УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11817 відвідувачів онлайн
Новини
6 342 56
Німеччина (7097) зброя (7281) Шольц Олаф (1079)

Удари німецькою зброєю по території РФ не загрожують ескалацією, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц про удари зброєю по РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що надання Україні можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії зброєю, яку постачає його країна, призведе до ескалації.

Про це він заявив в ефірі радіостанції Antenne Bayern, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Як сказав президент США - йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків", - сказав Шольц.

Канцлер зазначив, що рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю для завдання ударів по цілях на території РФ було ретельно продумано у співпраці з союзниками.

Німецький політик наголосив, що ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати його ухвалити "неправильні та несвоєчасні рішення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може збивати літаки над РФ із ЗРК Patriot, - генерал Бундесверу

Дозвіл Україні бити західною зброєю по РФ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, уряд Німеччини дозволив застосовувати Україні німецьку зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує із Харківщиною.

Таке ж право надали Києву США і ціла низка інших західних країн.

Російське МЗС погрожувало, що рішення, які стосуються використання Україною наданої їй американської зброї, можуть мати "фатальні наслідки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США можуть розширити дозвіл на застосування своєї зброї по території РФ з огляду на розвиток ситуації на полі бою, - Білий дім

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
"Он вам нічаво нє должєн" - і в даному випадку це дійсно так і є. Тому закрий пельку, не будь хамлом, як твій президент, і дякуй за надану величезну допомогу!
показати весь коментар
04.06.2024 08:58
+10
Та ти шо? Тоді давай Таурус. Не даєш? Тоді пи₴добол.
показати весь коментар
04.06.2024 08:51
+9
можна і потрібно звичайно і далі просити і переконувати союзників в тому що удари по всій території свинопарашки з аеродромами і військовими заводами - справа абсолютно гуманна, не ескалююча і потрібна суто для оборони.
але точно не в півнячому стилі нашого обісцяного бидло-клована.
показати весь коментар
04.06.2024 09:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ти шо? Тоді давай Таурус. Не даєш? Тоді пи₴добол.
показати весь коментар
04.06.2024 08:51 Відповісти
"Он вам нічаво нє должєн" - і в даному випадку це дійсно так і є. Тому закрий пельку, не будь хамлом, як твій президент, і дякуй за надану величезну допомогу!
показати весь коментар
04.06.2024 08:58 Відповісти
Не обов'язково мені звітувати, куди ти ходиш - пересувайся вільно ))
показати весь коментар
04.06.2024 09:04 Відповісти
Банальний примітив ти, кіндрат.
показати весь коментар
04.06.2024 09:10 Відповісти
можна і потрібно звичайно і далі просити і переконувати союзників в тому що удари по всій території свинопарашки з аеродромами і військовими заводами - справа абсолютно гуманна, не ескалююча і потрібна суто для оборони.
але точно не в півнячому стилі нашого обісцяного бидло-клована.
показати весь коментар
04.06.2024 09:04 Відповісти
Обісцяний твій плешивий Куйло.
показати весь коментар
04.06.2024 10:04 Відповісти
ти шо зо клоуналіссімуса абіділся? 🤡
показати весь коментар
04.06.2024 10:20 Відповісти
Неужели еще остались поклонники зелупы или ты ермаковский бот?
показати весь коментар
04.06.2024 11:27 Відповісти
Кому давати? При владі колаборанти, а більша частина населення люмпени-малороси?
показати весь коментар
04.06.2024 09:04 Відповісти
"більша частина населення люмпени-малороси"

написав якийсь ухилянт з пшекостану 😅
показати весь коментар
04.06.2024 09:06 Відповісти
ви не живете в Німеччині, ви навіть не уявляєте, який це крок вперед. Я тільки може уявити, що відбувалося в голові у цього чоловіка, який виховувався на соціалістичних, лівих ідеях і думках + якому крепко вбивали в голову почуття провини його нації.

А щоб розуміти всю глибину проблем багатьох проявів життя тут, подивіться, що сталося в Мангеймі і поведінку поліцейських... усіх... зразу скажу, що той поліцейський, яких хотів скрутити не нападника, а оборонця помер в госпіталі. карма.

