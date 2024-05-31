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GMLRS, HIMARS, но не ATACMS: The Wall Street Journal узнало, каким оружием Украине разрешили бить по РФ

ATACMS

Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России, однако разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, авторы которого ссылаются на неназванных официальных лиц США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Издание отметило, что для того, чтобы защищаться от российского наступления в Харьковской области, Силы обороны смогут использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы.

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В то же время изменения в политике США не будут касаться использования по территории России ракет "земля - земля" большой дальности ATACMS.

"Наша политика по запрету использования ATACMS [для ударов по РФ] или [других] дальних ударов внутри России не изменилась", - заявил анонимный американский чиновник.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.

Автор: 

оружие (10215) США (26620) HIMARS (286) ATACMS (139)


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Топ комментарии
+18
То есть и иранская и северокорейская дрянь по Украине без ограничений для орды. А американское оружие для защиты от агрессора с ограничениями. Ну надо же хоть как-то поднаср..ать. Как тут без этого. Все равно ведь потом придётся снимать ограничения. Особенно, когда Китай официально впишется за орду по поставкам.
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31.05.2024 17:46
+18
Это не беда. Надо вместо ATACMS использовать ракеты Гром-2 (Сапсан), которых по порохоботским планам должно было быть выпущено 200 шт. к концу 2021 г. Но начиная с 2019-го зелень их модернизировала, и теперь они стартуют из-под асфальта. Правда, места, где их закатали в асфальт- такая страшная военная тайна, что её только Дерьмак с Янелохом знают (+ФСБ впридачу).
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31.05.2024 17:47
+9
Толк в том, что ДО ВОЙНЫ их должно было быть выпущено больше 200 шт.
На 2 мааацквабада бы хватило ещё 24.02.2022.
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31.05.2024 18:05
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Там вроді Трампу сплели лапті. От жалко пацана...
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31.05.2024 17:45 Ответить
Пацан к успеху шел.
Хуцпой и дерзостью прокладывая путь
Но не свезло, не фартануло
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31.05.2024 17:46 Ответить
та ніфіга йому не буде. подасть апеляцію і затягнуть її на роки.
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31.05.2024 17:52 Ответить
Ну мудрому американському наріду все одно зайде як чувак з виборчого фонду оплачував шлюх. Якщо його після цього оберуть то я х/з...
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31.05.2024 17:57 Ответить
так отож. буде видно. можуть і обрати.
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31.05.2024 18:01 Ответить
болта лисого, апеляційний суд 99% не наважиться піти проти суду присяжних і швидко підтвердить вирок.

Але основний суд в серпні - за втручання у вибори в Джорджії. Якщо там осудять - не бути йому прєзіком, він буде забанений від можливісті зайти у Білий дім.
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31.05.2024 18:15 Ответить
то буде керувати з камери. ) упороті реднеки проголосують за Рудого.
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31.05.2024 18:32 Ответить
Трамп весь в боргах на ярди долларів, якщо не виберуть, то його просто кредитори грохнуть.
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31.05.2024 18:42 Ответить
та все може бути. )
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31.05.2024 18:49 Ответить
До исконного города Хайшеньвэй (Владивосток) все равно не достанем, пусть обьявляют Народную Республику
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31.05.2024 17:45 Ответить
То есть и иранская и северокорейская дрянь по Украине без ограничений для орды. А американское оружие для защиты от агрессора с ограничениями. Ну надо же хоть как-то поднаср..ать. Как тут без этого. Все равно ведь потом придётся снимать ограничения. Особенно, когда Китай официально впишется за орду по поставкам.
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31.05.2024 17:46 Ответить
Це знову якісь "неназвані істочніки". Швидше за все правда але може й ні.
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31.05.2024 17:48 Ответить
Може краще зброю купувати в Китаї чи Ірані за гроші конфісковані в РФ, от тоді буде весело.
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31.05.2024 18:42 Ответить
не продадуть
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31.05.2024 23:30 Ответить
як завжди, раз-раз і щось не так у них... але нічого... головне, що перший крок зроблено цими глобальними гравцями - ескалаційними сцикунцями... правду, правду про них писав Черчилль...
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31.05.2024 17:46 Ответить
Это не беда. Надо вместо ATACMS использовать ракеты Гром-2 (Сапсан), которых по порохоботским планам должно было быть выпущено 200 шт. к концу 2021 г. Но начиная с 2019-го зелень их модернизировала, и теперь они стартуют из-под асфальта. Правда, места, где их закатали в асфальт- такая страшная военная тайна, что её только Дерьмак с Янелохом знают (+ФСБ впридачу).
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31.05.2024 17:47 Ответить
Толк в том, что ДО ВОЙНЫ их должно было быть выпущено больше 200 шт.
На 2 мааацквабада бы хватило ещё 24.02.2022.
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31.05.2024 18:05 Ответить
Завоняло парашными портянками Портнова и ху#ловским дерьмом Дерьмака.
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31.05.2024 22:25 Ответить
Сосни зелёного тунца у своего вонючего Ху#ла.
В период 2019-2021 гг. на эту разработку не было выделено ни одной грн.
Спроси у ху#ловских агентов Тарана-Дерьмака-Янелоха, почему так.

