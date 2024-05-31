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Мирна угода з РФ буде "пасткою", рано чи пізно Москва знову завдасть удару, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський завив, що мирні переговори із Росією є нереалістичними, а мирна угода з РФ буде "пасткою", бо Путін порушить будь-яку укладену угоду.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Зеленський заявив в інтерв’ю The Guardian.

Як зазначається, за словами Зеленського, перемовини із Росією є нереалістичними, а мирна угода з РФ буде "пасткою", оскільки російський диктатор Володимир Путін порушить будь-яку укладену угоду. Йому "не можна вірити".

Зеленський зазначив, що Москва скористається будь-якою паузою в бойових діях, щоб "зміцнити свої м’язи на полі бою", і рано чи пізно знову завдасть удару.

Також читайте: Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, - секретар РНБО Литвиненко

Крім того, український президент зауважив, що війна Росії проти України схожа на Другу світову, але в менших масштабах, через "ідеологію російського фашизму". На його думку, жорстка "методологія" Путіна була такою ж, як і в нацистській Німеччині, і передбачала "масові страти, поховання і зґвалтування".

Також Зеленський зауважив, що російські солдати навіть використовували "ті самі маршрути", що й гітлерівська армія у своїй кампанії, щоб захопити Київ і домінувати в країні. Якби Росія перемогла в Україні, Путін прагнув би ще більше перекроїти кордони Європи, напавши на інші країні, додав він.

"Це справжня третя світова війна. Путін не божевільний, він небезпечний. І це набагато страшніше. Тобто він не зупиниться", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Партнери не штовхають Україну на переговори з РФ, але в атмосфері світу це є, - Зеленський

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія відкрита до діалогу з Україною, але переговори мають враховувати інтереси всіх залучених у конфлікт країн.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) росія (65122) переговори з Росією (1079)


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Топ коментарі
+13
Читайте між рядками: дорогі виборці, дуже вам дякую, тепер я та моя єрмачня на вашій шиї сидітиме навічно, бо перемогти рашку ми з андрєйбарісичєм вам не дамо, мародерити країну ми з андрєйбарісичем не припинимо, а переобрати мене ви не зможете, бо війна триватиме вічно, бо вона єдина моя запорука мародерити Україну далі й при цьому ні за що не відповідати та перетворювати Україну на недемократичну територію без свободи, без демократії, без членства в ЄС та в НАТО (як я з андрєйбарісичєм і обіцяв Патрушеву в Оманє) ... Отже я не шуткував в 2019, коли казав вам: "я ваш вирок" і що "я сдєлаю всєх вас разом"... Я такі сдєлал вас разом, разом з вами. Дякую вам, дуже дякую... Навічно ваш "найвеличніший просрочєний"...
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31.05.2024 13:19
+8
Легко жити гаслами, кордони 1991 і кава в Ялті, пес патрон.
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31.05.2024 13:46
+6
От тут я з ЗЕ! згоден, вірити москалям смертельно небезпечно!
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31.05.2024 13:16
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А він планував окупувати Москву і кремль, чи як? Ця війна і є за гарантії безпеки, а не оті папірчики, котрі сонцесяйний вже 20+ штук підписав.
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31.05.2024 13:01 Відповісти
Ну тут тільки три варіанти - або мирний договір, або підписання кацапської капітуляції, або нашої.
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31.05.2024 13:06 Відповісти
варіанти лише 2: або не стане Мордору, або України
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31.05.2024 15:11 Відповісти
післяобідні гундосики.
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31.05.2024 13:01 Відповісти
А хіба мирний план Зеленського не передбачає мирної угоди з росією?
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31.05.2024 13:08 Відповісти
Як казала Аліса, коли летіла в трубу - що далі, то все страннєє і страннєє
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31.05.2024 13:12 Відповісти
А в оманських договорняках що сказано?
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31.05.2024 13:09 Відповісти
Ну все правильно каже, тільки повне визволення українських земель і тоді можна буде про щось розмовляти, або взагалі ні про що!
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31.05.2024 13:14 Відповісти
Легко жити гаслами, кордони 1991 і кава в Ялті, пес патрон.
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31.05.2024 13:46 Відповісти
Це не гасла, це українське майбутнє!
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31.05.2024 14:29 Відповісти
Дурак думкою багатіє
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31.05.2024 16:21 Відповісти
"А ми тут в Польщі за вами поспостерігаємо", так?
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31.05.2024 13:52 Відповісти
Я, як українець який дуже давно проживає в Польщі не можу не спостерігати за своєю першою батьківщиною і не переживати за неї!
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31.05.2024 14:30 Відповісти
То може приїдеш і на ділі покажеш а не лише поради будеш роздавати ....

