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Новини
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МВС Росії оголосило у розшук експрем’єра України Гройсмана, колишнього секретаря РНБО Данілова та ексміністрів Авакова, Клімкіна та Стеця

розшук

МВС Росії внесло до своєї бази розшукуваних осіб колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, екссекретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова та деяких колишніх членів уряду України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Окрім Гройсмана і Данілова, у базі розшуку МВС тепер є картки на колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна і колишнього міністра інформаційної політики України Юрія Стеця.

При цьому не вказана стаття за якою вони розшукуються, Лише раніше голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін у 2022 році називав Авакова серед "фігурантів" кримінальних справ про злочини на Донбасі.

Оголошено у розшук Стеця
Оголошено у розшук Авакова
Оголошено у розшук Данилова
Оголошено у розшук Гройсмана

Нагадаємо. напередодні МВС Росії внесло до бази розшуку президента України Володимира Зеленського, попереднього президента Петра Порошенка, командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Павлюка і колишнього главу міністерства оборони Михайла Коваля.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колишнього міністра юстиції України Петренка оголосили в розшук в РФ

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Данілов Олексій (1259) розшук (650) Гройсман Володимир (5614) Стець Юрій (85)


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Топ коментарі
+18
Ющенко за дебілов галочки ставив в бюлетені???
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06.05.2024 07:18
+16
ще Ющенка забули оголосити у розшук, ну і Кравчука до купи.
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06.05.2024 06:31
+13
В чому проблема . Чіпляйте на автозаки мангали і вперед на Київ. Через кордон переїдете а далі вас пересадять в чорні пакети вірніше то що лишиться.
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06.05.2024 06:35
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хлєба і зрєліщ! хлєба для смердів путін немає, тому будуть зрєліща
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06.05.2024 06:28 Відповісти
ще Ющенка забули оголосити у розшук, ну і Кравчука до купи.
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06.05.2024 06:31 Відповісти
Ющенка потрібно в Україні арештовувати і закрити навічно. За повернення шапкокрада в політику і продаж йому Булави. Не будь хама в політиці не було б і сьгодення. На мій погляд.
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06.05.2024 07:15 Відповісти
Ющенко за дебілов галочки ставив в бюлетені???
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06.05.2024 07:18 Відповісти
Може й ставив...
Але це не вібміняє, що він злив ригам країну
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06.05.2024 08:33 Відповісти
ну так. Ющенка взагалі не треба було вибирати. Тоді зразу янукович став би президентом, і вам не прийшлось закривати Ющенка навічно.
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06.05.2024 07:38 Відповісти
Вам взагалі не потріьно було народжуватися, тоді взагалі б риги ніколи не існували
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06.05.2024 08:35 Відповісти
для вашого розумінння https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC.html це виявилось занадто складно. Співчуваю.
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06.05.2024 09:56 Відповісти
Так і є
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06.05.2024 08:32 Відповісти
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06.05.2024 08:35 Відповісти
І ти не кизди. Киздили всі, починаючи з 1991-го і ще й раніше. Саме більше киздили при правлінні чучми коли була приватизація державної власності. Людям видали сертифікати на їх частку у державному майні, потім це майно знецінили, потім ці сертифікати через бандосів-виконавців за копійки скупили у населення та приватизували майже всі заводи-параходи. Потім почалась прихватизація землі і т.д. А жюлька це одна з представників цієї мафії, саме більше жирка вона накопила на газових оборудках та отримала поганяло "газова королева". Чого шапкокрад її посадив? Та того шо не давала йому прибрати до рук свою газову "тєму". Це так звані кримінальні разборки, тільки не мордобоями та вбивствами, а публічним опущенням на нари.
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06.05.2024 09:42 Відповісти
Дорогой Шарик, а ты хотел построить капитализм отдав права собственности на завод десяти тысячам пенсионеров в равных долях?
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06.05.2024 10:29 Відповісти
Ні, фаршмак. Ти примітивно мислиш. Почитай, що я написав про те як наіпали цих десять тисяч людей. Вартість ваучера була одна, а скуповували їх за копійки хитрожопі ділки. А ті підприємства де люди не захотіли продавати за 10 гривень ваучери, а хотіли отримувати дивіденти, ці заводи-пароходи постійно були не прибутковими та доведені до банкрутства. Усьок?
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06.05.2024 12:36 Відповісти
Дорогой Октябрёнок, если бы не эти "хитрожопі ділки" оте "хотіли отримувати дивіденти" развалили бы нахрен АБСОЛЮТНО ВСЁ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, поскольку десять тысяч случайных людей, имеющие одинаковую долю собственности, не смогли бы принять ни одного вменяемого управленческого решения. Ты представляешь себе собрание акционеров, где 10000 пенсионеров пополам с пионерами определяют план деятельности завода путём голосования?
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06.05.2024 13:56 Відповісти
