МВД России объявило в розыск экс-премьера Украины Гройсмана, бывшего секретаря СНБО Данилова и эксминистров Авакова, Климкина и Стеця

МВД России внесло в свою базу разыскиваемых лиц бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова и некоторых бывших членов правительства Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Кроме Гройсмана и Данилова, в базе розыска МВД теперь есть карточки на бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, бывшего министра иностранных дел Павла Климкина и бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця.

При этом не указана статья, по которой они разыскиваются. Лишь ранее глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в 2022 году называл Авакова среди "фигурантов" уголовных дел о преступлениях на Донбассе.









Напомним, накануне МВД России внесло в базу розыска президента Украины Владимира Зеленского, предыдущего президента Петра Порошенко, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка и бывшего главу министерства обороны Михаила Коваля.

Также читайте: Бывшего министра юстиции Украины Петренко объявили в розыск в РФ