як з обмеженими ресурсами, тому що захід сам визнає що допомоги цієї недостатньо, з дирявими санкціями коли орки мають більші доходи чим до війни, та їх підтримкою Китаю

реалізувати все те про що п...ш
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31.05.2024 14:47 Відповісти
Ресурсів вистачає і санкції працюють, Україна скоро мобілізується і проведе звільнення усіх своїх території та тоді буде вести переговори!
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31.05.2024 14:50 Відповісти
Яких саме ресурів вистачає, хіба що марафон випускати, ти поцікався що військові говорять в соцмережах... що дронів невистачає,

снаряди потрохи приходять але немає вже арти з чого стріляти, вийшла з ладу від інтенсивності вогню або ударами орків... І командири змушені виставляти пріорітети кому допомагати...

Навіть підготовка і то вже говорять що від масової мобілізації навчальні центри перегружені та військовим приходиться скорочувати час підготовки до 1.5 місяців... вчора Наливайченко випадково бовкнув.. я вже не кажу про якість тієї підготовки яка бажає кращого...
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31.05.2024 15:01 Відповісти
А по санкціям ніх.. не працюють за перші 3 місяці 24 року орки заробили 100 млрд... а потім Байдена почали тикати носом в це і він перед виборами через два роки війни накінець почав щось робити.... Але після виборів якщо більш чим впевнений що буде як з Китаєм коли він одразу при приході до влади одразу зняв всі додаткові мита...

