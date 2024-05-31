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Безпекова допомога, яку ми надаємо Україні, має використовуватися в Україні. Бити по цілях на території Росії не дозволяємо, - заступниця речника Пентагону Сінгх

сінгх,сабріна

Міноборони США не дозволяє Україні використовувати американську зброю по цілях на території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила на брифінгу, який відбувся 30 травня о 21:30 за Києвом, спікер Пентагону Сабріна Сінгх.

"Наша політика не змінилася. Наша безпекова допомога, яку ми надаємо Україні, має використовуватися в Україні, і ми не заохочуємо та не дозволяємо напади всередині Росії", - сказала Сінгх у відповідь на запитання, чи справді міністерство розглядає можливість дати Україні такий дозвіл.

Також вона зазначила, що Пентагон "вірить, що Україна може бути ефективною, зосередившись на тактичних і оперативних цілях, які безпосередньо впливають на конфлікт у межах її кордонів, а не на більших геополітичних цілях у Росії".

Нагадаємо, 30 травня стало відомо, що президент США Джо Байден таємно дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ під час оборони Харківщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розвідка США підтвердила, що Росія б’є по Україні північнокорейськими балістичними ракетами. ФОТО

Автор: 

зброя (7460) Пентагон (1421) США (22769) Сінгх Сабріна (48)


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Топ коментарі
+18
Як я і казав - граються у доброго і поганого поліцейського. блінкен у них добряк, а саліван та його речники - погані. Спочатку блінкен шось ляпне обнадійливе для нас, а потім його слова спростовують спікери салівана.

Реально кончені. І якщо раніше хтось тут намагався цю очевидну дурість виправдати якимись стратегічним міркуваннями, то зараз вже і у них мають зникнути будь-які сумніви щодо притомності цієї так званої "адміністрації". Просто ідіоти, боягузи та нікчеми.

p.S. До речі, тами у них хусіти вже шостий ріпер збили. Так їм і треба цим тєрпілам...
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31.05.2024 07:26
+14
Сюр
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31.05.2024 07:18
+13
І снова кавбой праізвьол нє праізвольнає мочєіспусканіє на сваі кавбойскіє сапагі...
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31.05.2024 07:19
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"Бити чи не бити" аналогічно "бути чи не бути".
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31.05.2024 07:17 Відповісти
Та все нормально. 'Нас там нєт"
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31.05.2024 07:34 Відповісти
рбк україна це речник опи, це навіть не Вашингтон Пост
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31.05.2024 07:43 Відповісти
Курви !
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31.05.2024 07:46 Відповісти
Сюр
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31.05.2024 07:18 Відповісти
Крок вперед. Два назад
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31.05.2024 07:19 Відповісти
І снова кавбой праізвьол нє праізвольнає мочєіспусканіє на сваі кавбойскіє сапагі...
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31.05.2024 07:19 Відповісти
Стимулюють виробляти власну зброю. Але ж...
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31.05.2024 07:20 Відповісти
Стимулюють капітулювати. Спочатку відмовою надавати важкі системи ураження, потім мізерними партіями, потім відмовобю надавати танки, літаки та далекобійні ракети, потім спровокованою кризою у конгресі. А ось тепер вдмовою зняти заборону на викоритсання їхньої зброї по цілям у кацапії.

Одного не можу зрозуміти: яка різниця де ця зброя буде вбивати русню??? І якщо кацапи вже включили до свого складу вже п'ять (?) наших областей, то чому бідон та його шрбла дозволяють нам бити по ним??? Це ж, за їхньою логікою, теж руснява територія
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31.05.2024 07:33 Відповісти
Срані толерасти.
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31.05.2024 07:22 Відповісти
Вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите.
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31.05.2024 07:36 Відповісти
Приїхав Блінкен - "перемога", вийшов Пентагон - зрада. Написав NYT - перемога, вийшов Пентагон - зрада. Одного не розумію, навіщо наші зебіли отак качають? А журнашлісти на підхваті, обслуговують політику партії.
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31.05.2024 07:25 Відповісти
Тому що мета Зэрмака - розсварити із Заходом і перестати отримувати зброю. Недарма він своїх туди послав. Хто чув і бачив, що вони там говорять, а не РБК? І хто чув Пентагон? Якась риторика проросійська "зосередившись на тактичних і оперативних цілях, які безпосередньо впливають на конфлікт у межах її кордонів, а не на більших геополітичних цілях у Росії". А Олєньї їхні не впливають хіба безпосередньо на КОНФЛІКТ?
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31.05.2024 08:16 Відповісти
Як я і казав - граються у доброго і поганого поліцейського. блінкен у них добряк, а саліван та його речники - погані. Спочатку блінкен шось ляпне обнадійливе для нас, а потім його слова спростовують спікери салівана.

