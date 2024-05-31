Отримав сьогодні повідомлення від військових, - Зеленський про дозвіл США бити по території РФ
Україна отримала меседж від американської сторони з дозволом бити по території Росії їхньою зброєю. Цю інформацію Зеленському передали через військових вранці 31 травня.
Про це глава держави повідомив на пресконференції із учасниками третього саміту Україна – Північна Європа, передає Цензор.НЕТ.
"У нас був меседж від американської сторони. Рано вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розказати вам деталі про це", - зазначив Зеленський.
Президент зауважив, що рішення США щодо використання наданої зброї - це крок вперед, а для України можливість захистити жителів прикордонних територій.
"Я хочу побачити, що відбудеться на практиці. Але те, що бачу - це у будь-якому випадку є кроком вперед до цієї цілі, яку ми обговорювали раніше, щоб уможливити для нас захист наших людей, які живуть біля кордону", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше з'явилась інформація про те, що адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати ударів по території РФ використовуючи надану США зброю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.
Згодом стало відомо, що США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину.
Загалом вже 11 країн дозволили Україні бити своєю зброєю по території Росії.
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Ну хіба не дебіл ?
по Києву 24 лютого 2022 року ракети прилетіли "в ответ" ?
Об этом сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Украина со ссылкой на https://t.me/BILD_Russian/16735 Bild .
Как отмечает Bild, немецкое оружие для ударов против российской территории можно применять только в Харьковской области.
"Вместе с нашими ближайшими союзниками и в тесном диалоге с украинским правительством мы постоянно адаптируем нашу поддержку к развитию войны", - заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебестрейт.
Для ударов по территории страны-террориста рассматриваются две системы вооружений Германии:
самоходная гаубица ************** 2000; бронированная ракетная система залпового огня Mars II.
"Радиус, по которому ВСУ может наносить удары немецким оружием на территории России, невелик: максимальная зона поражения целей за рубежом составляет не более 40 километров", - добавляет Bild.