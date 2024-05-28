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Зеленський (22399) допомога (7870)

Україна дуже хоче, щоб війна закінчилася справедливо. Тому нам потрібна зброя, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Україна має отримати західну зброю для якомога швидшої перемоги над РФ. Паралельно наша держава повинна йти дипломатичним шляхом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

"Якщо ми хочемо справедливості, то обов'язково Україна повинна перемогти. Але я хочу без гучних заяв", - сказав він.

За його словами, складно перемагати тільки зброєю.

"Ми повинні знати, що Україна дуже хоче, щоб війна закінчилася як можна швидше, але справедливо. Тому зброя потрібна, щоб нас не зруйнували вщент, щоб нас не окупували, нам треба відбиватись від цього зла", - зазначив президент.

Зеленський нагадав, що сьогодні Росія не сама, йде відкрите постачання зброї від Ірану, не тільки дронів, а й ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія за місяць використовує понад 3 тис. КАБів, Україні потрібно хоча б 7 систем Patriot, щоб протидіяти, - Зеленський. ВIДЕО

"Йде постачання зброї, арснарядів і ракет від Північної Кореї. І є деякі речі, про які ми публічно не говоримо, але ми бачимо це постачання, бачимо від наших розвідок і не говоримо, поки не буде 100% фактів про постачання від тієї чи іншої держави російському злу", - додав він.

Як зазначив президент України, "паралельно з цим повинні ми йти дипломатичним шляхом, щоб війна не йшла десятиріччя. Дипломатичний шлях ми запропонували - Саміт миру".

Автор: 
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Топ коментарі
+11
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28.05.2024 12:45
+5
Якщо ти зпіздуєш зі своїми менеджерами то ми точно вистоїмо та переможемо.
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28.05.2024 12:50
+5
А ще дуже потрібно за 460 лямів вивчати пінгвінів. Адже так, бубачка?
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28.05.2024 12:52
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28.05.2024 12:45 Відповісти
30 років Незалежності лише розкрадали, звізділі абсолютно нічого не робили. "Маємо що маємо.." Як говорив покійний поц Кравчук.
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28.05.2024 12:57 Відповісти
нам потрібна зброя ? це хто сказав ? ось цей ? а не мости та дороги ?

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28.05.2024 13:01 Відповісти
А якщо зброя буде в такому масштабі як зараз, або не буде, то як вона закінчиться?
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28.05.2024 12:47 Відповісти
Так як вона могла закінчитись на початку війни, Арахамія поїде в Стамбул домовлятися про "мир" з РФ.
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28.05.2024 12:57 Відповісти
Якщо тобі потрібна зброя - купи. Замість бочки вина для пінгвінів.
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28.05.2024 12:47 Відповісти
Да не торопись так,дай майские шашлыки дожуем.
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28.05.2024 12:47 Відповісти
Щоб війна закінчилася як можна швидше.
Ну да, ну да.
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28.05.2024 12:48 Відповісти
ну і яку думку ти висловив? ти написав хейт-коментар без аргументів.
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28.05.2024 12:50 Відповісти
Якщо ти зпіздуєш зі своїми менеджерами то ми точно вистоїмо та переможемо.
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28.05.2024 12:50 Відповісти
А ще дуже потрібно за 460 лямів вивчати пінгвінів. Адже так, бубачка?
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28.05.2024 12:52 Відповісти
хтось знає, що він хоче сказати?
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28.05.2024 12:54 Відповісти
Справедливість у кожного своя.
Комуняки теж боролись "за справедливість".
Зелені більшовики вам на шляху до їх "справедливості" побудують таку систему, що воєнний комунізм відпочиває.
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28.05.2024 12:57 Відповісти
Так... Україна хоче закінчення війни.
Але що хочеш Ти?!
Це вже інше питання.
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28.05.2024 13:11 Відповісти
Вікно Овертона відкривається все ширше :

паралельно з цим повинні ми йти дипломатичним шляхом, щоб війна не йшла десятиріччя. Дипломатичний шлях ми запропонували


Договорняки в силі , за кулісами обговорюють останні дєталі ...

А для людей які живуть в ілюзіях телемарафону - що в найближчий рік два вийдем на кордони1991 , бо ось ось созюзники дадуть ДОХЄРА ЗБРОЇ і ВОЮВАТЬ БУДУТЬ ВСІ вкупі з мєнтами ідєпутатами - чекає повернення в реальність.

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28.05.2024 13:21 Відповісти
Якщо рибаку не вудка потрібна, а риба то він хто?
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28.05.2024 13:48 Відповісти
ефективний менеджер
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28.05.2024 14:03 Відповісти
Ця падла і в гробу буде відосики робити,він же ніколи не зупиниться як Путін . С
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28.05.2024 15:11 Відповісти
Уся наша зброя в асфальті !
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28.05.2024 15:13 Відповісти
а що робив преЗЕдент з травня 2019 по лютий 2022 рік-дороги, асфальт, бітум, вагнергейт, оман, буковель, коломойша, баканов, суди над Порошенко,а зараз Червинського, провадження проти Байдена, перестать срілять, я вам нелох і нарешті- весна, шашлики, день победи чи може біди. то у мене питання-де наші ракети, Богдани? 73% виборців зелене, ви досі смієтесь, коли дивитесь зелені відосики?
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28.05.2024 15:18 Відповісти
Тупой кріворізький скот.Вона може закінчитись перемогой,або поразкой но не справедливо.Наркоман довбаний.
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28.05.2024 15:21 Відповісти
не так, нам потрібен бидломарафон і пінгвіни.
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28.05.2024 16:06 Відповісти
 
 