вже от Франція понила за титан і санкції зняли, так само штати зняли санкції на платежі за енергоресурси що інфляція не росла перед виборами....
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31.05.2024 15:05 Відповісти
Ну хоч щось зрозумів і чогось навчився за останні п'ять років.
Значить війна з пітьмою триватиме допоки живий і на посаді. А "мир" з ****** підписуватиме хтось інший.
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31.05.2024 13:15 Відповісти
А українців вистачить, щоб "воювати допоки Боневтік живий"? Чи це не важливо, скільки українців залишиться живими і не каліками?
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31.05.2024 13:51 Відповісти
Кацапи дохнуть й вони теж не безкінечні.
Україна не має вибору окрім захищатися чи "сісти на кацапську швабру". Більшість обрали захищатися!
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31.05.2024 16:53 Відповісти
Ви не тут знаходитеся і не знаєте, що насправді більшість українців вже хочуть в першу чергу просто закінчення цієї клятої війни. Бо люди вже втомилися щодня проводжати загиблих військових, читати десятки щоденних некрологів, ховатися разом із дітьми в підвалах від обстрілів, втрачати своє майно, бізнес, людям набридло вже ховатися від озвірілих тцкашників, які влаштовують відверте сафарі на чоловіків у всіх українських регіонах і творять свавілля. Людям набридло жити у клітці без права поїхати закордон до рідних чи з робочих питань, без права на нормальний відпочинок... І люди прекрасно бачать, що українська влада абсолютно не думає і не говорить про мир чи мирні ініціативи - натомість є лише готовність воювати до останнього українця незалежно від стану і готовності української економіки (яка вже на ладан дихає), від стану енергетики і від наявності нормального забезпечення армії.
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31.05.2024 18:10 Відповісти
Але є й ті які стали добровільно на захист, волонтерами й їх "мирні домовленості" = капітуляція з рашистами не дуже влаштовує.
Ми з Вами контактуємо з різними людьми в Україні.
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01.06.2024 00:01 Відповісти
хм, а для чого тоді самміт миру, якщо це пастка? ну хоч би помовчав трохи.. так, збирають масовку для великого актора..
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31.05.2024 13:15 Відповісти
От тут я з ЗЕ! згоден, вірити москалям смертельно небезпечно!
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31.05.2024 13:16 Відповісти
100%
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31.05.2024 13:19 Відповісти
Значить українці повинні безальтернативно продовжувати вмирати в окопах десятками на день, так?
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31.05.2024 13:47 Відповісти
Подякуйте за таку альтернативу виборцям Зеленського. А порохоботи вас попереджали...
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31.05.2024 17:31 Відповісти
До останнього кацапа-дегенерата який готовий подохнути за ідею шизонутого нелюдя бункерного ***** трисливого!
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31.05.2024 16:55 Відповісти
Іноді каже Зеленський правельні речі. Головне щоб це нарешті зрозуміли й союзники України.
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31.05.2024 13:18 Відповісти
Читайте між рядками: дорогі виборці, дуже вам дякую, тепер я та моя єрмачня на вашій шиї сидітиме навічно, бо перемогти рашку ми з андрєйбарісичєм вам не дамо, мародерити країну ми з андрєйбарісичем не припинимо, а переобрати мене ви не зможете, бо війна триватиме вічно, бо вона єдина моя запорука мародерити Україну далі й при цьому ні за що не відповідати та перетворювати Україну на недемократичну територію без свободи, без демократії, без членства в ЄС та в НАТО (як я з андрєйбарісичєм і обіцяв Патрушеву в Оманє) ... Отже я не шуткував в 2019, коли казав вам: "я ваш вирок" і що "я сдєлаю всєх вас разом"... Я такі сдєлал вас разом, разом з вами. Дякую вам, дуже дякую... Навічно ваш "найвеличніший просрочєний"...
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31.05.2024 13:19 Відповісти
