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Новости Война
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Германия разрешила Украине бить по территории РФ своим оружием: Это касается приграничья с Харьковщиной.

Німеччина дозволила бити по території РФ

Правительство Германии разрешило применять Украине немецкое оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.

Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Украине разрешено наносить удары по территории РФ, граничащей с Харьковской областью.

Напомним, ранее появилась информация о том, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение нанести удары по территории РФ используя предоставленное США оружие. Это касается исключительно боев на Харьковском направлении.

Впоследствии стало известно, что США подтвердили разрешение Байдена бить американским оружием по российским силам, атакующим Харьковщину.

Также читайте: Разрешение на удары американским оружием по РФ поможет сдержать оккупантов на границах, - спикер президента Никифоров

Автор: 

Германия (6952) оружие (10215) Гебештрайт Штеффен (24)


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Топ комментарии
+8
прикордоння харьковщины понятие растяжимое)тут главное чтобы англичане и французы такой формулировки не делали)
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31.05.2024 12:19
+6
Данке шон !
Москву будете самі брати 😂👍
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31.05.2024 12:20
+6
Від МКАДу до Кремля.
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31.05.2024 12:27
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прикордоння харьковщины понятие растяжимое)тут главное чтобы англичане и французы такой формулировки не делали)
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31.05.2024 12:19 Ответить
от волги и до енисея...
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31.05.2024 12:20 Ответить
Многовато будет !
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31.05.2024 12:22 Ответить
Від МКАДу до Кремля.
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31.05.2024 12:27 Ответить
А Земля вообще-то круглая. Если что, Австралия не будет возражать, если мы через нее считать будем.
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31.05.2024 12:21 Ответить
По мірі розтягування фронту на Півночі, нажаль, буде розтягуватись і дозвіл. 😕
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31.05.2024 12:21 Ответить
Щольц буде Україні военні цілі вказувати?!!!

А не багато на себе берешь?!
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31.05.2024 12:40 Ответить
З території Харківщини можна бить від Смоленська до Ростова!
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31.05.2024 13:51 Ответить
Данке шон !
Москву будете самі брати 😂👍
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31.05.2024 12:20 Ответить
Бундесвер без ЗСУ це зробити не взмозі. Кішка затонка.
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31.05.2024 12:24 Ответить
Бундесер
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31.05.2024 13:21 Ответить
Nun, es ist endlich passiert. Danke. Wir warten auf Tauras.
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31.05.2024 12:21 Ответить
тобто, слобожанщина.
а вона ой, яка велика....

гуд. гуд. я. я. дас іст фантастіш.
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31.05.2024 12:23 Ответить
До Курська та Воронежу. Та ще трохи далі, десь на 150 - 200 км.
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31.05.2024 12:29 Ответить
З нетерпінням чекаю, в чому ще фанати Подоляка, будуть звинувачувати Шольца. Ну і інші країни союзники....
Адже потрібно безупинно відволікати увагу населення від злочинів, помилок, бездіяльності,..... влади загалом і Потужного особисто.
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31.05.2024 12:23 Ответить
Не, не - Шольц -Меркель безгрішні!

Це не Німетчина вигодувала ху&ла своїми грошима за газ…
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31.05.2024 12:42 Ответить
Але ж і Україна заробляла транспортуючи цей газ в Німеччину.
Не кажучи про те, що наприклад на частині ударних рашистських гелікоптерів, (Мі-8АМТШ, Ка-52, Ми-28Н) стоять українські двигуни. Вулицями України періодично проїздять Лади вироблені після 2014. До останнього часу деякі види металопрокату закуповувались в Росії. І т.п.
Але це звісно ж, виключно Німеччина відгодувала Путлєра.
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31.05.2024 14:56 Ответить
З почином.
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31.05.2024 12:23 Ответить
А в Донецькій, Луганській і інших областях- НІЗЗЯ? Що за тупість сцикливого дідуся Джо???
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31.05.2024 12:24 Ответить
Так працює вікно Овертона.
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31.05.2024 12:28 Ответить
Наче нічого і не заважало, ніяких вимог не було, щоб своєчасно раз....шить вороже угруповання в Ясінуватій, тож Авдіївка на своєму місці і залишилась би, так шо може справа трохи в іншому, ніж просто дозвіл, я так маю, що справа в наявності, та у достатній кількості як зброї, так і особового складу, що може його використовувати .
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31.05.2024 13:15 Ответить
це про дідуся шольця
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31.05.2024 13:19 Ответить
Предлагаю включить в состав Харьковской области еще и Сумскую с Черниговской
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31.05.2024 12:28 Ответить
І Білгородську. Рєфєрєндумом в інтернеті - всьо як русня любіт....
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31.05.2024 12:31 Ответить
Нарешті. Але Брянська та Курська області можуть образитися, що така честь надається тільки Білгородщині.
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31.05.2024 12:50 Ответить
Германия разрешила Силам обороны Украины наносить удары по российской территории. При этом радиус поражения совсем небольшой.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Украина со ссылкой на https://t.me/BILD_Russian/16735 Bild .

Как отмечает Bild, немецкое оружие для ударов против российской территории можно применять только в Харьковской области.

"Вместе с нашими ближайшими союзниками и в тесном диалоге с украинским правительством мы постоянно адаптируем нашу поддержку к развитию войны", - заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебестрейт.

Для ударов по территории страны-террориста рассматриваются две системы вооружений Германии:
самоходная гаубица ************** 2000; бронированная ракетная система залпового огня Mars II.

"Радиус, по которому ВСУ может наносить удары немецким оружием на территории России, невелик: максимальная зона поражения целей за рубежом составляет не более 40 километров", - добавляет Bild.
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31.05.2024 16:28 Ответить
 
 