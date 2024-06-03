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зброя (7281) росія (63594) Рябков (55)

МЗС РФ: Дозвіл Україні застосовувати американську зброю по цілях на території РФ може мати "фатальні наслідки" для США

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що дозвіл, наданий Україні на використання американської зброї для ураження цілей на території РФ, може призвести до "фатальних наслідків".

Про це пише російський "Інтерфакс", передає Цензор.НЕТ.

"Хотілося б застерегти американських діячів від прорахунків, які можуть мати фатальні наслідки. Вони через незрозумілі причини недооцінюють серйозність тієї відсічі, яку можуть отримати", - сказав Рябков.

Так він прокоментував рішення США дозволити Україні використовувати частину зброї, яку постачають, для ударів по цілях на території Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може збивати літаки над РФ із ЗРК Patriot, - генерал Бундесверу

За словами Рябкова, Москва закликає Вашингтон максимально серйозно ставитися до застережень, які лунають із Росії,  зокрема до того, що сказав російський диктатор Володимир Путін.

Він заявив, що відповідь може бути "асиметричною", але Вашингтон, на думку Москви, "відчує наслідки".

Раніше Путін заявив, що Москва уважно стежить за дискусією західних країн щодо дозволу ЗСУ застосовувати надану далекобійну зброю по території РФ.

"Представники країн НАТО, особливо в Європі, особливо в малих країнах, повинні розуміти, з чим вони граються. Вони повинні пам’ятати, що є державами з невеликою територією і щільним населенням. Цей фактор їм потрібно мати на увазі, перш ніж говорити про завдання ударів углиб Росії", - заявив диктатор РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція не забороняє Україні бити переданою зброєю по аеродромах у Курській та Бєлгородській областях, - ВВС

Американська зброя 

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Як писало The Wall Street Journal, Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії, однак дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS.

Також читайте: Отримав сьогодні повідомлення від військових, - Зеленський про дозвіл США бити по території РФ

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Топ коментарі
+47
Потужний пук пук в сторону США
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03.06.2024 14:52
+44
Налякав швабру голою сракою.
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03.06.2024 14:49
+30
Фатальні наслідки - це самоліквідація раша-імперії, як в 1917 та 1991 роках.
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03.06.2024 14:53
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Налякав швабру голою сракою.
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03.06.2024 14:49 Відповісти
Сьогодні Корнілов те саме 3.14*дів.
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03.06.2024 15:04 Відповісти
Максимально всрата реакція кацапів це доводить що справжнє фуйло здохло.
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03.06.2024 17:33 Відповісти
Вам жарти але вже реально страшно від голих кацапських срак швабрам на Засрашці. 🤣🤣🤣 лазити там.
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03.06.2024 15:31 Відповісти
Рябков це той, який предяву НАТІ давав напочатку 2022:

"Убєрітє свої манатки !"

