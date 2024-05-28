Путін пригрозив західними країнам "серйозними наслідками" в разі дозволу Україні бити по території РФ
Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що Москва уважно стежить за дискусією західних країн щодо дозволу ЗСУ застосовувати надану далекобійну зброю по території РФ.
Про це керманич РФ заявив під час свого візиту в Узбекистан, пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.
Російський диктатор Володимир Путін взявся погрожувати союзникам України, які надають їй далекобійну зброю. Диктатор пригрозив "серйозними наслідками" західним країнам, які дозволять Києву використовувати свою зброю для ударів по території Росії. Водночас очільник Кремля дав зрозуміти, його погрози насамперед адресовані європейським країнам.
"Представники країн НАТО, особливо в Європі, особливо в малих країнах, повинні розуміти, з чим вони граються. Вони повинні пам’ятати, що є державами з невеликою територією і щільним населенням. Цей фактор їм потрібно мати на увазі, перш ніж говорити про завдання ударів углиб Росії", - заявив диктатор РФ.
Також правитель Росії вкотре натякнув на ядерну зброю, якою володіє РФ.
"Якщо ці серйозні наслідки наставатимуть у Європі, то як поведуть себе США, маючи на увазі наш паритет у сфері стратегічних озброєнь?", - заявив він.
Удари західною зброєю по території РФ
Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.
Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.
Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.
Нещодавно головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що деякі країни ЄС, які постачали Україні своє озброєння, дозволили Києву бити їхньою зброєю по цілях на території Росії, проте не озвучив, які саме. Він також висловив сподівання, що число держав ЄС, які погодяться зняти обмеження на удари Україною по об'єктах в РФ західним озброєнням, збільшиться.
Будь ласка, зачекайте...
Нанеси удар по центру Лондона
Там дочка Пескова живет
По Парижу ударь - там детки и телки всех твоих друганов
Сталин - то поумнее был
Не подставлялся так тупо
Поэтому его сильно боялся Запад
Сталин шарахнуть бомбой мог хоть куда
Ведь там не было СВОИХ!!!!!
А наші наполєони щось вже й мовчать про "мільйон" дронів до кінця року..і жоден із влади не задонатив на ЗСУ...
Тільки балаболять ..
Тож є надія що НАТО так само "відійде" та "злякається" зараз...бо якщо станеться навпаки- то цей блок нічого не вартий...
Політика Байдена - "шаг вперед и два назад".
Причому, "шаг вперед" нерішучий, боягузливий, зате два шага назад рішучі, більше схожі на втечу, прикритою як ретирада/retraite
Політика щодо застосування американської зброї по території РФ залишається незмінною, - Держдепартамент США
"АДМІНІСТРАЦІЯ БАЙДЕНА ТИСНЕ НА СОЮЗНИКІВ, ЩОБ ВОНИ НЕ КОНФЛІКТУВАЛИ З ІРАНОМ ЩОДО ЯДЕРНОЇ ПРОГРАМИ - WSJ
США виступають проти спроб Великої Британії та Франції засудити Іран на раді держав-членів МАГАТЕ.
На думку дипломатів, адміністрація Байдена чинить тиск на європейських союзників, щоб вони відмовилися від планів докоряти Ірану через його ядерну програму.
США прагнуть не допустити ескалації напруженості у відносинах із Тегераном до президентських виборів у США в листопаді."
Політика Байдена - "шаг вперед и два назад".
Причому, "шаг вперед" нерішучий, боягузливий, зате два шага назад рішучі, більше схожі на втечу, прикритою як ретирада/retraite
Цвета радуги?
Ну, вы поняли, кто муйло по ориентации....
Тому -- так, "як пішки до Місяця"
https://dl-news.defence-line.org/?p=31489 Прутин в роли царя Петра? (Часть 1)
Все говорит о том, что прутин сейчас переживает фазу, когда он себя ощущает уже не Сталином или Гитлером, а непосредственно Петром 1. Оно конечно, ростом он не вышел, да и с шевелюрой у него сложилось ровно так, как у его секретного чемодана, но с другой стороны у него и сифилиса нет, как у Петра или другого Владимира, который вождь мирового пролетариата. Если внимательно присмотреться к тому, что он делает, то именно с царем Петром у него сейчас много аналогий, хоть есть и моменты прямо противоположные.
Например, царь Петр, на заре своего правления и вплоть до 1700 года, как верный вассал, писал раболепные письма своему сюзерену - крымскому хану и как положено - платил ему регулярную дань. Кстати, именно поэтому Сталин и прутин имеют патологическую ненависть к крымским татарам. В общем, царек московский лично писал хану письма, в стиле «всемилостивийше соблаговолить соизволите», но с 1700 года он перестал платить дань и писать такие письма, а чтобы скрыть свое холуйство, велел переписать историю начисто и даже произвести ребрендинг царства, что и было сделано в соответствии с его указам от 1721 года, коим учреждалась новая, свежевыправленная история, а «царство московское» предавалось анафеме, поскольку отныне Петр назывался «анпиратором» и соответственно страна стала уже не царством, а империей и не московской, а российской. Правда, титул «император» пациент не может назначить себе собственноручно и для этого существует определенная процедура, но Петр плюнул на условности и повелел золотой рыбке: «Не хочу быть царем московским, а хочу быть императором расейским». Кстати, слово расея было специально придумано, чтобы перекрыть слово «московия».
