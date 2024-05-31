Дозвіл на удари американською зброєю по РФ допоможе стримати окупантів на кордонах, - речник президента Никифоров

Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров підтвердив, що США дозволили застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ. Україна зможе бити по території РФ, що межує із Харківщиною, щоб зупинити просування російських сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Це значно посилить нашу здатність протистояти спробам Росії масово перетнути кордон", - сказав речник Зеленського.

За даними The Guardian, це дозволить Україні використовувати HIMARS, які надали Сполучені, для ударів по російських військах і командно-контрольних центрах.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація про те, що адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати ударів по території РФ використовуючи надану США зброю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

Згодом стало відомо, що США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину.

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