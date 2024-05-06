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МВД России объявило в розыск экс-премьера Украины Гройсмана, бывшего секретаря СНБО Данилова и эксминистров Авакова, Климкина и Стеця

розшук

МВД России внесло в свою базу разыскиваемых лиц бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова и некоторых бывших членов правительства Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Кроме Гройсмана и Данилова, в базе розыска МВД теперь есть карточки на бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, бывшего министра иностранных дел Павла Климкина и бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця.

При этом не указана статья, по которой они разыскиваются. Лишь ранее глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в 2022 году называл Авакова среди "фигурантов" уголовных дел о преступлениях на Донбассе.

Оголошено у розшук Стеця
Оголошено у розшук Авакова
Оголошено у розшук Данилова
Оголошено у розшук Гройсмана

Напомним, накануне МВД России внесло в базу розыска президента Украины Владимира Зеленского, предыдущего президента Петра Порошенко, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка и бывшего главу министерства обороны Михаила Коваля.

Также читайте: Бывшего министра юстиции Украины Петренко объявили в розыск в РФ

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Данилов Алексей (1066) розыск (840) Гройсман Владимир (4832) Стець Юрий (238)


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Топ комментарии
+18
Ющенко за дебілов галочки ставив в бюлетені???
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06.05.2024 07:18
+16
ще Ющенка забули оголосити у розшук, ну і Кравчука до купи.
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06.05.2024 06:31
+13
В чому проблема . Чіпляйте на автозаки мангали і вперед на Київ. Через кордон переїдете а далі вас пересадять в чорні пакети вірніше то що лишиться.
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06.05.2024 06:35
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хлєба і зрєліщ! хлєба для смердів путін немає, тому будуть зрєліща
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06.05.2024 06:28 Ответить
ще Ющенка забули оголосити у розшук, ну і Кравчука до купи.
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06.05.2024 06:31 Ответить
Ющенка потрібно в Україні арештовувати і закрити навічно. За повернення шапкокрада в політику і продаж йому Булави. Не будь хама в політиці не було б і сьгодення. На мій погляд.
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06.05.2024 07:15 Ответить
Ющенко за дебілов галочки ставив в бюлетені???
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06.05.2024 07:18 Ответить
Може й ставив...
Але це не вібміняє, що він злив ригам країну
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06.05.2024 08:33 Ответить
ну так. Ющенка взагалі не треба було вибирати. Тоді зразу янукович став би президентом, і вам не прийшлось закривати Ющенка навічно.
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06.05.2024 07:38 Ответить
Вам взагалі не потріьно було народжуватися, тоді взагалі б риги ніколи не існували
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06.05.2024 08:35 Ответить
для вашого розумінння https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC.html це виявилось занадто складно. Співчуваю.
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06.05.2024 09:56 Ответить
Так і є
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06.05.2024 08:32 Ответить
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06.05.2024 08:35 Ответить
І ти не кизди. Киздили всі, починаючи з 1991-го і ще й раніше. Саме більше киздили при правлінні чучми коли була приватизація державної власності. Людям видали сертифікати на їх частку у державному майні, потім це майно знецінили, потім ці сертифікати через бандосів-виконавців за копійки скупили у населення та приватизували майже всі заводи-параходи. Потім почалась прихватизація землі і т.д. А жюлька це одна з представників цієї мафії, саме більше жирка вона накопила на газових оборудках та отримала поганяло "газова королева". Чого шапкокрад її посадив? Та того шо не давала йому прибрати до рук свою газову "тєму". Це так звані кримінальні разборки, тільки не мордобоями та вбивствами, а публічним опущенням на нари.
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06.05.2024 09:42 Ответить
Дорогой Шарик, а ты хотел построить капитализм отдав права собственности на завод десяти тысячам пенсионеров в равных долях?
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06.05.2024 10:29 Ответить
Ні, фаршмак. Ти примітивно мислиш. Почитай, що я написав про те як наіпали цих десять тисяч людей. Вартість ваучера була одна, а скуповували їх за копійки хитрожопі ділки. А ті підприємства де люди не захотіли продавати за 10 гривень ваучери, а хотіли отримувати дивіденти, ці заводи-пароходи постійно були не прибутковими та доведені до банкрутства. Усьок?
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06.05.2024 12:36 Ответить
Дорогой Октябрёнок, если бы не эти "хитрожопі ділки" оте "хотіли отримувати дивіденти" развалили бы нахрен АБСОЛЮТНО ВСЁ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, поскольку десять тысяч случайных людей, имеющие одинаковую долю собственности, не смогли бы принять ни одного вменяемого управленческого решения. Ты представляешь себе собрание акционеров, где 10000 пенсионеров пополам с пионерами определяют план деятельности завода путём голосования?
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06.05.2024 13:56 Ответить
