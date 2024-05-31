Германия разрешила Украине бить по территории РФ своим оружием: Это касается приграничья с Харьковщиной.
Правительство Германии разрешило применять Украине немецкое оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.
Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Украине разрешено наносить удары по территории РФ, граничащей с Харьковской областью.
Напомним, ранее появилась информация о том, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение нанести удары по территории РФ используя предоставленное США оружие. Это касается исключительно боев на Харьковском направлении.
Впоследствии стало известно, что США подтвердили разрешение Байдена бить американским оружием по российским силам, атакующим Харьковщину.
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А не багато на себе берешь?!
Москву будете самі брати 😂👍
а вона ой, яка велика....
гуд. гуд. я. я. дас іст фантастіш.
Адже потрібно безупинно відволікати увагу населення від злочинів, помилок, бездіяльності,..... влади загалом і Потужного особисто.
Це не Німетчина вигодувала ху&ла своїми грошима за газ…
Не кажучи про те, що наприклад на частині ударних рашистських гелікоптерів, (Мі-8АМТШ, Ка-52, Ми-28Н) стоять українські двигуни. Вулицями України періодично проїздять Лади вироблені після 2014. До останнього часу деякі види металопрокату закуповувались в Росії. І т.п.
Але це звісно ж, виключно Німеччина відгодувала Путлєра.
Об этом сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Украина со ссылкой на https://t.me/BILD_Russian/16735 Bild .
Как отмечает Bild, немецкое оружие для ударов против российской территории можно применять только в Харьковской области.
"Вместе с нашими ближайшими союзниками и в тесном диалоге с украинским правительством мы постоянно адаптируем нашу поддержку к развитию войны", - заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебестрейт.
Для ударов по территории страны-террориста рассматриваются две системы вооружений Германии:
самоходная гаубица ************** 2000; бронированная ракетная система залпового огня Mars II.
"Радиус, по которому ВСУ может наносить удары немецким оружием на территории России, невелик: максимальная зона поражения целей за рубежом составляет не более 40 километров", - добавляет Bild.