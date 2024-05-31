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В Белом доме подтвердили, что Украина не может бить по РФ ATACMS

ATACMS

Разрешение США Украине наносить удары американским оружием по военным целям в России не распространяются на дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом рассказал директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Представитель Белого дома подтвердил, что разрешение США уже действует и призвано дать возможность украинцам противодействовать огню с российской стороны с помощью американского оружия.

Читайте также: США не ограничивают удары по территории РФ только Харьковским направлением, - Карпентер

"Это не касается ATACMS для ударов большой дальности, потому что это сделано для того, чтобы дать Украине возможность защитить себя, и именно это побудило президента (Байдена. - Ред.) на протяжении всей этой войны давать Украине возможность защищать себя", - отметил он.

Карпентер напомнил, что США с течением полномасштабного российского вторжения пытались предоставлять Украине приоритетные средства - от противотанковых ракет Javelin до систем противовоздушной обороны.

Ранее издание The Wall Street Journal узнало, каким оружием США разрешили Украине бить по РФ: GMLRS, HIMARS, но не ATACMS.

Автор: 

оружие (10215) США (26620) Карпентер Майкл (76) ATACMS (139)


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Топ комментарии
+27
Не треба впадати у відчай! АТАКАМСами по кацапам бити неможна, зато нам ніхто не забороняє бити по кацапам асфальтом, бо асфальту в нас до...я, дякувати найвеличнішому лідОру !!!
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31.05.2024 22:03
+17
Вони вже за*бали. Бити можете але тільки луком і стрілами хахаха а ми тут посміємось з убогих хохлів...навіть зелебобіку за бездіяльність вже особливо нічого не скажеш коли такі лицеміри називаючись "партнерами" відверто насміхаються над Україною...п*дараси
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31.05.2024 22:05
+16
Вони з рускими в України забрали ядерну зброю.... а тепер розказують що робити... А українці для них це пушечне мясо?
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31.05.2024 22:04
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Правила форума Совет форумчан
А поставляти їх будете, чи 10 штук на місяць?
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31.05.2024 21:57 Ответить
10 штук на місяць? Так це забагато по їх міркам
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31.05.2024 22:54 Ответить
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31.05.2024 21:58 Ответить
"Хотят ли русские вина?", -
Спросил у Бога Сатана.
А Бог сказал: "Иди к чертям!
Ты приезжай в Россию сам
И посмотри на тех ребят,
Что в стельку пьяные лежат.
И ты увидишь, Сатана -
Хотят ли русские вина".

Все пьют: и доктор, и рыбак.
Ученый хлещет, как дурак,
Профессор пьет и пьет доцент,
Солдат, учитель и студент.
Спросите вы в любой пивной,
В любой столовой заводской,
И вам ответит вся страна -
Хотят ли русские вина.
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31.05.2024 22:07 Ответить
Доречі, Євтушенко написав. Для мене відкриття. чув від батьків ще в 70-х.
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31.05.2024 22:49 Ответить
1) В море виведено 2 підводних ракетоносії з сумарним залпом 8 ракет типу «Калібр»

2) Знову виявлено передачу сигналів бойового управління стратегічної авіації на БОЙОВИХ частотах.

3) Скоріше за все вночі очікуємо масований ракетний удар по території нашої держави. (c)
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31.05.2024 22:00 Ответить
перси і чучхісти теж суворо забурунєли бити їх рокетами по території України. Як нє
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31.05.2024 22:01 Ответить
так укри такі і є)