Фаршмак, так я ж не проти приватизації. Не перекручуй. Кожен працівник отримав сертифікат на свою частку підприємства де він працював, і повинен був отримувати дивіденти згідно цієї частки, так як зараз селяни отримують дивіденти за свої земельні паї. Вони здають свою землю в аренду фермерам. Так повинно бути і з заводами-пароходами. Але такі як ти їх наіпали, обанкроутив підприємства скупили ваучери за копійки і приватизували підприємства. Ти або тупий, або робиш вигляд шо тупий. Наприклад ваучер коштував 500 грн (на той час), а його бандюгани такі як ти купляли по 20 грн. Усьок?
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06.05.2024 14:36 Ответить
Друг мой, до пионера ты ещё не дорос... В твоём октябрятском воображении фабрика "Красный резинщик" дымя трубами выдавала на гора ботиночки скороход, народные массы ликуя их покупали, а красному директору оставалось только делить прибыль, раздавая её пролетариям?
КТО собственник? Кто решения принимает?
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06.05.2024 15:39 Ответить
Фаршмак, не намагайся себе видавати за дуже освідченого та розумного. От такі як ти і наіпали роботяг, директорів заводів-параходів бандюгани зашугали і вони робили те шо їм скажуть. Цим процесом керували партійні боси через ментів, які впливали на криміналітет, не платили роботягам по декілька місяців зарплати, тримали на голодному пайку та іноді зарплатню видавали китайськими термосами чи продукцією фабрики або заводу яка нікому й нах** не потрібна була. Все це я знаю не з розповідей, давно живу. Роботяги хто спився, хто звільнився і прольєтаріЯт був готовий здавати ваучери за копійки. Потім коли заводи занепадали, а ваучери вже були скуплені на них приватизували завлоди-параходи. Ще раз кажу, ти або телепень, або видаєш за такого, або сопляк який начитався художньої літератури про ті часи. А це все відбувалось на моїх очах.
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06.05.2024 20:28 Ответить
Ну ты и пенёк....
ЕДИНСТВЕННОЙ целью приватизации было было передать собственность не стадам трудовых коллективов, а тем, кто РЕАЛЬНО сможет ею владеть и управлять - хоть хитрожопым комсомольцам, хоть красным директорам, хоть деловым бандюганам. Другого пути из социализма в капитализм - нет. А справедливые маленькие кусочки для народа - сказки для неспособного большинства. Кстати я лично тоже достаточно долго этого не понимал...
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07.05.2024 16:01 Ответить
І коли ж тебе осєніло? Звучить громко, але чомусь одарованим і тямущим людям ці заводи-пароходи не дістались. А дістались родичам партійних босів, синкам високопоставлених мєнтів та бандитам.
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07.05.2024 16:39 Ответить
Друг мой, почитай историю! Первоначальный капитал создавали не умные и честные, а жестокие авантюристы и пираты... Кстати, на втором этапе произошло перераспределение капитала - где нынче все эти малиновые пиджаки и красные директора?
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08.05.2024 10:09 Ответить
Історія людство нічому не вчить, на жаль... Я говорю про справедливість та порядність, якої на жаль немає на теренах совєтів, а ти мені знову про те як були перерозподілені ресурси. Я і так знаю, що моментом скористались ті хто 70 років впарював пролєтаріяту про всьємірноє равєнство і братство.
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08.05.2024 19:20 Ответить
ха, справедливость.... В каком-то смысле в том, что хитрые и агрессивные получают кусок жирнее и заключается справедливость естественного отбора...
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09.05.2024 10:35 Ответить
Не кизди нісенітницю. Ніякого відношення до зека він не мав і не має. А привів шапкокрада у владу чучма під тиском кацапських підарів. А у Юща ніяких повноважень обирати прем'єра не було. Це була приференція верховної зради де панували ригіАнали.
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06.05.2024 08:46 Ответить
Замилений ваш погляд.
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06.05.2024 09:27 Ответить
А Єрмака???
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06.05.2024 08:34 Ответить
Може й оголосять.... для прикриття
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06.05.2024 08:36 Ответить
Роблять усе щоб медведчука зробити головним переговірником.
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06.05.2024 06:34 Ответить
В чому проблема . Чіпляйте на автозаки мангали і вперед на Київ. Через кордон переїдете а далі вас пересадять в чорні пакети вірніше то що лишиться.
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06.05.2024 06:35 Ответить
Этих барбосов потрясти, можно многое узнать)
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06.05.2024 06:46 Ответить
у сєбя в мацквє стряхівай ! 😂
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06.05.2024 06:48 Ответить
Какие вы убогие! Ты где хочешь там и делай что написал!
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06.05.2024 06:52 Ответить
Ой, пардон, вы пани, но все равно, занимайтесь своими делами как вам позволяет физиология и воспитание!
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06.05.2024 06:53 Ответить
О, Кацапорил заговорив
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06.05.2024 11:32 Ответить
Рад, что вы меня помните, только я вас не знаю!
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06.05.2024 12:19 Ответить
Кацапы явно играют на повышение рейтинга наших. Не, ну, шо было взять с Гройсмана...
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06.05.2024 06:48 Ответить
більше ні ж зе-н*ркомана ... в Гройсмана хоч розум трохи є ...