а НАТА манатки навпаки ще у Швеції, Фінляндії та Україні "розкидала"
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03.06.2024 16:05 Відповісти
Потужний пук пук в сторону США
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03.06.2024 14:52 Відповісти
Ти можеш тільки відсм...тати.
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03.06.2024 14:52 Відповісти
Іди в дупу кацапська хвойда.
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03.06.2024 14:52 Відповісти
Але ж можуть і не призвести... І, як показують ці два з половиною роки - і не призведуть
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03.06.2024 14:52 Відповісти
росія вже воює з нато...про це вони кажуть давно...нато має відповідати на ці дії росії
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03.06.2024 14:53 Відповісти
Кацап, ти можеш тільки на йух солі собі насипати
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03.06.2024 14:53 Відповісти
"Ах Моська, знать она сільна
Раз лаєт на слона" (С)
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03.06.2024 14:53 Відповісти
Фатальні наслідки - це самоліквідація раша-імперії, як в 1917 та 1991 роках.
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03.06.2024 14:53 Відповісти
Кацапам просто хочеться гримнути кришкою свого гроба, але вони хочуть щоб США допомогли їм, аби це виглядало по багатому і з гарантією.
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03.06.2024 15:01 Відповісти
бо прийдеться рашку годувати "ножкамі ̶Б̶у̶ш̶а̶ Байдена".
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03.06.2024 15:08 Відповісти
Знов малюватимуть коричневі лінії?
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03.06.2024 14:54 Відповісти
Жідкіє карічнєвиє лініі.
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03.06.2024 16:31 Відповісти
Прозрачного цвєта ...
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03.06.2024 17:56 Відповісти
А паскуди як захвилювались ,а кожен день убивати невинних мирних громадян ,руйнувати міста і села в Україні це дозволено ? немає в світі більш брехливої і цинічної істоти як кацапи.
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03.06.2024 14:54 Відповісти
рябка випустили з будки ))
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03.06.2024 14:54 Відповісти
це той рябков який казав НАТО забиратись на кордони 99 року? сурйозний дипломат.
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03.06.2024 14:54 Відповісти
Хрущ з трибуни ООН виплітав "ми так ухнєм мало нє покажєтся",ще черевиком махав,а хрущонок в Америку звалив😁
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03.06.2024 15:12 Відповісти
Там ще з Ейзенхауєрами породичався (одружився на дочці) Ну не наруга?
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03.06.2024 15:46 Відповісти
Які дітей своїх із заходу заберете))) штати якщо реально візьмуться за рашу і перекриють туди потік їхніх електронних компонентів, то забудете про випуск ******** ракет, дронів і ще всякого аналогу нєт...
Чи може екпорт на захід закриєте і буде "дєнєг нє но дєржитесь"
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03.06.2024 14:54 Відповісти
И что же эти питары сделают в ответ??Разбомбят Воронеж...Или Владимир с Казанью?? На зло ненавистным пиндосам
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03.06.2024 14:55 Відповісти
Ось шо вони зроблять:
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03.06.2024 15:13 Відповісти
Що рябков-очко жим-жим? Так ми ще не починали!
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03.06.2024 14:55 Відповісти
Що вони можуть?
Вночі пролізут у "під'їзд НАТО" та обсеруть всі сходи?
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03.06.2024 14:56 Відповісти
Цілком імовірно.
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03.06.2024 15:02 Відповісти
Ох і насмішив, тупий пукінський смоктунчик ))) Єдиним "фатальним наслідком" буде руйнація твоєї всратої ПаРшки та гори какцапських трупаків вже в тебе під вікнами, мудило )))
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03.06.2024 14:59 Відповісти
Рябкову договорится что красную линию прочертят ему на лбу
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03.06.2024 14:59 Відповісти
Ядерку готують?))))
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03.06.2024 15:00 Відповісти
Ага, полірують
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03.06.2024 15:50 Відповісти
Попливуть на легкомоторних човнах в кількості три штуки Аляску вазвращать😁🤦
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03.06.2024 18:32 Відповісти
Бугогага
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03.06.2024 15:00 Відповісти
Логіка будь-якого військового протистояння полягає в тому, що завжди одна зі сторін робить певну ескалацію, а інша на цю ескалацію відповідає (або не відповідає і... тобто здається на якомусь етапі). Тому будь-які "червоні лінії" щодо застосування Україною західної зброї (ніби щоб "уникнути ескалації") означає лише надання права першого ходу в цьому аспекті росії. А на війні "перший хід" завжди важить набагато більше, ніж в шахах (і зазвичай надає істотну перевагу). Ціллю росії є захоплення України (як мінімум) та підрив всіх аспектів існуючої зараз могутності Заходу. Ціллю України і Заходу є цього не допустити. Отже врешті-решт кожна зі сторін буде переходити на новий рівень ескалації аж до досягнення своєї цілі, або до визнання неможливості це зробити. Напевно у кожної сторони вже зараз є уявлення про максимальний рівень можливої ескалації, на яку вона готова психологічно і технічно. То може Заходу і Україні варто вже "зайти з козирів", запропонувавши максимально екстремальний рівень ескалації і отримати цим перевагу "першого ходу" і подивитися чи здатна москва відповісти? А нинішнє "тягання кота за хвіст" могло б бути виправданим, якщо б стратегія полягала в тому, щоб максимально знесилити московію перед тим як завдати останнього головного удару. Але для реалізації такого підходу потрібен зовсім рівень санкцій (політичних, економічних, гуманітарних), який би дійсно реально розвалював російський державний устрій (причому в порівняно короткостроковій перспективі).
