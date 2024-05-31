Мирна угода з РФ буде "пасткою", рано чи пізно Москва знову завдасть удару, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський завив, що мирні переговори із Росією є нереалістичними, а мирна угода з РФ буде "пасткою", бо Путін порушить будь-яку укладену угоду.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Зеленський заявив в інтерв’ю The Guardian.

Як зазначається, за словами Зеленського, перемовини із Росією є нереалістичними, а мирна угода з РФ буде "пасткою", оскільки російський диктатор Володимир Путін порушить будь-яку укладену угоду. Йому "не можна вірити".

Зеленський зазначив, що Москва скористається будь-якою паузою в бойових діях, щоб "зміцнити свої м’язи на полі бою", і рано чи пізно знову завдасть удару.

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Крім того, український президент зауважив, що війна Росії проти України схожа на Другу світову, але в менших масштабах, через "ідеологію російського фашизму". На його думку, жорстка "методологія" Путіна була такою ж, як і в нацистській Німеччині, і передбачала "масові страти, поховання і зґвалтування".

Також Зеленський зауважив, що російські солдати навіть використовували "ті самі маршрути", що й гітлерівська армія у своїй кампанії, щоб захопити Київ і домінувати в країні. Якби Росія перемогла в Україні, Путін прагнув би ще більше перекроїти кордони Європи, напавши на інші країні, додав він.

"Це справжня третя світова війна. Путін не божевільний, він небезпечний. І це набагато страшніше. Тобто він не зупиниться", - наголосив Зеленський.

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Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія відкрита до діалогу з Україною, але переговори мають враховувати інтереси всіх залучених у конфлікт країн.