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Новини Війна
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Нелогічно мати західну зброю та не застосовувати її для ударів по ворогу на його території, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів дозволити застосовувати західну зброю для ударів по території РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

За словами президента, без "зеленого світла" з боку США інші партнери, зокрема Велика Британія, не можуть надати дозвіл на удари по території РФ.

"Повірте нам, ми повинні відповісти. Вони (російські окупанти. - Ред.) не розуміють нічого, окрім сили. Ми не перша і не остання ціль", - сказав Зеленський.

"Я думаю, що абсолютно нелогічно мати (західну. - Ред.) зброю і бачити вбивць, терористів, які вбивають нас з боку Росії. Я думаю, що іноді вони просто сміються над цією ситуацією. Вони розуміють, що ми їх бачимо, але не можемо до них дотягнутися", - додав глава держави.

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Удари по території РФ

Раніше з'явилась інформація про те, що адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати ударів по території РФ використовуючи надану США зброю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

Згодом стало відомо, що США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину.

Дозвіл на удари по території РФ, яка межує із Харківщиною, також надала Німеччина.

Читайте: Мирна угода з РФ буде "пасткою", рано чи пізно Москва знову завдасть удару, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) зброя (7460)


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Топ коментарі
+12
Нелогічно витрачати мільярди на асфальт та бруківку під час війни.
Нелогічно тримати бовдурів, імітаторів та статистів у владі.
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31.05.2024 13:17
+9
Нелогично закатывать в асфальт свою зброю (которой можно было стереть с лица Земли мааацквабад) по приказу Ху#ла.
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31.05.2024 13:16
+7
не тобі про логіку казати...
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31.05.2024 13:14
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не тобі про логіку казати...
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31.05.2024 13:14 Відповісти
Воно вперше попросило про дозвіл хєрачити по раші тільки 13 травня цього року, і відразу дозволили. Що воно меле?
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31.05.2024 15:02 Відповісти
Не логично слушать тебя.
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31.05.2024 13:16 Відповісти
Нелогично закатывать в асфальт свою зброю (которой можно было стереть с лица Земли мааацквабад) по приказу Ху#ла.
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31.05.2024 13:16 Відповісти
Нелогічно витрачати мільярди на асфальт та бруківку під час війни.
Нелогічно тримати бовдурів, імітаторів та статистів у владі.
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31.05.2024 13:17 Відповісти
Так ти ж патякаєш що тобі треба 100% дозволів. А тобі їх не дали. То може ще й військові союзників мають з тієї зброї стріляти? Все шукаєш причини щоб в разі чого було на кого вину скинути.
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31.05.2024 13:18 Відповісти
перестаньте показувати клоуна, ще безглузду давайте. воно вже не 73%....дурнів.
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31.05.2024 13:18 Відповісти
Німці ж дали відмашку лупити по білгородщині
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31.05.2024 13:21 Відповісти
Нелогічно коли по ОП та верховні раді не прилітає.
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31.05.2024 13:23 Відповісти
Тобто така західна зброя нам не потрібна...?
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31.05.2024 13:26 Відповісти
Не логічно, що твій татусь свого часу не скористався кондоном.
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31.05.2024 13:33 Відповісти
А Зє готовий приймати допомогу з усіх боків? Як акторка з німецьких фільмів для дорослих? Він, до речі, так і не вибачився за той висер...
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31.05.2024 13:34 Відповісти
Поставив весь Захід раком і лається без зупинки.
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31.05.2024 13:41 Відповісти
Логічно було б мати свою...але вона вся в офшорах та асфальті...
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31.05.2024 14:02 Відповісти
Так тупо діяти то точно отримає відмову .
Ну візьміть кооперацію де буде щось збиратися фарбуватися у нас, це вже небуде західна зброя. В російських ракетах знаходять компоненти з США але ніхто ж не каже що це американська зброя.
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31.05.2024 14:07 Відповісти
Хоча вона таки, ця рашензброя на 75% західна.
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31.05.2024 14:43 Відповісти
Дивно, що світ категорично не забороняє росії використовувати проти України зброю яка має хоч 1 компонент західних виробників або США.
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31.05.2024 14:45 Відповісти
нічого дивного, на заході як ми бачимо переважає позиція моя хата з краю і максимум це висловлювання занепокоєння . але нацистська рф продовжує пребувати у радбезі оон , магате та інших організація і її не виключають звідти. Тому можна зробити висновок в недалекому майбутньому світ очікує ренесанс ядерної зброї. Страусина позиція США -голову у пісок(2013р) дуже посприяла цьому.
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31.05.2024 14:51 Відповісти
Це найстрашніше.
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31.05.2024 15:19 Відповісти
А клована посадити у крісло президента? Чі уклоніста поставити командувати генералами це логічно?
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31.05.2024 14:40 Відповісти
Він правий. Це нонсенс і аж ніяк не допомога аби захистити Україну.

Хоча, правду кажучи, і не утворення кабінету міністрів злагоди і довіри з представників всіх.партій.крім опзж і їх відпочкувань, та відсутність змін.в оп це не менш нелогічно і так само не на користь Україні.

Не логічним є і те, що грабіж бюджету не тільки країни, а і кожного її громадянина залишається безкарним в абсолютних величинах.
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31.05.2024 15:18 Відповісти
 
 