Реально кончені. І якщо раніше хтось тут намагався цю очевидну дурість виправдати якимись стратегічним міркуваннями, то зараз вже і у них мають зникнути будь-які сумніви щодо притомності цієї так званої "адміністрації". Просто ідіоти, боягузи та нікчеми.

p.S. До речі, тами у них хусіти вже шостий ріпер збили. Так їм і треба цим тєрпілам...
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31.05.2024 07:26 Відповісти
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31.05.2024 07:37 Відповісти
Тут застосований принциповий підхід - а ви дакажитє что єто амєріка
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31.05.2024 07:28 Відповісти
Тут до розгляду два варіанти:
1-й "настамнет" ми не дозволяли;
2-й нам - СРАКА
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31.05.2024 07:29 Відповісти
Сбивайте сбивайте пока не *********, а как ********* мы вам предлагаем корейский сценарий, соглашайтесь
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31.05.2024 07:30 Відповісти
Дебільні пошуки винних. Як з американськими грошима які як виявилося не сильно впливали на фронт. Навіть не знаю хто це розкручує. Влада чи диванні клоуни.
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31.05.2024 07:34 Відповісти
В пентагоні індуси, прем'єр Британії з Африки..щось не те коїться
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31.05.2024 07:36 Відповісти
Нє, він теж з індусів, хоч і народився в Англії. Ну, а що ви хотіли - Індія вже найбільша країна за чисельністю населення. Індус Наделла очолює Microsoft, який відновив продажі своїх програмних продуктів кацапам, Моді дозволив купувати кацапську нафту за рублі. Вони скрізь, бо так-сяк знають англійську, а ми у більшості своїй гаварім па рускі...
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31.05.2024 08:10 Відповісти
Все правильно людина написала. Його сім'я проживала у Африці, а сам він народився вже у Великій Британії:

