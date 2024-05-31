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Новини Війна
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Отримав сьогодні повідомлення від військових, - Зеленський про дозвіл США бити по території РФ

Президент України Володимир Зеленський

Україна отримала меседж від американської сторони з дозволом бити по території Росії їхньою зброєю. Цю інформацію Зеленському передали через військових вранці 31 травня.

Про це глава держави повідомив на пресконференції із учасниками третього саміту Україна – Північна Європа, передає Цензор.НЕТ.

"У нас був меседж від американської сторони. Рано вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розказати вам деталі про це", - зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що рішення США щодо використання наданої зброї - це крок вперед, а для України можливість захистити жителів прикордонних територій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США очікують, що Україна почне бити по РФ американською зброєю впродовж "кількох годин або днів", - NYT

"Я хочу побачити, що відбудеться на практиці. Але те, що бачу - це у будь-якому випадку є кроком вперед до цієї цілі, яку ми обговорювали раніше, щоб уможливити для нас захист наших людей, які живуть біля кордону", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація про те, що адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати ударів по території РФ використовуючи надану США зброю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

Згодом стало відомо, що США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину.

Загалом вже 11 країн дозволили Україні бити своєю зброєю по території Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дозвіл на удари американською зброєю по РФ допоможе стримати окупантів на кордонах, - речник президента Нікіфоров

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) зброя (7461) США (22799)


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Топ коментарі
+23
А ніззя спочатку уїпать, а потім похвастатися дозволом?
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31.05.2024 15:30
+20
Ні, бо дешевий піар нікчемного понад усе!
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31.05.2024 15:34
+19
За что нас бог наградил дебилами которые ЭТО выбрали!
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31.05.2024 15:35
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А ніззя спочатку уїпать, а потім похвастатися дозволом?
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31.05.2024 15:30 Відповісти
Бла бла,а потім бах.Замість навпаки
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31.05.2024 15:33 Відповісти
Нє, ну враження таке що спецом попереджають орків щоб поховали все цінне. Так як перед "контрнаступом"...
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31.05.2024 15:42 Відповісти
Я вам щас розкажу про те, шо я не можу вам щас це розказувать і тому не розкажу.

Ну хіба не дебіл ?
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31.05.2024 16:40 Відповісти
це не враження. Це факт. сша їх офіційно попереджають. Своїх других партнерів, щоб вони не дуже постраждали
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31.05.2024 23:35 Відповісти
Ні, бо дешевий піар нікчемного понад усе!
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31.05.2024 15:34 Відповісти
а кацапів попередить?
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31.05.2024 15:51 Відповісти
Португалии
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31.05.2024 16:01 Відповісти
...а те в ответ добьют...

по Києву 24 лютого 2022 року ракети прилетіли "в ответ" ?
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31.05.2024 16:42 Відповісти
За что нас бог наградил дебилами которые ЭТО выбрали!
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31.05.2024 15:35 Відповісти
Як це розуміти "Я хочу побачити, що відбудеться на практиці." воно шо ніччим не керуе а тільки відосики зачитуе та дивиться звіти від тих кого воно безглузде напризначало. Чи чекае відмашки від свого шефа *****.
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31.05.2024 17:22 Відповісти
Наверное телефон разрядился,уже все знают,а до него только дошло.
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31.05.2024 15:37 Відповісти
Він не хоче сприймати таку реальність. Всі його думки зараз спрямовані на те, як він буде виправдовуватися перед ****** за провалений план здачі України. Вже й так накосячив, третій рік йде війна.
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31.05.2024 15:57 Відповісти
Все набагато простіше.Невдачі на полі бою не тому,що змінили командування з подачі Зепідорів,******** гроші з укріплень,ніякого мільйона дронів нема,а тому,що захід не давав дозволу ******* по території рахи,а бубочка не при ділах,навіть про таку новину дізнався не першим!!!
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31.05.2024 16:24 Відповісти
Этим вырыгом тупой нарк хочет сказать,что он не имеет влияния на ЗСУ.Как же это падло хочет быть легитимным
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31.05.2024 15:38 Відповісти
Офіційний дозвіл отримали війскові,про котрий "зе" ніхто із Західних і американських партнерів не повідомляв .(бо прострочений)
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31.05.2024 15:42 Відповісти
А що дідусь Йосип вже напряму в "Шашлицницю" президента не телефонує?
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31.05.2024 15:43 Відповісти
А "меседж" был "потужний" или не очень? Главное не забыть "взять на карандаш".
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31.05.2024 15:45 Відповісти
дозволили на пів шишечки) і ***** вже попередили..
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31.05.2024 15:46 Відповісти
А дозвіл 100%? Бо буде знову викручуватися наче вуж щоб на когось відповідальність перекинути, бо в омані про таке не йшлося.
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31.05.2024 15:47 Відповісти
Харків... Харків. От насправді якось пофігу що буде з лугандою. А Харків, Вовчанськ шкода...
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31.05.2024 15:49 Відповісти
А я вже грішним ділом подумав, що повідомлення від військових то повістка.
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31.05.2024 15:54 Відповісти
А шо ермак?, бубочке по хлебалу не дав, шоб багато не звездів?
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31.05.2024 16:14 Відповісти
Германия разрешила Силам обороны Украины наносить удары по российской территории. При этом радиус поражения совсем небольшой.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Украина со ссылкой на https://t.me/BILD_Russian/16735 Bild .

Как отмечает Bild, немецкое оружие для ударов против российской территории можно применять только в Харьковской области.

"Вместе с нашими ближайшими союзниками и в тесном диалоге с украинским правительством мы постоянно адаптируем нашу поддержку к развитию войны", - заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебестрейт.

Для ударов по территории страны-террориста рассматриваются две системы вооружений Германии:
самоходная гаубица ************** 2000; бронированная ракетная система залпового огня Mars II.

"Радиус, по которому ВСУ может наносить удары немецким оружием на территории России, невелик: максимальная зона поражения целей за рубежом составляет не более 40 километров", - добавляет Bild.
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31.05.2024 16:21 Відповісти
Це докладна записка в Москву для *****
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31.05.2024 17:26 Відповісти
Зараз блазень влаштує показову виставу....після чого ***** потрясе ядрьоним пісюном...підербюргери злякаються за стурбуютсья...шольц почне смердіти ескалацією...і дозвіл закриють і надовго ((((
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31.05.2024 17:02 Відповісти
Не можу позбавититсь вїдчуття страшенного сорому та вїдчаю, ї в головї тїльки одне запитання : За ЩО? За що нам таке покарання, що ми маємо керманичем таке тупе, нї на що не здатне одоробло? Ї яку страшну цїну ми за це платимо......
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31.05.2024 19:19 Відповісти
Маємо пережити увесь цей сором і вижити і перемогти Можливо подорослішати і порозумнішати Як ні то втратимо країну
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31.05.2024 19:50 Відповісти
 
 