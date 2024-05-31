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Блинкен подтвердил разрешение для Украины применять американское оружие по России

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально заявил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.

Об этом Блинкен сказал в пятницу во время пресс-конференции в Праге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение последних нескольких недель Украина обратилась к нам и попросила разрешения использовать оружие, которое мы предоставляем для защиты от этой агрессии, включая по российским войскам, которые сосредотачиваются на российской стороне границы, а затем атакуют Украину. Это - право президента, и, как вы слышали, он одобрил использование нашего оружия с этой целью", - отметил глава американской дипломатии.

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Он подчеркнул, что в дальнейшем США будут продолжать делать то, что делали, а именно адаптироваться и корректировать усилия по мере необходимости на линии фронта в Украине.

"Мы хотим быть уверенными, что мы действуем обдуманно и эффективно",- подчеркнул госсекретарь США.

Автор: 

оружие (10215) США (26620) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+7
Ну тепер треба щоб д'єрмак дозволив.
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31.05.2024 17:04
+5
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31.05.2024 17:37
+4
Санта-Барбара
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31.05.2024 17:02
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Правила форума Совет форумчан
Додавили таки дідугана.
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31.05.2024 16:59 Ответить
Санта-Барбара
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31.05.2024 17:02 Ответить
ну, раз так, то нехай приїздить ще, та грає в українських пабах.
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31.05.2024 17:02 Ответить
А завгосп проти.
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31.05.2024 17:04 Ответить
Ну тепер треба щоб д'єрмак дозволив.
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31.05.2024 17:04 Ответить
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31.05.2024 19:59 Ответить
интересно о чем сейчас местная фауна зрадойобская будет верещать,где опять зраду найдут
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31.05.2024 17:13 Ответить
Вже знайшов
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31.05.2024 17:14 Ответить
Та легко.
Своєї зброї майже немає (на рівні два-три "Нептуни" раз на півроку а то і рідше), тому і залежні в цьому питанні цілком та повністю.
І свою зброю створити теж не виходить: немає грошей, заводів та працівників.
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31.05.2024 17:34 Ответить
Я думаю, що не один я помітив ось це "Упродовж останніх кількох тижнів Україна звернулася до нас і попросила дозволу використовувати зброю". Але найвеличніший волав про це кілька місяців на відосиках. Хто , м'яко кажучи, давав неправдиву інформацію? Куди волав найвеличніший?
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31.05.2024 17:56 Ответить
Щодня протягом двох місяців волав у своїх відосиках - гундосиках. Він лиш бідненький не знав, що Байден з Блінкеном ті відосики не дивляться.
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31.05.2024 23:05 Ответить
Усюди чи тільки в Харківській області?
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31.05.2024 17:13 Ответить
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31.05.2024 17:37 Ответить
Цей бескінечний звіздьож в пресі щоб русня відвела важливе озброєння з зони ураження?!
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31.05.2024 17:20 Ответить
каби...
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31.05.2024 17:31 Ответить
Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела пише, що США дозволили Україні використовувати ракетні системи залпового вогню HIMARS, керовані ********** GMLRS й артилерію для ударів по території РФ, з якої росіяни атакують Харківщину. Втім, цей дозвіл не поширюється на використання далекобійних ракет ATACMS.

Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/05/31/7187177/ "Європейська правда" з посиланням на https://www.wsj.com/ The Wall Street Journal
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31.05.2024 17:44 Ответить
Щойно Швець повідомив, що Гнусавий вперше звернувся за дозволом бити по Оркостану 13 травня. Відать, Дерьмак тримав бастіони крєпко. Але птіца-удача підманула завгоспа - Платонича німа, на друга Трампа їх Феміда образилась і т.д
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31.05.2024 17:48 Ответить
Але картава,маленька Бубочка продовжує волати,що їй забороняють бити по русні і в тч під Харковом...
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31.05.2024 17:50 Ответить
а нас за шо, скоро услышим вой с болот
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31.05.2024 17:55 Ответить
 
 