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МИД РФ: Разрешение Украине применять американское оружие по целям на территории РФ может иметь "роковые последствия" для США

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что разрешение, предоставленное Украине на использование американского оружия для поражения целей на территории РФ, может привести к "роковым последствиям".

Об этом пишет российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

"Хотелось бы предостеречь американских деятелей от просчетов, которые могут иметь роковые последствия. Они, по непонятным причинам, недооценивают серьезность того отпора, который могут получить", - сказал Рябков.

Так он прокомментировал решение США разрешить Украине использовать часть поставляемого оружия для ударов по целям на территории России.

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По словам Рябкова, Москва призывает Вашингтон максимально серьезно относиться к предостережениям, которые звучат из России, в частности, к тому, что сказал российский диктатор Владимир Путин.

Он заявил, что ответ может быть "асимметричным", но Вашингтон, по мнению Москвы, "почувствует последствия".

Ранее Путин заявил, что Москва внимательно следит за дискуссией западных стран относительно разрешения ВСУ применять предоставленное дальнобойное оружие по территории РФ.

"Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны понимать, с чем они играют. Они должны помнить, что являются государствами с небольшой территорией и плотным населением. Этот фактор им нужно иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь России", - заявил диктатор РФ.

Читайте также: Франция не запрещает Украине бить переданным оружием по аэродромам в Курской и Белгородской областях, - BBC

Американское оружие

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.

Как писала The Wall Street Journal, Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России, однако разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.

В Белом доме подтвердили, что Украина не может бить по РФ ATACMSами.

Также читайте: Получил сегодня сообщение от военных, - Зеленский о разрешении США бить по территории РФ
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Топ комментарии
+47
Потужний пук пук в сторону США
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03.06.2024 14:52
+44
Налякав швабру голою сракою.
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03.06.2024 14:49
+30
Фатальні наслідки - це самоліквідація раша-імперії, як в 1917 та 1991 роках.
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03.06.2024 14:53
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Налякав швабру голою сракою.
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03.06.2024 14:49 Ответить
Сьогодні Корнілов те саме 3.14*дів.
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03.06.2024 15:04 Ответить
Максимально всрата реакція кацапів це доводить що справжнє фуйло здохло.
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03.06.2024 17:33 Ответить
Вам жарти але вже реально страшно від голих кацапських срак швабрам на Засрашці. 🤣🤣🤣 лазити там.
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03.06.2024 15:31 Ответить
Рябков це той, який предяву НАТІ давав напочатку 2022:

"Убєрітє свої манатки !"

