Нелогично иметь западное оружие и не применять его для ударов по врагу на его территории, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров разрешить применять западное оружие для ударов по территории РФ.

Об этом он заявил в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, без "зеленого света" со стороны США другие партнеры, в частности Великобритания, не могут предоставить разрешение на удары по территории РФ.

"Поверьте нам, мы должны ответить. Они (российские оккупанты. - Ред.) не понимают ничего, кроме силы. Мы не первая и не последняя цель", - сказал Зеленский.

"Я думаю, что абсолютно нелогично иметь (западное. - Ред.) оружие и видеть убийц, террористов, которые убивают нас со стороны России. Я думаю, что иногда они просто смеются над этой ситуацией. Они понимают, что мы их видим, но не можем до них дотянуться", - добавил глава государства.

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Удары по территории РФ

Ранее появилась информация о том, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение нанести удары по территории РФ используя предоставленное США оружие. Это касается исключительно боев на Харьковском направлении.

Впоследствии стало известно, что США подтвердили разрешение Байдена бить американским оружием по российским силам, атакующим Харьковщину.

Разрешение на удары по территории РФ, которая граничит с Харьковщиной, также предоставила Германия.

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