Навіть з іншим президентом, який би зі своїми людьми робили би все для перемоги і нічого для своєї кишені було б проблематично самим з росіянами боротися щоб їх перемогти у значенні добитися її повного розгрому і капітуляції.
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31.05.2024 14:49 Відповісти
А як же ж вдавалось боротися з кацапами з 2014 по 2019? Взагалі без фінансової та військової допомоги заходу??? Нагадаю, що "попередники" отримали після втечі яника Україну в якої в державній скарбниці лишалося 108 тисяч гривень на всю державу !!!! Це офіційні дані Держскарбниці станом на 27 лютого 2014 р. https://lb.ua/news/2017/03/11/360928_posle_begstva_yanukovicha_kazne.html І доречі, якщо хтось вже забув, вже тоді йшла війна з кацапами, бо ж війна у нас почалася не в 2022, а в березні 2014-го. І якось вдалося "попередникам" в тих нечуваних для незалежної України жахливих форс-мажорних умовах і державну скарбницю наповнити і оборонне виробництво запустити де-факто з "нуля" і армію збільшити і реформи почати і досягти щорічного економічного зростання ВВП і при цьому дати громадянам безвіз (а не перекривати кордони, як в Північній Кореї). І тоді, вже під час війни з кацапами, були проведені найдемократичніші президентські вибори у 2019 році і ніхто тоді, за "попередників" не плював на Конституцію і не сидів більше 5 років в президентському кріслі, прикриваючись війною з кацапами. І свобода слова тоді була і за журналістами в саунах не слідкувало СБУ і на ТВ був плюралізм думок і парламент був справжнім місцем для політичних дискусій, а не філіалом ОП як зараз. Чи вже забули про те, як було ще якихось 5 років тому??? Тоді теж було проблематично чинити спротив московії, але тоді при владі були управлінці-державники, які вміли керувати країною в форс-мажорних обставинах та розуміли, що Україна це нє піаніно і не актриса з порнофільмів, а народ не безмолвне бидло.
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31.05.2024 15:29 Відповісти
Та ніяк, бо то був дитячий садочок в порівнянні з війною як зараз. Чи ти з секти, де один Пьотр Ляксєіч особисто стримував весь військовий потенціал росіян 5 років одною лівою?
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31.05.2024 16:29 Відповісти
Так тому й не було тоді такої широкомасштабної війни, бо при владі були дорослі дядьки-державники, і ***** це прекрасно бачив та розумів. Але потім такі, як ти, "уставшиє ат вайни" "какієразніци" наобирали замість українського президента москальську дурілку картонную... ***** просто не міг не скористатися таким унікальним шансом - примітивним неуком-блазнем на чолі воюючої держави .... І як тобі зараз регочеться добре??? Чи тобі й досі Порох в лапті сцить??
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31.05.2024 16:40 Відповісти
Так шо, повертаєм Пітра Ляксєіча і всьо автоматом повертається як 2014-2019 чи до чого ці спогади? Чи просто понастальгував і пустив скупу сльозу?
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31.05.2024 19:19 Відповісти
Ой....так....так.... пам'ятаємо "вєлікій магучій смердючий савєцькій саюз" який "нікому не перемогти"..... досить цих балачок про "непереможну" засрашку!
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31.05.2024 16:56 Відповісти
Але ж факт. Ніхто в ******** історії крім хіба що монголотатар не окуповував росіян.
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01.06.2024 11:35 Відповісти
Людмила я Вас, можливо, здивую але Монголо-Татари теж росіян не окуповували ніколи. Здагадаєтесь самі чому чи підказати?
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02.06.2024 01:39 Відповісти
Скільки Украіні ше терпіти - спокон віків тут товклися чужі арміі
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31.05.2024 13:19 Відповісти
Поки обирають сракою а не мізками, стільки і терпіти.
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31.05.2024 13:26 Відповісти
Будете терпіти допоки Україна не стане державою, не колонією, не територією, а державою з своєю ідеологією і концепцією. Як правильно сказав Порох - "мова, віра, армія" або подібне.

