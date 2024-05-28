Евросоюз должен увеличить подготовку украинских военных до 100 тыс., - Минобороны Эстонии

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что ЕС должен увеличить подготовку украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны послать очень четкое послание и для России, и для Украины, что готовы увеличить также объемы тренировочной миссии. Европейский Союз обещал повысить объем подготовки в EUMAM с 40 до 60 тысяч, и это будет сделано. Но я считаю, что этого будет недостаточно. Потому что Россия оказывает больше давления. Мы должны послать очень четкий сигнал, что можем двигаться к количеству миссии в 100 тысяч украинских военнослужащих, безусловно, если Украина пришлет к нам солдат для тренировки", - сказал он.

Певкур также отметил, что наиболее насущной является необходимость поставки в Украину большего количества боеприпасов.

По его словам, США приняли соответствующие решения, поэтому Европа также должна завершить принятие своих.

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