УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3766 відвідувачів онлайн
Новини
8 433 97

У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS

ATACMS

Дозвіл США Україні наносити удари американською зброєю по військових цілях у Росії не поширюються на далекобійні ракети ATACMS.

Про це розповів директор із питань Європи Раді національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Представник Білого дому підтвердив, що дозвіл США вже є чинним і діє та покликаний дати можливість українцям протидіяти вогню з російського боку за допомогою американської зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не обмежують удари по території РФ лише Харківським напрямком, - Карпентер

"Це не стосується ATACMS для ударів великої дальності, бо це зроблено для того, щоб дати Україні змогу захистити себе, і саме це спонукало президента (Байдена. – Ред.) протягом усієї цієї війни – давати Україні можливість захищати себе", – зауважив він.

Карпентер нагадав, що США з плином повномасштабного російського вторгнення намагались надавати Україні пріоритетні засоби – від протитанкових ракет Javelin до систем протиповітряної оборони.

Раніше видання The Wall Street Journal дізналося, якою зброєю США дозволили Україні бити по РФ: GMLRS, HIMARS, але не ATACMS.

Автор: 

зброя (7461) США (22799) Карпентер Майкл (86) ATACMS (140)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
Не треба впадати у відчай! АТАКАМСами по кацапам бити неможна, зато нам ніхто не забороняє бити по кацапам асфальтом, бо асфальту в нас до...я, дякувати найвеличнішому лідОру !!!
показати весь коментар
31.05.2024 22:03
+17
Вони вже за*бали. Бити можете але тільки луком і стрілами хахаха а ми тут посміємось з убогих хохлів...навіть зелебобіку за бездіяльність вже особливо нічого не скажеш коли такі лицеміри називаючись "партнерами" відверто насміхаються над Україною...п*дараси
показати весь коментар
31.05.2024 22:05
+16
Вони з рускими в України забрали ядерну зброю.... а тепер розказують що робити... А українці для них це пушечне мясо?
показати весь коментар
31.05.2024 22:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А поставляти їх будете, чи 10 штук на місяць?
показати весь коментар
31.05.2024 21:57 Відповісти
10 штук на місяць? Так це забагато по їх міркам
показати весь коментар
31.05.2024 22:54 Відповісти
показати весь коментар
31.05.2024 21:58 Відповісти
"Хотят ли русские вина?", -
Спросил у Бога Сатана.
А Бог сказал: "Иди к чертям!
Ты приезжай в Россию сам
И посмотри на тех ребят,
Что в стельку пьяные лежат.
И ты увидишь, Сатана -
Хотят ли русские вина".

Все пьют: и доктор, и рыбак.
Ученый хлещет, как дурак,
Профессор пьет и пьет доцент,
Солдат, учитель и студент.
Спросите вы в любой пивной,
В любой столовой заводской,
И вам ответит вся страна -
Хотят ли русские вина.
показати весь коментар
31.05.2024 22:07 Відповісти
Доречі, Євтушенко написав. Для мене відкриття. чув від батьків ще в 70-х.
показати весь коментар
31.05.2024 22:49 Відповісти
1) В море виведено 2 підводних ракетоносії з сумарним залпом 8 ракет типу «Калібр»

2) Знову виявлено передачу сигналів бойового управління стратегічної авіації на БОЙОВИХ частотах.

3) Скоріше за все вночі очікуємо масований ракетний удар по території нашої держави. (c)
показати весь коментар
31.05.2024 22:00 Відповісти
перси і чучхісти теж суворо забурунєли бити їх рокетами по території України. Як нє
показати весь коментар
31.05.2024 22:01 Відповісти
так укри такі і є)

