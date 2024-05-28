Страны, имеющие дальнобойное оружие, должны позволить Украине бить по территории РФ, - министр обороны Эстонии Певкур

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что Украина должна иметь все возможности для защиты своей территории.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил перед встречей руководителей Минобороны стран ЕС в Брюсселе.

Певкур отметил, что Украина уже бьет по российской территории оружием собственного производства.

"Украина имеет собственные беспилотники, которые поражают цели за линией фронта в очень глубоком тылу врага, на расстоянии более 1000 километров, поэтому, конечно, я искренне надеюсь, что все страны, которые имеют дальнобойные средства, дадут разрешение и Украине, потому что это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - отметил он.

По словам министра, Украина должна иметь все возможности для защиты собственной страны и своего народа.

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Удары западным оружием по территории РФ

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным нанесение ударов Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

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