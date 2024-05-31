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Новости Война
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Получил сегодня сообщение от военных, - Зеленский о разрешении США бить по территории РФ

Президент України Володимир Зеленський

Украина получила месседж от американской стороны с разрешением бить по территории России их оружием. Эту информацию Зеленскому передали через военных утром 31 мая.

Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции с участниками третьего саммита Украина - Северная Европа, передает Цензор.НЕТ.

"У нас был месседж от американской стороны. Рано утром сегодня я получил это сообщение от моих военных. Я не могу рассказать вам детали об этом", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что решение США по использованию предоставленного оружия - это шаг вперед, а для Украины возможность защитить жителей приграничных территорий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США ожидают, что Украина начнет бить по РФ американским оружием в течение "нескольких часов или дней", - NYT

"Я хочу увидеть, что произойдет на практике. Но то, что вижу - это в любом случае является шагом вперед к этой цели, которую мы обсуждали ранее, чтобы сделать возможным для нас защиту наших людей, которые живут у границы", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее появилась информация о том, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение нанести удары по территории РФ используя предоставленное США оружие. Это касается исключительно боев на Харьковском направлении.

Впоследствии стало известно, что США подтвердили разрешение Байдена бить американским оружием по российским силам, атакующим Харьковщину.

Разрешение на удары по территории РФ, которая граничит с Харьковщиной, также предоставила Германия.

Читайте: Мирное соглашение с РФ будет "ловушкой", рано или поздно Москва снова нанесет удар, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) оружие (10215) США (26620)


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Топ комментарии
+23
А ніззя спочатку уїпать, а потім похвастатися дозволом?
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31.05.2024 15:30
+20
Ні, бо дешевий піар нікчемного понад усе!
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31.05.2024 15:34
+19
За что нас бог наградил дебилами которые ЭТО выбрали!
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31.05.2024 15:35
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А ніззя спочатку уїпать, а потім похвастатися дозволом?
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31.05.2024 15:30 Ответить
Бла бла,а потім бах.Замість навпаки
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31.05.2024 15:33 Ответить
Нє, ну враження таке що спецом попереджають орків щоб поховали все цінне. Так як перед "контрнаступом"...
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31.05.2024 15:42 Ответить
Я вам щас розкажу про те, шо я не можу вам щас це розказувать і тому не розкажу.

Ну хіба не дебіл ?
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31.05.2024 16:40 Ответить
це не враження. Це факт. сша їх офіційно попереджають. Своїх других партнерів, щоб вони не дуже постраждали
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31.05.2024 23:35 Ответить
Ні, бо дешевий піар нікчемного понад усе!
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31.05.2024 15:34 Ответить
а кацапів попередить?
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31.05.2024 15:51 Ответить
Португалии
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31.05.2024 16:01 Ответить
...а те в ответ добьют...

по Києву 24 лютого 2022 року ракети прилетіли "в ответ" ?
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31.05.2024 16:42 Ответить
За что нас бог наградил дебилами которые ЭТО выбрали!
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31.05.2024 15:35 Ответить
Як це розуміти "Я хочу побачити, що відбудеться на практиці." воно шо ніччим не керуе а тільки відосики зачитуе та дивиться звіти від тих кого воно безглузде напризначало. Чи чекае відмашки від свого шефа *****.
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31.05.2024 17:22 Ответить
Наверное телефон разрядился,уже все знают,а до него только дошло.
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31.05.2024 15:37 Ответить
Він не хоче сприймати таку реальність. Всі його думки зараз спрямовані на те, як він буде виправдовуватися перед ****** за провалений план здачі України. Вже й так накосячив, третій рік йде війна.
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31.05.2024 15:57 Ответить
Все набагато простіше.Невдачі на полі бою не тому,що змінили командування з подачі Зепідорів,******** гроші з укріплень,ніякого мільйона дронів нема,а тому,що захід не давав дозволу ******* по території рахи,а бубочка не при ділах,навіть про таку новину дізнався не першим!!!
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31.05.2024 16:24 Ответить
Этим вырыгом тупой нарк хочет сказать,что он не имеет влияния на ЗСУ.Как же это падло хочет быть легитимным
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31.05.2024 15:38 Ответить
Офіційний дозвіл отримали війскові,про котрий "зе" ніхто із Західних і американських партнерів не повідомляв .(бо прострочений)
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31.05.2024 15:42 Ответить
А що дідусь Йосип вже напряму в "Шашлицницю" президента не телефонує?
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31.05.2024 15:43 Ответить
А "меседж" был "потужний" или не очень? Главное не забыть "взять на карандаш".
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31.05.2024 15:45 Ответить
дозволили на пів шишечки) і ***** вже попередили..
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31.05.2024 15:46 Ответить
А дозвіл 100%? Бо буде знову викручуватися наче вуж щоб на когось відповідальність перекинути, бо в омані про таке не йшлося.
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31.05.2024 15:47 Ответить
Харків... Харків. От насправді якось пофігу що буде з лугандою. А Харків, Вовчанськ шкода...
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31.05.2024 15:49 Ответить
А я вже грішним ділом подумав, що повідомлення від військових то повістка.
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31.05.2024 15:54 Ответить
А шо ермак?, бубочке по хлебалу не дав, шоб багато не звездів?
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31.05.2024 16:14 Ответить
Германия разрешила Силам обороны Украины наносить удары по российской территории. При этом радиус поражения совсем небольшой.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Украина со ссылкой на https://t.me/BILD_Russian/16735 Bild .

Как отмечает Bild, немецкое оружие для ударов против российской территории можно применять только в Харьковской области.

"Вместе с нашими ближайшими союзниками и в тесном диалоге с украинским правительством мы постоянно адаптируем нашу поддержку к развитию войны", - заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебестрейт.

Для ударов по территории страны-террориста рассматриваются две системы вооружений Германии:
самоходная гаубица ************** 2000; бронированная ракетная система залпового огня Mars II.

"Радиус, по которому ВСУ может наносить удары немецким оружием на территории России, невелик: максимальная зона поражения целей за рубежом составляет не более 40 километров", - добавляет Bild.
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31.05.2024 16:21 Ответить
Це докладна записка в Москву для *****
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31.05.2024 17:26 Ответить
Зараз блазень влаштує показову виставу....після чого ***** потрясе ядрьоним пісюном...підербюргери злякаються за стурбуютсья...шольц почне смердіти ескалацією...і дозвіл закриють і надовго ((((
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31.05.2024 17:02 Ответить
Не можу позбавититсь вїдчуття страшенного сорому та вїдчаю, ї в головї тїльки одне запитання : За ЩО? За що нам таке покарання, що ми маємо керманичем таке тупе, нї на що не здатне одоробло? Ї яку страшну цїну ми за це платимо......
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31.05.2024 19:19 Ответить
Маємо пережити увесь цей сором і вижити і перемогти Можливо подорослішати і порозумнішати Як ні то втратимо країну
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31.05.2024 19:50 Ответить
 
 