Мирна угода з РФ буде "пасткою", рано чи пізно Москва знову завдасть удару, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський завив, що мирні переговори із Росією є нереалістичними, а мирна угода з РФ буде "пасткою", бо Путін порушить будь-яку укладену угоду.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Зеленський заявив в інтерв’ю The Guardian.
Як зазначається, за словами Зеленського, перемовини із Росією є нереалістичними, а мирна угода з РФ буде "пасткою", оскільки російський диктатор Володимир Путін порушить будь-яку укладену угоду. Йому "не можна вірити".
Зеленський зазначив, що Москва скористається будь-якою паузою в бойових діях, щоб "зміцнити свої м’язи на полі бою", і рано чи пізно знову завдасть удару.
Крім того, український президент зауважив, що війна Росії проти України схожа на Другу світову, але в менших масштабах, через "ідеологію російського фашизму". На його думку, жорстка "методологія" Путіна була такою ж, як і в нацистській Німеччині, і передбачала "масові страти, поховання і зґвалтування".
Також Зеленський зауважив, що російські солдати навіть використовували "ті самі маршрути", що й гітлерівська армія у своїй кампанії, щоб захопити Київ і домінувати в країні. Якби Росія перемогла в Україні, Путін прагнув би ще більше перекроїти кордони Європи, напавши на інші країні, додав він.
"Це справжня третя світова війна. Путін не божевільний, він небезпечний. І це набагато страшніше. Тобто він не зупиниться", - наголосив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія відкрита до діалогу з Україною, але переговори мають враховувати інтереси всіх залучених у конфлікт країн.
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як з обмеженими ресурсами, тому що захід сам визнає що допомоги цієї недостатньо, з дирявими санкціями коли орки мають більші доходи чим до війни, та їх підтримкою Китаю
реалізувати все те про що п...ш
снаряди потрохи приходять але немає вже арти з чого стріляти, вийшла з ладу від інтенсивності вогню або ударами орків... І командири змушені виставляти пріорітети кому допомагати...
Навіть підготовка і то вже говорять що від масової мобілізації навчальні центри перегружені та військовим приходиться скорочувати час підготовки до 1.5 місяців... вчора Наливайченко випадково бовкнув.. я вже не кажу про якість тієї підготовки яка бажає кращого...
вже от Франція понила за титан і санкції зняли, так само штати зняли санкції на платежі за енергоресурси що інфляція не росла перед виборами....
Значить війна з пітьмою триватиме допоки живий і на посаді. А "мир" з ****** підписуватиме хтось інший.
Україна не має вибору окрім захищатися чи "сісти на кацапську швабру". Більшість обрали захищатися!
Ми з Вами контактуємо з різними людьми в Україні.
магучійсмердючий савєцькій саюз" який "нікому не перемогти"..... досить цих балачок про "непереможну" засрашку!
ПС: Чомусь ні київські князі, ні гетьмани, ні націоналісти, ні бандерівці не спромоглися створити українську державу, а чому ніхто не знає!!!
Доказ не приймається!
Україна захищається. Ваші методички для дегенератів як на кацапстані тут не проходять. В спам.
а як тільки з них бронь знімають або починають цікавитись як білобілетчиками стали то одразу купа воні про права людини, корупцію і т.д.
Профіцит торгового балансу в них - ситуативний через санкційно-фінансові тромби в оплаті імпорту. Натомість, бюджетний дефіцит на пітьмі за січень-квітень 2024 року вже складає 3,963 трлн. руб.
Мобіліщація там триває перманентно і приховано і від її публічного оголошення кардинально ситуація не зміниться.
Тому, при припиненні військової допомоги Китаю (а це врешті-решт "не за горами") пітьма протримається ще роки два, максимум три.
А в України є ті 2-3 роки?
Тільки чомусь саме в Україні закриті кордони і чоловіків відловлюють на вулицях як скот.
ми зброї мало виробляємо щоб орки щось змінили в своїй політиці... навіть готові Грім2 в серію запустити не можемо... якоїсь суттєвої зміни політики від Заходу немає, літаків обітцяли багато в реальності уже Данія частину продала.... Снарядів уже другий раз обітцяли по міліону, і де ті снаряди вже тільки може 100 тис дадуть...
Санкції диряві що довзоляють оркам тримати рекордний оборонний бюджет, навіть ніби серйозний союзник Франція і то в орків титан купляє... штати уран і "очищену" від санкцій нафту... У орків підтримка технологічна Китаю та поставки як дронів так і балістики від Пн. Кореї та ірану...
Як в цих умовах це досягнути він не каже.... а ще як тепер модно говорити у нас не корупція а просто купівля по завищених в 2 рази цінах при будівництві укріплень...