а НАТА манатки навпаки ще у Швеції, Фінляндії та Україні "розкидала"
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03.06.2024 16:05 Ответить
Потужний пук пук в сторону США
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03.06.2024 14:52 Ответить
Ти можеш тільки відсм...тати.
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03.06.2024 14:52 Ответить
Іди в дупу кацапська хвойда.
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03.06.2024 14:52 Ответить
Але ж можуть і не призвести... І, як показують ці два з половиною роки - і не призведуть
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03.06.2024 14:52 Ответить
росія вже воює з нато...про це вони кажуть давно...нато має відповідати на ці дії росії
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03.06.2024 14:53 Ответить
Кацап, ти можеш тільки на йух солі собі насипати
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03.06.2024 14:53 Ответить
"Ах Моська, знать она сільна
Раз лаєт на слона" (С)
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03.06.2024 14:53 Ответить
Фатальні наслідки - це самоліквідація раша-імперії, як в 1917 та 1991 роках.
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03.06.2024 14:53 Ответить
Кацапам просто хочеться гримнути кришкою свого гроба, але вони хочуть щоб США допомогли їм, аби це виглядало по багатому і з гарантією.
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03.06.2024 15:01 Ответить
бо прийдеться рашку годувати "ножкамі ̶Б̶у̶ш̶а̶ Байдена".
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03.06.2024 15:08 Ответить
Знов малюватимуть коричневі лінії?
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03.06.2024 14:54 Ответить
Жідкіє карічнєвиє лініі.
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03.06.2024 16:31 Ответить
Прозрачного цвєта ...
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03.06.2024 17:56 Ответить
А паскуди як захвилювались ,а кожен день убивати невинних мирних громадян ,руйнувати міста і села в Україні це дозволено ? немає в світі більш брехливої і цинічної істоти як кацапи.
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03.06.2024 14:54 Ответить
рябка випустили з будки ))
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03.06.2024 14:54 Ответить
це той рябков який казав НАТО забиратись на кордони 99 року? сурйозний дипломат.
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03.06.2024 14:54 Ответить
Хрущ з трибуни ООН виплітав "ми так ухнєм мало нє покажєтся",ще черевиком махав,а хрущонок в Америку звалив😁
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03.06.2024 15:12 Ответить
Там ще з Ейзенхауєрами породичався (одружився на дочці) Ну не наруга?
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03.06.2024 15:46 Ответить
Які дітей своїх із заходу заберете))) штати якщо реально візьмуться за рашу і перекриють туди потік їхніх електронних компонентів, то забудете про випуск ******** ракет, дронів і ще всякого аналогу нєт...
Чи може екпорт на захід закриєте і буде "дєнєг нє но дєржитесь"
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03.06.2024 14:54 Ответить
И что же эти питары сделают в ответ??Разбомбят Воронеж...Или Владимир с Казанью?? На зло ненавистным пиндосам
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03.06.2024 14:55 Ответить
Ось шо вони зроблять:
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03.06.2024 15:13 Ответить
Що рябков-очко жим-жим? Так ми ще не починали!
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03.06.2024 14:55 Ответить
Що вони можуть?
Вночі пролізут у "під'їзд НАТО" та обсеруть всі сходи?
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03.06.2024 14:56 Ответить
Цілком імовірно.
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03.06.2024 15:02 Ответить
Ох і насмішив, тупий пукінський смоктунчик ))) Єдиним "фатальним наслідком" буде руйнація твоєї всратої ПаРшки та гори какцапських трупаків вже в тебе під вікнами, мудило )))
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03.06.2024 14:59 Ответить
Рябкову договорится что красную линию прочертят ему на лбу
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03.06.2024 14:59 Ответить
Ядерку готують?))))
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03.06.2024 15:00 Ответить
Ага, полірують
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03.06.2024 15:50 Ответить
Попливуть на легкомоторних човнах в кількості три штуки Аляску вазвращать😁🤦
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03.06.2024 18:32 Ответить
Бугогага
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03.06.2024 15:00 Ответить
Логіка будь-якого військового протистояння полягає в тому, що завжди одна зі сторін робить певну ескалацію, а інша на цю ескалацію відповідає (або не відповідає і... тобто здається на якомусь етапі). Тому будь-які "червоні лінії" щодо застосування Україною західної зброї (ніби щоб "уникнути ескалації") означає лише надання права першого ходу в цьому аспекті росії. А на війні "перший хід" завжди важить набагато більше, ніж в шахах (і зазвичай надає істотну перевагу). Ціллю росії є захоплення України (як мінімум) та підрив всіх аспектів існуючої зараз могутності Заходу. Ціллю України і Заходу є цього не допустити. Отже врешті-решт кожна зі сторін буде переходити на новий рівень ескалації аж до досягнення своєї цілі, або до визнання неможливості це зробити. Напевно у кожної сторони вже зараз є уявлення про максимальний рівень можливої ескалації, на яку вона готова психологічно і технічно. То може Заходу і Україні варто вже "зайти з козирів", запропонувавши максимально екстремальний рівень ескалації і отримати цим перевагу "першого ходу" і подивитися чи здатна москва відповісти? А нинішнє "тягання кота за хвіст" могло б бути виправданим, якщо б стратегія полягала в тому, щоб максимально знесилити московію перед тим як завдати останнього головного удару. Але для реалізації такого підходу потрібен зовсім рівень санкцій (політичних, економічних, гуманітарних), який би дійсно реально розвалював російський державний устрій (причому в порівняно короткостроковій перспективі).
