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Блінкен підтвердив дозвіл для України застосовувати американську зброю по Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Про це Блінкен сказав у п’ятницю під час пресконференції в Празі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Упродовж останніх кількох тижнів Україна звернулася до нас і попросила дозволу використовувати зброю, яку ми надаємо для захисту від цієї агресії, включно по російських військах, які зосереджуються на російському боці кордону, а потім атакують Україну. Це – право до президента, і, як ви чули, він схвалив використання нашої зброї з цією метою", - зазначив глава американської дипломатії.

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Він підкреслив, що надалі США продовжуватимуть робити те, що робили, а саме адаптуватися та коригувати зусилля по мірі необхідності на лінії фронту в Україні.

"Ми хочемо бути певними, що ми діємо обдумано й ефективно",- підкреслив держсекретар США.

Автор: 

зброя (7461) США (22799) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+7
Ну тепер треба щоб д'єрмак дозволив.
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31.05.2024 17:04
+5
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31.05.2024 17:37
+4
Санта-Барбара
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31.05.2024 17:02
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Додавили таки дідугана.
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31.05.2024 16:59 Відповісти
Санта-Барбара
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31.05.2024 17:02 Відповісти
ну, раз так, то нехай приїздить ще, та грає в українських пабах.
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31.05.2024 17:02 Відповісти
А завгосп проти.
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31.05.2024 17:04 Відповісти
Ну тепер треба щоб д'єрмак дозволив.
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31.05.2024 17:04 Відповісти
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31.05.2024 19:59 Відповісти
интересно о чем сейчас местная фауна зрадойобская будет верещать,где опять зраду найдут
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31.05.2024 17:13 Відповісти
Вже знайшов
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31.05.2024 17:14 Відповісти
Та легко.
Своєї зброї майже немає (на рівні два-три "Нептуни" раз на півроку а то і рідше), тому і залежні в цьому питанні цілком та повністю.
І свою зброю створити теж не виходить: немає грошей, заводів та працівників.
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31.05.2024 17:34 Відповісти
Я думаю, що не один я помітив ось це "Упродовж останніх кількох тижнів Україна звернулася до нас і попросила дозволу використовувати зброю". Але найвеличніший волав про це кілька місяців на відосиках. Хто , м'яко кажучи, давав неправдиву інформацію? Куди волав найвеличніший?
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31.05.2024 17:56 Відповісти
Щодня протягом двох місяців волав у своїх відосиках - гундосиках. Він лиш бідненький не знав, що Байден з Блінкеном ті відосики не дивляться.
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31.05.2024 23:05 Відповісти
Усюди чи тільки в Харківській області?
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31.05.2024 17:13 Відповісти
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31.05.2024 17:37 Відповісти
Цей бескінечний звіздьож в пресі щоб русня відвела важливе озброєння з зони ураження?!
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31.05.2024 17:20 Відповісти
каби...
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31.05.2024 17:31 Відповісти
Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела пише, що США дозволили Україні використовувати ракетні системи залпового вогню HIMARS, керовані ********** GMLRS й артилерію для ударів по території РФ, з якої росіяни атакують Харківщину. Втім, цей дозвіл не поширюється на використання далекобійних ракет ATACMS.

Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/05/31/7187177/ "Європейська правда" з посиланням на https://www.wsj.com/ The Wall Street Journal
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31.05.2024 17:44 Відповісти
Щойно Швець повідомив, що Гнусавий вперше звернувся за дозволом бити по Оркостану 13 травня. Відать, Дерьмак тримав бастіони крєпко. Але птіца-удача підманула завгоспа - Платонича німа, на друга Трампа їх Феміда образилась і т.д
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31.05.2024 17:48 Відповісти
Але картава,маленька Бубочка продовжує волати,що їй забороняють бити по русні і в тч під Харковом...
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31.05.2024 17:50 Відповісти
а нас за шо, скоро услышим вой с болот
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31.05.2024 17:55 Відповісти
 
 