У вас є своє ВПК? - ні ви продали за буси

У вас є свої бомбардувальники? - ні розпилили

У вас є економіка яка може утримувати такі дорогі цяці? - ні ви вибрали клоунів

Індійці хоча б природу любили, а шо вміє укр в побудові державності? - нічого
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31.05.2024 22:16 Ответить
Економіка у нас корумповано-олігархічна і прізвище очільника держави, на жаль, мало що змінює. Невже це комусь незрозуміло до цього часу? Не треба зводити народ на манівці. Нввіть Ющенко це не змінив, не кажучи вже про інших. Ніхто з наших президентів не виправдав довіру народу, включно з нинішним і попереднім.
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31.05.2024 22:41 Ответить
Розберись спочатку як влаштована і функціонує держава ,щоб неказав -залужний чи там прізідєнт -мобілізуй депутатів,чи посади кого то там
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01.06.2024 00:32 Ответить
тупий коммент від тупого укра. Співчуваю вам. Важко відчувати себе тупим дебілом? але коли вас буде накривати, то згадайте що впк і бомбардувальники у нас забрали ті ж сша шантежем.
Нам не продавали нічого і ніколи ні за які гроші, щоб не сердити друга владіміра.
Економіка лічених країн втримала б таку війну самотужки. Ну а про досягнення українців (та же аграрка, спорт і т.п.), весть світ знає. Крім меншовартісного михала іляша.
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31.05.2024 23:11 Ответить
Чем шантажировали США кучьму и его банду?
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31.05.2024 23:44 Ответить
вас гугл забанив? почитайте каяття клінтона, чим
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31.05.2024 23:56 Ответить
Нет там никаких шантажных историй у Клинтона. Вас ведь тоже не забанил? Так почитайте.
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01.06.2024 00:35 Ответить
закончите школу, а потом попытайтесь прочесть еще раз. Может поможет
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01.06.2024 00:46 Ответить
Не його - і шантажував би алкаш ( шантажували би населення - газом по 300 долярів і пальним для АЕС якого би не було ), свічку не тримав але мож так і було - або було би .
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01.06.2024 03:57 Ответить
Ну досягнення в спорті то таке собі - проблема ******** цивілізації ( одна з них ) у те шо спорт перетворили на цирк -шапіто , якийсь гольфіст став лярдером - а вчений шо розробив шо принесло той самий лярд іншим і одного ляма не отримав .
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01.06.2024 04:03 Ответить
в багатьох країнах ситуація аналогічна, або ще гірша. Візьміть ту ж венгрію. Але вам подобається демонструвати всім що ви пришелепкуватий меншовартісний вкраїнчик? Співчуваю вашому комплесу. Але це лікується.
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01.06.2024 15:20 Ответить
Яка ситуація ви взагалі про шо - прочитайте мій комент ше раз уважно ( і подивіться шо я вподобайку вліпив вам ), а вже потім напишіть ше раз - але вже на холодну голову ( я також бувало помилявся як ви - такшо такшо).
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01.06.2024 15:40 Ответить
Можно тільки пукнути в напрямку **********
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31.05.2024 22:03 Ответить
а в підсумку ще й попросити вибачення
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31.05.2024 22:05 Ответить
Це буде розцінено, як провокація і буде заблокована підтримка зброєю.
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31.05.2024 22:21 Ответить
Зеля навіть цього не робить.
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31.05.2024 23:19 Ответить
Не тіки. Можна купить у зеленского лопату асфальту і так гарненько кинути у бік Росії. Кажуть дкже сут'єво і дієво.
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01.06.2024 00:44 Ответить
Не треба впадати у відчай! АТАКАМСами по кацапам бити неможна, зато нам ніхто не забороняє бити по кацапам асфальтом, бо асфальту в нас до...я, дякувати найвеличнішому лідОру !!!
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31.05.2024 22:03 Ответить