У вас є своє ВПК? - ні ви продали за буси

У вас є свої бомбардувальники? - ні розпилили

У вас є економіка яка може утримувати такі дорогі цяці? - ні ви вибрали клоунів

Індійці хоча б природу любили, а шо вміє укр в побудові державності? - нічого
показати весь коментар
31.05.2024 22:16 Відповісти
Економіка у нас корумповано-олігархічна і прізвище очільника держави, на жаль, мало що змінює. Невже це комусь незрозуміло до цього часу? Не треба зводити народ на манівці. Нввіть Ющенко це не змінив, не кажучи вже про інших. Ніхто з наших президентів не виправдав довіру народу, включно з нинішним і попереднім.
показати весь коментар
31.05.2024 22:41 Відповісти
Розберись спочатку як влаштована і функціонує держава ,щоб неказав -залужний чи там прізідєнт -мобілізуй депутатів,чи посади кого то там
показати весь коментар
01.06.2024 00:32 Відповісти
тупий коммент від тупого укра. Співчуваю вам. Важко відчувати себе тупим дебілом? але коли вас буде накривати, то згадайте що впк і бомбардувальники у нас забрали ті ж сша шантежем.
Нам не продавали нічого і ніколи ні за які гроші, щоб не сердити друга владіміра.
Економіка лічених країн втримала б таку війну самотужки. Ну а про досягнення українців (та же аграрка, спорт і т.п.), весть світ знає. Крім меншовартісного михала іляша.
показати весь коментар
31.05.2024 23:11 Відповісти
Чем шантажировали США кучьму и его банду?
показати весь коментар
31.05.2024 23:44 Відповісти
вас гугл забанив? почитайте каяття клінтона, чим
показати весь коментар
31.05.2024 23:56 Відповісти
Нет там никаких шантажных историй у Клинтона. Вас ведь тоже не забанил? Так почитайте.
показати весь коментар
01.06.2024 00:35 Відповісти
закончите школу, а потом попытайтесь прочесть еще раз. Может поможет
показати весь коментар
01.06.2024 00:46 Відповісти
Не його - і шантажував би алкаш ( шантажували би населення - газом по 300 долярів і пальним для АЕС якого би не було ), свічку не тримав але мож так і було - або було би .
показати весь коментар
01.06.2024 03:57 Відповісти
Ну досягнення в спорті то таке собі - проблема ******** цивілізації ( одна з них ) у те шо спорт перетворили на цирк -шапіто , якийсь гольфіст став лярдером - а вчений шо розробив шо принесло той самий лярд іншим і одного ляма не отримав .
показати весь коментар
01.06.2024 04:03 Відповісти
в багатьох країнах ситуація аналогічна, або ще гірша. Візьміть ту ж венгрію. Але вам подобається демонструвати всім що ви пришелепкуватий меншовартісний вкраїнчик? Співчуваю вашому комплесу. Але це лікується.
показати весь коментар
01.06.2024 15:20 Відповісти
Яка ситуація ви взагалі про шо - прочитайте мій комент ше раз уважно ( і подивіться шо я вподобайку вліпив вам ), а вже потім напишіть ше раз - але вже на холодну голову ( я також бувало помилявся як ви - такшо такшо).
показати весь коментар
01.06.2024 15:40 Відповісти
Можно тільки пукнути в напрямку **********
показати весь коментар
31.05.2024 22:03 Відповісти
а в підсумку ще й попросити вибачення
показати весь коментар
31.05.2024 22:05 Відповісти
Це буде розцінено, як провокація і буде заблокована підтримка зброєю.
показати весь коментар
31.05.2024 22:21 Відповісти
Зеля навіть цього не робить.
показати весь коментар
31.05.2024 23:19 Відповісти
Не тіки. Можна купить у зеленского лопату асфальту і так гарненько кинути у бік Росії. Кажуть дкже сут'єво і дієво.
показати весь коментар
01.06.2024 00:44 Відповісти
Не треба впадати у відчай! АТАКАМСами по кацапам бити неможна, зато нам ніхто не забороняє бити по кацапам асфальтом, бо асфальту в нас до...я, дякувати найвеличнішому лідОру !!!
показати весь коментар
31.05.2024 22:03 Відповісти
