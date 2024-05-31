УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3748 відвідувачів онлайн
Новини
9 371 36

США очікують, що Україна почне бити по РФ американською зброєю впродовж "кількох годин або днів", - NYT

Україна почне бити по території РФ упродовж кількох днів

Представники Білого дому вважають, що після того, як президент США Джо Байден дав згоду на обмежені удари американським озброєнням по території РФ, на перші контратаки України можна очікувати найближчими днями чи навіть годинами.

Про це пише New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що про зміну позиції США щодо дозволу бити по Росії спочатку знало дуже мало посадовців Ради національної безпеки й Пентагону.

З цієї причини речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу 30 травня заявила, що жодних змін в американській політиці не відбулося.

"Допомога у сфері безпеки, яку ми надаємо Україні, має використовуватися в Україні, і ми не заохочуємо атак і не дозволяємо атак всередині росії", - казала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дозвіл на удари американською зброєю по РФ допоможе стримати окупантів на кордонах, - речник президента Нікіфоров

За даними NYT, Сінгх не знала, що міністр оборони США Ллойд Остін уже видав наказ дозволити Україні відкривати вогонь з американської зброї по військових цілях над російським кордоном.

Представники Білого дому повідомили виданню, що хоча наразі йдеться про лише обмежені удари поблизу кордону з Харківською областю, якщо Росія почне нові атаки за межами Харківщини, дозвіл на удари може бути розширений для України.

"Це нова реальність. І, ймовірно, нова ера в українському конфлікті", - наголосив один з посадовців.

"Американські офіційні особи тепер кажуть, що очікують, що перші контратаки з американської зброї почнуться протягом декількох годин або днів", - додає видання.

Читайте також: Нелогічно мати західну зброю та не застосовувати її для ударів по ворогу на його території, - Зеленський

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація про те, що адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати ударів по території РФ використовуючи надану США зброю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

Згодом стало відомо, що США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину.

Загалом вже 11 країн дозволили Україні бити своєю зброєю по території Росії.

Автор: 

зброя (7461) США (22799)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+35
Для початку "хаймарсами" зробити санітарну зону навколо вантажної залізничної станції Бєлгорода...
показати весь коментар
31.05.2024 15:08
+28
артиллеристы, Байден дал приказ.... !
показати весь коментар
31.05.2024 15:16
+14
Свято наближається!

показати весь коментар
31.05.2024 15:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для початку "хаймарсами" зробити санітарну зону навколо вантажної залізничної станції Бєлгорода...
показати весь коментар
31.05.2024 15:08 Відповісти
артиллеристы, Байден дал приказ.... !
показати весь коментар
31.05.2024 15:16 Відповісти
Треба бити - було б чим
показати весь коментар
31.05.2024 15:08 Відповісти
виходячі із сказаного - вже є. За години амеріканську зброю до Києва не поставиш
показати весь коментар
31.05.2024 15:11 Відповісти
Так ніззя чи мона?
показати весь коментар
31.05.2024 15:09 Відповісти
Мона, але зеля сцить. Та і взагалі він десь катається, а без нього нізя.
показати весь коментар
31.05.2024 15:11 Відповісти
Аякже. Без піар-відосика з участю ********** ніяк не можна. Війна почекає, поки зєрьмачня відпочиває по закордонах
показати весь коментар
31.05.2024 15:15 Відповісти
Ну, сцить - це єдине, що в нього добре виходить!
показати весь коментар
31.05.2024 15:16 Відповісти
+++
показати весь коментар
31.05.2024 15:57 Відповісти
Дуетанти, як щойно повідомив Швець, звернулись з цим питанням тільки 13 травня 2024. А в пресі юродствували з березня.
показати весь коментар
31.05.2024 16:18 Відповісти
Мона
показати весь коментар
31.05.2024 15:11 Відповісти
І нуна
показати весь коментар
31.05.2024 15:17 Відповісти
Мона, якщо потихеньку, то мона...
показати весь коментар
31.05.2024 15:12 Відповісти
Потихеньку й неглибоко?
показати весь коментар
31.05.2024 15:14 Відповісти
Як во вкус увійде то можна і по самі помідори
показати весь коментар
31.05.2024 17:24 Відповісти
Яке там потехеньку?! З усіх стволів!!!
показати весь коментар
31.05.2024 15:14 Відповісти
Взагалі то не можна, але якщо дуже хочеться, тоді можна.
Д.Байден.
показати весь коментар
31.05.2024 15:16 Відповісти
Має зберігатись інтрига.
Як і з відправленням військ НАТО.
показати весь коментар
31.05.2024 15:21 Відповісти
Мабуть таки потрібно спочатку оновити софт. Бо старий софт мабуть враховував "незаохочення" і унеможливлював удари по цілях з координатами території РФ...
показати весь коментар
31.05.2024 21:08 Відповісти
Отак от, і "не читайте радянських газет", не слухайте помийні ЗМІ, куди зливають різну балаканину. .......Атакмс, Ф-16, удари по СПРН, обмежені удари по Росії,..ми зараз тут...не дуже обмежені удари по Росії,....., зовсім не обмежені удари
На заході не потрібна Третя Світова, але отак от потроху...., щоб у кремлівського карлика-педофіла не зірвало різко гайки, щоб електорат на Заході не перелякався і не почав вимагати масово перемовин з ерефією. Шизоїди в ядерною зброєю нікому не потрібні, тому їх давитимуть, але потроху. Звісно з точки зору українця в окопі це дещо підло, але така вона, світова політика.
показати весь коментар
31.05.2024 15:15 Відповісти
так і є. і війська НАТО будуть в Україні. проте щоб менше було тих завивань на кшталт - НАТО оборонний блок, воно не для атаки, то потрібно вести мову не про війська НАТО в Україні, а про війська Антипутінської коаліції в Україні, яка вже давно утворена на базі Рамштайну і в яку входять не тільки країни НАТО.
показати весь коментар
31.05.2024 15:24 Відповісти
Свято наближається!

