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Новости Война
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Разрешение на удары американским оружием по РФ поможет сдержать оккупантов на границах, - спикер президента Никифоров

Нікіфоров про дозвіл США на удари по РФ

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров подтвердил, что США разрешили применять их оружие для ударов по территории РФ. Украина сможет бить по территории РФ, граничащей с Харьковщиной, чтобы остановить продвижение российских сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Это значительно усилит нашу способность противостоять попыткам России массово пересечь границу", - сказал представитель Зеленского.

По данным The Guardian, это позволит Украине использовать HIMARS, которые предоставили США, для ударов по российским войскам и командно-контрольным центрам.

Напомним, ранее появилась информация о том, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение нанести удары по территории РФ используя предоставленное США оружие. Это касается исключительно боев на Харьковском направлении.

Впоследствии стало известно, что США подтвердили разрешение Байдена бить американским оружием по российским силам, атакующим Харьковщину.

Также читайте: Помощь по безопасности, которую мы предоставляем Украине, должна использоваться в Украине. Бить по целям на территории России не позволяем, - заместитель спикера Пентагона Сингх

Автор: 

оружие (10215) США (26620) Сергей Никифоров (154)


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Топ комментарии
+3
Екс-речник отого екс-говнобородька, після 5 років! Десь ще ошиваються, оті дивні, говорящі голови, з ригоАНАЛЬНОГО оточення в ОПУ!! Помічники, зрадники, консультанти, та ще з десяток толмачів-пояснювачів щодо консистенції стула ухилянта!! Їх, кадровики з ДУС, мабуть, уже направили до ТЦК?? Закон для усіх в Україні!
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
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31.05.2024 11:58
+2
На сторінці дві абсолютно протилежні новини. Від Пентагону і від речника ОП.
Хто кому що дозволив? - і якщо дозволили то чому не б'ють?..
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31.05.2024 11:54
+1
Так і хочеться спитати: кацапи, що з ї_алом???
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31.05.2024 11:51
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Так і хочеться спитати: кацапи, що з ї_алом???
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31.05.2024 11:51 Ответить
посіпака зеленої шмарклі виліз... що, вечірнього гундосика не буде? ))
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31.05.2024 11:53 Ответить
На сторінці дві абсолютно протилежні новини. Від Пентагону і від речника ОП.
Хто кому що дозволив? - і якщо дозволили то чому не б'ють?..
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31.05.2024 11:54 Ответить
Було ще - що й не забороняли..
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31.05.2024 12:10 Ответить
Екс-речник отого екс-говнобородька, після 5 років! Десь ще ошиваються, оті дивні, говорящі голови, з ригоАНАЛЬНОГО оточення в ОПУ!! Помічники, зрадники, консультанти, та ще з десяток толмачів-пояснювачів щодо консистенції стула ухилянта!! Їх, кадровики з ДУС, мабуть, уже направили до ТЦК?? Закон для усіх в Україні!
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
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31.05.2024 11:58 Ответить
Ось тепер про що найвеличніший буде розповідати? Не відбирай в хрінпіду рейтинги.
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31.05.2024 12:31 Ответить
Дозвіл на удари-відмінна,значуща новина.Думав в коментах зустріти саме це обговорення,а не чергове срання на оп...
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31.05.2024 12:59 Ответить
Десь н
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31.05.2024 13:18 Ответить
що то смердить? нафталін - зкого його витягли
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31.05.2024 14:10 Ответить
А так хочется спитати як стримати мародерів Зеленського, які заносят йому кеш? А це голови ОДА , пограничники, ТЦК, беб, податкова, медицина. і т. д тотальна корупція з відкатами , які заносять ЗЕЛЕНСЬКОМУ, а народ наш гине через мародера!!!! Має бути два суди , над Ху%лом і ЗЕ!
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31.05.2024 20:24 Ответить
 
 