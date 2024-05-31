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Новости Война
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Нелогично иметь западное оружие и не применять его для ударов по врагу на его территории, - Зеленский

Президент України Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров разрешить применять западное оружие для ударов по территории РФ.

Об этом он заявил в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, без "зеленого света" со стороны США другие партнеры, в частности Великобритания, не могут предоставить разрешение на удары по территории РФ.

"Поверьте нам, мы должны ответить. Они (российские оккупанты. - Ред.) не понимают ничего, кроме силы. Мы не первая и не последняя цель", - сказал Зеленский.

"Я думаю, что абсолютно нелогично иметь (западное. - Ред.) оружие и видеть убийц, террористов, которые убивают нас со стороны России. Я думаю, что иногда они просто смеются над этой ситуацией. Они понимают, что мы их видим, но не можем до них дотянуться", - добавил глава государства.

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Удары по территории РФ

Ранее появилась информация о том, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение нанести удары по территории РФ используя предоставленное США оружие. Это касается исключительно боев на Харьковском направлении.

Впоследствии стало известно, что США подтвердили разрешение Байдена бить американским оружием по российским силам, атакующим Харьковщину.

Разрешение на удары по территории РФ, которая граничит с Харьковщиной, также предоставила Германия.

Читайте: Мирное соглашение с РФ будет "ловушкой", рано или поздно Москва снова нанесет удар, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) оружие (10215)


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Топ комментарии
+12
Нелогічно витрачати мільярди на асфальт та бруківку під час війни.
Нелогічно тримати бовдурів, імітаторів та статистів у владі.
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31.05.2024 13:17
+9
Нелогично закатывать в асфальт свою зброю (которой можно было стереть с лица Земли мааацквабад) по приказу Ху#ла.
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31.05.2024 13:16
+7
не тобі про логіку казати...
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31.05.2024 13:14
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не тобі про логіку казати...
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31.05.2024 13:14 Ответить
Воно вперше попросило про дозвіл хєрачити по раші тільки 13 травня цього року, і відразу дозволили. Що воно меле?
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31.05.2024 15:02 Ответить
Не логично слушать тебя.
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31.05.2024 13:16 Ответить
Нелогично закатывать в асфальт свою зброю (которой можно было стереть с лица Земли мааацквабад) по приказу Ху#ла.
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31.05.2024 13:16 Ответить
Нелогічно витрачати мільярди на асфальт та бруківку під час війни.
Нелогічно тримати бовдурів, імітаторів та статистів у владі.
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31.05.2024 13:17 Ответить
Так ти ж патякаєш що тобі треба 100% дозволів. А тобі їх не дали. То може ще й військові союзників мають з тієї зброї стріляти? Все шукаєш причини щоб в разі чого було на кого вину скинути.
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31.05.2024 13:18 Ответить
перестаньте показувати клоуна, ще безглузду давайте. воно вже не 73%....дурнів.
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31.05.2024 13:18 Ответить
Німці ж дали відмашку лупити по білгородщині
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31.05.2024 13:21 Ответить
Нелогічно коли по ОП та верховні раді не прилітає.
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31.05.2024 13:23 Ответить
Тобто така західна зброя нам не потрібна...?
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31.05.2024 13:26 Ответить
Не логічно, що твій татусь свого часу не скористався кондоном.
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31.05.2024 13:33 Ответить
А Зє готовий приймати допомогу з усіх боків? Як акторка з німецьких фільмів для дорослих? Він, до речі, так і не вибачився за той висер...
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31.05.2024 13:34 Ответить
Поставив весь Захід раком і лається без зупинки.
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31.05.2024 13:41 Ответить
Логічно було б мати свою...але вона вся в офшорах та асфальті...
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31.05.2024 14:02 Ответить
Так тупо діяти то точно отримає відмову .
Ну візьміть кооперацію де буде щось збиратися фарбуватися у нас, це вже небуде західна зброя. В російських ракетах знаходять компоненти з США але ніхто ж не каже що це американська зброя.
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31.05.2024 14:07 Ответить
Хоча вона таки, ця рашензброя на 75% західна.
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31.05.2024 14:43 Ответить
Дивно, що світ категорично не забороняє росії використовувати проти України зброю яка має хоч 1 компонент західних виробників або США.
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31.05.2024 14:45 Ответить
нічого дивного, на заході як ми бачимо переважає позиція моя хата з краю і максимум це висловлювання занепокоєння . але нацистська рф продовжує пребувати у радбезі оон , магате та інших організація і її не виключають звідти. Тому можна зробити висновок в недалекому майбутньому світ очікує ренесанс ядерної зброї. Страусина позиція США -голову у пісок(2013р) дуже посприяла цьому.
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31.05.2024 14:51 Ответить
Це найстрашніше.
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31.05.2024 15:19 Ответить
А клована посадити у крісло президента? Чі уклоніста поставити командувати генералами це логічно?
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31.05.2024 14:40 Ответить
Він правий. Це нонсенс і аж ніяк не допомога аби захистити Україну.

Хоча, правду кажучи, і не утворення кабінету міністрів злагоди і довіри з представників всіх.партій.крім опзж і їх відпочкувань, та відсутність змін.в оп це не менш нелогічно і так само не на користь Україні.

Не логічним є і те, що грабіж бюджету не тільки країни, а і кожного її громадянина залишається безкарним в абсолютних величинах.
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31.05.2024 15:18 Ответить
 
 