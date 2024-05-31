Разрешение на удары американским оружием по РФ поможет сдержать оккупантов на границах, - спикер президента Никифоров

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров подтвердил, что США разрешили применять их оружие для ударов по территории РФ. Украина сможет бить по территории РФ, граничащей с Харьковщиной, чтобы остановить продвижение российских сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Это значительно усилит нашу способность противостоять попыткам России массово пересечь границу", - сказал представитель Зеленского.

По данным The Guardian, это позволит Украине использовать HIMARS, которые предоставили США, для ударов по российским войскам и командно-контрольным центрам.

Напомним, ранее появилась информация о том, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение нанести удары по территории РФ используя предоставленное США оружие. Это касается исключительно боев на Харьковском направлении.

Впоследствии стало известно, что США подтвердили разрешение Байдена бить американским оружием по российским силам, атакующим Харьковщину.

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