тому нічого, німці потроху повертаються до світла... помалу, бо добре і сите дуже довго було життя, хоча таке життя насправді німецькій нації не притаманне.
показати весь коментар
04.06.2024 11:32 Відповісти
Найадекватніший коментар від людини,яка судячи з усього все таки проживає в Німеччині. 👏
показати весь коментар
04.06.2024 11:41 Відповісти
Десь є посилання на Мангейм?
показати весь коментар
04.06.2024 12:34 Відповісти
Вже сам знайшов.лійсно прикольно коли поліцай крутить не злочинця ,а того ,кого має захищати від злочинця.і що цікаво на цьому ніхто, мабуть,крім вас не акцентував увагу
показати весь коментар
04.06.2024 12:49 Відповісти
нічого не сталося. Він просто мавпує байдена. Якщо завтра байден нам дасть томагавки, ваш шольц зразу дать тауруси. Звичайне сс*ло
показати весь коментар
05.06.2024 00:32 Відповісти
Османські агенти, гадять в Україні!
А терміни їх сидіння на Банковій завершилися ще 21 травня!
Раздрай в ОПе Ермака / Сырского готовят к увольнению / Понадобился козел отпущения // №750 Юрий Швец

https://www.youtube.com/watch?v=231boA_1i9k
показати весь коментар
04.06.2024 08:51 Відповісти
А до чого тут Туречина?
показати весь коментар
04.06.2024 08:57 Відповісти
Там Ахілл Трою брав
показати весь коментар
04.06.2024 09:05 Відповісти
Еней був парубок моторний

І хлопець хоть куди козак,
показати весь коментар
04.06.2024 09:25 Відповісти
Ну то таке я просто не зрозумів висера цього поца за османів яки серють тут у нас. До чого тут оті османи?
показати весь коментар
04.06.2024 10:00 Відповісти
Нарешті прийшло прозріння...
показати весь коментар
04.06.2024 08:52 Відповісти
О! Я нічого вже не розумію. Слова виривані із контексту, не інакше
показати весь коментар
04.06.2024 08:52 Відповісти
уряд Німеччини дозволив застосовувати Україні німецьку зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує із Харківщиною.

Який маразм...
показати весь коментар
04.06.2024 08:54 Відповісти
для початку, дуже нормуль.
це, слобожанщина. а вона, ой яка велика.
показати весь коментар
04.06.2024 09:27 Відповісти
Воно то, звичайно, так, проте Німеччина зброї, якою можна було би бити по росії поки що не дає і не факт що дасть
показати весь коментар
04.06.2024 08:54 Відповісти
Панцергаубиці можуть накидати по прикордонним районам.
показати весь коментар
04.06.2024 08:56 Відповісти
які прекрасні та світлі думки..., не пройшло й 3 роки...
показати весь коментар
04.06.2024 08:55 Відповісти
Зброя для регулярних ударів по межі між Харковом і Токіо.
показати весь коментар
04.06.2024 08:57 Відповісти
політичний німецький анекдот (як завжди некоректний, брутальний і таке інше), але добре показує суть змін, яка проходять повільно, але неухильно в головах багатьох німців, але, правда, поки що не всіх:

Німеччина. Автобус. Останніми рядами їде компанія молодих турків і щось голосно обговорює своєю рідною мовою. Але тут їм зауважує стара фрау, що сидить на сусідньому ряду, мовляв, поводилися б ви тихіше. Турки їй відповідають:

-Знаєш, карга, нас у Німеччині вже 2 мільйони. Скоро ми зможемо обрати свою людину до парламенту, і тоді нас стане в рази більше, ніж вас. Тоді Білої Німеччини більше не буде!