показати весь коментар
31.05.2024 15:16 Відповісти
показати весь коментар
31.05.2024 15:19 Відповісти
показати весь коментар
31.05.2024 16:05 Відповісти
Как говорил У.Черчиль: американцы всегда принимают правильные решения. После того, как перепробуют все остальные.
показати весь коментар
31.05.2024 15:20 Відповісти
Тему запретов ударов раздувает ЗЕ и ОП.Никакой хер никуда лупить не будет.Ермак разрешения не даст
показати весь коментар
31.05.2024 15:24 Відповісти
Решения о ударах принимает не Ермак. Но к сожалению кадровые решения принимает именно он.
показати весь коментар
31.05.2024 16:08 Відповісти
І знову- це не офіційні заяви а якась газета зі слів анонімних істочнікав...
показати весь коментар
31.05.2024 15:28 Відповісти
А яка різниця, головне результат.
показати весь коментар
31.05.2024 15:32 Відповісти
Посмотрим теперь как пойдет далее война.
показати весь коментар
31.05.2024 15:28 Відповісти
А наши всех обманут и не начнут. Не время сейчас, надо дороги строить и стадионы.
показати весь коментар
31.05.2024 15:34 Відповісти
Пам'ятаю діаметрально протилежну новину 23.02.2022 ввечері, коли я відкрив Цензор і прочитав новини. Там на протязі 48 годин мало бути вторгення.
Тепер черга рашо - п#дарів.
Відчуває моє серце, буде п#зда рассасосії.
показати весь коментар
31.05.2024 15:40 Відповісти
Оманский договорняк, три киностудии с офшорами, майно в маЦкве и сватов ни кто не отменял, забудьте...пока бенин Оманский Нарик играет роль гиДранта кремлёвский Шнырь может спать спокойно....
показати весь коментар
31.05.2024 15:45 Відповісти
Це при умові що д'єрмак дозволить а хрінпіду знайде стрілочника щоб було на кого відповідальність скинути.
показати весь коментар
31.05.2024 15:53 Відповісти
Насипайте і бистріше, поки не передумали.
показати весь коментар
31.05.2024 16:03 Відповісти
У Дерьмака "проблем више криши". Платонича німа, друга Донні приземлили, на Харків не прорвались. І німа з ким совєтоваться. А тут ще пристають з дозволом.
показати весь коментар
31.05.2024 16:32 Відповісти
 
 