Фаршмак, так я ж не проти приватизації. Не перекручуй. Кожен працівник отримав сертифікат на свою частку підприємства де він працював, і повинен був отримувати дивіденти згідно цієї частки, так як зараз селяни отримують дивіденти за свої земельні паї. Вони здають свою землю в аренду фермерам. Так повинно бути і з заводами-пароходами. Але такі як ти їх наіпали, обанкроутив підприємства скупили ваучери за копійки і приватизували підприємства. Ти або тупий, або робиш вигляд шо тупий. Наприклад ваучер коштував 500 грн (на той час), а його бандюгани такі як ти купляли по 20 грн. Усьок?
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06.05.2024 14:36 Відповісти
Друг мой, до пионера ты ещё не дорос... В твоём октябрятском воображении фабрика "Красный резинщик" дымя трубами выдавала на гора ботиночки скороход, народные массы ликуя их покупали, а красному директору оставалось только делить прибыль, раздавая её пролетариям?
КТО собственник? Кто решения принимает?
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06.05.2024 15:39 Відповісти
Фаршмак, не намагайся себе видавати за дуже освідченого та розумного. От такі як ти і наіпали роботяг, директорів заводів-параходів бандюгани зашугали і вони робили те шо їм скажуть. Цим процесом керували партійні боси через ментів, які впливали на криміналітет, не платили роботягам по декілька місяців зарплати, тримали на голодному пайку та іноді зарплатню видавали китайськими термосами чи продукцією фабрики або заводу яка нікому й нах** не потрібна була. Все це я знаю не з розповідей, давно живу. Роботяги хто спився, хто звільнився і прольєтаріЯт був готовий здавати ваучери за копійки. Потім коли заводи занепадали, а ваучери вже були скуплені на них приватизували завлоди-параходи. Ще раз кажу, ти або телепень, або видаєш за такого, або сопляк який начитався художньої літератури про ті часи. А це все відбувалось на моїх очах.
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06.05.2024 20:28 Відповісти
Ну ты и пенёк....
ЕДИНСТВЕННОЙ целью приватизации было было передать собственность не стадам трудовых коллективов, а тем, кто РЕАЛЬНО сможет ею владеть и управлять - хоть хитрожопым комсомольцам, хоть красным директорам, хоть деловым бандюганам. Другого пути из социализма в капитализм - нет. А справедливые маленькие кусочки для народа - сказки для неспособного большинства. Кстати я лично тоже достаточно долго этого не понимал...
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07.05.2024 16:01 Відповісти
І коли ж тебе осєніло? Звучить громко, але чомусь одарованим і тямущим людям ці заводи-пароходи не дістались. А дістались родичам партійних босів, синкам високопоставлених мєнтів та бандитам.
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07.05.2024 16:39 Відповісти
Друг мой, почитай историю! Первоначальный капитал создавали не умные и честные, а жестокие авантюристы и пираты... Кстати, на втором этапе произошло перераспределение капитала - где нынче все эти малиновые пиджаки и красные директора?
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08.05.2024 10:09 Відповісти
Історія людство нічому не вчить, на жаль... Я говорю про справедливість та порядність, якої на жаль немає на теренах совєтів, а ти мені знову про те як були перерозподілені ресурси. Я і так знаю, що моментом скористались ті хто 70 років впарював пролєтаріяту про всьємірноє равєнство і братство.
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08.05.2024 19:20 Відповісти
ха, справедливость.... В каком-то смысле в том, что хитрые и агрессивные получают кусок жирнее и заключается справедливость естественного отбора...
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09.05.2024 10:35 Відповісти
Не кизди нісенітницю. Ніякого відношення до зека він не мав і не має. А привів шапкокрада у владу чучма під тиском кацапських підарів. А у Юща ніяких повноважень обирати прем'єра не було. Це була приференція верховної зради де панували ригіАнали.
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06.05.2024 08:46 Відповісти
Замилений ваш погляд.
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06.05.2024 09:27 Відповісти
А Єрмака???
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06.05.2024 08:34 Відповісти
Може й оголосять.... для прикриття
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06.05.2024 08:36 Відповісти
Роблять усе щоб медведчука зробити головним переговірником.
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06.05.2024 06:34 Відповісти
В чому проблема . Чіпляйте на автозаки мангали і вперед на Київ. Через кордон переїдете а далі вас пересадять в чорні пакети вірніше то що лишиться.
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06.05.2024 06:35 Відповісти
Этих барбосов потрясти, можно многое узнать)
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06.05.2024 06:46 Відповісти
у сєбя в мацквє стряхівай ! 😂
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06.05.2024 06:48 Відповісти
Какие вы убогие! Ты где хочешь там и делай что написал!
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06.05.2024 06:52 Відповісти
Ой, пардон, вы пани, но все равно, занимайтесь своими делами как вам позволяет физиология и воспитание!
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06.05.2024 06:53 Відповісти
О, Кацапорил заговорив
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06.05.2024 11:32 Відповісти
Рад, что вы меня помните, только я вас не знаю!
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06.05.2024 12:19 Відповісти
Кацапы явно играют на повышение рейтинга наших. Не, ну, шо было взять с Гройсмана...
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06.05.2024 06:48 Відповісти
більше ні ж зе-н*ркомана ... в Гройсмана хоч розум трохи є ...

