі його затримав Інтерпол
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27.05.2024 12:55 Ответить
Якщо вони на мене в тому басманному суді міста москва відкриють кримінальне провадження чи оголосять в розшук - викладу в Фейсбук та отримаю мільйон лайків ))) Більшість моїх близьких бойових побратимів у їх розшуку. А от мене чомусь підори досі ігнорують )))
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27.05.2024 12:36 Ответить
Ето нє ваша заслуга, а іх нєдоработка.
Но братья работают дальшє.
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27.05.2024 12:39 Ответить
- Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
- Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут побить!..
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27.05.2024 12:43 Ответить
Громадян України ментовське злочинне угруповання тцк теж оголошує у фейковий розшук. Всі вони працюють за однією методичкою.
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27.05.2024 13:03 Ответить
путиін боїться Каю Каллас і правильно робить.
Бидло, яке не розуміє слова "повага", повинно зарубати на носі слово "страх".
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27.05.2024 19:26 Ответить
 
 