Коли ложили асфальт, такі гандони як ти, тішилися шо поробили дороги
показати весь коментар
31.05.2024 22:54 Відповісти
коли крали мільярдами на асфальті, я таких зелених ху@сосів як ти намагався переконати, що невдовзі по цих дорогах возитимуть труни через те, що країні не буде чим відбиватися від оманських партнерів того ZEвиродка, якого наобирали такі ху@соси як ти ...
показати весь коментар
31.05.2024 23:09 Відповісти
я попав прямо в точку, гнійник відкрився
показати весь коментар
31.05.2024 23:34 Відповісти
гнійник це те що в тебе між вухами
показати весь коментар
31.05.2024 23:40 Відповісти
Вочевидь, що саме ти тут від засланого єрмачка.
Намагаєшся перевести увагу від дій зелених зрадників, які замість ракет будували асфальт для колон рашистської бронетехніки, на того, хто про це нагадав.
Примітивний прийом. Утім чого ще чекати від троля тупої зе-шобли.
показати весь коментар
01.06.2024 00:01 Відповісти
А є приклад як він, чи хто іншій, пишався? Можна відос чи хоч скрін.
показати весь коментар
01.06.2024 00:46 Відповісти
Кроме асфальта никто не запрещает бить Нептуном, например. Или с200. Но виноват во всем, как всегда злой чужой дядька,
показати весь коментар
31.05.2024 23:45 Відповісти
По-вашому, в України "сотні" Нептунів, і ними не били лише тому, що не було кому нагадати про них до вашого посту?
От як взагалі можна на пост, де вказано, що зе-влада замість ракет робила асфальт, відповідати "то чого не бити Нептуном"??? А ті Нептуни з 2019 року хтось виробляв?
показати весь коментар
01.06.2024 00:10 Відповісти
Вчера у.бали Нептуном по Крыму. А с200 тоже кончились уже? Ну тогда да, тогда точно чужой злой дядька виноват.
показати весь коментар
01.06.2024 00:34 Відповісти
С200 - це старі совкові ракети ППО. Їм модернізують авіоніку і використовують їх для збиття, наприклад, А50. І це значно ефективніше, ніж пуляти ними по якомусь бліндажу чи заправці. Бо А50 теж совкові та поштучні. Але я не знаю, скільки тих С200 залишилося: 200? 100? 50? 20? Вони закінчаться на бліндажах, а далі ЩО???
А Нептунів ще менше! 4 місяці ними нікуди не стріляли, за цей період зробили 9 штук. Тобто темп виробництва - 2 на місяць. Хіба це може хоча би загальмувати наступ рашистів?
І взагалі. Я не певний, що об,єкт "Кавказ" атакували дійсно Нептунами. Особливо після того руйнування, яке рашисти нанесли виробництвам кб Промінь за наведенням подружки портнова басалаєвої, яку зеленський призначив головою держаудиту.
показати весь коментар
01.06.2024 23:29 Відповісти
Вони з рускими в України забрали ядерну зброю.... а тепер розказують що робити... А українці для них це пушечне мясо?
показати весь коментар
31.05.2024 22:04 Відповісти
Самовольно вони нічого самі не забрали - нахріна оту чуш пороть. Це виборці українців - до речі ще та цікава нація, самі відддали їм все - там підпис стоїть кучми на тому аркушу паперу. Американці пропонували - і військові технології, і програму до вступу у NATO і багато іншіх, сутєвих ніщаков. Але кучма від всьго відовився. Десь воїн Костенко на ютюбі розповідає.
показати весь коментар
01.06.2024 00:51 Відповісти
Забрали я памятаю як Україні погрожували санкціями як для Пню Кореї. Це робилося щоб обеззброїти Україну і зробити з неї свого васала. От і до депер ріжуть, доять і ділять. Що тут не ясно? Ви поганий геополітик?
показати весь коментар
01.06.2024 00:55 Відповісти
Ну якшо ви пам'ятаєте про санкції - дайте ссиль. Амери пропонували багато чого - просто кучма відмовився - причому тут геополітика. Ні вас ні мене там ніколи не було і не буде.
показати весь коментар
01.06.2024 00:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2uuasCd6Xvw Як США Україні військову допомогу надала (youtube.com)