Коли ложили асфальт, такі гандони як ти, тішилися шо поробили дороги
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31.05.2024 22:54 Ответить
коли крали мільярдами на асфальті, я таких зелених ху@сосів як ти намагався переконати, що невдовзі по цих дорогах возитимуть труни через те, що країні не буде чим відбиватися від оманських партнерів того ZEвиродка, якого наобирали такі ху@соси як ти ...
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31.05.2024 23:09 Ответить
я попав прямо в точку, гнійник відкрився
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31.05.2024 23:34 Ответить
гнійник це те що в тебе між вухами
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31.05.2024 23:40 Ответить
Вочевидь, що саме ти тут від засланого єрмачка.
Намагаєшся перевести увагу від дій зелених зрадників, які замість ракет будували асфальт для колон рашистської бронетехніки, на того, хто про це нагадав.
Примітивний прийом. Утім чого ще чекати від троля тупої зе-шобли.
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01.06.2024 00:01 Ответить
А є приклад як він, чи хто іншій, пишався? Можна відос чи хоч скрін.
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01.06.2024 00:46 Ответить
Кроме асфальта никто не запрещает бить Нептуном, например. Или с200. Но виноват во всем, как всегда злой чужой дядька,
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31.05.2024 23:45 Ответить
По-вашому, в України "сотні" Нептунів, і ними не били лише тому, що не було кому нагадати про них до вашого посту?
От як взагалі можна на пост, де вказано, що зе-влада замість ракет робила асфальт, відповідати "то чого не бити Нептуном"??? А ті Нептуни з 2019 року хтось виробляв?
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01.06.2024 00:10 Ответить
Вчера у.бали Нептуном по Крыму. А с200 тоже кончились уже? Ну тогда да, тогда точно чужой злой дядька виноват.
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01.06.2024 00:34 Ответить
С200 - це старі совкові ракети ППО. Їм модернізують авіоніку і використовують їх для збиття, наприклад, А50. І це значно ефективніше, ніж пуляти ними по якомусь бліндажу чи заправці. Бо А50 теж совкові та поштучні. Але я не знаю, скільки тих С200 залишилося: 200? 100? 50? 20? Вони закінчаться на бліндажах, а далі ЩО???
А Нептунів ще менше! 4 місяці ними нікуди не стріляли, за цей період зробили 9 штук. Тобто темп виробництва - 2 на місяць. Хіба це може хоча би загальмувати наступ рашистів?
І взагалі. Я не певний, що об,єкт "Кавказ" атакували дійсно Нептунами. Особливо після того руйнування, яке рашисти нанесли виробництвам кб Промінь за наведенням подружки портнова басалаєвої, яку зеленський призначив головою держаудиту.
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01.06.2024 23:29 Ответить
Вони з рускими в України забрали ядерну зброю.... а тепер розказують що робити... А українці для них це пушечне мясо?
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31.05.2024 22:04 Ответить
Самовольно вони нічого самі не забрали - нахріна оту чуш пороть. Це виборці українців - до речі ще та цікава нація, самі відддали їм все - там підпис стоїть кучми на тому аркушу паперу. Американці пропонували - і військові технології, і програму до вступу у NATO і багато іншіх, сутєвих ніщаков. Але кучма від всьго відовився. Десь воїн Костенко на ютюбі розповідає.
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01.06.2024 00:51 Ответить
Забрали я памятаю як Україні погрожували санкціями як для Пню Кореї. Це робилося щоб обеззброїти Україну і зробити з неї свого васала. От і до депер ріжуть, доять і ділять. Що тут не ясно? Ви поганий геополітик?
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01.06.2024 00:55 Ответить
Ну якшо ви пам'ятаєте про санкції - дайте ссиль. Амери пропонували багато чого - просто кучма відмовився - причому тут геополітика. Ні вас ні мене там ніколи не було і не буде.
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01.06.2024 00:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2uuasCd6Xvw Як США Україні військову допомогу надала (youtube.com)


