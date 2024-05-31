GMLRS, HIMARS, але не ATACMS: The Wall Street Journal дізналося, якою зброєю Україні дозволили бити по РФ
Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії, однак дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.
Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, автори якого посилаються на неназваних офіційних осіб США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Видання зазначило, що для того, аби захищатися від російського наступу в Харківській області, Сили оборони зможуть використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи.
Водночас зміни в політиці США не стосуватимуться використання по території Росії ракет "земля — земля" великої дальності ATACMS.
"Наша політика щодо заборони використання ATACMS [для ударів по РФ] або [інших] дальніх ударів усередині Росії не змінилася", — заявив анонімний американський посадовець.
Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.
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Хуцпой и дерзостью прокладывая путь
Но не свезло, не фартануло
Але основний суд в серпні - за втручання у вибори в Джорджії. Якщо там осудять - не бути йому прєзіком, він буде забанений від можливісті зайти у Білий дім.
На 2 мааацквабада бы хватило ещё 24.02.2022.
В период 2019-2021 гг. на эту разработку не было выделено ни одной грн.
Спроси у ху#ловских агентов Тарана-Дерьмака-Янелоха, почему так.
В 2018 году комплекс был представлен на выставке «Оружие и безопасность». Также в этом году было завершено испытание 4 типов головок самонаведения для ракет. В 2019 году был испытан обновленный комплекс под названиями ОТРК RAAD-2 или «Гром-2» с дальностью до 500 км. Известно по меньшей мере два опытных образца ... В 2021 году сообщалось о намерении министерства обороны подписать контракт на закупку комплексов. Но разработка все еще продолжалась, а финансирования не хватало, так что считается, что комплекс готов на 75-80%. Трудно сказать, в каком состоянии дела находятся сейчас.
https://itc.ua/articles/neptun-grom-2-tajfun-4-y-drugye-moshhnye-dalnobojnye-ukraynskoj-rakety-narabotky-y-perspektyvy/
Україна не отримала повного підтвердження від представників уряду Великої Британії, що ЗСУ мають можливість використовувати далекобійну зброю, зокрема ракети Storm Shadow, проти цілей на території Росії. Джерело:
У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS Джерело:
Довелося вступати у війну.
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