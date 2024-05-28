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Новости Война
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Зеленский (19024) оружие (10028)

Несправедливо, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ, - Зеленский

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Ас-Судані

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обращается к партнерам за разрешением поражать военные цели на территории РФ западным оружием.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьером Бельгии Де Кроо, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, Украина не имеет разрешения применять западное оружие для ударов по оккупантам на территории РФ.

"Ты не можешь им ничем ответить. Даже видишь точки, даже от разведок получаешь карты, спутниковые снимки. Ты видишь, где они стоят, но ты не можешь им ответить. Мне кажется это несправедливо. Но мы не можем, и это факт, рисковать поддержкой партнеров. Поэтому мы не используем оружие партнеров по территории РФ. И обращаемся: дайте нам возможность отражать соответствующие удары по их военным", - подчеркнул глава государства.

Также читайте: Страны, имеющие дальнобойное оружие, должны позволить Украине бить по территории РФ, - министр обороны Эстонии Певкур

Удары западным оружием по территории РФ

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным нанесение ударов Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина очень хочет, чтобы война закончилась справедливо. Поэтому нам нужно оружие, - Зеленский
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Топ комментарии
+9
Бить можно было с 24.02.2022 г. своими ракетами (например Гром-2 = Сапсан). Но для этого пришлось бы изобрести их новую версию- со стартом из-под асфальта, в который ты их закатал.
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28.05.2024 12:53
+7
А де наші ракети гавнокомандувач? От жеж той олексійович з байдєном
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28.05.2024 12:53
+5
По факту український впк Зеленського та гуаєва-сметаніна потужно облажався. Вони гучно повідомляли про збільшення виробництва снарядів у 100 разів та про українські ракети на 700 км. А коли діло дійшло до ударів по ерефії, виявилося, що бити тупо НІЧИМ.
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28.05.2024 13:02
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Правила форума Совет форумчан
А де наші ракети гавнокомандувач? От жеж той олексійович з байдєном
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28.05.2024 12:53 Ответить
Бить можно было с 24.02.2022 г. своими ракетами (например Гром-2 = Сапсан). Но для этого пришлось бы изобрести их новую версию- со стартом из-под асфальта, в который ты их закатал.
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28.05.2024 12:53 Ответить
Якби була власна зброя то таке питання би не стояло, але ж головне тоді було асфальт і шашлики, тому краще "Краще мовчати і здаватися дурнем, ніж заговорити і розвіяти всі сумніви"
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28.05.2024 12:56 Ответить
Тобі вже публічно 2 чи 3 країни дозволили.
Мабуть шеф на лубянці не дозволяє.
От і крутиться як змія на сковорідці.
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28.05.2024 12:58 Ответить
Так Єрмак від нього це приховує.
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28.05.2024 14:13 Ответить
я думаю , єрмак суфльорумету описує , а суфльор вже тексти пише
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28.05.2024 14:15 Ответить
По факту український впк Зеленського та гуаєва-сметаніна потужно облажався. Вони гучно повідомляли про збільшення виробництва снарядів у 100 разів та про українські ракети на 700 км. А коли діло дійшло до ударів по ерефії, виявилося, що бити тупо НІЧИМ.
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28.05.2024 13:02 Ответить
О еврика! Життя -несправедливе!?
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28.05.2024 13:02 Ответить
Якби ж не Зеленський - мали би своє і стріляли куди завгодно.
І морда ж у цього шута горохового не тріскається захід звинувачувати.

Хоча, якби не Зеленський, то й війни, скоріше за усе, не було би.
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28.05.2024 13:04 Ответить
Несправедливо узурповувати владу, перетворювати республіку в монархію.
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28.05.2024 13:06 Ответить
Не заохочуємо - не дорівнює Забороняємо.
Скільки можна? Це виглядає, як "тримайте мене семеро".
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28.05.2024 13:07 Ответить
За ці два роки можна було б побудувати "заводи по виробництву" західної зброї в Україні.
росія обходить санкції будь-якими шляхами, а ми не можемо дозволи обійти.
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28.05.2024 13:14 Ответить
@tZEinform

Несправедливо, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, - Зеленський Вовочка, маніпулятор з тебе ніякий ... Ти СВОЄЮ зброєю можеш бити по кому завгодно До речі, де вона ? Саме там
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28.05.2024 13:15 Ответить
Путч. Русский - нах*й: 🥀За Порошенка у 2016 році, без потужної підтримки Заходу, Україна обійшала рашку у виготовленні зброї
За Зеленського у 2024 рашка обійшла у виготовленні *********** Європу та США
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28.05.2024 13:17 Ответить
"війна закінчилася справедливо" це як ? Що за дивний синонім слова перемога.
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28.05.2024 13:18 Ответить
Зелений *удак несправедливо займає посаду Президента, за два роки не налагодив виробництво власних ракет
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28.05.2024 13:19 Ответить
Но то як би був "грім" то зміг би відповісти. Але ж дороги....нам дороги дороги....а тепер несправедливо🤬
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28.05.2024 13:22 Ответить
Зачет, зеля. А где традиционное "пачиму мы не в НАТО? А где это знаменитое на весь мир "договоримся посередине"?
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28.05.2024 13:23 Ответить
Будеш мати свої дальнобійні системи ,тоді бий куди хочеш.Із зарубіжного зась.Бо старий Бідон та ще парочка европейських бюрократів проти...
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28.05.2024 13:30 Ответить
Вова де наші "Нептуни"?
Де "Вільхи" і гроза "Сапсани"?
Наріду брешуть пиз...ни,
Що знищили ракети самі.
Бери ракети і стріляй,
По всьому світу, де кацапи.
І дурачка тут не валяй,
Від армії забери лапи!!!
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28.05.2024 13:35 Ответить
Несправедливо, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ, - Зеленский Источник:
============
да іди вже до в'язницы, ображений ХЕРПІДУСАМ.
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28.05.2024 13:52 Ответить
Несправедливо - це те, що ти за державну зраду найвищу міру покарання не отримав, а хлопці під твоїм командуванням гинуть.
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28.05.2024 14:05 Ответить
Досидь вже звертатися до Зе. Він випадковістьсть. Оті ,що його вибрали ,а потім ламаючи вагони УЗД в кількості 8млн. втікли в польщі ,німечччини і інші ЄСи - вони і є справжня причина всього того негативу ,що відбувається в Україні.
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28.05.2024 14:24 Ответить
2019 - є катастрофою для України
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28.05.2024 15:04 Ответить
Україна може бити своєю зброєю якої нема

Бо тобі зеленій мразі не потрібна була зброя
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28.05.2024 15:11 Ответить
 
 