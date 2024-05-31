Мирное соглашение с РФ будет "ловушкой", рано или поздно Москва снова нанесет удар, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский завил, что мирные переговоры с Россией нереалистичны, а мирное соглашение с РФ будет "ловушкой", потому что Путин нарушит любое заключенное соглашение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Зеленский заявил в интервью The Guardian.

Как отмечается, по словам Зеленского, переговоры с Россией являются нереалистичными, а мирное соглашение с РФ будет "ловушкой", поскольку российский диктатор Владимир Путин нарушит любое заключенное соглашение. Ему "нельзя верить".

Зеленский отметил, что Москва воспользуется любой паузой в боевых действиях, чтобы "укрепить свои мышцы на поле боя", и рано или поздно снова нанесет удар.

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Кроме того, украинский президент отметил, что война России против Украины похожа на Вторую мировую, но в меньших масштабах, из-за "идеологии российского фашизма". По его мнению, жесткая "методология" Путина была такой же, как и в нацистской Германии, и предусматривала "массовые казни, захоронения и изнасилования".

Также Зеленский отметил, что российские солдаты даже использовали "те же маршруты", что и гитлеровская армия в своей кампании, чтобы захватить Киев и доминировать в стране. Если бы Россия победила в Украине, Путин стремился бы еще больше перекроить границы Европы, напав на другие страны, добавил он.

"Это настоящая третья мировая война. Путин не сумасшедший, он опасен. И это гораздо страшнее. То есть он не остановится", - подчеркнул Зеленский.

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Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия открыта к диалогу с Украиной, но переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных в конфликт стран.