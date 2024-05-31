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Новини Війна
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Дозвіл на удари американською зброєю по РФ допоможе стримати окупантів на кордонах, - речник президента Никифоров

Нікіфоров про дозвіл США на удари по РФ

Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров підтвердив, що США дозволили застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ. Україна зможе бити по території РФ, що межує із Харківщиною, щоб зупинити просування російських сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Це значно посилить нашу здатність протистояти спробам Росії масово перетнути кордон", - сказав речник Зеленського.

За даними The Guardian, це дозволить Україні використовувати HIMARS, які надали Сполучені, для ударів по російських військах і командно-контрольних центрах. 

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація про те, що адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати ударів по території РФ використовуючи надану США зброю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

Згодом стало відомо, що США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину.

Також читайте: Безпекова допомога, яку ми надаємо Україні, має використовуватися в Україні. Бити по цілях на території Росії не дозволяємо, - заступниця речника Пентагону Сінгх

Автор: 

зброя (7460) США (22769) Сергій Никифоров (160)


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Топ коментарі
+3
Екс-речник отого екс-говнобородька, після 5 років! Десь ще ошиваються, оті дивні, говорящі голови, з ригоАНАЛЬНОГО оточення в ОПУ!! Помічники, зрадники, консультанти, та ще з десяток толмачів-пояснювачів щодо консистенції стула ухилянта!! Їх, кадровики з ДУС, мабуть, уже направили до ТЦК?? Закон для усіх в Україні!
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
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31.05.2024 11:58
+2
На сторінці дві абсолютно протилежні новини. Від Пентагону і від речника ОП.
Хто кому що дозволив? - і якщо дозволили то чому не б'ють?..
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31.05.2024 11:54
+1
Так і хочеться спитати: кацапи, що з ї_алом???
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31.05.2024 11:51
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Так і хочеться спитати: кацапи, що з ї_алом???
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31.05.2024 11:51 Відповісти
посіпака зеленої шмарклі виліз... що, вечірнього гундосика не буде? ))
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31.05.2024 11:53 Відповісти
На сторінці дві абсолютно протилежні новини. Від Пентагону і від речника ОП.
Хто кому що дозволив? - і якщо дозволили то чому не б'ють?..
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31.05.2024 11:54 Відповісти
Було ще - що й не забороняли..
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31.05.2024 12:10 Відповісти
Екс-речник отого екс-говнобородька, після 5 років! Десь ще ошиваються, оті дивні, говорящі голови, з ригоАНАЛЬНОГО оточення в ОПУ!! Помічники, зрадники, консультанти, та ще з десяток толмачів-пояснювачів щодо консистенції стула ухилянта!! Їх, кадровики з ДУС, мабуть, уже направили до ТЦК?? Закон для усіх в Україні!
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
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31.05.2024 11:58 Відповісти
Ось тепер про що найвеличніший буде розповідати? Не відбирай в хрінпіду рейтинги.
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31.05.2024 12:31 Відповісти
Дозвіл на удари-відмінна,значуща новина.Думав в коментах зустріти саме це обговорення,а не чергове срання на оп...
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31.05.2024 12:59 Відповісти
Десь н
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31.05.2024 13:18 Відповісти
що то смердить? нафталін - зкого його витягли
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31.05.2024 14:10 Відповісти
А так хочется спитати як стримати мародерів Зеленського, які заносят йому кеш? А це голови ОДА , пограничники, ТЦК, беб, податкова, медицина. і т. д тотальна корупція з відкатами , які заносять ЗЕЛЕНСЬКОМУ, а народ наш гине через мародера!!!! Має бути два суди , над Ху%лом і ЗЕ!
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31.05.2024 20:24 Відповісти
 
 