https://www.youtube.com/watch?v=a-aPO2ll5Lg&t=263s О судьбе Ту 160 в Украине - последний командир 184 го ГвТБАП Сергей Осипов (youtube.com)
показати весь коментар
01.06.2024 01:06 Відповісти
Ні. Це ви - хріновий пропагандон. І схоже - кремлівського розливу.
По-перше, у Кравчука був план: умовити підписантів меморандуму (США, Британію, Францію та рф) взяти на себе контроль за розміщеними в Україні боєголовками. рф би звісно пручалася, бо прагнула все забрати собі, але вчотирьох на неї можна було натиснути. Тільки Кравчук програв позачергові вибори, а кучма хотів з усім покінчити як найшвидше.
По-друге, більше половини порізаних Україною літаків та ракет ніхто різати не вимагав. Навіть параша. Це знову ж таки кучма вирішив побігти попереду паровозу.
Тож не хрін на Захід діжку котити, а то скоро почнете писати, що це США в 2014 захопила Крим та половину Донбасу.
показати весь коментар
01.06.2024 23:43 Відповісти
Що ви мені розказуєте? Я вам не пересічний ідіот з промитими мозгами чи то від кремля чи то від капіталістів. Кравчук колись сам говорив, що їх американці усно попередили у разі відмови здачі ЯЗ на Україну будуть накладувати санкції.
показати весь коментар
02.06.2024 01:38 Відповісти
Ой-ой-ой... "Кляті капіталісти" вам ледь-ледь "мізки не промили".
Але ви від них "мужньо відбилися" і залишилися твердим прихильником ... кого? Чи не комуністів часом?
Звісно ж, підступні московити-рашисти переконали амерів, що в "одних руках" совкова ядерна зброя буде безпечніша для США, ніж в кількох. І звісно американці тиснули на Україну, щоби та ядерні запаси віддала.
Але це не значить, що Україна мала смоктати, як слухняне теля, або "виходити заміж" за першого покидька, що засватався.
Мистецтво політики у тому й полягає, щоби витискати максимум можливого з наявних обставин. Утримати зброю в себе Україні було дуже важко, але варіант, який описав я, був цілком реальним. Тож треба було кучмі не жувати шмарклі і не прагнути всістися однією дупою на 2 стільця, а докладати певних дипломатичних зусиль.
Але це певно не про кучму. Та й зятьок пінчучок там мабуть зіграв не останню негативну роль. У мене й зараз великі сумніви щодо його "патріотичності". Один лише приклад з Громом/Сапсаном чого вартий. У той час, як КБ Промінь створило для ЗСУ цілу низку ракетної зброї (Стугна, Вільха, Нептун, Дніпро), кб південне та південмаш ("гіганти совкового ракетобудування") за 11 років зробили лише пшик. І не видно, щоби той Грім хоч колись полетів на рашистів.
Звідси й підозри, що "фантастична" продуктивність кучмовських підприємств, яка з точки зору обороноздатності України наближається до 0, має ту саму природу, що й "продуктивність" Мотор-Січі, яка під богуслаєвим виготовила для ЗСУ аналогічний 0.
показати весь коментар
02.06.2024 11:37 Відповісти
Вони вже за*бали. Бити можете але тільки луком і стрілами хахаха а ми тут посміємось з убогих хохлів...навіть зелебобіку за бездіяльність вже особливо нічого не скажеш коли такі лицеміри називаючись "партнерами" відверто насміхаються над Україною...п*дараси
показати весь коментар
31.05.2024 22:05 Відповісти
п*дорасы *******? Ну так найди себе настоящих, скрепных друзей. Вон, прямо за поребриком, аж ссутся, хотят Украину в свои объятия.
показати весь коментар
31.05.2024 23:47 Відповісти
Так. Байденята справді задовбали своїми "крок вперед - 2 кроки назад".
Але це жодним чином ні на копійку не виправдовує злочинну бездіяльність зе-шобли з 2019 року.
Бо насправді це Байден Україні дійсно "нічого нє должєн", а зеленський зі своїми 5-6 ефективними агентами кремля завинив ще й як!!!
показати весь коментар
01.06.2024 00:16 Відповісти