А якщо весь цей довгий опус підсумувати одним реченням, то вже давно треба не вести дискусії про щось на кшталт "атакамсів" та "таурусів", а насити ЗСУ "томагавками" (до речі, вони запускаються з "патріотівських" ПУ), яких вироблено вже тисячі, без жодних обмежень щодо застосування.
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03.06.2024 15:00 Ответить
Топірці запускаються з Мк 41 яку є стандартом для кораблів ( а на кораблях ніту Петріотів - там свої ракети зенітні ), правда недавно США прийняли на озброєння сухопутний варіант Мк 41 .
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03.06.2024 15:23 Ответить
Увы. Там поколения людей выросли на страхе перед ЧиЧиЧиПи (ссср) и отмороженым "крэйзи иваном"
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03.06.2024 15:26 Ответить
Чого ж ? В них ще був "ковбой" (кіношний) Ронні Рейган, який не мав жодного страху перед "імперією зла" та багато зробив для її руйнування. Був і Ліндон Джонсон, який завалював В'єтнам бомбами (в т.ч. і розміщене там совєтське ППО) та при цьому не дуже боявся відповіді з Москви. Показово, що один з цих двох був республіканцем, а другий -- демократом.
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05.06.2024 02:24 Ответить
Можливо Росія знесе якусь рлс вишку НАТО десь у Балтійському морі, потім скажуть, що це провокація Литви. Це і буде асиметрична відповідь. НАТО викаже хвилювання. Це певно максимум, що можна чекати
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03.06.2024 17:42 Ответить
Огласіть весь список лякалок
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03.06.2024 15:00 Ответить
Можуть, якщо повітряна куля з гімном подолає Берінгову протоку і досягне Аляски, ох і смердіти буде, як з пащі рябкова.
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03.06.2024 15:01 Ответить
Шо це за хрін з бугра? Зам зама лякає сша ? Киньте його у вулик
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03.06.2024 15:01 Ответить
У відповідь почнуть скидати фекалії в Ладозьке озеро?
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03.06.2024 15:02 Ответить
А как же бабло и наполовину купленный Маями и по Флориде везде? А в Лондудоне кварталами в ряд? А в Дойчбанке лярды, замки во Франции, вагоны злата в Цюрихе---А???
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03.06.2024 15:02 Ответить
А хіба все це належить "рускім"?
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03.06.2024 16:20 Ответить
Добре. Не рускім. Рускім єврейськім.
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03.06.2024 16:35 Ответить
Відчуйте різницю!
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03.06.2024 16:43 Ответить
Налякали їжака голою сракою.
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03.06.2024 15:03 Ответить
шо завалять ...і відсосуть
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03.06.2024 15:03 Ответить
Боже, яке в біса США? Третій рік вигрібають від найбіднішої і найкорумпованішої країни Європи.
Там стільки всього і відразу прилетить що кацапщина за добу перетвориться на пустелю
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03.06.2024 15:05 Ответить
московія і ії кацапів слід завжди сприймати навпаки ..,
це утворення живе в паралельній реальності
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03.06.2024 15:06 Ответить
Для мира на Земле агрессор должен быть уничтожен. Если бы у кремлёвских уродов были бы мозги, а не дерь..мо имперское в голове, им бы не пришлось сейчас удивляться своему уничтожению
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03.06.2024 15:06 Ответить
Чергові "крисниє" лінії)))
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03.06.2024 15:07 Ответить
рябков-можешь па завєтам путлєра жалавацца в лігу сєксуальних рєформ...
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03.06.2024 15:08 Ответить
... насипите на хер солі,чи продасте США ще О-ва Курильські.
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03.06.2024 15:08 Ответить
"Хто здатен дать відповідь - відповідає ... Хто не здатен відповісти чи боїться - лякає..."
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03.06.2024 15:08 Ответить
На такі дрібнички, як знищення якихось там "сєвєроамєріканскіх саєдіньонних штатав" міністр не відволікається!
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03.06.2024 16:25 Ответить
"Держите меня семеро"(с)
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03.06.2024 15:10 Ответить
моська снова громко тявкнула что слона уделает шо тузик грелку
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03.06.2024 15:11 Ответить
Підараси кацапські, получили в рило і знову взялися лякати!
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03.06.2024 15:12 Ответить
Не дозволяє т. Путін жертві чинити спротив насильнику...
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03.06.2024 15:15 Ответить
Верещать, отже бояться.
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03.06.2024 15:16 Ответить
Ну канєшна, жертва маніяка з ножем повинна відбиватись голіруч
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03.06.2024 15:18 Ответить
Єх, як бі таке застереження для россіі від США було в канун 22.2.24 року.
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03.06.2024 15:19 Ответить
"Я не Рябко, а Рябков. В мене був собака Рябко, та я його давно прогнав з двору, що так погано дражнили." (Немихайло Нестарицький)
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03.06.2024 15:22 Ответить
Лапти да щи, за щекою полощи
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03.06.2024 15:22 Ответить
За щекой они будут полоскать другое
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03.06.2024 15:35 Ответить
Нелюди використовували американську зброю на німецькій землі ще у Другій світовій війні, чи не так?
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03.06.2024 15:33 Ответить
Смерть кацапам!
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03.06.2024 15:34 Ответить
Рябко, а мне нравится ход твоей мысли!
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03.06.2024 15:43 Ответить
Ото у них на расее истерика началась
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03.06.2024 15:43 Ответить
Звісно.

