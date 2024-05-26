Шольц рассказал о встрече с Путиным перед началом полномасштабной войны: кремлевский диктатор рассказывал канцлеру о "нацистском режиме" в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о том, как прошла его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным в феврале 2022 года.

Об этом он рассказал во время общения с гражданами в воскресенье в рамках Фестиваля демократии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

В течение 4 часов, что длилась и встреча, непосредственно перед началом войны, Путин доказывал "что Украина и Беларусь являются частями России". По словам канцлера, Александру Лукашенко известно о позиции диктатора РФ. Среди других причин для войны Путин назвал тогда то, что "Украина направляется в НАТО". Шольц, по его словам, открыто сказал Путину, что "об этом речь не идет - по крайней мере, еще лет 30".

Кроме того Владимир Путин убеждал Шольца в том, что в Украине у власти - "нацистский режим".

"Говорить об этом, когда президентом является еврей.... Стоит себе представить, насколько это абсурдное, позорное объяснение для обоснования войны", - подчеркнул канцлер.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Путин является неадекватной личностью, или он имел договоренности с другими странами, что ему ничего не будет за полномасштабное нападение на Украину.

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