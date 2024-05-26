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Шольц рассказал о встрече с Путиным перед началом полномасштабной войны: кремлевский диктатор рассказывал канцлеру о "нацистском режиме" в Украине

Шольц розповів про свою зустріч з Путіними перед початком вторгнення

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о том, как прошла его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным в феврале 2022 года.

Об этом он рассказал во время общения с гражданами в воскресенье в рамках Фестиваля демократии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

В течение 4 часов, что длилась и встреча, непосредственно перед началом войны, Путин доказывал "что Украина и Беларусь являются частями России". По словам канцлера, Александру Лукашенко известно о позиции диктатора РФ. Среди других причин для войны Путин назвал тогда то, что "Украина направляется в НАТО". Шольц, по его словам, открыто сказал Путину, что "об этом речь не идет - по крайней мере, еще лет 30".

Кроме того Владимир Путин убеждал Шольца в том, что в Украине у власти - "нацистский режим".

"Говорить об этом, когда президентом является еврей.... Стоит себе представить, насколько это абсурдное, позорное объяснение для обоснования войны", - подчеркнул канцлер.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Путин является неадекватной личностью, или он имел договоренности с другими странами, что ему ничего не будет за полномасштабное нападение на Украину.

Также читайте: Шольц против применения немецкого оружия для ударов по России

Автор: 

путин владимир (31237) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+26
А українську мову в австрійському Генштабі. І таке знаєм. Але мене вбила фраза з одної з чат рулеток Ютуба, де молода пара з Кацапстану сказала, що українську мову створив Порошенко в 2014 році. І тому ті, хто не міг і не бажав її вивчати створили ДНР/ЛНР. Я з дивана практично впав від сміху.
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26.05.2024 23:35
+23
і що Україну створив ленін?
знаємо...
щє дід Пaнас колись про таке казав: "ось така *****, малята!"
і тільки зараз починаєш розуміти наскільки ж Дід був правий
і яку кацапню він мав на увазі...
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26.05.2024 23:26
+21
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26.05.2024 23:22
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Мабуть на цій зустрічі і були показані аргументи російської сторони спеціально для хера Шольца. Такі, що змушують його шольцить вже третій рік поспіль.
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26.05.2024 23:22 Ответить
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26.05.2024 23:22 Ответить
і що Україну створив ленін?
знаємо...
щє дід Пaнас колись про таке казав: "ось така *****, малята!"
і тільки зараз починаєш розуміти наскільки ж Дід був правий
і яку кацапню він мав на увазі...
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26.05.2024 23:26 Ответить
А українську мову в австрійському Генштабі. І таке знаєм. Але мене вбила фраза з одної з чат рулеток Ютуба, де молода пара з Кацапстану сказала, що українську мову створив Порошенко в 2014 році. І тому ті, хто не міг і не бажав її вивчати створили ДНР/ЛНР. Я з дивана практично впав від сміху.
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26.05.2024 23:35 Ответить
Ну то замість мізків вже желе..
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26.05.2024 23:46 Ответить
Не принижуйте мозок тих людей - він не винуватий (мозок ) шо ним не вміють користуватися.
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27.05.2024 00:04 Ответить
Мозок?.. Людей?..
Як на мене, Ви перебільшуєте.
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27.05.2024 02:50 Ответить
і тут знову у кацапів нехай зашквар-очка трапиться, дід Панас був український єврей - Петро́ Юхи́мович Вескляро́в, ім'я при народженні Пінхас Хаїмович Векслер (https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 9 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1911 1911 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5 Тальне , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82 Уманський повіт , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Київська губернія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російська імперія - https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 5 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ ) - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 актор і телеведучий. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Заслужений артист Української РСР (1973). Більш відомий під творчим псевдонімом «Дід Панас». ті й ще "нацисти"...
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27.05.2024 00:49 Ответить
та в зелених всі жиди - тільки не просрочений,
от той стовідсотково не він...
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27.05.2024 01:51 Ответить
ну Порох же був "100%Вальцман", а що до просроченого то "какая разніца"...
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27.05.2024 02:27 Ответить
Це і є наслідок «сойдьомся по-сєрєдінє»

26.05.2024

Ну що, зелена пропаганда оклімалась від нокдауна з (не)будівництвом оборонних споруд і нарешті знайшла, хто нагадив Бубочці в штани.