В 2018 году комплекс был представлен на выставке «Оружие и безопасность». Также в этом году было завершено испытание 4 типов головок самонаведения для ракет. В 2019 году был испытан обновленный комплекс под названиями ОТРК RAAD-2 или «Гром-2» с дальностью до 500 км. Известно по меньшей мере два опытных образца ... В 2021 году сообщалось о намерении министерства обороны подписать контракт на закупку комплексов. Но разработка все еще продолжалась, а финансирования не хватало, так что считается, что комплекс готов на 75-80%. Трудно сказать, в каком состоянии дела находятся сейчас.
https://itc.ua/articles/neptun-grom-2-tajfun-4-y-drugye-moshhnye-dalnobojnye-ukraynskoj-rakety-narabotky-y-perspektyvy/
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31.05.2024 22:46 Ответить
Кому тут пояснювати, лише тролі на зарплаті)
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01.06.2024 09:20 Ответить
Знову партнери нагадали нам за асфальт ім. Зеленського...
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31.05.2024 17:48 Ответить
Вчора з під Бахмуту писали що наші хаймарщики сидять в акуї від тої кількості ракет яких понавозили. За всю війну стільки не бачили...
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31.05.2024 17:51 Ответить
Дай Бог, якщо це правда
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31.05.2024 18:22 Ответить
Це писав хлопець а твіттері "Офіцер". Він там. Поки що в брехні не помічений...
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31.05.2024 18:34 Ответить
кажу по кацапькі як в кіно - это все несерьезно!
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31.05.2024 17:53 Ответить
Кацапское ИПСО! Фейк!
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31.05.2024 17:59 Ответить
Дозволяють трохи постригти шкуру ведмедя, а самого ведмедя ні в якому разі не вбивати.
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31.05.2024 18:02 Ответить
бо вєдмєдя щє й доять
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31.05.2024 18:16 Ответить
Бо якщо застосують ATACAMS то відразу буде ескалацію😅
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31.05.2024 18:04 Ответить
Нужно было быстренько вжарить Атакамсами по рашистам пока дедушка Байден не уточнил что ими низзя. А может специально сказали что Атакамсами нельзя бить чтобы рашисты раслабились и не убрали свою технику подальше.
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31.05.2024 18:05 Ответить
Маразм, будуть нові фронти будемо знову чекати?
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31.05.2024 18:17 Ответить
Але ж британці на свої Storm Shadow ніяких обмежень не накладали...
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31.05.2024 18:23 Ответить
Сьогоднішня новина, трохи раніше:
Україна не отримала повного підтвердження від представників уряду Великої Британії, що ЗСУ мають можливість використовувати далекобійну зброю, зокрема ракети Storm Shadow, проти цілей на території Росії. Джерело:
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31.05.2024 18:31 Ответить
Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Джерело:
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31.05.2024 22:56 Ответить
І що?
У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS Джерело:
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31.05.2024 23:01 Ответить
А те, що в мен склалось враження що наш Боневтік Прострочений не хоче бити по кацапській території.
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31.05.2024 23:15 Ответить
Блин, это какая-то экспериментальная война.😎
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31.05.2024 18:31 Ответить
Чув колись давно в інтернеті таке, і воно мені чомусь запямяталось назавжди, як один древній знатний полководець сказав, що війну чужою зброєю не виграєш. Толковий мужик був, не те що сьогоднішні обезбашені безумці, які розказують байки людям.
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31.05.2024 18:41 Ответить
Думаю уже дурному уже зрозуміло, що кукловоди хочуть, щоб українці і росіяни перебили один одного. Чи може я не правий?
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31.05.2024 18:42 Ответить
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31.05.2024 21:03 Ответить
То був чудовий план. Але японці піднасрали з Перл-Харбором.
Довелося вступати у війну.
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31.05.2024 21:05 Ответить
Повний Сюр,світ прихворнув і дуже сильно. Бити можна не можна ось цим але не ось цим.
т
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31.05.2024 18:47 Ответить
По суті під сотню химер і безліміт по БК виніс би усю кацапську логістику в пух і прах, тільки не має на це політичної волі в США, згадайте, що кілька батарей зробили на початку повномасштабного вторгнення.
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31.05.2024 18:53 Ответить
А можливо в них є політична воля на те ,щоб одні інших перебили і зникли одні і другі?
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31.05.2024 19:15 Ответить
схоже вони стидаються сказати про це вголос, але діла їх свідчать іменно про це
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31.05.2024 19:17 Ответить
"анонімною мастурбацією у світових ЗМІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ВИДАННЯ, ЯКІ КУПЛЕНІ КУЙЛОМ...
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31.05.2024 19:20 Ответить
Очередная вишенька на тортике оказалась жолудем!
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31.05.2024 19:21 Ответить
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31.05.2024 20:31 Ответить
Всіма видами зброї можна гатити по території кацапії,всіма.
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31.05.2024 21:15 Ответить
 
 