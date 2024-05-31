В Белом доме подтвердили, что Украина не может бить по РФ ATACMS

Разрешение США Украине наносить удары американским оружием по военным целям в России не распространяются на дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом рассказал директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Представитель Белого дома подтвердил, что разрешение США уже действует и призвано дать возможность украинцам противодействовать огню с российской стороны с помощью американского оружия.

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"Это не касается ATACMS для ударов большой дальности, потому что это сделано для того, чтобы дать Украине возможность защитить себя, и именно это побудило президента (Байдена. - Ред.) на протяжении всей этой войны давать Украине возможность защищать себя", - отметил он.

Карпентер напомнил, что США с течением полномасштабного российского вторжения пытались предоставлять Украине приоритетные средства - от противотанковых ракет Javelin до систем противовоздушной обороны.

Ранее издание The Wall Street Journal узнало, каким оружием США разрешили Украине бить по РФ: GMLRS, HIMARS, но не ATACMS.