Красавчик. А вас ту всього 12 штук - вірних синів підляка.
показати весь коментар
01.06.2024 00:53 Відповісти
гроші ******* тишу
у вас наприклад є пенсійні накопичення чи тількі прапор зіркасто-смугастий під VPN?
я хочу миру і щоб все було як раніше
показати весь коментар
01.06.2024 05:21 Відповісти
Цікаво, що пост про "прапор зіркасто-смугастий під VPN" написаний суб,єктом під "прапором зіркасто-смугастим під VPN". І жодного разу "не" кремлівським/зеленським ("какаяразніца?") тролем.
показати весь коментар
01.06.2024 23:48 Відповісти
Головне по простих людях тарифами бити не забороняють
показати весь коментар
31.05.2024 22:08 Відповісти
Ага, нагадує оте - "можна, але тільки на півшишечки...і не тільки не кінчай!!"
показати весь коментар
31.05.2024 22:10 Відповісти
ну, так це не стосується для ракет "ATACMS великої дальності", тобто, на 300км. А на 165км - можна бити!
Саме в цю хвилину я слухаю запис в'ю Майкла Карпентера кореспонденці Голосу Америки Юлії Ярмоленко, в передачі на 5-му телеканалі. Так і є: поки що на 300км бити не дозволяють. Але, схоже, це тимчасово. Згодом дозволять і на триста.
показати весь коментар
31.05.2024 22:10 Відповісти
Та Ви що,не розумієте,що ексвпердам-зелебобам ударів Хаймарсами "короткими" ракетами на 70-120 км мало? Тут же зрада,вони бачать зраду! (точно так, як бачили в 2019 перспективи з голобородьком(
показати весь коментар
31.05.2024 23:04 Відповісти
100500 такой подход подстегивает зебилов к налаживанию выпуска своих супер атакамсов.
показати весь коментар
31.05.2024 22:10 Відповісти
Не знаю що ще глобалiсти зi Штатiв повиннi зробити щоб усi врештi побачили на чийому боцi вони в реальностi...
показати весь коментар
31.05.2024 22:12 Відповісти
всім уже і так ясно
показати весь коментар
31.05.2024 23:14 Відповісти
Не схоже це на амерів - не тои вже світовии жандарм
показати весь коментар
31.05.2024 22:13 Відповісти
Так вони видно того і хочуть щоб одні одних перебили, якщо вони забрали в України ядерну зброю, літаки сказали порізати, то вже ясно що нічого доброго вони для нас не хотіли ніколи.
показати весь коментар
31.05.2024 22:17 Відповісти
Це тільки пуйло для нас щось добре хоче, а американці - ніколи.
показати весь коментар
31.05.2024 22:43 Відповісти
так Зеленський недавно сам сказав, що західні країни змовились с росією про війну
показати весь коментар
31.05.2024 23:34 Відповісти
Це стимуляція мати власне
показати весь коментар
31.05.2024 22:18 Відповісти
А не заїбешся ти їх стільки наробить щоб це небуло слону дробина?жодна країна європи незможе сама проти россії встояти а ти нашою руїною русню перемолоти зібрався
показати весь коментар
03.06.2024 16:48 Відповісти
Здаємось?????
показати весь коментар
03.06.2024 23:00 Відповісти
Ми світовий лідер у прагненні і досягнені щастя
Жандарм це не до нас
показати весь коментар
01.06.2024 05:35 Відповісти
Хто, ***, з вас танцюрист, і що, ***, тобі заважає?!
показати весь коментар
31.05.2024 22:15 Відповісти
Підори.
показати весь коментар
31.05.2024 22:15 Відповісти
Хто? Кодло зеленского, шо не виробляють власну, ******* сброю - бо там треба гроші вкладати. А так гроші можна красти, та посилати у голий степ українців вмирати. Різницю відчуваєшь.
показати весь коментар
01.06.2024 00:56 Відповісти
Дядя Байден!
не крутіть задом,
не крутіть задом,
вам говорять.
два кроки наліво,
два кроки направо,
крок вперед і два назад!
показати весь коментар
31.05.2024 22:16 Відповісти
Крок вперед, та три назад
показати весь коментар
31.05.2024 22:16 Відповісти
на відміну від Макрона ці вашингтонські куколди не вміють грати у "стратегічну невизначеність"