https://www.youtube.com/watch?v=a-aPO2ll5Lg&t=263s О судьбе Ту 160 в Украине - последний командир 184 го ГвТБАП Сергей Осипов (youtube.com)
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01.06.2024 01:06 Ответить
Ні. Це ви - хріновий пропагандон. І схоже - кремлівського розливу.
По-перше, у Кравчука був план: умовити підписантів меморандуму (США, Британію, Францію та рф) взяти на себе контроль за розміщеними в Україні боєголовками. рф би звісно пручалася, бо прагнула все забрати собі, але вчотирьох на неї можна було натиснути. Тільки Кравчук програв позачергові вибори, а кучма хотів з усім покінчити як найшвидше.
По-друге, більше половини порізаних Україною літаків та ракет ніхто різати не вимагав. Навіть параша. Це знову ж таки кучма вирішив побігти попереду паровозу.
Тож не хрін на Захід діжку котити, а то скоро почнете писати, що це США в 2014 захопила Крим та половину Донбасу.
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01.06.2024 23:43 Ответить
Що ви мені розказуєте? Я вам не пересічний ідіот з промитими мозгами чи то від кремля чи то від капіталістів. Кравчук колись сам говорив, що їх американці усно попередили у разі відмови здачі ЯЗ на Україну будуть накладувати санкції.
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02.06.2024 01:38 Ответить
Ой-ой-ой... "Кляті капіталісти" вам ледь-ледь "мізки не промили".
Але ви від них "мужньо відбилися" і залишилися твердим прихильником ... кого? Чи не комуністів часом?
Звісно ж, підступні московити-рашисти переконали амерів, що в "одних руках" совкова ядерна зброя буде безпечніша для США, ніж в кількох. І звісно американці тиснули на Україну, щоби та ядерні запаси віддала.
Але це не значить, що Україна мала смоктати, як слухняне теля, або "виходити заміж" за першого покидька, що засватався.
Мистецтво політики у тому й полягає, щоби витискати максимум можливого з наявних обставин. Утримати зброю в себе Україні було дуже важко, але варіант, який описав я, був цілком реальним. Тож треба було кучмі не жувати шмарклі і не прагнути всістися однією дупою на 2 стільця, а докладати певних дипломатичних зусиль.
Але це певно не про кучму. Та й зятьок пінчучок там мабуть зіграв не останню негативну роль. У мене й зараз великі сумніви щодо його "патріотичності". Один лише приклад з Громом/Сапсаном чого вартий. У той час, як КБ Промінь створило для ЗСУ цілу низку ракетної зброї (Стугна, Вільха, Нептун, Дніпро), кб південне та південмаш ("гіганти совкового ракетобудування") за 11 років зробили лише пшик. І не видно, щоби той Грім хоч колись полетів на рашистів.
Звідси й підозри, що "фантастична" продуктивність кучмовських підприємств, яка з точки зору обороноздатності України наближається до 0, має ту саму природу, що й "продуктивність" Мотор-Січі, яка під богуслаєвим виготовила для ЗСУ аналогічний 0.
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02.06.2024 11:37 Ответить
Вони вже за*бали. Бити можете але тільки луком і стрілами хахаха а ми тут посміємось з убогих хохлів...навіть зелебобіку за бездіяльність вже особливо нічого не скажеш коли такі лицеміри називаючись "партнерами" відверто насміхаються над Україною...п*дараси
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31.05.2024 22:05 Ответить
п*дорасы *******? Ну так найди себе настоящих, скрепных друзей. Вон, прямо за поребриком, аж ссутся, хотят Украину в свои объятия.
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31.05.2024 23:47 Ответить
Так. Байденята справді задовбали своїми "крок вперед - 2 кроки назад".
Але це жодним чином ні на копійку не виправдовує злочинну бездіяльність зе-шобли з 2019 року.
Бо насправді це Байден Україні дійсно "нічого нє должєн", а зеленський зі своїми 5-6 ефективними агентами кремля завинив ще й як!!!
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01.06.2024 00:16 Ответить
Красавчик. А вас ту всього 12 штук - вірних синів підляка.
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01.06.2024 00:53 Ответить
гроші ******* тишу
у вас наприклад є пенсійні накопичення чи тількі прапор зіркасто-смугастий під VPN?
я хочу миру і щоб все було як раніше
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01.06.2024 05:21 Ответить
Цікаво, що пост про "прапор зіркасто-смугастий під VPN" написаний суб,єктом під "прапором зіркасто-смугастим під VPN". І жодного разу "не" кремлівським/зеленським ("какаяразніца?") тролем.
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01.06.2024 23:48 Ответить
Головне по простих людях тарифами бити не забороняють
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31.05.2024 22:08 Ответить
Ага, нагадує оте - "можна, але тільки на півшишечки...і не тільки не кінчай!!"
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31.05.2024 22:10 Ответить
ну, так це не стосується для ракет "ATACMS великої дальності", тобто, на 300км. А на 165км - можна бити!
Саме в цю хвилину я слухаю запис в'ю Майкла Карпентера кореспонденці Голосу Америки Юлії Ярмоленко, в передачі на 5-му телеканалі. Так і є: поки що на 300км бити не дозволяють. Але, схоже, це тимчасово. Згодом дозволять і на триста.
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31.05.2024 22:10 Ответить
Та Ви що,не розумієте,що ексвпердам-зелебобам ударів Хаймарсами "короткими" ракетами на 70-120 км мало? Тут же зрада,вони бачать зраду! (точно так, як бачили в 2019 перспективи з голобородьком(
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31.05.2024 23:04 Ответить
100500 такой подход подстегивает зебилов к налаживанию выпуска своих супер атакамсов.
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31.05.2024 22:10 Ответить
Не знаю що ще глобалiсти зi Штатiв повиннi зробити щоб усi врештi побачили на чийому боцi вони в реальностi...
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31.05.2024 22:12 Ответить
всім уже і так ясно
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31.05.2024 23:14 Ответить
Не схоже це на амерів - не тои вже світовии жандарм
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31.05.2024 22:13 Ответить
Так вони видно того і хочуть щоб одні одних перебили, якщо вони забрали в України ядерну зброю, літаки сказали порізати, то вже ясно що нічого доброго вони для нас не хотіли ніколи.
