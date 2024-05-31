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GMLRS, HIMARS, але не ATACMS: The Wall Street Journal дізналося, якою зброєю Україні дозволили бити по РФ

ATACMS

Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії, однак дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, автори якого посилаються на неназваних офіційних осіб США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Видання зазначило, що для того, аби захищатися від російського наступу в Харківській області, Сили оборони зможуть використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи.

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Водночас зміни в політиці США не стосуватимуться використання по території Росії ракет "земля — земля" великої дальності ATACMS.

"Наша політика щодо заборони використання ATACMS [для ударів по РФ] або [інших] дальніх ударів усередині Росії не змінилася", — заявив анонімний американський посадовець.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Автор: 

зброя (7461) США (22799) HIMARS (307) ATACMS (140)


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Топ коментарі
+18
То есть и иранская и северокорейская дрянь по Украине без ограничений для орды. А американское оружие для защиты от агрессора с ограничениями. Ну надо же хоть как-то поднаср..ать. Как тут без этого. Все равно ведь потом придётся снимать ограничения. Особенно, когда Китай официально впишется за орду по поставкам.
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31.05.2024 17:46
+18
Это не беда. Надо вместо ATACMS использовать ракеты Гром-2 (Сапсан), которых по порохоботским планам должно было быть выпущено 200 шт. к концу 2021 г. Но начиная с 2019-го зелень их модернизировала, и теперь они стартуют из-под асфальта. Правда, места, где их закатали в асфальт- такая страшная военная тайна, что её только Дерьмак с Янелохом знают (+ФСБ впридачу).
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31.05.2024 17:47
+9
Толк в том, что ДО ВОЙНЫ их должно было быть выпущено больше 200 шт.
На 2 мааацквабада бы хватило ещё 24.02.2022.
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31.05.2024 18:05
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Там вроді Трампу сплели лапті. От жалко пацана...
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31.05.2024 17:45 Відповісти
Пацан к успеху шел.
Хуцпой и дерзостью прокладывая путь
Но не свезло, не фартануло
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31.05.2024 17:46 Відповісти
та ніфіга йому не буде. подасть апеляцію і затягнуть її на роки.
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31.05.2024 17:52 Відповісти
Ну мудрому американському наріду все одно зайде як чувак з виборчого фонду оплачував шлюх. Якщо його після цього оберуть то я х/з...
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31.05.2024 17:57 Відповісти
так отож. буде видно. можуть і обрати.
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31.05.2024 18:01 Відповісти
болта лисого, апеляційний суд 99% не наважиться піти проти суду присяжних і швидко підтвердить вирок.

Але основний суд в серпні - за втручання у вибори в Джорджії. Якщо там осудять - не бути йому прєзіком, він буде забанений від можливісті зайти у Білий дім.
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31.05.2024 18:15 Відповісти
то буде керувати з камери. ) упороті реднеки проголосують за Рудого.
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31.05.2024 18:32 Відповісти
Трамп весь в боргах на ярди долларів, якщо не виберуть, то його просто кредитори грохнуть.
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31.05.2024 18:42 Відповісти
та все може бути. )
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31.05.2024 18:49 Відповісти
До исконного города Хайшеньвэй (Владивосток) все равно не достанем, пусть обьявляют Народную Республику
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31.05.2024 17:45 Відповісти
То есть и иранская и северокорейская дрянь по Украине без ограничений для орды. А американское оружие для защиты от агрессора с ограничениями. Ну надо же хоть как-то поднаср..ать. Как тут без этого. Все равно ведь потом придётся снимать ограничения. Особенно, когда Китай официально впишется за орду по поставкам.
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31.05.2024 17:46 Відповісти
Це знову якісь "неназвані істочніки". Швидше за все правда але може й ні.
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31.05.2024 17:48 Відповісти
Може краще зброю купувати в Китаї чи Ірані за гроші конфісковані в РФ, от тоді буде весело.
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31.05.2024 18:42 Відповісти
не продадуть
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31.05.2024 23:30 Відповісти
як завжди, раз-раз і щось не так у них... але нічого... головне, що перший крок зроблено цими глобальними гравцями - ескалаційними сцикунцями... правду, правду про них писав Черчилль...
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31.05.2024 17:46 Відповісти
Это не беда. Надо вместо ATACMS использовать ракеты Гром-2 (Сапсан), которых по порохоботским планам должно было быть выпущено 200 шт. к концу 2021 г. Но начиная с 2019-го зелень их модернизировала, и теперь они стартуют из-под асфальта. Правда, места, где их закатали в асфальт- такая страшная военная тайна, что её только Дерьмак с Янелохом знают (+ФСБ впридачу).
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31.05.2024 17:47 Відповісти
Толк в том, что ДО ВОЙНЫ их должно было быть выпущено больше 200 шт.
На 2 мааацквабада бы хватило ещё 24.02.2022.
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31.05.2024 18:05 Відповісти
Завоняло парашными портянками Портнова и ху#ловским дерьмом Дерьмака.
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31.05.2024 22:25 Відповісти
Сосни зелёного тунца у своего вонючего Ху#ла.
В период 2019-2021 гг. на эту разработку не было выделено ни одной грн.
Спроси у ху#ловских агентов Тарана-Дерьмака-Янелоха, почему так.