показати весь коментар
31.05.2024 22:20 Відповісти
Колесо зрадо-перемоги здійснило черговий оберт!
показати весь коментар
31.05.2024 22:28 Відповісти
скільки людей вже загинуло в цьому диявольському колесі?
показати весь коментар
31.05.2024 23:43 Відповісти
А вони нам дають оті ''атакамси''?
показати весь коментар
31.05.2024 22:32 Відповісти
Це для сміху чи що ? Який толок з ударів в прифронтову зону . ? Що там знищувати крім бліндажів , ну і крім арти ще .?
Нам конче треба палити глибокі тили кацапів , виносити їхню авіацію , яка скидає КАБи на Харків , але ж вона базується на авіабазах якраз в районі - 300 км від фронту .
показати весь коментар
31.05.2024 22:36 Відповісти
Це не для сміху. Це знущання
показати весь коментар
31.05.2024 23:15 Відповісти
А що вони нам щось дальнобійне окрім атакамсів дали? Може я щось пропустив? Може у нас вже Томагавки є,а я не в курсі? Ліцемери блін….
показати весь коментар
31.05.2024 22:39 Відповісти
Дали бомби які орки глушать РЕБом..
показати весь коментар
31.05.2024 22:43 Відповісти
а що ви хотіли байден щре той п...р згадайте обамку 300 одіял
показати весь коментар
31.05.2024 22:41 Відповісти
150 км - це просто міжгалактичні відстані...прям за урал долетить
показати весь коментар
31.05.2024 22:49 Відповісти
Обами рулять))
показати весь коментар
31.05.2024 22:53 Відповісти
Після виборів усе дозволять !
показати весь коментар
31.05.2024 23:14 Відповісти
Нашіх виборів !
показати весь коментар
31.05.2024 23:15 Відповісти
Какие тонкости , это можно писать , говорить , доказывать , но куярить нужно и надо .. ***** тоже орал , это все местные, все продается военторге , держи свежий завоз .
показати весь коментар
31.05.2024 23:19 Відповісти
голозаді кацапи проклянуть день коли їх пуйло казало покаже як Україну демілітаризувати
показати весь коментар
31.05.2024 23:30 Відповісти
Издевательство продолжается - ещё мало жертв среди украинцев , ещё не всё разрушено .
показати весь коментар
31.05.2024 23:39 Відповісти
- Коли я був маленький, я просив у Бога велосипед, він мені його не дав. А коли я виріс, я зрозумів, що це працює інакше - я вкрав велосипед, а в Бога попросив пробачення...
А якщо п*здіти пустомелею й перепитувати по триста раз (нерозуміючи непрямих відповідей), то у вас заберуть й те що вже дали!
показати весь коментар
31.05.2024 23:40 Відповісти
А ещё брехун с комплексом наполеона Юра Швец выдал - если самолёты взлетели для ударов , летям в сторону Украины , а ещё лучше кабы уже запустили , чтобы быть наверняка уверенными , то тогда по ним стрелять можно . А если они мирно пасутся на аэродромах - то низзя .
показати весь коментар
31.05.2024 23:45 Відповісти
Здесь жірноє пьятно - не граємо(
показати весь коментар
31.05.2024 23:48 Відповісти
У хахлов и малоросов как всегда зрада. Это ж так трудно понять, что до ***** доводят простую мысль - "лучше не будет, дальше будет только хуже, сворачивайся и иди нахер, за поребрик".
показати весь коментар
31.05.2024 23:50 Відповісти
За два роки війни можна було вже масово випускати вітчизняні далекобійні ракети. Натомість "зелені блазні" які не здатні налагодити виробництво зайняти лише жебрацтвом "дайте, дайте, не минайте". Ну от як можна поважати таку недолугу владу? Це ж кончені...
показати весь коментар
31.05.2024 23:54 Відповісти
Напишіть на них великими буквами білою фарбою not atacms.
показати весь коментар
01.06.2024 04:13 Відповісти
ну нормально, так ще можно протриматись років п'ять. Може шість. Але це не точно.
показати весь коментар
01.06.2024 05:44 Відповісти
бити
а якшо хтось **********, то фейк!
показати весь коментар
01.06.2024 09:34 Відповісти
 
 