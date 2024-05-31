Блінкен підтвердив дозвіл для України застосовувати американську зброю по Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Про це Блінкен сказав у п’ятницю під час пресконференції в Празі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Упродовж останніх кількох тижнів Україна звернулася до нас і попросила дозволу використовувати зброю, яку ми надаємо для захисту від цієї агресії, включно по російських військах, які зосереджуються на російському боці кордону, а потім атакують Україну. Це – право до президента, і, як ви чули, він схвалив використання нашої зброї з цією метою", - зазначив глава американської дипломатії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має повне право на відповідь, - міністр оборони Лекорню про використання французької зброї для ударів по території РФ

Він підкреслив, що надалі США продовжуватимуть робити те, що робили, а саме адаптуватися та коригувати зусилля по мірі необхідності на лінії фронту в Україні.

"Ми хочемо бути певними, що ми діємо обдумано й ефективно",- підкреслив держсекретар США.