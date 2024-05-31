Нелогічно мати західну зброю та не застосовувати її для ударів по ворогу на його території, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів дозволити застосовувати західну зброю для ударів по території РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

За словами президента, без "зеленого світла" з боку США інші партнери, зокрема Велика Британія, не можуть надати дозвіл на удари по території РФ.

"Повірте нам, ми повинні відповісти. Вони (російські окупанти. - Ред.) не розуміють нічого, окрім сили. Ми не перша і не остання ціль", - сказав Зеленський.

"Я думаю, що абсолютно нелогічно мати (західну. - Ред.) зброю і бачити вбивць, терористів, які вбивають нас з боку Росії. Я думаю, що іноді вони просто сміються над цією ситуацією. Вони розуміють, що ми їх бачимо, але не можемо до них дотягнутися", - додав глава держави.

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Удари по території РФ

Раніше з'явилась інформація про те, що адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати ударів по території РФ використовуючи надану США зброю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

Згодом стало відомо, що США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину.

Дозвіл на удари по території РФ, яка межує із Харківщиною, також надала Німеччина.

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