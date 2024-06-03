МИД РФ: Разрешение Украине применять американское оружие по целям на территории РФ может иметь "роковые последствия" для США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что разрешение, предоставленное Украине на использование американского оружия для поражения целей на территории РФ, может привести к "роковым последствиям".

Об этом пишет российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

"Хотелось бы предостеречь американских деятелей от просчетов, которые могут иметь роковые последствия. Они, по непонятным причинам, недооценивают серьезность того отпора, который могут получить", - сказал Рябков.

Так он прокомментировал решение США разрешить Украине использовать часть поставляемого оружия для ударов по целям на территории России.

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По словам Рябкова, Москва призывает Вашингтон максимально серьезно относиться к предостережениям, которые звучат из России, в частности, к тому, что сказал российский диктатор Владимир Путин.

Он заявил, что ответ может быть "асимметричным", но Вашингтон, по мнению Москвы, "почувствует последствия".

Ранее Путин заявил, что Москва внимательно следит за дискуссией западных стран относительно разрешения ВСУ применять предоставленное дальнобойное оружие по территории РФ.

"Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны понимать, с чем они играют. Они должны помнить, что являются государствами с небольшой территорией и плотным населением. Этот фактор им нужно иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь России", - заявил диктатор РФ.

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Американское оружие

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.

Как писала The Wall Street Journal, Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России, однако разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.

В Белом доме подтвердили, что Украина не может бить по РФ ATACMSами.

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