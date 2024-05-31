Блинкен подтвердил разрешение для Украины применять американское оружие по России
Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально заявил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.
Об этом Блинкен сказал в пятницу во время пресс-конференции в Праге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В течение последних нескольких недель Украина обратилась к нам и попросила разрешения использовать оружие, которое мы предоставляем для защиты от этой агрессии, включая по российским войскам, которые сосредотачиваются на российской стороне границы, а затем атакуют Украину. Это - право президента, и, как вы слышали, он одобрил использование нашего оружия с этой целью", - отметил глава американской дипломатии.
Он подчеркнул, что в дальнейшем США будут продолжать делать то, что делали, а именно адаптироваться и корректировать усилия по мере необходимости на линии фронта в Украине.
"Мы хотим быть уверенными, что мы действуем обдуманно и эффективно",- подчеркнул госсекретарь США.
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Своєї зброї майже немає (на рівні два-три "Нептуни" раз на півроку а то і рідше), тому і залежні в цьому питанні цілком та повністю.
І свою зброю створити теж не виходить: немає грошей, заводів та працівників.
Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/05/31/7187177/ "Європейська правда" з посиланням на https://www.wsj.com/ The Wall Street Journal