В общем, Петр избавился от сюзерена и самозванно стяжал себе титул «сам себе режиссер». Прутин же напротив - записался в холуи к Си, со всеми вытекающими последствиями. Теперь он пишет китайскому сюзерену слезные письма и платит дань просто гигантскими скидками, на нефть, газ, топинамбуры, хрящи, костную муку и другие экспортные товары. Но кто из лаптей знает историю того, как и почему Петр переименовал страну и вымарал почти всю историю, что была до него? Никто! Поэтому и беспокоиться не о чем.
А вот о чем стоит беспокоиться, так это о том, что царь Петр любил пошляться по борделям и кабакам стран ЕС в первую очередь - Голландии, где он и заработал шикарный букет венерических недугов. А вот прутин туда не ездок. Вернее, он бы туда и поехал, но прекрасно понимает, что с кабаками и девками там уже не сложится. И если с барышнями, имеющими заниженные моральные принципы, он не выступит по вполне уважительной причине, которую знаменитый медик древности Абу Али ибн Сина, называл «Бобик сдох», то вот по кабакам уже особенно не выступишь потому, что в какой бы из них он не зашел, а окажется в Гааге. Но об этом на просторах федерации рассуждать не принято и потому вроде бы как темы и нет.
Зато как и Петр, который учредил церковное управление своей канцелярии, назвав его Синодом, прутин тоже имеет церковь в виде инструмента, с помощью которого он осуществляет свою власть. Вернее, он реанимировал то, что в свое время создал Сталин и что сейчас известно как «московский патриархат», а потом это церковное ведомство числилось за пятым главком КГБ, по которому числился и сам прутин. И вот теперь он рулит церковью через своего гундяева примерно так, как это делал и Петр.
Но не только это вызывает ассоциации с Петром. Дело в том, что для того, чтобы перелицевать свое царство и дать ему внешний вид чего-то пристойного, Петр не нашел никакой возможности собрать хоть какое-то количество образованных людей внутри своего царства, чтобы те ему представили план действий, чтобы это мошенничество имело более или менее пристойный вид хотя бы при дворе. Именно для этой цели он выписал образованных людей из разных стран Европы, чтобы они посмотрели на его помойку и смогли из нее слепить вид чего-то, что не выглядело бы настолько позорно.
Все эти ученые из Германии, Англии, Голландии и других мест были собраны в одно учреждение, которое позже оформилось в академию наук. Дело в том, что в отличие от своих европейских соседей, москвия не имела университетов и вообще - партикулярных учебных заведений, а потому и собственных ученых, которые могли бы изобразить наукообразно то, что москвия - не жо*а мира, а что-то величественное и уж точно не вассально-холуйское - не было в принципе.
В общем, царь Петр лично занимался вопросами создания и обеспечения функционирования ученых шараг, поскольку ему нужен был конкретный результат и он таки был представлен, что и вылилось в известный указ. Тремя годами позже все эти иностранные светила были определены в Академию наук. Оформив академию, на следующий год царь-император отдал концы от нехорошей болезни. И вот прутина понесло в эту же самую сторону. По крайней мере, об этом пишет вражеская пресса:
«Академики Российской академии наук (РАН) приняли решение создать попечительский совет, возглавить который предложат прутину… О целесообразности создания попечительской совета в ходе общего собрания РАН заявил руководитель комиссии по уставу академии, академик Николай Макаров. Такой шаг, по его словам, поможет «решить многие вопросы»: укрепить положение академии в структуре государственных и общественных институтов и «повысить ее статус».
С одной стороны, этот шаг выглядит вполне логично, поскольку возникла крайняя необходимость создать какой-то симбиоз науки и мракобесия, поскольку без этого уже - никак. Ведь как ни крути, обе эти сущности работают на один результат. Наука трудится над тем, чтобы создать как можно больше прочных мешков для трупов, а церковь - чтобы их было чем наполнять.
А с другой стороны, уже не очень понятно, где заканчиваются труды церковных специалистов, которые пишут «житие святых» и где начинается академическое исследование. По крайней мере, там уже выходят книжки вот такого плана.
То есть, там на полном серьезе пишут историю человечества от Адама до прутина. И в общем, ничего особенно неожиданного тут нет, кроме того, что именно прутин вызвался курировать академию наук. Ведь у него имеется целый академик овцеведения, да и сынок у него тоже - Адам, так что попечителем академии Дон вроде бы должен был стать автоматически, но что положено Юпитеру, не положено быку, а вернее - барану. Ведь если все это рассматривать в виде роли Петра 1, в которую вжился прутин, то тут Кадырову делать нечего. Вот так все это выглядит прямо сейчас, а вы говорите: Кафка.
https://dl-news.defence-line.org/?p=31524
А з другого боку, якщо аналізувати висер *****, то Україні можно бити по кацапії куди захоче, головне, щоб дрони, ракети і снаряди були українського виробництва.