GMLRS, HIMARS, но не ATACMS: The Wall Street Journal узнало, каким оружием Украине разрешили бить по РФ
Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России, однако разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.
Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, авторы которого ссылаются на неназванных официальных лиц США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Издание отметило, что для того, чтобы защищаться от российского наступления в Харьковской области, Силы обороны смогут использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы.
В то же время изменения в политике США не будут касаться использования по территории России ракет "земля - земля" большой дальности ATACMS.
"Наша политика по запрету использования ATACMS [для ударов по РФ] или [других] дальних ударов внутри России не изменилась", - заявил анонимный американский чиновник.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.
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Хуцпой и дерзостью прокладывая путь
Но не свезло, не фартануло
Але основний суд в серпні - за втручання у вибори в Джорджії. Якщо там осудять - не бути йому прєзіком, він буде забанений від можливісті зайти у Білий дім.
На 2 мааацквабада бы хватило ещё 24.02.2022.
В период 2019-2021 гг. на эту разработку не было выделено ни одной грн.
Спроси у ху#ловских агентов Тарана-Дерьмака-Янелоха, почему так.
В 2018 году комплекс был представлен на выставке «Оружие и безопасность». Также в этом году было завершено испытание 4 типов головок самонаведения для ракет. В 2019 году был испытан обновленный комплекс под названиями ОТРК RAAD-2 или «Гром-2» с дальностью до 500 км. Известно по меньшей мере два опытных образца ... В 2021 году сообщалось о намерении министерства обороны подписать контракт на закупку комплексов. Но разработка все еще продолжалась, а финансирования не хватало, так что считается, что комплекс готов на 75-80%. Трудно сказать, в каком состоянии дела находятся сейчас.
https://itc.ua/articles/neptun-grom-2-tajfun-4-y-drugye-moshhnye-dalnobojnye-ukraynskoj-rakety-narabotky-y-perspektyvy/
Україна не отримала повного підтвердження від представників уряду Великої Британії, що ЗСУ мають можливість використовувати далекобійну зброю, зокрема ракети Storm Shadow, проти цілей на території Росії. Джерело:
У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS Джерело:
Довелося вступати у війну.
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