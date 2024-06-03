МЗС РФ: Дозвіл Україні застосовувати американську зброю по цілях на території РФ може мати "фатальні наслідки" для США

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що дозвіл, наданий Україні на використання американської зброї для ураження цілей на території РФ, може призвести до "фатальних наслідків".

Про це пише російський "Інтерфакс", передає Цензор.НЕТ.

"Хотілося б застерегти американських діячів від прорахунків, які можуть мати фатальні наслідки. Вони через незрозумілі причини недооцінюють серйозність тієї відсічі, яку можуть отримати", - сказав Рябков.

Так він прокоментував рішення США дозволити Україні використовувати частину зброї, яку постачають, для ударів по цілях на території Росії.

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За словами Рябкова, Москва закликає Вашингтон максимально серйозно ставитися до застережень, які лунають із Росії, зокрема до того, що сказав російський диктатор Володимир Путін.

Він заявив, що відповідь може бути "асиметричною", але Вашингтон, на думку Москви, "відчує наслідки".

Раніше Путін заявив, що Москва уважно стежить за дискусією західних країн щодо дозволу ЗСУ застосовувати надану далекобійну зброю по території РФ.

"Представники країн НАТО, особливо в Європі, особливо в малих країнах, повинні розуміти, з чим вони граються. Вони повинні пам’ятати, що є державами з невеликою територією і щільним населенням. Цей фактор їм потрібно мати на увазі, перш ніж говорити про завдання ударів углиб Росії", - заявив диктатор РФ.

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Американська зброя

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Як писало The Wall Street Journal, Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії, однак дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS.

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