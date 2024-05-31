США ожидают, что Украина начнет бить по РФ американским оружием в течение "нескольких часов или дней", - NYT

Представители Белого дома считают, что после того, как президент США Джо Байден дал согласие на ограниченные удары американским вооружением по территории РФ, первые контратаки Украины можно ожидать в ближайшие дни или даже часы.

Об этом пишет New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что об изменении позиции США относительно разрешения бить по России сначала знало очень мало должностных лиц Совета национальной безопасности и Пентагона.

По этой причине пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга 30 мая заявила, что никаких изменений в американской политике не произошло.

"Помощь в сфере безопасности, которую мы предоставляем Украине, должна использоваться в Украине, и мы не поощряем атак и не позволяем атак внутри России", - говорила она.

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По данным NYT, Сингх не знала, что министр обороны США Ллойд Остин уже издал приказ разрешить Украине открывать огонь из американского оружия по военным целям над российской границей.

Представители Белого дома сообщили изданию, что хотя пока речь идет только об ограниченных ударах вблизи границы с Харьковской областью, если Россия начнет новые атаки за пределами Харьковщины, разрешение на удары может быть расширено для Украины.

"Это новая реальность. И, вероятно, новая эра в украинском конфликте", - подчеркнул один из чиновников.

"Американские официальные лица теперь говорят, что ожидают, что первые контратаки из американского оружия начнутся в течение нескольких часов или дней", - добавляет издание.

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Напомним, ранее появилась информация о том, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение нанести удары по территории РФ используя предоставленное США оружие. Это касается исключительно боев на Харьковском направлении.

Впоследствии стало известно, что США подтвердили разрешение Байдена бить американским оружием по российским силам, атакующим Харьковщину.

В целом уже 11 стран разрешили Украине бить своим оружием по территории России.