Автобус під'їхав до зупинки, фрау зібралася виходити, але перед тим, як вийти з автобуса, недбало кинула туркам:

-Знаєте ... колись у Німеччині було 6 мільйонів євреїв.
показати весь коментар
04.06.2024 11:36 Відповісти
Супер,треба витверизити чорних і кацапів,розжиріли на досягненнях німців і інших розвинених націй.Нехай не будять лихо,поки воно ще тихо.Бо німці,в притаманній їм манері,педантично,старанно,з турботою про довкілля,звичайно ж,можуть влаштувати їм такий екстермінатус,аж мерсі!!!!
показати весь коментар
04.06.2024 14:24 Відповісти
"можем повторить" десь я вже це чув
показати весь коментар
05.06.2024 00:34 Відповісти
Розвиднілось?
показати весь коментар
04.06.2024 08:59 Відповісти
То ты Вася, то ты не Вася...
показати весь коментар
04.06.2024 09:01 Відповісти
Невже " лёд тронулся, господа присяжные заседатели"?
показати весь коментар
04.06.2024 09:04 Відповісти
звичайно, німецьку зброю можна купити в любому воєнторзі!
показати весь коментар
04.06.2024 09:05 Відповісти
Так да чи ні??
показати весь коментар
04.06.2024 09:05 Відповісти
якийсь неякісний шнапс, підсунили шольцу?
чи, нарешті, почуємо на передовій:

O, du lieber Augustin, Augustin, Augustin,
O, du lieber Augustin, alles ist hin.

показати весь коментар
04.06.2024 09:06 Відповісти
А у Німеччині « лігалайз»? Бо той Шольц якийсь бардзо дивний)) як мій глухий пес, як треба гавкнути, то не чує ніфіга, а як нема нікого то гавкає аж заходиться
показати весь коментар
04.06.2024 09:18 Відповісти
Створена Антиросійська коаліція. Тепер поле бою частково переміщується на росію
показати весь коментар
04.06.2024 09:53 Відповісти
Рішення про дозвіл завдавати ударів західною зброєю по території мокшандії може мати "фатальні наслідки" якраз для мокшандії !
показати весь коментар
04.06.2024 10:13 Відповісти
Відсутність дозволу якраз може спровокувати ескалацію,кацапи можуть оборзіти і напасти на НАТО
показати весь коментар
04.06.2024 14:25 Відповісти
Раньше угрожали, теперь не угрожают.
показати весь коментар
04.06.2024 10:14 Відповісти
)
показати весь коментар
04.06.2024 10:24 Відповісти
Шольц це сциклива *****, шо роблять американці то і він, вчора була ескалація, сьогодні вже немає.
показати весь коментар
04.06.2024 10:26 Відповісти
Але якщо застосувати Тауруси навіть по українській території то відразу буде ескалація)))
показати весь коментар
04.06.2024 10:38 Відповісти
Щось в лісі здохло...
показати весь коментар
04.06.2024 10:47 Відповісти
От що значить мати в країні таку прокремлівську клоаку, як колишня НДР.
Вони від'їлись, пересіли з "Трабанта" на "Мерседес", а все одно голосують за комуняк,
бажають перемоги Москви і ведуть себе наче їм всі щось винні - точнісінько як дамбасяни.
Постійний геморой.
показати весь коментар
04.06.2024 11:05 Відповісти
Всюди,де пройшла кацапська нечисть,отаке,навіть в Німеччині!
показати весь коментар
04.06.2024 14:26 Відповісти
Те, що американські митники вилучили паспорт перед вильотом до Росії для участі в ПМЕФ, є спланованою акцією уряду США. Про це в ефірі програми Ask the Inspector, опублікованої в соціальній мережі X, заявив колишній офіцер розвідки Збройних сил США Скотт Ріттер.

"Це була спланована засідка. Я маю на увазі, що це не було спонтанним адміністративним рішенням. Це був спланований акт уряду США, щоб перешкодити мені сісти на літак і взяти участь у заході", - сказав колишній розвiдник,Треба сказати, що товстий покидьок Скотт Ріттер продався кацапам за тридцять срібняків і є затятим ворогом України.
показати весь коментар
04.06.2024 11:21 Відповісти
Никто никаких ударов наносить не будет, расслабься Олаф. Это была буря в стане воды.
показати весь коментар
04.06.2024 12:05 Відповісти
Ja,ja,naturlich!!!
показати весь коментар
04.06.2024 14:16 Відповісти
 
 