Мирное соглашение с РФ будет "ловушкой", рано или поздно Москва снова нанесет удар, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский завил, что мирные переговоры с Россией нереалистичны, а мирное соглашение с РФ будет "ловушкой", потому что Путин нарушит любое заключенное соглашение.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Зеленский заявил в интервью The Guardian.
Как отмечается, по словам Зеленского, переговоры с Россией являются нереалистичными, а мирное соглашение с РФ будет "ловушкой", поскольку российский диктатор Владимир Путин нарушит любое заключенное соглашение. Ему "нельзя верить".
Зеленский отметил, что Москва воспользуется любой паузой в боевых действиях, чтобы "укрепить свои мышцы на поле боя", и рано или поздно снова нанесет удар.
Кроме того, украинский президент отметил, что война России против Украины похожа на Вторую мировую, но в меньших масштабах, из-за "идеологии российского фашизма". По его мнению, жесткая "методология" Путина была такой же, как и в нацистской Германии, и предусматривала "массовые казни, захоронения и изнасилования".
Также Зеленский отметил, что российские солдаты даже использовали "те же маршруты", что и гитлеровская армия в своей кампании, чтобы захватить Киев и доминировать в стране. Если бы Россия победила в Украине, Путин стремился бы еще больше перекроить границы Европы, напав на другие страны, добавил он.
"Это настоящая третья мировая война. Путин не сумасшедший, он опасен. И это гораздо страшнее. То есть он не остановится", - подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия открыта к диалогу с Украиной, но переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных в конфликт стран.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як з обмеженими ресурсами, тому що захід сам визнає що допомоги цієї недостатньо, з дирявими санкціями коли орки мають більші доходи чим до війни, та їх підтримкою Китаю
реалізувати все те про що п...ш
снаряди потрохи приходять але немає вже арти з чого стріляти, вийшла з ладу від інтенсивності вогню або ударами орків... І командири змушені виставляти пріорітети кому допомагати...
Навіть підготовка і то вже говорять що від масової мобілізації навчальні центри перегружені та військовим приходиться скорочувати час підготовки до 1.5 місяців... вчора Наливайченко випадково бовкнув.. я вже не кажу про якість тієї підготовки яка бажає кращого...
вже от Франція понила за титан і санкції зняли, так само штати зняли санкції на платежі за енергоресурси що інфляція не росла перед виборами....
Значить війна з пітьмою триватиме допоки живий і на посаді. А "мир" з ****** підписуватиме хтось інший.
Україна не має вибору окрім захищатися чи "сісти на кацапську швабру". Більшість обрали захищатися!
Ми з Вами контактуємо з різними людьми в Україні.
магучійсмердючий савєцькій саюз" який "нікому не перемогти"..... досить цих балачок про "непереможну" засрашку!
ПС: Чомусь ні київські князі, ні гетьмани, ні націоналісти, ні бандерівці не спромоглися створити українську державу, а чому ніхто не знає!!!
Доказ не приймається!
Україна захищається. Ваші методички для дегенератів як на кацапстані тут не проходять. В спам.
а як тільки з них бронь знімають або починають цікавитись як білобілетчиками стали то одразу купа воні про права людини, корупцію і т.д.
Профіцит торгового балансу в них - ситуативний через санкційно-фінансові тромби в оплаті імпорту. Натомість, бюджетний дефіцит на пітьмі за січень-квітень 2024 року вже складає 3,963 трлн. руб.
Мобіліщація там триває перманентно і приховано і від її публічного оголошення кардинально ситуація не зміниться.
Тому, при припиненні військової допомоги Китаю (а це врешті-решт "не за горами") пітьма протримається ще роки два, максимум три.
А в України є ті 2-3 роки?
Тільки чомусь саме в Україні закриті кордони і чоловіків відловлюють на вулицях як скот.
ми зброї мало виробляємо щоб орки щось змінили в своїй політиці... навіть готові Грім2 в серію запустити не можемо... якоїсь суттєвої зміни політики від Заходу немає, літаків обітцяли багато в реальності уже Данія частину продала.... Снарядів уже другий раз обітцяли по міліону, і де ті снаряди вже тільки може 100 тис дадуть...
Санкції диряві що довзоляють оркам тримати рекордний оборонний бюджет, навіть ніби серйозний союзник Франція і то в орків титан купляє... штати уран і "очищену" від санкцій нафту... У орків підтримка технологічна Китаю та поставки як дронів так і балістики від Пн. Кореї та ірану...
Як в цих умовах це досягнути він не каже.... а ще як тепер модно говорити у нас не корупція а просто купівля по завищених в 2 рази цінах при будівництві укріплень...