США очікують, що Україна почне бити по РФ американською зброєю впродовж "кількох годин або днів", - NYT

Представники Білого дому вважають, що після того, як президент США Джо Байден дав згоду на обмежені удари американським озброєнням по території РФ, на перші контратаки України можна очікувати найближчими днями чи навіть годинами.

Про це пише New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що про зміну позиції США щодо дозволу бити по Росії спочатку знало дуже мало посадовців Ради національної безпеки й Пентагону.

З цієї причини речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу 30 травня заявила, що жодних змін в американській політиці не відбулося.

"Допомога у сфері безпеки, яку ми надаємо Україні, має використовуватися в Україні, і ми не заохочуємо атак і не дозволяємо атак всередині росії", - казала вона.

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За даними NYT, Сінгх не знала, що міністр оборони США Ллойд Остін уже видав наказ дозволити Україні відкривати вогонь з американської зброї по військових цілях над російським кордоном.

Представники Білого дому повідомили виданню, що хоча наразі йдеться про лише обмежені удари поблизу кордону з Харківською областю, якщо Росія почне нові атаки за межами Харківщини, дозвіл на удари може бути розширений для України.

"Це нова реальність. І, ймовірно, нова ера в українському конфлікті", - наголосив один з посадовців.

"Американські офіційні особи тепер кажуть, що очікують, що перші контратаки з американської зброї почнуться протягом декількох годин або днів", - додає видання.

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Нагадаємо, раніше з'явилась інформація про те, що адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати ударів по території РФ використовуючи надану США зброю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

Згодом стало відомо, що США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину.

Загалом вже 11 країн дозволили Україні бити своєю зброєю по території Росії.