GMLRS, HIMARS, но не ATACMS: The Wall Street Journal узнало, каким оружием Украине разрешили бить по РФ

Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России, однако разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, авторы которого ссылаются на неназванных официальных лиц США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Издание отметило, что для того, чтобы защищаться от российского наступления в Харьковской области, Силы обороны смогут использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы.

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В то же время изменения в политике США не будут касаться использования по территории России ракет "земля - земля" большой дальности ATACMS.

"Наша политика по запрету использования ATACMS [для ударов по РФ] или [других] дальних ударов внутри России не изменилась", - заявил анонимный американский чиновник.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.