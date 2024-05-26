Шольц розказав про зустріч з Путіним перед початком повномасштабної війни: кремлівській диктатор розповідав канцлеру про "нацистський режим" в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про те як пройшла його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним в лютому 2022 року.

Про він розповів під час спілкування з громадянами в неділю в рамках Фестивалю демократії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Протягом 4 годин, що тривала та зустріч, безпосередньо перед початком війни, Путін доводив "що Україна та Білорусь є частинами Росії". За словами, канцлера Олександру Лукашенку відому про позицію диктатора РФ. Серед інших причин для війни Путін назвав тоді те, що "Україна прямує в НАТО". Шольц, за його словами, відкрито сказав Путіну, що "про це не йдеться, принаймні, ще років 30".

Крім того Володимир Путін переконував Шольца в тому, що в Україні при владі "нацистський режим".

"Говорити про це, коли президентом є єврей.... Варто собі уявити, наскільки це абсурдне, ганебне пояснення для обґрунтування війни", - підкреслив канцлер.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Путін є неадекватною особою, або він мав домовленості з іншими країнами, що йому нічого не буде за повномасштабний напад на Україну.

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