Удари німецькою зброєю по території РФ не загрожують ескалацією, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що надання Україні можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії зброєю, яку постачає його країна, призведе до ескалації.
Про це він заявив в ефірі радіостанції Antenne Bayern, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Як сказав президент США - йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків", - сказав Шольц.
Канцлер зазначив, що рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю для завдання ударів по цілях на території РФ було ретельно продумано у співпраці з союзниками.
Німецький політик наголосив, що ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати його ухвалити "неправильні та несвоєчасні рішення".
Дозвіл Україні бити західною зброєю по РФ
Як повідомляв Цензор.НЕТ, уряд Німеччини дозволив застосовувати Україні німецьку зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує із Харківщиною.
Таке ж право надали Києву США і ціла низка інших західних країн.
Російське МЗС погрожувало, що рішення, які стосуються використання Україною наданої їй американської зброї, можуть мати "фатальні наслідки".
Будь ласка, зачекайте...
але точно не в півнячому стилі нашого обісцяного бидло-клована.
написав якийсь ухилянт з пшекостану 😅
А щоб розуміти всю глибину проблем багатьох проявів життя тут, подивіться, що сталося в Мангеймі і поведінку поліцейських... усіх... зразу скажу, що той поліцейський, яких хотів скрутити не нападника, а оборонця помер в госпіталі. карма.
тому нічого, німці потроху повертаються до світла... помалу, бо добре і сите дуже довго було життя, хоча таке життя насправді німецькій нації не притаманне.
А терміни їх сидіння на Банковій завершилися ще 21 травня!
Раздрай в ОПе Ермака / Сырского готовят к увольнению / Понадобился козел отпущения // №750 Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=231boA_1i9k
І хлопець хоть куди козак,
Який маразм...
це, слобожанщина. а вона, ой яка велика.
Німеччина. Автобус. Останніми рядами їде компанія молодих турків і щось голосно обговорює своєю рідною мовою. Але тут їм зауважує стара фрау, що сидить на сусідньому ряду, мовляв, поводилися б ви тихіше. Турки їй відповідають:
-Знаєш, карга, нас у Німеччині вже 2 мільйони. Скоро ми зможемо обрати свою людину до парламенту, і тоді нас стане в рази більше, ніж вас. Тоді Білої Німеччини більше не буде!
Автобус під'їхав до зупинки, фрау зібралася виходити, але перед тим, як вийти з автобуса, недбало кинула туркам:
-Знаєте ... колись у Німеччині було 6 мільйонів євреїв.
чи, нарешті, почуємо на передовій:
O, du lieber Augustin, Augustin, Augustin,
O, du lieber Augustin, alles ist hin.
Вони від'їлись, пересіли з "Трабанта" на "Мерседес", а все одно голосують за комуняк,
бажають перемоги Москви і ведуть себе наче їм всі щось винні - точнісінько як дамбасяни.
Постійний геморой.
"Це була спланована засідка. Я маю на увазі, що це не було спонтанним адміністративним рішенням. Це був спланований акт уряду США, щоб перешкодити мені сісти на літак і взяти участь у заході", - сказав колишній розвiдник,Треба сказати, що товстий покидьок Скотт Ріттер продався кацапам за тридцять срібняків і є затятим ворогом України.