Сунак народився 12 травня 1980 року в Саутгемптоні в родині пенджабського походження, яка емігрувала у Британію зі Східної Африки.
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31.05.2024 08:20 Відповісти
Пенджабського походження - Пенджаб штат Індії. Ну, жили вони в Африці, але ж були індусами.
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31.05.2024 10:04 Відповісти
А хтось говорив про їхню національнысть? Просто написали "з Африки". От його батьки спокійно могли там народитися.
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31.05.2024 10:45 Відповісти
Що це за Міа Халіфа. А я думаю де вона поділась, а вона спікер)))
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31.05.2024 07:38 Відповісти
Понабирали з тих хто більше клітинок в анкеті заповнить. Джек пот - лесбіянка, арабка, жінка - аутист.
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31.05.2024 07:44 Відповісти
"...Офіційний представник США підтвердив інформацію про дозвіл Джо Байдена "використовувати надану зброю для цілей протидії вогню в Харківській області"..."
Джерело:
Так бити чи не бити?
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31.05.2024 07:39 Відповісти
А уявляєте як нам з цими діячами жити?
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31.05.2024 07:45 Відповісти
Що твориться у коментарях!! Добивається таки успіху Зєрмак зі своїм планом розсваритись із Заходом і перестати отримувати допомогу. Може впевнено сказати "Батя, я стараюсь", бо х..йло для нього - батя, все робить за калькою рашки і мріє вічно сидіти на троні, будь проклятий весь його рід.
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31.05.2024 08:31 Відповісти
нам трохи гірше ніж вам
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31.05.2024 13:45 Відповісти
Через день.Щодня не можна
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31.05.2024 07:46 Відповісти
так, можно бити по ПУ С-300, як тільки вони з'явлться у Харкивській області. Шо нєпонятно?
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31.05.2024 08:14 Відповісти
То сигнал що самим треба відновлювати виробництво даної зброї .
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31.05.2024 07:51 Відповісти
Думаю,що пора перестати і писати і коментувати різних помічників.речних і т.п. по застосуванні зарубіжної зброї Одне пуста базікання.
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31.05.2024 07:55 Відповісти
Тільки що Швеця слухала: суцільна ейфорія: США дозволили.Читаю Цензор- не можна.Не все так однозначно?
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31.05.2024 07:55 Відповісти
А ви не слухайте швеця. Що, більше нікого слухати? Ну, от ви нікого і не слухайте. І не читайте цензор перед їдою
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31.05.2024 08:13 Відповісти
швець примітив. Його як не послухаш, то нас мають завалити зброєю найближчим часом, а московія ось-ось завалиться. Цей кадебіст-пенсіонер робить вигляд, що володіє якимись інсайдами, хоча насправді вся його інформація тупо зібрана по різним інтернет-помийкам або базується на плітках.
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31.05.2024 08:24 Відповісти
Издевательство и отмывание денег уже оружейными мировыми кампаниями! Очевидно! Мол, а мы тут не при делах, это всё они, они злые !!!
Вот основное зло! При подходах вроде: "Мы Вам подарили, но играть игрушками, Вы будите как мы захотим!" И далее: "Ну и что, что гибнут Ваши солдаты, а мы не разрешаем воевать как хотите Вы, только так, как будем Вам говорить мы"! Это официальнаф позиция АП США и Пентагона! Они, похоже, испугались угроз путина, о возможном превентивном ядерном ударе со стороны рф.
Это что ещё за хрень такая!!!???
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31.05.2024 07:57 Відповісти
Які ж вони жалюгідні
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31.05.2024 08:00 Відповісти
Если у тебя есть своё, то ты сам себе хозяин! Так было всегда. А для этого всех, кто не пригоден к службе в армии от мала до велика отправить на заводи по производству снарядов, патронов, ракет. Это должно касаться от воспитательницы в детском саду до референтов и членов Кабинета Министров Украины. Марать бумагу хватит! На говорились, наврались друг-другу, на марались бумаг! Результат все видят - 0! В государстве должен быть поставлен вопрос строго:
"Сделай, скажи, а не сделал - ответь"! Говорун, - значит болтун!!!
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31.05.2024 08:02 Відповісти
А де ті заводи, на яких можливо виробляти снаряди-патрони-ракети? Якщо десь і залишились, то їх кацапи ракетами розхерячать - навідників вистачає. Це якщо тільки орендувати виробничі потужності за кордоном, тоді з України виїде половина населення, хто на це погодиться?
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31.05.2024 08:18 Відповісти
Наше населення вже там. Але чи захоче воно працювати на тих заводах? Хто міг і хотів, вже давно працевлаштовані.
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31.05.2024 08:33 Відповісти
В основному, жінки і діти, а примажорені мужчинки на заводи не підуть, як вони і від фронту втекли.
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31.05.2024 10:06 Відповісти
Тобто, в Монако немає патронного заводу? Як шкода...
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31.05.2024 10:08 Відповісти
Вова опять втянул глупых американцев в свою игру. Беззащитные ВСУ обстреливают из-за границы, а они даже не могут ответить. Некомпетентная администрация Байдена выбранная по принципу цвета кожи, пола и сексуальной ориентации беспомощно барахтается в луже в которую нассал Буба Зеленский.
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31.05.2024 08:18 Відповісти
👍 👍 👍
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31.05.2024 08:32 Відповісти
починає бути схожим на якусь помсту байдена зеленському... Але при чому тут Харків?
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31.05.2024 08:20 Відповісти
...яка недолуга заява.Кацап лупить з своєї территорії по Україні. Яким чино цього запобігти?
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31.05.2024 08:26 Відповісти
"Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін вважає, що потенційний дозвіл на використання Україною зброї, наданої НАТО, на території Росії означатиме "неконтрольовану ескалацію".
Тобто ці ****** в рясах пропонують, щоб українців знищували з безпечної для кацапів відстані, планомірно і контрольовано, без ескалації
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31.05.2024 08:40 Відповісти
Ну все ясно. Будуть казати хз чиї там АТКАМСИ по Білгорогоду. Може Естонські, а може Україга сама їх виробляє
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31.05.2024 08:27 Відповісти
....довбані хоробрі ковбої.....МЛЯ.....ваші зволожені памперси за@бали весь світ ......
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31.05.2024 08:28 Відповісти
Вчора дружина слухала якогось діяча з республіканців. З якогось моменту я теж зацікавився. Казав, що вже давно живе в США, пережив 6 президентів, тому добре розуміє американське населення і політику.
Дві речі в його доповіді, на які я звернув особливу увагу:
1. Всією політикою демократів керують в США не з Білого дому, не з Держдепу, не з Пентагону, а з теперішньої резиденції Барака Хусейновича Обами.
2. Донні Трамп унікальне явище з усіх президентів США. Ні в одного з них не було такого, щоб слова так радикально розходились з практичними діями.
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31.05.2024 08:31 Відповісти
Это потому, что не Дони Трамп - популист!! А популисты - наибольшее зло, которое может быть в обществе! Они живут в соцсетях и прям навязывают себя: "Любите меня все, я супер, я пупер, я мупер"! Ну а по-настоящему, просто болтун-бездельник!!!
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31.05.2024 08:39 Відповісти
Заглянь хоч в якусь енциклопедію, щоб взнати, що означає слово ПОПУЛІЗМ, а потім вже повчай інших. Бо якби ти знала, що таке популізм, то знала б також, що він властивий ВСІМ політикам і особливо активізується в час передвиборчої боротьби.
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31.05.2024 08:50 Відповісти
А кто тут сказал, что её, это предвыборной борьбы, сейчас нету?! Она как раз в самом соку! Как сказал Спикер парламента Украины: "Зеленский легитимный до окончания военного положения в Украине", потому - сразу выборы! Вот, потому старт популизму уже дан! И он будет теперь кругом! Теперь кто первый добежит, тот и следующий или снова президент.
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31.05.2024 08:55 Відповісти
Бікіцер, або коротше, як кажуть в Одесі - ти не знаєш, що таке популізм.
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31.05.2024 09:03 Відповісти
І його практичні справи говорять набагато краще за його слова.
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31.05.2024 09:31 Відповісти
Набігло подоляківських ботів і обсирають руку , яке дає! Це що так вчать ваші кацапські попи мацковського патріархату чи єрмак?
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31.05.2024 08:31 Відповісти
Тобі подобається те, що кацапи чинять з Харковом? Ти чим, ватний покидьку, тут займаєшся на Цензорі?
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31.05.2024 08:36 Відповісти
Добрий день в поважній групі. Я не розумію чому в нас в Україні все оголошується. Чому в країні Ізраїль йде війна , але в них нічого не розголошується. В Україні як баби на базарі, там стільки ракет, там стільки зброї, там стільки літаків. Чому? В нас війна.
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31.05.2024 08:31 Відповісти
Потому, что в Израиле за это садят в тюрьму! Потому, что в Израиле учёные создают оружие, а не пишут красивые тексты с картинками и хвалят себя! Потому, что в Израиле болтун - враг, это не пустые слова, а социальное сознание от ребёнка до президента страны!!!
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31.05.2024 08:35 Відповісти
Байден дозволив, індус сінгх не дозволив? Патєрялся йа
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31.05.2024 08:32 Відповісти
Пригодных для производства мощностей в Украине в достаточном количестве! Особенно - Ровенская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Житомирская, Волынская области.
Если и дальше будет стоять вопрос: "Мы Вам дарим, но стрелять не дадим", тогда следующим шагом будет - пеките караваи, встречать русские танки в Киеве"! В выше перечисленные области ракетами, и дронами-камикадзе тяжело попасть. Одно дело - надо это стать, и сделать, а не красиво болтать с экрана, показывать картинки из Power Point, как самовлюблённая студентка-выпускница на защите диплома, - любите меня, цените меня, хотите все меня, я такая-растакая! А сколько сегодня в Украине так называемых НИИ по маранию бумаги и красивым научным без самой науки словам, но их сотрудники получают же настоящие, не словесные деньги?
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31.05.2024 08:32 Відповісти
Ти спеціаліст по тактичній ракетній техніці, чи з тих, що по всьому спеціаліст? Так ти в цьому не оригінальна, в коментах тут таких через одного.