ПС: Чомусь ні київські князі, ні гетьмани, ні націоналісти, ні бандерівці не спромоглися створити українську державу, а чому ніхто не знає!!!
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31.05.2024 13:45 Відповісти
Тільки членство в НАТО - бо які б ми не були сильні - в рашки ресурсів і людеи більше. Чому ше в давнину в не виишло сильноі держави? - бо роздраи і непереборна тяга до влади до гетьманства
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31.05.2024 13:54 Відповісти
в рашки ресурсів і людей більше чим в Іспанії, Португалії, Італії, Греції, Данії і т.д. і роздраї і тяга до влади і до пожрать це завши і всюди.

Доказ не приймається!
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31.05.2024 14:07 Відповісти
В неі Чаина за спиною і всі бідняки планети Земля - які за бабоси побіжать за рашку
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31.05.2024 14:10 Відповісти
Gregory У Іспанії, Португалії, Італії немає таких ******** нелюдей сусідів(кацапов) яких має Україна!
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31.05.2024 16:59 Відповісти
А ты опять поглубже погляди в очко Ху#лу в поисках там мира. Может, чего там и найдёшь.
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31.05.2024 13:19 Відповісти
Здається, він таки порозумнішав.
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31.05.2024 13:19 Відповісти
Це тільки здається Такі як зю не змінюються, воно не здатне визнавати своїх помилок і вчитися
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31.05.2024 14:02 Відповісти
Ох як заговорив. Прямо порохобот! Всього тільки триста тищ вбитих та скалічених та пів країни в руїнах знадобилося шоб Зєлєчка трохи порозумнішав. Ще триста тисяч вбитих і може до нього дойде шо може ще треба перестати потужно красти...
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31.05.2024 13:25 Відповісти
Тот кто предлагает мирный договор с рашкой пускай одолжит циганам все свои деньги. Результат один и тот же будет.
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31.05.2024 13:36 Відповісти
так а яка альтернатива? воювати до тих пір, поки це не надоїсть заходу, а потім переможно капітулювати? ну ок, в цьому напрямку ми і рухаємось.
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31.05.2024 13:42 Відповісти
Це просто вам дуже зручно, що війна. Бо ви залишаєтесь при владі і ніхто не ставить вам незручних питань....
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31.05.2024 13:46 Відповісти
Дурне , Flying eagle, війну почали рашисти а не Україна. Й війна триває доки рашисти її продовжують.
Україна захищається. Ваші методички для дегенератів як на кацапстані тут не проходять. В спам.
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31.05.2024 17:01 Відповісти
Примітивно мислите... навіть дуже. Хоча ті, хто знаходиться за тисячі кілометрів від України і війни не можуть розуміти всіх нюансів цієї війни...
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31.05.2024 18:01 Відповісти
Заглянь йому в очі.
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31.05.2024 13:54 Відповісти
Мирна угода з *********** можлива тільки після повного звільнення всіх окупованих територій і виплати репарацій. Тобто, з моменту звільнення територій України від окупантів і депортації останнього "понаєха" з території України бойові дії будуть тільки призупинені. Ми вже маємо досвід "замороження війни" і знаємо чим закінчуються будь-які угоди з ***********. Тому культивація мілітаризму, моральної та військової готовності населення України до протидії русні має бути державною політикою на всіх рівнях. Сьогодні будь які розмови про "мирну угоду" є контрпродуктивними, але допомагають виявити ворогів України які такі "дискусії" навязують.
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31.05.2024 14:10 Відповісти
Вони виробляють більше зброї, чим весь Захід разом взятий. У них профіцит торгівлі 100 млрд долл даже під час санкцій. Вони ще не обьявляли повної мобілізації, а воюють за рахунок контрактників. Як ви збираєтесь їх перемогти?
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31.05.2024 14:32 Відповісти
Вони на дивані всі воюють до повної репатріації і капітуляції,

а як тільки з них бронь знімають або починають цікавитись як білобілетчиками стали то одразу купа воні про права людини, корупцію і т.д.
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31.05.2024 14:49 Відповісти
Ваші цифри про виробництво озброєння на пітьмі - блеф, бо то це все потуга Китаю. А щодо старих радянських запасів - ситуація там швидко погіршується (більш детально - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1778766084285341750?t=E3KkR1NZc2OoQyI-h4R3OQ&s=19 тут ).
Профіцит торгового балансу в них - ситуативний через санкційно-фінансові тромби в оплаті імпорту. Натомість, бюджетний дефіцит на пітьмі за січень-квітень 2024 року вже складає 3,963 трлн. руб.
Мобіліщація там триває перманентно і приховано і від її публічного оголошення кардинально ситуація не зміниться.
Тому, при припиненні військової допомоги Китаю (а це врешті-решт "не за горами") пітьма протримається ще роки два, максимум три.
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31.05.2024 14:56 Відповісти
Ну-ну...2-3 неділі перетворилось в 2-3 роки)))