Це, як не дивно, знову Порошенко.

https://republic.com.ua/article/cze-i-%D1%94-naslidok-sojdomsya-po-s%D1%94r%D1%94din%D1%94.html https://republic.com.ua/article/cze-i-є-naslidok-sojdomsya-po-sєrєdinє.html



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26.05.2024 23:30 Ответить
дата розслідування від УНІАН 25 травня 2024 року
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26.05.2024 23:31 Ответить
А шо були сумніви хто у всьому винен?
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26.05.2024 23:33 Ответить
Шо оп'ять?Так на тій неділі наче у всьому були винні закордонні "ухилянти",не зайшла нова "джинса" корисним хом'ячкам через телемарафон? Повернулись до старої,провіреної роками симфонії,під назвою: "Хто насцяв в під'їзді?! Ето всьо порохоботи" композитор; Саша "Буратіно" Дубінський,автор тексту; Наташа "Мальвіна" Мосейчук
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27.05.2024 00:06 Ответить
Якби у природі не існувало ніякого Порошенка, то його слід було б придумати.
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27.05.2024 02:55 Ответить
Григорій Бондар
Справа про "замовне вбивство": міжнародне товариство з прав людини наголошує на суттєвих порушеннях прав Коломойського
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27.05.2024 02:58 Ответить
i саме тому, що шановний пан Шольц
не повірив казкам кремлівського шизонутого,
він і не дає дозволу бити німецькою зброєю по кацапії.
і це теж підпадає під славетний вислів
Діда Панаса: "от така вона ....., малята!"
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26.05.2024 23:33 Ответить
В Ізраїлі президентом також є єврей? Це не повід для нічого взагалі
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26.05.2024 23:41 Ответить
От якби в Ізраїлі президентом був українець, то був би привід?
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27.05.2024 00:06 Ответить
Риси людини не можуть бути привідом ні для чого.
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27.05.2024 08:11 Ответить
Ну тепер хоч знаємо, хто такі нацисти
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26.05.2024 23:48 Ответить
Кому тільки, цей обмилок з мацковії, не ніс галіматню від дугіна, та отих, дивних двох його гостей з України!!
І людина, яка займала посади у Мінфіні ФРН та Канцлера ФРН, його слухає, знаючи про УБИВСТВА тисяч ЛЮДЕЙ на московії з 2000 років і рязанський цукор від ФСБ у підвалах!!
Це уже, насторожує!
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26.05.2024 23:51 Ответить
А те шо політики з Заходу спілкуються з китайським лідером вас не насторожує ? Подібні речі коли спілкуються з керівниками держав які причетні до порушень прав людини будуть і надалі - а вам варто трішечки позбуватися ілюзій на деякі речі (ми живемо в світі який викривлений і здається більшості норм в такому світі ).
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26.05.2024 23:59 Ответить
Це все для "лохів".
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26.05.2024 23:55 Ответить
ну, розумію - путін лякав Меркель чи то алабаєм, чи то сенбернаром. А от ким лякав путін Шольца? Є якісь гіпотези??
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26.05.2024 23:59 Ответить
німці сс*ливі від природи. Їх немає потреби лякати. Особливо росіянам після 45го.
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27.05.2024 00:03 Ответить
Німці підсвідомо напевно бояться - але не когось а себе бояться (вони памятають шо творили під керівництвом підараса адіка - і не хочуть ше раз повторення подібного) .
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27.05.2024 00:07 Ответить
я думаю це підсвідомий страх росіян. "Можем повторить", постійно кажуть вони. "А якщо дійсно повторять?", полохаються німці.
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27.05.2024 00:23 Ответить
думаю, що тоді у лютому він показував Шольцу ручного пацюка із зоомагазину.
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27.05.2024 00:14 Ответить
а що сталося від росіян в 45му?
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27.05.2024 07:08 Ответить
тіпа вони перемогли німців. Забули?
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27.05.2024 23:45 Ответить
хто? росіяни? ти що з дуба впало?
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28.05.2024 00:06 Ответить
сорян. То марсіане типу перемогли. Забув
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28.05.2024 00:14 Ответить
можливо й марісіяни дурню, а що крім рабсіян більше ніхто не воював, ні англійці, ні французи, ні українці, ні американці, а якби не американська допомога, то хрін би перемогли німців, а не ти все кацапні приписуєш. ніхто тих підарів не боїться, єдине зо зтримує ядерна зброя, якою той недоумок мараматичний погрожує.
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28.05.2024 09:01 Ответить
тяжкий випадок.....Сарказм не хаваєм? лікуйтеся!
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28.05.2024 23:14 Ответить
тут таких дегенератів,як ти вистачає, всруться а потім лайном кидаються. жри не вдавися.
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29.05.2024 00:12 Ответить
Шольц, за його словами, відкрито сказав Путіну, що "про це не йдеться, принаймні, ще років 30".

