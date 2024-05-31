Получил сегодня сообщение от военных, - Зеленский о разрешении США бить по территории РФ

Украина получила месседж от американской стороны с разрешением бить по территории России их оружием. Эту информацию Зеленскому передали через военных утром 31 мая.

Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции с участниками третьего саммита Украина - Северная Европа, передает Цензор.НЕТ.

"У нас был месседж от американской стороны. Рано утром сегодня я получил это сообщение от моих военных. Я не могу рассказать вам детали об этом", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что решение США по использованию предоставленного оружия - это шаг вперед, а для Украины возможность защитить жителей приграничных территорий.

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"Я хочу увидеть, что произойдет на практике. Но то, что вижу - это в любом случае является шагом вперед к этой цели, которую мы обсуждали ранее, чтобы сделать возможным для нас защиту наших людей, которые живут у границы", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее появилась информация о том, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение нанести удары по территории РФ используя предоставленное США оружие. Это касается исключительно боев на Харьковском направлении.

Впоследствии стало известно, что США подтвердили разрешение Байдена бить американским оружием по российским силам, атакующим Харьковщину.

Разрешение на удары по территории РФ, которая граничит с Харьковщиной, также предоставила Германия.

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