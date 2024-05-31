У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS

Дозвіл США Україні наносити удари американською зброєю по військових цілях у Росії не поширюються на далекобійні ракети ATACMS.

Про це розповів директор із питань Європи Раді національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Представник Білого дому підтвердив, що дозвіл США вже є чинним і діє та покликаний дати можливість українцям протидіяти вогню з російського боку за допомогою американської зброї.

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"Це не стосується ATACMS для ударів великої дальності, бо це зроблено для того, щоб дати Україні змогу захистити себе, і саме це спонукало президента (Байдена. – Ред.) протягом усієї цієї війни – давати Україні можливість захищати себе", – зауважив він.

Карпентер нагадав, що США з плином повномасштабного російського вторгнення намагались надавати Україні пріоритетні засоби – від протитанкових ракет Javelin до систем протиповітряної оборони.

Раніше видання The Wall Street Journal дізналося, якою зброєю США дозволили Україні бити по РФ: GMLRS, HIMARS, але не ATACMS.