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Евросоюз должен увеличить подготовку украинских военных до 100 тыс., - Минобороны Эстонии

В Естонії заявили, що ЄС має готувати більше українських військових

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что ЕС должен увеличить подготовку украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны послать очень четкое послание и для России, и для Украины, что готовы увеличить также объемы тренировочной миссии. Европейский Союз обещал повысить объем подготовки в EUMAM с 40 до 60 тысяч, и это будет сделано. Но я считаю, что этого будет недостаточно. Потому что Россия оказывает больше давления. Мы должны послать очень четкий сигнал, что можем двигаться к количеству миссии в 100 тысяч украинских военнослужащих, безусловно, если Украина пришлет к нам солдат для тренировки", - сказал он.

Певкур также отметил, что наиболее насущной является необходимость поставки в Украину большего количества боеприпасов.

По его словам, США приняли соответствующие решения, поэтому Европа также должна завершить принятие своих.

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ЄС взагалі має стати надійним і підтримуючим тилом для України якщо вже вибрав її на роль свого пса захисника.

Непогано було б повністю у найближчій прибрати ворюг при владі і поставити свою комісію, яка буде затверджувати політиків у владу в Україні і нещадно карати ворюг на крові.
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28.05.2024 11:33 Ответить
Так напишите что тцк отправляет в Ойропу. И ойро платит при обучении
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28.05.2024 11:59 Ответить
https://youtu.be/iUsKrvtI-fE?si=K4qSrfyTGJ-lslVH https://youtu.be/iUsKrvtI-fE

.?si=K4qSrfyTGJ-ls... Зачем Китай доить Баскаков Мацковии ...0
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28.05.2024 12:17 Ответить
https://youtu.be/zCDscvtG6Mo?si=53sXKqAlbla_Efjd
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28.05.2024 12:21 Ответить
Мені здається досвід наших військових такий, що вони можуть навчати будь яких армійців ЄС. Можливо за виключенням застосування якихось видів озброєння, що нам не передавались.
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28.05.2024 12:38 Ответить
війна змінюється постійно. Але є База.
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28.05.2024 12:44 Ответить
Дійсно так, без образ для наших партнерів, але самі хлопці говорять що у нас набагато краща підготовка для піхоти ніж за кордоном, там варто навчати лише спеціалістів для роботи з їхньою технікою, і озброєнням....
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28.05.2024 14:04 Ответить
 
 