Людина ні рожевого, ні голубого поняття не має, що таке серйозне виробництва та технологічні процеси на ньому, а лізе роздавати безкоштовні поради. Тьху!
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31.05.2024 08:43 Відповісти
А Вы такой же, как и я, раз здесь. Только я - женщина. Мне можно и полезно, а Вы - мужчина! А всему базару верите. Ха-ха!
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31.05.2024 08:48 Відповісти
Я працював при Совку на підприємствах ВПК (військово-промислового комплексу) від закінчення КПІ в 1972 року і до розвалу Совка. 6 років з цього проміжку часу на ПО "Арсенал". На моїх очах все це катастрофічно валилось. Десь з об*єктивних причин, а десь по волі новітніх грабіжників. Остання посада при Совку директор орендного підприємства. Бував в справах роботи на багатьох аналогічних підприємствах в Росісьці та Білорусі.
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31.05.2024 08:59 Відповісти
У нас предприятие по производству ракетного топлива находится в Павлограде, теперь это на линии огня. Однако, ещё до этого оно успешно развалено зелей. Именно развалено. Воспринимайте это как диверсию и саботаж.
Толку от тех ракет, если топлива к ним не будет?
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31.05.2024 10:08 Відповісти
Сумно.Але ж хамасовці на чомусь запускають якісь там ракетоподібні ракетки,виготовлені в тунелях?
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31.05.2024 10:27 Відповісти
Це те що ,,випускали,, школярі ще при совку. Порохові ракети. Просто в збільшеному масштабі. Це дуже далека від ******** ракет річ.
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31.05.2024 11:30 Відповісти
Ну добре.А по Бєлгороду не можна лупити ними? Модернізувати трошки,Україна не хамас,врешті решт!!!
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31.05.2024 11:40 Відповісти
Думаю, можна. Але вони там просто по площадям луплять. Попасти кудись конкретно неможливо. Хоч вже давно потрібно відкинути мантри, що ми не кацапи і по людям не стріляємо. Попуй. Потрібно стріляти, а потім так само як і кацапня казати що там були штаби, склади,військова техніка. Там, куди впаде ракета. Там штаби і були. Вони ж цим не гребують.І маємо діяти так само.
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31.05.2024 11:44 Відповісти
І я про те.Але Україна в стані зробити їх досконалішими ніж хамас
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31.05.2024 15:36 Відповісти
Є на цьому ресурси інформація, що ЗСУ відновили позиції Вовчанськ, і не втратили нових. Це хороша новина,а ось від різних речників витік різної якості продукції слова. Цікаво, а чим тоді ЗСУ атакує орків за межами України?!
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31.05.2024 08:36 Відповісти
Тем, что удалось сделать в Украине! Иначе не получим от партнёров не $!
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31.05.2024 08:41 Відповісти
А якшо її спитати чий крим?
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31.05.2024 08:40 Відповісти
Спасибо в шапочку за помощь! Это равно значимо, что поставить перед голодным миску супа и завязать ему руки и глаза! Но мы же его кормим, - сказали дающие!!!
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31.05.2024 08:45 Відповісти
Саму війну ви "дозволяєте", потрібно тільки дотримуватись правил
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31.05.2024 08:47 Відповісти
Залишилось вияснити
"таємно" чи офіційно - кажуть не правду