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06.05.2024 06:58 Відповісти
Ото хiба шо мiг геть усi речення зв`язати до кучi.
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06.05.2024 07:06 Відповісти
...И не трындит про бога в погонах...Це ж надоть до такого так забористо додуматься.
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06.05.2024 07:13 Відповісти
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06.05.2024 06:50 Відповісти
Це де? На винницком рынке разборки?
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06.05.2024 06:53 Відповісти
Дело тут не в Виннице, а в смартфоне от Боневтика.
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06.05.2024 07:00 Відповісти
...также, надеюсь, тут дело - про баб Юльки ломбард? ЗЫ... все равно разборки в Виннице.
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06.05.2024 07:10 Відповісти
Коли підліток сам заробляє кишенькові гроші, а не клянчить в батьків, це тільки позитив. Ставити той епізод в вину дорослому чоловіку, дивно.
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06.05.2024 08:14 Відповісти
Ось ким виявилося Жабуриння Кароль.
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06.05.2024 06:54 Відповісти
Ніт...зеленського 🤡 - забирайте...а решта нам самім потрібні...як не як , а дещо професійне в них є
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06.05.2024 07:09 Відповісти
Хай шукають у "Риркапий"! Це у РФ такий курортний регіон є На березі моря Лаптєвих Усі вороги Росії туди їдуть відпочивать! У перекладі з мови місцевих "рассєян" - "місце де вилазять моржі"
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06.05.2024 07:15 Відповісти
Новосибірський архіпелаг престижніший. Там навіть є острів "більшовик".
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06.05.2024 08:40 Відповісти
Не знаю Не бував Тому співставить не можу
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06.05.2024 08:45 Відповісти
Агентів своїх криють.
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06.05.2024 07:16 Відповісти
Таке враження, що наші товчуться у черзі, щоб їх там оголосили у розшук. А от Єрмак, Портнов, Татаров не ризикують.
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06.05.2024 09:32 Відповісти
Большинство из них даже украинский тэцэка найти не сможет,если найдете нам расскажите где они прятались.
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06.05.2024 07:17 Відповісти
Дєрьмак з татаровим в розшуку?
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06.05.2024 07:22 Відповісти
Ладно,, кто бы там ни был - Юлька, чи Гройсман, но думаю , что и они согласятся со мной, мол ПУТИН, СДОХНИ, к родительскому дню !!! АМИНЬ !!!
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06.05.2024 07:22 Відповісти
А чого вони забули Марчука? Тож він дав їм ****** при першому намаганні віджати АРК. Операція "Севастопольський вальс" Класика контррозвідувальної роботи!
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06.05.2024 07:22 Відповісти
Забули Леся Подерв'янського і Вєрку Сердючку...
От халепа!
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06.05.2024 07:24 Відповісти
Ну Лесь Подерев"янський то святе.
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06.05.2024 07:40 Відповісти
Для нас українців. А для кацапні страшний подразник. Про "вкусну канфету тузик" вони ніколи йому не простоять.
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06.05.2024 08:42 Відповісти
на росії міністєрство внутрєнніх дєл і міністєрство іностранних дєл об'єдінілісь в міністєрство внутрєнно-іностранних дєл
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06.05.2024 07:34 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.05.2024 11:36 Відповісти
Повна маячня все це не відбуваєтся від бездіяльності наших правоохороних органів ,які мали подати в міжнародний розшук, злочинця терориста путіна і всю його фашиську кліку включаючи пропагандонів за геноцид проти українського народу.
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06.05.2024 08:21 Відповісти
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06.05.2024 08:28 Відповісти
А навіщо вони кацапам?
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06.05.2024 09:14 Відповісти
А Авакова за що? За те , що провалив рефому МВС, і поліцаї так і залишились поліцаями? Де тількит орда не зайшла, там зразу й помічники... Поліцаї, процент зрадників серед них зашкалює, його б окупантам нагородити, а вони - в розшук... напевне таки хочуть нагородити, але не в стані. А, дійсно, де сховалось теє бидло?
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06.05.2024 09:22 Відповісти
Грося и Авак видать денег натырили у раши, они только это и умеют))
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06.05.2024 09:28 Відповісти
Интересно - а почему Юлю не объявили?
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06.05.2024 10:32 Відповісти
Вона не захотіла...Сказала що за такі гроші хай інших піарять...
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06.05.2024 11:00 Відповісти
Ей за убийство росУкрЭнерго и прочие мутки. Могут только "хероя п и д о рашки" дать
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06.05.2024 13:17 Відповісти
Необов'язкове, але не зайве номінування на "Героя України". Не завжди дієве, але нехай буде.
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06.05.2024 11:42 Відповісти
 
 