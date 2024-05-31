В Белом доме подтвердили, что Украина не может бить по РФ ATACMS
Разрешение США Украине наносить удары американским оружием по военным целям в России не распространяются на дальнобойные ракеты ATACMS.
Об этом рассказал директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Представитель Белого дома подтвердил, что разрешение США уже действует и призвано дать возможность украинцам противодействовать огню с российской стороны с помощью американского оружия.
"Это не касается ATACMS для ударов большой дальности, потому что это сделано для того, чтобы дать Украине возможность защитить себя, и именно это побудило президента (Байдена. - Ред.) на протяжении всей этой войны давать Украине возможность защищать себя", - отметил он.
Карпентер напомнил, что США с течением полномасштабного российского вторжения пытались предоставлять Украине приоритетные средства - от противотанковых ракет Javelin до систем противовоздушной обороны.
Ранее издание The Wall Street Journal узнало, каким оружием США разрешили Украине бить по РФ: GMLRS, HIMARS, но не ATACMS.
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Спросил у Бога Сатана.
А Бог сказал: "Иди к чертям!
Ты приезжай в Россию сам
И посмотри на тех ребят,
Что в стельку пьяные лежат.
И ты увидишь, Сатана -
Хотят ли русские вина".
Все пьют: и доктор, и рыбак.
Ученый хлещет, как дурак,
Профессор пьет и пьет доцент,
Солдат, учитель и студент.
Спросите вы в любой пивной,
В любой столовой заводской,
И вам ответит вся страна -
Хотят ли русские вина.
2) Знову виявлено передачу сигналів бойового управління стратегічної авіації на БОЙОВИХ частотах.
3) Скоріше за все вночі очікуємо масований ракетний удар по території нашої держави. (c)
У вас є своє ВПК? - ні ви продали за буси
У вас є свої бомбардувальники? - ні розпилили
У вас є економіка яка може утримувати такі дорогі цяці? - ні ви вибрали клоунів
Індійці хоча б природу любили, а шо вміє укр в побудові державності? - нічого
Нам не продавали нічого і ніколи ні за які гроші, щоб не сердити друга владіміра.
Економіка лічених країн втримала б таку війну самотужки. Ну а про досягнення українців (та же аграрка, спорт і т.п.), весть світ знає. Крім меншовартісного михала іляша.
Намагаєшся перевести увагу від дій зелених зрадників, які замість ракет будували асфальт для колон рашистської бронетехніки, на того, хто про це нагадав.
Примітивний прийом. Утім чого ще чекати від троля тупої зе-шобли.
От як взагалі можна на пост, де вказано, що зе-влада замість ракет робила асфальт, відповідати "то чого не бити Нептуном"??? А ті Нептуни з 2019 року хтось виробляв?
А Нептунів ще менше! 4 місяці ними нікуди не стріляли, за цей період зробили 9 штук. Тобто темп виробництва - 2 на місяць. Хіба це може хоча би загальмувати наступ рашистів?
І взагалі. Я не певний, що об,єкт "Кавказ" атакували дійсно Нептунами. Особливо після того руйнування, яке рашисти нанесли виробництвам кб Промінь за наведенням подружки портнова басалаєвої, яку зеленський призначив головою держаудиту.
https://www.youtube.com/watch?v=a-aPO2ll5Lg&t=263s О судьбе Ту 160 в Украине - последний командир 184 го ГвТБАП Сергей Осипов (youtube.com)
По-перше, у Кравчука був план: умовити підписантів меморандуму (США, Британію, Францію та рф) взяти на себе контроль за розміщеними в Україні боєголовками. рф би звісно пручалася, бо прагнула все забрати собі, але вчотирьох на неї можна було натиснути. Тільки Кравчук програв позачергові вибори, а кучма хотів з усім покінчити як найшвидше.
По-друге, більше половини порізаних Україною літаків та ракет ніхто різати не вимагав. Навіть параша. Це знову ж таки кучма вирішив побігти попереду паровозу.
Тож не хрін на Захід діжку котити, а то скоро почнете писати, що це США в 2014 захопила Крим та половину Донбасу.
Але ви від них "мужньо відбилися" і залишилися твердим прихильником ... кого? Чи не комуністів часом?
Звісно ж, підступні московити-рашисти переконали амерів, що в "одних руках" совкова ядерна зброя буде безпечніша для США, ніж в кількох. І звісно американці тиснули на Україну, щоби та ядерні запаси віддала.
Але це не значить, що Україна мала смоктати, як слухняне теля, або "виходити заміж" за першого покидька, що засватався.
Мистецтво політики у тому й полягає, щоби витискати максимум можливого з наявних обставин. Утримати зброю в себе Україні було дуже важко, але варіант, який описав я, був цілком реальним. Тож треба було кучмі не жувати шмарклі і не прагнути всістися однією дупою на 2 стільця, а докладати певних дипломатичних зусиль.
Але це певно не про кучму. Та й зятьок пінчучок там мабуть зіграв не останню негативну роль. У мене й зараз великі сумніви щодо його "патріотичності". Один лише приклад з Громом/Сапсаном чого вартий. У той час, як КБ Промінь створило для ЗСУ цілу низку ракетної зброї (Стугна, Вільха, Нептун, Дніпро), кб південне та південмаш ("гіганти совкового ракетобудування") за 11 років зробили лише пшик. І не видно, щоби той Грім хоч колись полетів на рашистів.
Звідси й підозри, що "фантастична" продуктивність кучмовських підприємств, яка з точки зору обороноздатності України наближається до 0, має ту саму природу, що й "продуктивність" Мотор-Січі, яка під богуслаєвим виготовила для ЗСУ аналогічний 0.
Але це жодним чином ні на копійку не виправдовує злочинну бездіяльність зе-шобли з 2019 року.
Бо насправді це Байден Україні дійсно "нічого нє должєн", а зеленський зі своїми 5-6 ефективними агентами кремля завинив ще й як!!!
у вас наприклад є пенсійні накопичення чи тількі прапор зіркасто-смугастий під VPN?
я хочу миру і щоб все було як раніше
Саме в цю хвилину я слухаю запис в'ю Майкла Карпентера кореспонденці Голосу Америки Юлії Ярмоленко, в передачі на 5-му телеканалі. Так і є: поки що на 300км бити не дозволяють. Але, схоже, це тимчасово. Згодом дозволять і на триста.
Жандарм це не до нас
не крутіть задом,
не крутіть задом,
вам говорять.
два кроки наліво,
два кроки направо,
крок вперед і два назад!
Нам конче треба палити глибокі тили кацапів , виносити їхню авіацію , яка скидає КАБи на Харків , але ж вона базується на авіабазах якраз в районі - 300 км від фронту .
А якщо п*здіти пустомелею й перепитувати по триста раз (нерозуміючи непрямих відповідей), то у вас заберуть й те що вже дали!
а якшо хтось **********, то фейк!