як було та є з PDA
"таємно" - гроші є, офіційно "не комфортно" використовувати
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31.05.2024 08:59 Відповісти
У Біблії написано: «Не сотвори собі кумира». Фанати *********** не в саму людину, а в те, чим вона є в їхній уяві. Ми самі, у нашій уяві надали Америці яких таких властивостей, яких в неї немає. Вони стільки років створювали образ "Супермена", справедливого поліцейського, захисника ображених, що ми повірили і облажалися. В Україні є один надійний союзник це сама Україна! Америці ми дякуємо за надану та надаваєму допомогу але треба пам'ятати що для нас головне - Україна, а для них Америка.
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31.05.2024 10:13 Відповісти
Погоджуюсь.Американці дають нам шанс стримати орду і виготовити свої ракети,але чогось нічого поки що не вдалось....
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31.05.2024 10:29 Відповісти
про свої ракети які б'ють по москві зараз як жарт виглядає, це можна було б уявити при умові присутності державників при владі, а якщо там зрадники. то ви самі все зрозуміли.
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31.05.2024 12:45 Відповісти
Яка керована війна виявляється.По Україні можна всім а по Росії ніззя.Виникають сумніви що вони хочуть нашої перемоги
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31.05.2024 10:36 Відповісти
Здається про Харківський напрямок вже домовились? На рівні Байдена, Пентагону і держдепу? Росіяни знищують півторамільонне місто на очах
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31.05.2024 10:38 Відповісти
 
 