РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10302 посетителя онлайн
Новости
9 371 36

США ожидают, что Украина начнет бить по РФ американским оружием в течение "нескольких часов или дней", - NYT

Україна почне бити по території РФ упродовж кількох днів

Представители Белого дома считают, что после того, как президент США Джо Байден дал согласие на ограниченные удары американским вооружением по территории РФ, первые контратаки Украины можно ожидать в ближайшие дни или даже часы.

Об этом пишет New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что об изменении позиции США относительно разрешения бить по России сначала знало очень мало должностных лиц Совета национальной безопасности и Пентагона.

По этой причине пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга 30 мая заявила, что никаких изменений в американской политике не произошло.

"Помощь в сфере безопасности, которую мы предоставляем Украине, должна использоваться в Украине, и мы не поощряем атак и не позволяем атак внутри России", - говорила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разрешение на удары американским оружием по РФ поможет сдержать оккупантов на границах, - спикер президента Никифоров

По данным NYT, Сингх не знала, что министр обороны США Ллойд Остин уже издал приказ разрешить Украине открывать огонь из американского оружия по военным целям над российской границей.

Представители Белого дома сообщили изданию, что хотя пока речь идет только об ограниченных ударах вблизи границы с Харьковской областью, если Россия начнет новые атаки за пределами Харьковщины, разрешение на удары может быть расширено для Украины.

"Это новая реальность. И, вероятно, новая эра в украинском конфликте", - подчеркнул один из чиновников.

"Американские официальные лица теперь говорят, что ожидают, что первые контратаки из американского оружия начнутся в течение нескольких часов или дней", - добавляет издание.

Читайте также: Нелогично иметь западное оружие и не применять его для ударов по врагу на его территории, - Зеленский

Напомним, ранее появилась информация о том, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение нанести удары по территории РФ используя предоставленное США оружие. Это касается исключительно боев на Харьковском направлении.

Впоследствии стало известно, что США подтвердили разрешение Байдена бить американским оружием по российским силам, атакующим Харьковщину.

В целом уже 11 стран разрешили Украине бить своим оружием по территории России.

Автор: 

оружие (10215) США (26620)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+35
Для початку "хаймарсами" зробити санітарну зону навколо вантажної залізничної станції Бєлгорода...
показать весь комментарий
31.05.2024 15:08
+28
артиллеристы, Байден дал приказ.... !
показать весь комментарий
31.05.2024 15:16
+14
Свято наближається!

