МВС Росії оголосило у розшук експрем’єра України Гройсмана, колишнього секретаря РНБО Данілова та ексміністрів Авакова, Клімкіна та Стеця

МВС Росії внесло до своєї бази розшукуваних осіб колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, екссекретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова та деяких колишніх членів уряду України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Окрім Гройсмана і Данілова, у базі розшуку МВС тепер є картки на колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна і колишнього міністра інформаційної політики України Юрія Стеця.

При цьому не вказана стаття за якою вони розшукуються, Лише раніше голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін у 2022 році називав Авакова серед "фігурантів" кримінальних справ про злочини на Донбасі.









Нагадаємо. напередодні МВС Росії внесло до бази розшуку президента України Володимира Зеленського, попереднього президента Петра Порошенка, командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Павлюка і колишнього главу міністерства оборони Михайла Коваля.

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