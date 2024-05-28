Несправедливо, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обращается к партнерам за разрешением поражать военные цели на территории РФ западным оружием.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьером Бельгии Де Кроо, передает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, Украина не имеет разрешения применять западное оружие для ударов по оккупантам на территории РФ.
"Ты не можешь им ничем ответить. Даже видишь точки, даже от разведок получаешь карты, спутниковые снимки. Ты видишь, где они стоят, но ты не можешь им ответить. Мне кажется это несправедливо. Но мы не можем, и это факт, рисковать поддержкой партнеров. Поэтому мы не используем оружие партнеров по территории РФ. И обращаемся: дайте нам возможность отражать соответствующие удары по их военным", - подчеркнул глава государства.
Удары западным оружием по территории РФ
Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным нанесение ударов Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.
Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.
В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.
Пожалуйста, подождите...
Мабуть шеф на лубянці не дозволяє.
От і крутиться як змія на сковорідці.
І морда ж у цього шута горохового не тріскається захід звинувачувати.
Хоча, якби не Зеленський, то й війни, скоріше за усе, не було би.
Скільки можна? Це виглядає, як "тримайте мене семеро".
росія обходить санкції будь-якими шляхами, а ми не можемо дозволи обійти.
Несправедливо, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, - Зеленський Вовочка, маніпулятор з тебе ніякий ... Ти СВОЄЮ зброєю можеш бити по кому завгодно До речі, де вона ? Саме там
За Зеленського у 2024 рашка обійшла у виготовленні *********** Європу та США
Де "Вільхи" і гроза "Сапсани"?
Наріду брешуть пиз...ни,
Що знищили ракети самі.
Бери ракети і стріляй,
По всьому світу, де кацапи.
І дурачка тут не валяй,
Від армії забери лапи!!!
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да іди вже до в'язницы, ображений ХЕРПІДУСАМ.
Бо тобі зеленій мразі не потрібна була зброя