А в України є ті 2-3 роки?
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31.05.2024 15:03 Відповісти
Україна буде і війна триватиме до початку 2028-го року.
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31.05.2024 15:12 Відповісти
Європа і США мають 60% світового ВВП. Кацапи всього 2% (хоча самі стверджують що 3%). Проблема виробництва зброї вирішується прискореними темпами. Реальна кількість населення ********** згідно рівню споживання основних товарів та послуг від 89 до 92 млн. чоловік. з яких мобілізації без обмежень підлягають близько 16 млн. осіб - решта непридатні (інваліди). Втрати при наступі у кацапв мінімальні 5 до 1 ЗСУ. На деяких ділянках доходило до 18 до 1 ЗСУ. Зараз на Харківському напрямку 8 до 1 ЗСУ. У нас придатні до військової служби без обмежень близько 14 млн. осіб. Якщо ми будемо отримувати військову допомогу а кацапи все більшу кількість санкцій то ми їх знищимо поголовно. Це б уже відбулося якби не тотальна коруція грьобаної зеленої погані з 2019 року. Більше того, нам не потрібно їх "перемагати" з вивішуванням стягу над крємльом - достатньо випхати за поребрик та ізолювати до повної виплати репарацій. Що і буде зроблено. І це невідворотно як світанок.
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31.05.2024 17:00 Відповісти
Ну ви й казкар))
Тільки чомусь саме в Україні закриті кордони і чоловіків відловлюють на вулицях як скот.
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31.05.2024 20:00 Відповісти
Проблема перетворення мобілізації в "шоу" штучно створена зеленими корумпованими недоумками на чолі з єрмаком, зеленським і їх холуєм умєровим. Це схоже на спецоперацію ворожих сил з дискредитації мобілізації як такої і спроби перетворити всіх на "ухилянтів". "Зелені" абсолютно бездарні профани в усьому за що беруться. Скоро їх не стане. А ми є і будемо. Ми уміємо самоорганізовуватись в важкі часи. І робимо це швидко. Чим далі від кордону з *********** тим менше "прокацапленого сміття" і тим вищий градус ненависті до кацапів.
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31.05.2024 23:36 Відповісти
Це точно сказано, чим західніше, тим більше патріотів. Якщо в Польщі українці готові воювать до кордонів 91 року, то емігранти в Канаді і США вимагають закінчити війну виключно в Москві, з жовто-блакитним прапором над Кремлем.
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01.06.2024 03:11 Відповісти
Емігранти нехай формують батальони і реалізовують свої мрії. Жоден українець не прагне бути окупантом і замість того щоб працювати на своїй Богом даній землі і любити своїх жінок та виховувати дітей дрючити смердючу кацапню, годувати та забезпечувати всім необхідним окупованих кацапів в підмосковї. Нехай жеруть горілку і шукають відповіді на класичні питаняя - "кто віноват?" та "что дєлать?". А відповідь відома вже зараз - бухать до запаморочення...
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01.06.2024 03:25 Відповісти
Все добре говорить тільки от який вихід з цього,

ми зброї мало виробляємо щоб орки щось змінили в своїй політиці... навіть готові Грім2 в серію запустити не можемо... якоїсь суттєвої зміни політики від Заходу немає, літаків обітцяли багато в реальності уже Данія частину продала.... Снарядів уже другий раз обітцяли по міліону, і де ті снаряди вже тільки може 100 тис дадуть...

Санкції диряві що довзоляють оркам тримати рекордний оборонний бюджет, навіть ніби серйозний союзник Франція і то в орків титан купляє... штати уран і "очищену" від санкцій нафту... У орків підтримка технологічна Китаю та поставки як дронів так і балістики від Пн. Кореї та ірану...

Як в цих умовах це досягнути він не каже.... а ще як тепер модно говорити у нас не корупція а просто купівля по завищених в 2 рази цінах при будівництві укріплень...
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31.05.2024 14:56 Відповісти
Будь-яка угода з рашистами - то пастка, але Боневтік ******** імітувати бурхливу діяльність по підпису папірців
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31.05.2024 15:14 Відповісти
І шо,навіть втримався, щоб не згадати ті мінські домовленості?
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31.05.2024 17:25 Відповісти
 
 