В 2018 году комплекс был представлен на выставке «Оружие и безопасность». Также в этом году было завершено испытание 4 типов головок самонаведения для ракет. В 2019 году был испытан обновленный комплекс под названиями ОТРК RAAD-2 или «Гром-2» с дальностью до 500 км. Известно по меньшей мере два опытных образца ... В 2021 году сообщалось о намерении министерства обороны подписать контракт на закупку комплексов. Но разработка все еще продолжалась, а финансирования не хватало, так что считается, что комплекс готов на 75-80%. Трудно сказать, в каком состоянии дела находятся сейчас.
https://itc.ua/articles/neptun-grom-2-tajfun-4-y-drugye-moshhnye-dalnobojnye-ukraynskoj-rakety-narabotky-y-perspektyvy/
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31.05.2024 22:46 Відповісти
Кому тут пояснювати, лише тролі на зарплаті)
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01.06.2024 09:20 Відповісти
Знову партнери нагадали нам за асфальт ім. Зеленського...
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31.05.2024 17:48 Відповісти
Вчора з під Бахмуту писали що наші хаймарщики сидять в акуї від тої кількості ракет яких понавозили. За всю війну стільки не бачили...
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31.05.2024 17:51 Відповісти
Дай Бог, якщо це правда
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31.05.2024 18:22 Відповісти
Це писав хлопець а твіттері "Офіцер". Він там. Поки що в брехні не помічений...
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31.05.2024 18:34 Відповісти
кажу по кацапькі як в кіно - это все несерьезно!
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31.05.2024 17:53 Відповісти
Кацапское ИПСО! Фейк!
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31.05.2024 17:59 Відповісти
Дозволяють трохи постригти шкуру ведмедя, а самого ведмедя ні в якому разі не вбивати.
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31.05.2024 18:02 Відповісти
бо вєдмєдя щє й доять
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31.05.2024 18:16 Відповісти
Бо якщо застосують ATACAMS то відразу буде ескалацію😅
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31.05.2024 18:04 Відповісти
Нужно было быстренько вжарить Атакамсами по рашистам пока дедушка Байден не уточнил что ими низзя. А может специально сказали что Атакамсами нельзя бить чтобы рашисты раслабились и не убрали свою технику подальше.
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31.05.2024 18:05 Відповісти
Маразм, будуть нові фронти будемо знову чекати?
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31.05.2024 18:17 Відповісти
Але ж британці на свої Storm Shadow ніяких обмежень не накладали...
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31.05.2024 18:23 Відповісти
Сьогоднішня новина, трохи раніше:
Україна не отримала повного підтвердження від представників уряду Великої Британії, що ЗСУ мають можливість використовувати далекобійну зброю, зокрема ракети Storm Shadow, проти цілей на території Росії. Джерело:
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31.05.2024 18:31 Відповісти
Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Джерело:
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31.05.2024 22:56 Відповісти
І що?
У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS Джерело:
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31.05.2024 23:01 Відповісти
А те, що в мен склалось враження що наш Боневтік Прострочений не хоче бити по кацапській території.
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31.05.2024 23:15 Відповісти
Блин, это какая-то экспериментальная война.😎
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31.05.2024 18:31 Відповісти
Чув колись давно в інтернеті таке, і воно мені чомусь запямяталось назавжди, як один древній знатний полководець сказав, що війну чужою зброєю не виграєш. Толковий мужик був, не те що сьогоднішні обезбашені безумці, які розказують байки людям.
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31.05.2024 18:41 Відповісти
Думаю уже дурному уже зрозуміло, що кукловоди хочуть, щоб українці і росіяни перебили один одного. Чи може я не правий?
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31.05.2024 18:42 Відповісти
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31.05.2024 21:03 Відповісти
То був чудовий план. Але японці піднасрали з Перл-Харбором.
Довелося вступати у війну.
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31.05.2024 21:05 Відповісти
Повний Сюр,світ прихворнув і дуже сильно. Бити можна не можна ось цим але не ось цим.
т
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31.05.2024 18:47 Відповісти
По суті під сотню химер і безліміт по БК виніс би усю кацапську логістику в пух і прах, тільки не має на це політичної волі в США, згадайте, що кілька батарей зробили на початку повномасштабного вторгнення.
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31.05.2024 18:53 Відповісти
А можливо в них є політична воля на те ,щоб одні інших перебили і зникли одні і другі?
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31.05.2024 19:15 Відповісти
схоже вони стидаються сказати про це вголос, але діла їх свідчать іменно про це
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31.05.2024 19:17 Відповісти
"анонімною мастурбацією у світових ЗМІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ВИДАННЯ, ЯКІ КУПЛЕНІ КУЙЛОМ...
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31.05.2024 19:20 Відповісти
Очередная вишенька на тортике оказалась жолудем!
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31.05.2024 19:21 Відповісти
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31.05.2024 20:31 Відповісти
Всіма видами зброї можна гатити по території кацапії,всіма.
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31.05.2024 21:15 Відповісти
 
 