А якщо весь цей довгий опус підсумувати одним реченням, то вже давно треба не вести дискусії про щось на кшталт "атакамсів" та "таурусів", а насити ЗСУ "томагавками" (до речі, вони запускаються з "патріотівських" ПУ), яких вироблено вже тисячі, без жодних обмежень щодо застосування.
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03.06.2024 15:00 Відповісти
Топірці запускаються з Мк 41 яку є стандартом для кораблів ( а на кораблях ніту Петріотів - там свої ракети зенітні ), правда недавно США прийняли на озброєння сухопутний варіант Мк 41 .
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03.06.2024 15:23 Відповісти
Увы. Там поколения людей выросли на страхе перед ЧиЧиЧиПи (ссср) и отмороженым "крэйзи иваном"
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03.06.2024 15:26 Відповісти
Чого ж ? В них ще був "ковбой" (кіношний) Ронні Рейган, який не мав жодного страху перед "імперією зла" та багато зробив для її руйнування. Був і Ліндон Джонсон, який завалював В'єтнам бомбами (в т.ч. і розміщене там совєтське ППО) та при цьому не дуже боявся відповіді з Москви. Показово, що один з цих двох був республіканцем, а другий -- демократом.
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05.06.2024 02:24 Відповісти
Можливо Росія знесе якусь рлс вишку НАТО десь у Балтійському морі, потім скажуть, що це провокація Литви. Це і буде асиметрична відповідь. НАТО викаже хвилювання. Це певно максимум, що можна чекати
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03.06.2024 17:42 Відповісти
Огласіть весь список лякалок
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03.06.2024 15:00 Відповісти
Можуть, якщо повітряна куля з гімном подолає Берінгову протоку і досягне Аляски, ох і смердіти буде, як з пащі рябкова.
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03.06.2024 15:01 Відповісти
Шо це за хрін з бугра? Зам зама лякає сша ? Киньте його у вулик
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03.06.2024 15:01 Відповісти
У відповідь почнуть скидати фекалії в Ладозьке озеро?
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03.06.2024 15:02 Відповісти
А как же бабло и наполовину купленный Маями и по Флориде везде? А в Лондудоне кварталами в ряд? А в Дойчбанке лярды, замки во Франции, вагоны злата в Цюрихе---А???
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03.06.2024 15:02 Відповісти
А хіба все це належить "рускім"?
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03.06.2024 16:20 Відповісти
Добре. Не рускім. Рускім єврейськім.
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03.06.2024 16:35 Відповісти
Відчуйте різницю!
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03.06.2024 16:43 Відповісти
Налякали їжака голою сракою.
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03.06.2024 15:03 Відповісти
шо завалять ...і відсосуть
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03.06.2024 15:03 Відповісти
Боже, яке в біса США? Третій рік вигрібають від найбіднішої і найкорумпованішої країни Європи.
Там стільки всього і відразу прилетить що кацапщина за добу перетвориться на пустелю
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03.06.2024 15:05 Відповісти
московія і ії кацапів слід завжди сприймати навпаки ..,
це утворення живе в паралельній реальності
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03.06.2024 15:06 Відповісти
Для мира на Земле агрессор должен быть уничтожен. Если бы у кремлёвских уродов были бы мозги, а не дерь..мо имперское в голове, им бы не пришлось сейчас удивляться своему уничтожению
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03.06.2024 15:06 Відповісти
Чергові "крисниє" лінії)))
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03.06.2024 15:07 Відповісти
рябков-можешь па завєтам путлєра жалавацца в лігу сєксуальних рєформ...
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03.06.2024 15:08 Відповісти
... насипите на хер солі,чи продасте США ще О-ва Курильські.
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03.06.2024 15:08 Відповісти
"Хто здатен дать відповідь - відповідає ... Хто не здатен відповісти чи боїться - лякає..."
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03.06.2024 15:08 Відповісти
На такі дрібнички, як знищення якихось там "сєвєроамєріканскіх саєдіньонних штатав" міністр не відволікається!
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03.06.2024 16:25 Відповісти
"Держите меня семеро"(с)
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03.06.2024 15:10 Відповісти
моська снова громко тявкнула что слона уделает шо тузик грелку
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03.06.2024 15:11 Відповісти
Підараси кацапські, получили в рило і знову взялися лякати!
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03.06.2024 15:12 Відповісти
Не дозволяє т. Путін жертві чинити спротив насильнику...
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03.06.2024 15:15 Відповісти
Верещать, отже бояться.
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03.06.2024 15:16 Відповісти
Ну канєшна, жертва маніяка з ножем повинна відбиватись голіруч
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03.06.2024 15:18 Відповісти
Єх, як бі таке застереження для россіі від США було в канун 22.2.24 року.
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03.06.2024 15:19 Відповісти
"Я не Рябко, а Рябков. В мене був собака Рябко, та я його давно прогнав з двору, що так погано дражнили." (Немихайло Нестарицький)
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03.06.2024 15:22 Відповісти
Лапти да щи, за щекою полощи
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03.06.2024 15:22 Відповісти
За щекой они будут полоскать другое
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03.06.2024 15:35 Відповісти
Нелюди використовували американську зброю на німецькій землі ще у Другій світовій війні, чи не так?
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03.06.2024 15:33 Відповісти
Смерть кацапам!
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03.06.2024 15:34 Відповісти
Рябко, а мне нравится ход твоей мысли!
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03.06.2024 15:43 Відповісти
Ото у них на расее истерика началась
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03.06.2024 15:43 Відповісти
Звісно.