А от кацапи всім складом відправляться в_рай. Всі 142 з хвостиком мільйони!

Чума на всіх кацапів!
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03.06.2024 15:43 Ответить
З викатів цього стряпчого все і почалося. Як і раніше, звучать одні погрози. Правда, вже делікатні,без фиркання.
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03.06.2024 15:49 Ответить
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03.06.2024 15:50 Ответить
Старий шедевр вибухнув новими фарбами 🤣
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03.06.2024 16:01 Ответить
Цей рябков не пояснив,
чому не можна бити по території рф.
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03.06.2024 15:55 Ответить
Тобто кацапи Крим, по якому Україна гатить третій рік всім, що має, вже своєю територією не вважають?
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03.06.2024 16:01 Ответить
Заткнув би краще **
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03.06.2024 16:01 Ответить
Мабуть Алясканаш заберуть в радную говень.
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03.06.2024 16:02 Ответить
**###альник
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03.06.2024 16:02 Ответить
Шо? Поднял хвост на США? Значит скоро будет разрешение и на ATACM
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03.06.2024 16:05 Ответить
А можно им так же ответить: "Применение российского оружие по целям на территории Украины может иметь "роковые последствия" для РФ." И в качестве примера "рокового последствия" вдарить по военным аэродромам где базируются, например, стратегические бомбардировщики ТУ-95..
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03.06.2024 16:09 Ответить
кацапи заборонять експорт дерев"яних ложок,матрьошек та балалаєк до США?
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03.06.2024 16:11 Ответить
Оголосіть СВО на Алясці, проголосіть Алеутьську народну республіку та приєднайте її до запоребрика.
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03.06.2024 16:24 Ответить
Третій рік чуємо. Кацапам самим не набридло пи₴діти? Блефувати теж вічно не вийде.
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03.06.2024 16:32 Ответить
Це їх головна ознака, як і у риб є зябра, а кацапи брешуть.
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03.06.2024 16:55 Ответить
А фатальні, це які? трампа до влади знов підведуть?
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03.06.2024 16:52 Ответить
Та звісно, Кісєльов торжествєнно знищить у 101 раз США до ступеня ядерного попілу 🤣
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03.06.2024 16:54 Ответить
Та в нас тільки Ггашка, єдина в світі в фаті Моргана, - "веселый род жер..", але пірат і в Африці пірат, навіть в джунглях: - пусті черепки та кістки... АРХ М
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03.06.2024 17:16 Ответить
Что значит "бить по территории рф"?Никто не бьет по земле,бьют по комбатантам которые в свою очередь бьют,в большенстве случаев,по мирному населению .Законное право на самооборону которое ограничивал(и сейчас ограничивает)Байден.Вот как себе кацы представляют?Типа, поставили орудие 100 метров от границы и долбят по Харькову,а ЗСУ не имеет права бить?я спрятался,я в домике?
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03.06.2024 17:36 Ответить
що зроблять?окупують Аляску?
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03.06.2024 18:16 Ответить
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03.06.2024 18:18 Ответить
І що вони зроблять, заборонять експорт балалайок до США!??
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03.06.2024 18:30 Ответить
Ну які вони кончені,виходить так,що вони мають право обстрілювати Харків зі своєї території,а нам заборона по них шмальнути,ну так воювати можно!! Дивина і тільки!!!
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03.06.2024 19:25 Ответить
для рашки
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03.06.2024 19:25 Ответить
у китайців була штука попереджень... А скільки раз касапи попереджали?
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03.06.2024 20:26 Ответить
 
 