де тут всі меншовартісні (ксенія, де ж ви??), що дупу рвали на британський флаг, що нас не взяли на в нато, бо ми не хотіли? а тут таке зізнання....яка несподіванка
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27.05.2024 00:02 Ответить
То шо я таки правий - файно шо інколи я буваю правим ( точніше є пітвердженя моїм словам - але деяким докази не докази так шо так шо ).
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27.05.2024 00:12 Ответить
он там нижче вже меншовартісний відписався. Недолуго вийшло, але що ж зробиш, при низькому IQ)))
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27.05.2024 00:20 Ответить
Про що зізнання? "про це не йдеться, принаймні, ще років 30". - бо вони (Україна) не хочуть. Яка несподіванка?
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27.05.2024 00:13 Ответить
да да да. Країна що прописала курс в конституцїї на нато - не хоче))) пишіть ще поржемо))
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27.05.2024 00:18 Ответить
До чого тут країна? Теперішня влада не хоче. Можете реготати. Бо вам же тут не жити. А нам не смішно.
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27.05.2024 00:40 Ответить
мені смішні ваші недолугі коменти. І мені начхати що хоче і не хоче влада. Курс на нато прописаний в конституції, і порошенко собі одне місце рвав на британський прапор, переконуючи щоб нас узяли. Но такі як шольц і ко, обіср*ні з переляку, щоб не образити вову, нас туди ніколи б не взяли. Про що він чесно зізнається в цьому інтерв'ю.
А у меншовартісних недомків тут одна пісенька: от якщо б ми вступили в нато.... да не брав нас туди ніхто!!! дійшло вже чи ні??? Также як і не продавали б ніколи зброю ні за які кошти. Чтоб не сердить друга володю.
Вже як для д* написав, але сумніваюся шо дойде.
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27.05.2024 00:52 Ответить
Нічого нового,як перефразувати і наслідувати гітлера і сталіна ******** не придумав...Надто вже кацапи припорошили очі (і кишені) усьому світу своїми нафторублями.Колективний Захід наївний і розгублений досі.
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27.05.2024 00:11 Ответить
ЧОТИРИ ? години ? Непоганий результат. Шольц має право подавати до книги рекордів Гіннеса. А хто довше вислуховував маячню цього у-**** ?
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27.05.2024 00:12 Ответить
...й просто інформація

В 2024 году https://ballotpedia.org/Democratic_National_Convention,_2024 Национальный съезд Демократической партии состоится с 19 по 24 августа, а https://ballotpedia.org/Republican_National_Convention,_2024 Национальный съезд Республиканской https://ballotpedia.org/Republican_National_Convention,_2024 партии - с 15 по 18 июля. Хотя кандидат ни одной из партий не является официальным до тех пор, пока делегаты не изберут кандидата на национальном съезде, существуют партийные правила и законы штата, которые вменяются, если партия стремится заменить своего предполагаемого кандидата.
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27.05.2024 00:21 Ответить
"Не вбачається в наступні 30 років": Шольц дав прогноз щодо вступу України до НАТО 😡

