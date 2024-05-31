Отримав сьогодні повідомлення від військових, - Зеленський про дозвіл США бити по території РФ

Україна отримала меседж від американської сторони з дозволом бити по території Росії їхньою зброєю. Цю інформацію Зеленському передали через військових вранці 31 травня.

Про це глава держави повідомив на пресконференції із учасниками третього саміту Україна – Північна Європа, передає Цензор.НЕТ.

"У нас був меседж від американської сторони. Рано вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розказати вам деталі про це", - зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що рішення США щодо використання наданої зброї - це крок вперед, а для України можливість захистити жителів прикордонних територій.

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"Я хочу побачити, що відбудеться на практиці. Але те, що бачу - це у будь-якому випадку є кроком вперед до цієї цілі, яку ми обговорювали раніше, щоб уможливити для нас захист наших людей, які живуть біля кордону", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація про те, що адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати ударів по території РФ використовуючи надану США зброю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

Згодом стало відомо, що США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину.

Загалом вже 11 країн дозволили Україні бити своєю зброєю по території Росії.

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