А от кацапи всім складом відправляться в_рай. Всі 142 з хвостиком мільйони!

Чума на всіх кацапів!
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03.06.2024 15:43 Відповісти
З викатів цього стряпчого все і почалося. Як і раніше, звучать одні погрози. Правда, вже делікатні,без фиркання.
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03.06.2024 15:49 Відповісти
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03.06.2024 15:50 Відповісти
Старий шедевр вибухнув новими фарбами 🤣
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03.06.2024 16:01 Відповісти
Цей рябков не пояснив,
чому не можна бити по території рф.
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03.06.2024 15:55 Відповісти
Тобто кацапи Крим, по якому Україна гатить третій рік всім, що має, вже своєю територією не вважають?
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03.06.2024 16:01 Відповісти
Заткнув би краще **
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03.06.2024 16:01 Відповісти
Мабуть Алясканаш заберуть в радную говень.
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03.06.2024 16:02 Відповісти
**###альник
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03.06.2024 16:02 Відповісти
Шо? Поднял хвост на США? Значит скоро будет разрешение и на ATACM
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03.06.2024 16:05 Відповісти
А можно им так же ответить: "Применение российского оружие по целям на территории Украины может иметь "роковые последствия" для РФ." И в качестве примера "рокового последствия" вдарить по военным аэродромам где базируются, например, стратегические бомбардировщики ТУ-95..
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03.06.2024 16:09 Відповісти
кацапи заборонять експорт дерев"яних ложок,матрьошек та балалаєк до США?
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03.06.2024 16:11 Відповісти
Оголосіть СВО на Алясці, проголосіть Алеутьську народну республіку та приєднайте її до запоребрика.
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03.06.2024 16:24 Відповісти
Третій рік чуємо. Кацапам самим не набридло пи₴діти? Блефувати теж вічно не вийде.
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03.06.2024 16:32 Відповісти
Це їх головна ознака, як і у риб є зябра, а кацапи брешуть.
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03.06.2024 16:55 Відповісти
А фатальні, це які? трампа до влади знов підведуть?
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03.06.2024 16:52 Відповісти
Та звісно, Кісєльов торжествєнно знищить у 101 раз США до ступеня ядерного попілу 🤣
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03.06.2024 16:54 Відповісти
Та в нас тільки Ггашка, єдина в світі в фаті Моргана, - "веселый род жер..", але пірат і в Африці пірат, навіть в джунглях: - пусті черепки та кістки... АРХ М
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03.06.2024 17:16 Відповісти
Что значит "бить по территории рф"?Никто не бьет по земле,бьют по комбатантам которые в свою очередь бьют,в большенстве случаев,по мирному населению .Законное право на самооборону которое ограничивал(и сейчас ограничивает)Байден.Вот как себе кацы представляют?Типа, поставили орудие 100 метров от границы и долбят по Харькову,а ЗСУ не имеет права бить?я спрятался,я в домике?
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03.06.2024 17:36 Відповісти
що зроблять?окупують Аляску?
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03.06.2024 18:16 Відповісти
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03.06.2024 18:18 Відповісти
І що вони зроблять, заборонять експорт балалайок до США!??
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03.06.2024 18:30 Відповісти
Ну які вони кончені,виходить так,що вони мають право обстрілювати Харків зі своєї території,а нам заборона по них шмальнути,ну так воювати можно!! Дивина і тільки!!!
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03.06.2024 19:25 Відповісти
для рашки
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03.06.2024 19:25 Відповісти
у китайців була штука попереджень... А скільки раз касапи попереджали?
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03.06.2024 20:26 Відповісти
 
 