Німецький канцлер ще два з половиною роки тому в Києві наголошував на очевидності неможливості вступу України до Альянсу. При цьому Конституція країни проголошує приєднання до ЄС і НАТО як стратегічну мету.
Ймовірно, Україна не стане членом НАТО протягом найближчих 30 років. Таке припущення зробив 26 травня німецький канцлер Олаф Шольц під час спілкування з жителями Берліна, про це повідомляє видання https://www.welt.de/politik/ausland/article240586497/Ukraine-Krieg-Scholz-Biden-Macron-und-Johnson-fordern-Inspektion-des-AKW-Saporischschja.html Welt , посилаючись на слова Шольца з дня відкритих дверей у Канцелярії.
"До речі, однією з причин, названих для війни в той час, було те, що Україна нібито вступає до НАТО. Ви знаєте рішення минулих самітів НАТО - найближчим часом цього не очікується. Ймовірно, і в наступні 30 років", - заявив глава уряду. Шольц додав, що цю думку висловлював у Києві два з половиною роки тому і тоді це нібито "було ясно всім".
https://focus.ua/uk/*******-novosti/648657-ne-bachiti-v-nastupni-30-rokiv-sholc-dav-prognoz-shchodo-vstupu-ukrajini-do-nato
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27.05.2024 00:24 Ответить
Вы так и не поняли? Мы бьёмся до смерти за то, чтобы на картах мира было государство Украина! Потому что цель путина - восстановить советский союз в наибольшем его виде, но при этом исправить "ошибку" - чтобы не было никаких национальных республик, а была одна большая россия с областями: Киевской, Тбилисской, Астанской... А если повезёт, то и с Рижской, Таллинской (с одной буквой "н"!), Вильнюсской. И чтобы жили на этих территориях буряты, тувинцы, срань-рязань. А этих нацистов, которые считают себя нерусскими - в Сибирь, на Алтай, на Камчатку!
Вот за что мы бьёмся!
А НАТО - бонус. Гипотетический.
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27.05.2024 08:50 Ответить
це буде занесено в історію хвороби Путіна
https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/diagnozi-fyurera-na-scho-hvoriy-putin-p-yat-versiy-2015725.html Діагнози "фюрера": на що хворий Путін, п'ять версій
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27.05.2024 00:55 Ответить
Если ты ссыкун то не чего лезть в политику и подставлять миллионы людей.
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27.05.2024 00:58 Ответить
Коротше, схоже що перед вторгненням ***** персонально провів перевірку настроїв європейських та американських лідерів, які не розуміли що відбувається, і залишився впенений у їх (т.зв. лідерів) повному слизняцтві. Кульмінацією була колективна пред'ява про кордони 1997 року, відповіддю на яку було дружне мекання і бекання.
Срані пацифісти гірше маніяків.
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27.05.2024 01:35 Ответить
Не всю "правду" розказало шихонуте *****, забув розказати що в Україні "їдять рюззкіх розіп'ятих мальчікав у трусіках".
***** - син Сатани!
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27.05.2024 02:14 Ответить
"Коли хочуть вбить собаку, яка охороняє подвір"я - починають голосно кричать, що вона СКАЖЕНА"! (східний вислів)
Те саме й у Росії з Україною
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27.05.2024 02:34 Ответить
З такими політиками(політиканами) людство приречене...
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27.05.2024 04:43 Ответить
05:22

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/27/7457784/ На российскую нефтебазу упали два дрона - губернатор
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27.05.2024 06:55 Ответить


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/27/7457782/ В Испании заявили о визите Зеленского в Мадрид
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27.05.2024 06:56 Ответить
и он поверил
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27.05.2024 06:57 Ответить
******* росія це рашиський режим ,це гірше нацизму ,це нацизм ,фашизм , дика азійська орда , середньовічна ментальність ,печерний шовінізм,все це разом це і є ідеологія терористичної недодержави під назвою рф.
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27.05.2024 07:29 Ответить
Якісь ***...ний ме too в виконанні німецького ссикуна. Сидів, слухав, але в душі був категорично проти. Зараз, після 2 років вирішив розповісти. Мабуть вважає що це поліпшить розуміння, чому не дає Тауруси
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27.05.2024 11:31 Ответить
 
 