показать весь комментарий
31.05.2024 15:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для початку "хаймарсами" зробити санітарну зону навколо вантажної залізничної станції Бєлгорода...
показать весь комментарий
31.05.2024 15:08 Ответить
артиллеристы, Байден дал приказ.... !
показать весь комментарий
31.05.2024 15:16 Ответить
Треба бити - було б чим
показать весь комментарий
31.05.2024 15:08 Ответить
виходячі із сказаного - вже є. За години амеріканську зброю до Києва не поставиш
показать весь комментарий
31.05.2024 15:11 Ответить
Так ніззя чи мона?
показать весь комментарий
31.05.2024 15:09 Ответить
Мона, але зеля сцить. Та і взагалі він десь катається, а без нього нізя.
показать весь комментарий
31.05.2024 15:11 Ответить
Аякже. Без піар-відосика з участю ********** ніяк не можна. Війна почекає, поки зєрьмачня відпочиває по закордонах
показать весь комментарий
31.05.2024 15:15 Ответить
Ну, сцить - це єдине, що в нього добре виходить!
показать весь комментарий
31.05.2024 15:16 Ответить
+++
показать весь комментарий
31.05.2024 15:57 Ответить
Дуетанти, як щойно повідомив Швець, звернулись з цим питанням тільки 13 травня 2024. А в пресі юродствували з березня.
показать весь комментарий
31.05.2024 16:18 Ответить
Мона
показать весь комментарий
31.05.2024 15:11 Ответить
І нуна
показать весь комментарий
31.05.2024 15:17 Ответить
Мона, якщо потихеньку, то мона...
показать весь комментарий
31.05.2024 15:12 Ответить
Потихеньку й неглибоко?
показать весь комментарий
31.05.2024 15:14 Ответить
Як во вкус увійде то можна і по самі помідори
показать весь комментарий
31.05.2024 17:24 Ответить
Яке там потехеньку?! З усіх стволів!!!
показать весь комментарий
31.05.2024 15:14 Ответить
Взагалі то не можна, але якщо дуже хочеться, тоді можна.
Д.Байден.
показать весь комментарий
31.05.2024 15:16 Ответить
Має зберігатись інтрига.
Як і з відправленням військ НАТО.
показать весь комментарий
31.05.2024 15:21 Ответить
Мабуть таки потрібно спочатку оновити софт. Бо старий софт мабуть враховував "незаохочення" і унеможливлював удари по цілях з координатами території РФ...
показать весь комментарий
31.05.2024 21:08 Ответить
Отак от, і "не читайте радянських газет", не слухайте помийні ЗМІ, куди зливають різну балаканину. .......Атакмс, Ф-16, удари по СПРН, обмежені удари по Росії,..ми зараз тут...не дуже обмежені удари по Росії,....., зовсім не обмежені удари
На заході не потрібна Третя Світова, але отак от потроху...., щоб у кремлівського карлика-педофіла не зірвало різко гайки, щоб електорат на Заході не перелякався і не почав вимагати масово перемовин з ерефією. Шизоїди в ядерною зброєю нікому не потрібні, тому їх давитимуть, але потроху. Звісно з точки зору українця в окопі це дещо підло, але така вона, світова політика.
показать весь комментарий
31.05.2024 15:15 Ответить
так і є. і війська НАТО будуть в Україні. проте щоб менше було тих завивань на кшталт - НАТО оборонний блок, воно не для атаки, то потрібно вести мову не про війська НАТО в Україні, а про війська Антипутінської коаліції в Україні, яка вже давно утворена на базі Рамштайну і в яку входять не тільки країни НАТО.
показать весь комментарий
31.05.2024 15:24 Ответить
Свято наближається!

показать весь комментарий
31.05.2024 15:16 Ответить
показать весь комментарий
31.05.2024 15:19 Ответить
показать весь комментарий
31.05.2024 16:05 Ответить
Как говорил У.Черчиль: американцы всегда принимают правильные решения. После того, как перепробуют все остальные.
показать весь комментарий
31.05.2024 15:20 Ответить
Тему запретов ударов раздувает ЗЕ и ОП.Никакой хер никуда лупить не будет.Ермак разрешения не даст
показать весь комментарий
31.05.2024 15:24 Ответить
Решения о ударах принимает не Ермак. Но к сожалению кадровые решения принимает именно он.
показать весь комментарий
31.05.2024 16:08 Ответить
І знову- це не офіційні заяви а якась газета зі слів анонімних істочнікав...
показать весь комментарий
31.05.2024 15:28 Ответить
А яка різниця, головне результат.
показать весь комментарий
31.05.2024 15:32 Ответить
Посмотрим теперь как пойдет далее война.
показать весь комментарий
31.05.2024 15:28 Ответить
А наши всех обманут и не начнут. Не время сейчас, надо дороги строить и стадионы.
показать весь комментарий
31.05.2024 15:34 Ответить
Пам'ятаю діаметрально протилежну новину 23.02.2022 ввечері, коли я відкрив Цензор і прочитав новини. Там на протязі 48 годин мало бути вторгення.
Тепер черга рашо - п#дарів.
Відчуває моє серце, буде п#зда рассасосії.
показать весь комментарий
31.05.2024 15:40 Ответить
Оманский договорняк, три киностудии с офшорами, майно в маЦкве и сватов ни кто не отменял, забудьте...пока бенин Оманский Нарик играет роль гиДранта кремлёвский Шнырь может спать спокойно....
показать весь комментарий
31.05.2024 15:45 Ответить
Це при умові що д'єрмак дозволить а хрінпіду знайде стрілочника щоб було на кого відповідальність скинути.
показать весь комментарий
31.05.2024 15:53 Ответить
Насипайте і бистріше, поки не передумали.
показать весь комментарий
31.05.2024 16:03 Ответить
У Дерьмака "проблем више криши". Платонича німа, друга Донні приземлили, на Харків не прорвались. І німа з ким совєтоваться. А тут ще пристають з дозволом.
показать весь комментарий
31.05.2024 16:32 Ответить
 
 