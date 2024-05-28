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Новости Война
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Зеленский (19024) помощь (7420)

Украина очень хочет, чтобы война закончилась справедливо. Поэтому нам нужно оружие, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Украина должна получить западное оружие для скорейшей победы над РФ. Параллельно наше государство должно идти дипломатическим путем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если мы хотим справедливости, то обязательно Украина должна победить. Но я хочу без громких заявлений", - сказал он.

По его словам, сложно побеждать только оружием.

"Мы должны знать, что Украина очень хочет, чтобы война закончилась как можно быстрее, но справедливо. Поэтому оружие нужно, чтобы нас не разрушили до основания, чтобы нас не оккупировали, нам надо отбиваться от этого зла", - отметил президент.

Зеленский напомнил, что сегодня Россия не одна, идет открытая поставка оружия от Ирана, не только дронов, но и ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и глава Евросовета Мишель обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира

"Идут поставки оружия, арснарядов и ракет от Северной Кореи. И есть некоторые вещи, о которых мы публично не говорим, но мы видим эти поставки, видим от наших разведок и не говорим, пока не будет 100% фактов о поставках от того или иного государства российскому злу", - добавил он.

Как отметил президент Украины, "параллельно с этим должны мы идти дипломатическим путем, чтобы война не шла десятилетия. Дипломатический путь мы предложили - Саммит мира".
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Топ комментарии
+11
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28.05.2024 12:45
+5
Якщо ти зпіздуєш зі своїми менеджерами то ми точно вистоїмо та переможемо.
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28.05.2024 12:50
+5
А ще дуже потрібно за 460 лямів вивчати пінгвінів. Адже так, бубачка?
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28.05.2024 12:52
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28.05.2024 12:45 Ответить
30 років Незалежності лише розкрадали, звізділі абсолютно нічого не робили. "Маємо що маємо.." Як говорив покійний поц Кравчук.
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28.05.2024 12:57 Ответить
нам потрібна зброя ? це хто сказав ? ось цей ? а не мости та дороги ?

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28.05.2024 13:01 Ответить
А якщо зброя буде в такому масштабі як зараз, або не буде, то як вона закінчиться?
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28.05.2024 12:47 Ответить
Так як вона могла закінчитись на початку війни, Арахамія поїде в Стамбул домовлятися про "мир" з РФ.
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28.05.2024 12:57 Ответить
Якщо тобі потрібна зброя - купи. Замість бочки вина для пінгвінів.
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28.05.2024 12:47 Ответить
Да не торопись так,дай майские шашлыки дожуем.
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28.05.2024 12:47 Ответить
Щоб війна закінчилася як можна швидше.
Ну да, ну да.
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28.05.2024 12:48 Ответить
ну і яку думку ти висловив? ти написав хейт-коментар без аргументів.
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28.05.2024 12:50 Ответить
Якщо ти зпіздуєш зі своїми менеджерами то ми точно вистоїмо та переможемо.
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28.05.2024 12:50 Ответить
А ще дуже потрібно за 460 лямів вивчати пінгвінів. Адже так, бубачка?
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28.05.2024 12:52 Ответить
хтось знає, що він хоче сказати?
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28.05.2024 12:54 Ответить
Справедливість у кожного своя.
Комуняки теж боролись "за справедливість".
Зелені більшовики вам на шляху до їх "справедливості" побудують таку систему, що воєнний комунізм відпочиває.
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28.05.2024 12:57 Ответить
Так... Україна хоче закінчення війни.
Але що хочеш Ти?!
Це вже інше питання.
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28.05.2024 13:11 Ответить
Вікно Овертона відкривається все ширше :

паралельно з цим повинні ми йти дипломатичним шляхом, щоб війна не йшла десятиріччя. Дипломатичний шлях ми запропонували


Договорняки в силі , за кулісами обговорюють останні дєталі ...

А для людей які живуть в ілюзіях телемарафону - що в найближчий рік два вийдем на кордони1991 , бо ось ось созюзники дадуть ДОХЄРА ЗБРОЇ і ВОЮВАТЬ БУДУТЬ ВСІ вкупі з мєнтами ідєпутатами - чекає повернення в реальність.

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28.05.2024 13:21 Ответить
Якщо рибаку не вудка потрібна, а риба то він хто?
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28.05.2024 13:48 Ответить
ефективний менеджер
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28.05.2024 14:03 Ответить
Ця падла і в гробу буде відосики робити,він же ніколи не зупиниться як Путін . С
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28.05.2024 15:11 Ответить
Уся наша зброя в асфальті !
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28.05.2024 15:13 Ответить
а що робив преЗЕдент з травня 2019 по лютий 2022 рік-дороги, асфальт, бітум, вагнергейт, оман, буковель, коломойша, баканов, суди над Порошенко,а зараз Червинського, провадження проти Байдена, перестать срілять, я вам нелох і нарешті- весна, шашлики, день победи чи може біди. то у мене питання-де наші ракети, Богдани? 73% виборців зелене, ви досі смієтесь, коли дивитесь зелені відосики?
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28.05.2024 15:18 Ответить
Тупой кріворізький скот.Вона може закінчитись перемогой,або поразкой но не справедливо.Наркоман довбаний.
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28.05.2024 15:21 Ответить
не так, нам потрібен бидломарафон і пінгвіни.
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28.05.2024 16:06 Ответить
 
 