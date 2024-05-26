Шольц рассказал о встрече с Путиным перед началом полномасштабной войны: кремлевский диктатор рассказывал канцлеру о "нацистском режиме" в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о том, как прошла его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным в феврале 2022 года.
Об этом он рассказал во время общения с гражданами в воскресенье в рамках Фестиваля демократии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
В течение 4 часов, что длилась и встреча, непосредственно перед началом войны, Путин доказывал "что Украина и Беларусь являются частями России". По словам канцлера, Александру Лукашенко известно о позиции диктатора РФ. Среди других причин для войны Путин назвал тогда то, что "Украина направляется в НАТО". Шольц, по его словам, открыто сказал Путину, что "об этом речь не идет - по крайней мере, еще лет 30".
Кроме того Владимир Путин убеждал Шольца в том, что в Украине у власти - "нацистский режим".
"Говорить об этом, когда президентом является еврей.... Стоит себе представить, насколько это абсурдное, позорное объяснение для обоснования войны", - подчеркнул канцлер.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Путин является неадекватной личностью, или он имел договоренности с другими странами, что ему ничего не будет за полномасштабное нападение на Украину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
знаємо...
щє дід Пaнас колись про таке казав: "ось така *****, малята!"
і тільки зараз починаєш розуміти наскільки ж Дід був правий
і яку кацапню він мав на увазі...
Як на мене, Ви перебільшуєте.
от той стовідсотково не він...
26.05.2024
Ну що, зелена пропаганда оклімалась від нокдауна з (не)будівництвом оборонних споруд і нарешті знайшла, хто нагадив Бубочці в штани.
Це, як не дивно, знову Порошенко.
https://republic.com.ua/article/cze-i-%D1%94-naslidok-sojdomsya-po-s%D1%94r%D1%94din%D1%94.html https://republic.com.ua/article/cze-i-є-naslidok-sojdomsya-po-sєrєdinє.html
Справа про "замовне вбивство": міжнародне товариство з прав людини наголошує на суттєвих порушеннях прав Коломойського
не повірив казкам кремлівського шизонутого,
він і не дає дозволу бити німецькою зброєю по кацапії.
і це теж підпадає під славетний вислів
Діда Панаса: "от така вона ....., малята!"
І людина, яка займала посади у Мінфіні ФРН та Канцлера ФРН, його слухає, знаючи про УБИВСТВА тисяч ЛЮДЕЙ на московії з 2000 років і рязанський цукор від ФСБ у підвалах!!
Це уже, насторожує!
де тут всі меншовартісні (ксенія, де ж ви??), що дупу рвали на британський флаг, що нас не взяли на в нато, бо ми не хотіли? а тут таке зізнання....яка несподіванка
А у меншовартісних недомків тут одна пісенька: от якщо б ми вступили в нато.... да не брав нас туди ніхто!!! дійшло вже чи ні??? Также як і не продавали б ніколи зброю ні за які кошти. Чтоб не сердить друга володю.
Вже як для д* написав, але сумніваюся шо дойде.
В 2024 году https://ballotpedia.org/Democratic_National_Convention,_2024 Национальный съезд Демократической партии состоится с 19 по 24 августа, а https://ballotpedia.org/Republican_National_Convention,_2024 Национальный съезд Республиканской https://ballotpedia.org/Republican_National_Convention,_2024 партии - с 15 по 18 июля. Хотя кандидат ни одной из партий не является официальным до тех пор, пока делегаты не изберут кандидата на национальном съезде, существуют партийные правила и законы штата, которые вменяются, если партия стремится заменить своего предполагаемого кандидата.
Німецький канцлер ще два з половиною роки тому в Києві наголошував на очевидності неможливості вступу України до Альянсу. При цьому Конституція країни проголошує приєднання до ЄС і НАТО як стратегічну мету.
Ймовірно, Україна не стане членом НАТО протягом найближчих 30 років. Таке припущення зробив 26 травня німецький канцлер Олаф Шольц під час спілкування з жителями Берліна, про це повідомляє видання https://www.welt.de/politik/ausland/article240586497/Ukraine-Krieg-Scholz-Biden-Macron-und-Johnson-fordern-Inspektion-des-AKW-Saporischschja.html Welt , посилаючись на слова Шольца з дня відкритих дверей у Канцелярії.
"До речі, однією з причин, названих для війни в той час, було те, що Україна нібито вступає до НАТО. Ви знаєте рішення минулих самітів НАТО - найближчим часом цього не очікується. Ймовірно, і в наступні 30 років", - заявив глава уряду. Шольц додав, що цю думку висловлював у Києві два з половиною роки тому і тоді це нібито "було ясно всім".
https://focus.ua/uk/*******-novosti/648657-ne-bachiti-v-nastupni-30-rokiv-sholc-dav-prognoz-shchodo-vstupu-ukrajini-do-nato
Вот за что мы бьёмся!
А НАТО - бонус. Гипотетический.
https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/diagnozi-fyurera-na-scho-hvoriy-putin-p-yat-versiy-2015725.html Діагнози "фюрера": на що хворий Путін, п'ять версій
Срані пацифісти гірше маніяків.
***** - син Сатани!
Те саме й у Росії з Україною
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/27/7457784/ На российскую нефтебазу упали два дрона - губернатор
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/27/7457782/ В Испании заявили о визите Зеленского в Мадрид