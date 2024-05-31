Германия разрешила Украине бить по территории РФ своим оружием: Это касается приграничья с Харьковщиной.

Правительство Германии разрешило применять Украине немецкое оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.

Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Украине разрешено наносить удары по территории РФ, граничащей с Харьковской областью.

Напомним, ранее появилась информация о том, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение нанести удары по территории РФ используя предоставленное США оружие. Это касается исключительно боев на Харьковском направлении.

Впоследствии стало известно, что США подтвердили разрешение Байдена бить американским оружием по российским силам, атакующим Харьковщину.

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