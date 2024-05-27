Диктатор Путин пытался помешать премьеру Каллас стать генсеком НАТО

Российский президент Владимир Путин хотел помешать премьер-министру Эстонии Каи Каллас возглавлять НАТО. Частью российского плана было объявление ее в розыск через МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Каллас заявила в интервью шведской газете Svenska Dagbladet.

"Серьезно, Путин хотел показать объявлением о розыске то, что мы не настоящая страна. Что и здесь действуют российские законы", - рассказала Каллас.

Другой целью, по мнению эстонского премьер-министра, было выставить ее радикально антироссийским политиком, чтобы помешать ей возглавить НАТО.

"Объявление о розыске также стало сигналом для моих европейских коллег. Когда мы говорим о различных должностях на европейском уровне или в НАТО, главный аргумент против меня заключается в том, что я - антироссийский провокатор. Поэтому они и внесли меня в этот список, чтобы дать понять, что я их провоцирую", - сказала Каллас.

Напомним, в начале мая МВД России объявило в розыск бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, бывшего министра иностранных дел Павла Климкина и бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц рассказал о встрече с Путиным перед началом полномасштабной войны: кремлевский диктатор рассказывал канцлеру о "нацистском режиме" в Украине