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31.05.2024 22:17 Ответить
Це тільки пуйло для нас щось добре хоче, а американці - ніколи.
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31.05.2024 22:43 Ответить
так Зеленський недавно сам сказав, що західні країни змовились с росією про війну
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31.05.2024 23:34 Ответить
Це стимуляція мати власне
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31.05.2024 22:18 Ответить
А не заїбешся ти їх стільки наробить щоб це небуло слону дробина?жодна країна європи незможе сама проти россії встояти а ти нашою руїною русню перемолоти зібрався
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03.06.2024 16:48 Ответить
Здаємось?????
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03.06.2024 23:00 Ответить
Ми світовий лідер у прагненні і досягнені щастя
Жандарм це не до нас
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01.06.2024 05:35 Ответить
Хто, ***, з вас танцюрист, і що, ***, тобі заважає?!
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31.05.2024 22:15 Ответить
Підори.
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31.05.2024 22:15 Ответить
Хто? Кодло зеленского, шо не виробляють власну, ******* сброю - бо там треба гроші вкладати. А так гроші можна красти, та посилати у голий степ українців вмирати. Різницю відчуваєшь.
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01.06.2024 00:56 Ответить
Дядя Байден!
не крутіть задом,
не крутіть задом,
вам говорять.
два кроки наліво,
два кроки направо,
крок вперед і два назад!
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31.05.2024 22:16 Ответить
Крок вперед, та три назад
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31.05.2024 22:16 Ответить
на відміну від Макрона ці вашингтонські куколди не вміють грати у "стратегічну невизначеність"
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31.05.2024 22:20 Ответить
Колесо зрадо-перемоги здійснило черговий оберт!
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31.05.2024 22:28 Ответить
скільки людей вже загинуло в цьому диявольському колесі?
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31.05.2024 23:43 Ответить
А вони нам дають оті ''атакамси''?
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31.05.2024 22:32 Ответить
Це для сміху чи що ? Який толок з ударів в прифронтову зону . ? Що там знищувати крім бліндажів , ну і крім арти ще .?
Нам конче треба палити глибокі тили кацапів , виносити їхню авіацію , яка скидає КАБи на Харків , але ж вона базується на авіабазах якраз в районі - 300 км від фронту .
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31.05.2024 22:36 Ответить
Це не для сміху. Це знущання
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31.05.2024 23:15 Ответить
А що вони нам щось дальнобійне окрім атакамсів дали? Може я щось пропустив? Може у нас вже Томагавки є,а я не в курсі? Ліцемери блін….
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31.05.2024 22:39 Ответить
Дали бомби які орки глушать РЕБом..
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31.05.2024 22:43 Ответить
а що ви хотіли байден щре той п...р згадайте обамку 300 одіял
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31.05.2024 22:41 Ответить
150 км - це просто міжгалактичні відстані...прям за урал долетить
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31.05.2024 22:49 Ответить
Обами рулять))
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31.05.2024 22:53 Ответить
Після виборів усе дозволять !
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31.05.2024 23:14 Ответить
Нашіх виборів !
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31.05.2024 23:15 Ответить
Какие тонкости , это можно писать , говорить , доказывать , но куярить нужно и надо .. ***** тоже орал , это все местные, все продается военторге , держи свежий завоз .
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31.05.2024 23:19 Ответить
голозаді кацапи проклянуть день коли їх пуйло казало покаже як Україну демілітаризувати
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31.05.2024 23:30 Ответить
Издевательство продолжается - ещё мало жертв среди украинцев , ещё не всё разрушено .
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31.05.2024 23:39 Ответить
- Коли я був маленький, я просив у Бога велосипед, він мені його не дав. А коли я виріс, я зрозумів, що це працює інакше - я вкрав велосипед, а в Бога попросив пробачення...
А якщо п*здіти пустомелею й перепитувати по триста раз (нерозуміючи непрямих відповідей), то у вас заберуть й те що вже дали!
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31.05.2024 23:40 Ответить
А ещё брехун с комплексом наполеона Юра Швец выдал - если самолёты взлетели для ударов , летям в сторону Украины , а ещё лучше кабы уже запустили , чтобы быть наверняка уверенными , то тогда по ним стрелять можно . А если они мирно пасутся на аэродромах - то низзя .
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31.05.2024 23:45 Ответить
Здесь жірноє пьятно - не граємо(
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31.05.2024 23:48 Ответить
У хахлов и малоросов как всегда зрада. Это ж так трудно понять, что до ***** доводят простую мысль - "лучше не будет, дальше будет только хуже, сворачивайся и иди нахер, за поребрик".
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31.05.2024 23:50 Ответить
За два роки війни можна було вже масово випускати вітчизняні далекобійні ракети. Натомість "зелені блазні" які не здатні налагодити виробництво зайняти лише жебрацтвом "дайте, дайте, не минайте". Ну от як можна поважати таку недолугу владу? Це ж кончені...
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31.05.2024 23:54 Ответить
Напишіть на них великими буквами білою фарбою not atacms.
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01.06.2024 04:13 Ответить
ну нормально, так ще можно протриматись років п'ять. Може шість. Але це не точно.
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01.06.2024 05:44 Ответить
бити
а якшо хтось **********, то фейк!
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01.06.2024 09:34 Ответить
 
 