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06.05.2024 06:58 Ответить
Ото хiба шо мiг геть усi речення зв`язати до кучi.
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06.05.2024 07:06 Ответить
...И не трындит про бога в погонах...Це ж надоть до такого так забористо додуматься.
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06.05.2024 07:13 Ответить
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06.05.2024 06:50 Ответить
Це де? На винницком рынке разборки?
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06.05.2024 06:53 Ответить
Дело тут не в Виннице, а в смартфоне от Боневтика.
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06.05.2024 07:00 Ответить
...также, надеюсь, тут дело - про баб Юльки ломбард? ЗЫ... все равно разборки в Виннице.
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06.05.2024 07:10 Ответить
Коли підліток сам заробляє кишенькові гроші, а не клянчить в батьків, це тільки позитив. Ставити той епізод в вину дорослому чоловіку, дивно.
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06.05.2024 08:14 Ответить
Ось ким виявилося Жабуриння Кароль.
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06.05.2024 06:54 Ответить
Ніт...зеленського 🤡 - забирайте...а решта нам самім потрібні...як не як , а дещо професійне в них є
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06.05.2024 07:09 Ответить
Хай шукають у "Риркапий"! Це у РФ такий курортний регіон є На березі моря Лаптєвих Усі вороги Росії туди їдуть відпочивать! У перекладі з мови місцевих "рассєян" - "місце де вилазять моржі"
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06.05.2024 07:15 Ответить
Новосибірський архіпелаг престижніший. Там навіть є острів "більшовик".
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06.05.2024 08:40 Ответить
Не знаю Не бував Тому співставить не можу
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06.05.2024 08:45 Ответить
Агентів своїх криють.
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06.05.2024 07:16 Ответить
Таке враження, що наші товчуться у черзі, щоб їх там оголосили у розшук. А от Єрмак, Портнов, Татаров не ризикують.
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06.05.2024 09:32 Ответить
Большинство из них даже украинский тэцэка найти не сможет,если найдете нам расскажите где они прятались.
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06.05.2024 07:17 Ответить
Дєрьмак з татаровим в розшуку?
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06.05.2024 07:22 Ответить
Ладно,, кто бы там ни был - Юлька, чи Гройсман, но думаю , что и они согласятся со мной, мол ПУТИН, СДОХНИ, к родительскому дню !!! АМИНЬ !!!
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06.05.2024 07:22 Ответить
А чого вони забули Марчука? Тож він дав їм ****** при першому намаганні віджати АРК. Операція "Севастопольський вальс" Класика контррозвідувальної роботи!
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06.05.2024 07:22 Ответить
Забули Леся Подерв'янського і Вєрку Сердючку...
От халепа!
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06.05.2024 07:24 Ответить
Ну Лесь Подерев"янський то святе.
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06.05.2024 07:40 Ответить
Для нас українців. А для кацапні страшний подразник. Про "вкусну канфету тузик" вони ніколи йому не простоять.
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06.05.2024 08:42 Ответить
на росії міністєрство внутрєнніх дєл і міністєрство іностранних дєл об'єдінілісь в міністєрство внутрєнно-іностранних дєл
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06.05.2024 07:34 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.05.2024 11:36 Ответить
Повна маячня все це не відбуваєтся від бездіяльності наших правоохороних органів ,які мали подати в міжнародний розшук, злочинця терориста путіна і всю його фашиську кліку включаючи пропагандонів за геноцид проти українського народу.
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06.05.2024 08:21 Ответить
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06.05.2024 08:28 Ответить
А навіщо вони кацапам?
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06.05.2024 09:14 Ответить
А Авакова за що? За те , що провалив рефому МВС, і поліцаї так і залишились поліцаями? Де тількит орда не зайшла, там зразу й помічники... Поліцаї, процент зрадників серед них зашкалює, його б окупантам нагородити, а вони - в розшук... напевне таки хочуть нагородити, але не в стані. А, дійсно, де сховалось теє бидло?
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06.05.2024 09:22 Ответить
Грося и Авак видать денег натырили у раши, они только это и умеют))
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06.05.2024 09:28 Ответить
Интересно - а почему Юлю не объявили?
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06.05.2024 10:32 Ответить
Вона не захотіла...Сказала що за такі гроші хай інших піарять...
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06.05.2024 11:00 Ответить
Ей за убийство росУкрЭнерго и прочие мутки. Могут только "хероя п и д о рашки" дать
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06.05.2024 13:17 Ответить
Необов'язкове, але не зайве номінування на "Героя України". Не завжди дієве, але нехай буде.
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06.05.2024 11:42 Ответить
 
 