МВД России объявило в розыск экс-премьера Украины Гройсмана, бывшего секретаря СНБО Данилова и эксминистров Авакова, Климкина и Стеця
МВД России внесло в свою базу разыскиваемых лиц бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова и некоторых бывших членов правительства Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
Кроме Гройсмана и Данилова, в базе розыска МВД теперь есть карточки на бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, бывшего министра иностранных дел Павла Климкина и бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця.
При этом не указана статья, по которой они разыскиваются. Лишь ранее глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в 2022 году называл Авакова среди "фигурантов" уголовных дел о преступлениях на Донбассе.
Напомним, накануне МВД России внесло в базу розыска президента Украины Владимира Зеленского, предыдущего президента Петра Порошенко, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка и бывшего главу министерства обороны Михаила Коваля.
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Але це не вібміняє, що він злив ригам країну
КТО собственник? Кто решения принимает?
ЕДИНСТВЕННОЙ целью приватизации было было передать собственность не стадам трудовых коллективов, а тем, кто РЕАЛЬНО сможет ею владеть и управлять - хоть хитрожопым комсомольцам, хоть красным директорам, хоть деловым бандюганам. Другого пути из социализма в капитализм - нет. А справедливые маленькие кусочки для народа - сказки для неспособного большинства. Кстати я лично тоже достаточно долго этого не понимал...
От халепа!