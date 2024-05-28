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Путін пригрозив західними країнам "серйозними наслідками" в разі дозволу Україні бити по території РФ

Диктатор РФ Володимир Путін пригрозив союзникам України за дозвіл бити ЗСУ по території РФ західною зброєю

Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що Москва уважно стежить за дискусією західних країн щодо дозволу ЗСУ застосовувати надану далекобійну зброю по території РФ.

Про це керманич РФ заявив під час свого візиту в Узбекистан, пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Російський диктатор Володимир Путін взявся погрожувати союзникам України, які надають їй далекобійну зброю. Диктатор пригрозив "серйозними наслідками" західним країнам, які дозволять Києву використовувати свою зброю для ударів по території Росії. Водночас очільник Кремля дав зрозуміти, його погрози насамперед адресовані європейським країнам.

"Представники країн НАТО, особливо в Європі, особливо в малих країнах, повинні розуміти, з чим вони граються. Вони повинні пам’ятати, що є державами з невеликою територією і щільним населенням. Цей фактор їм потрібно мати на увазі, перш ніж говорити про завдання ударів углиб Росії", - заявив диктатор РФ.

Також правитель Росії вкотре натякнув на ядерну зброю, якою володіє РФ.

"Якщо ці серйозні наслідки наставатимуть у Європі, то як поведуть себе США, маючи на увазі наш паритет у сфері стратегічних озброєнь?", - заявив він.

Читайте також: Немає жодних ознак, що Путін хоче припинити війну проти України. Навпаки, ми бачимо посилення,- Столтенберг

Удари західною зброєю по території РФ

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

Нещодавно головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що деякі країни ЄС, які постачали Україні своє озброєння, дозволили Києву бити їхньою зброєю по цілях на території Росії, проте не озвучив, які саме. Він також висловив сподівання, що число держав ЄС, які погодяться зняти обмеження на удари Україною по об'єктах в РФ західним озброєнням, збільшиться.
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Топ коментарі
+56
Якщо Пуйло біситься значить усе йде по плану.
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28.05.2024 22:08
+23
Так само воно лякало за надання зброї.
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28.05.2024 22:11
+20
"... особливо в малих країнах, повинні розуміти, з чим вони граються. Вони повинні пам'ятати, що є державами з невеликою територією і щільним населенням. Джерело:
Це все, що треба знати про" сміливість" чолодаря і самодержця кацапів, які проживають на території більшій за всю Єврипу і яаих більше 100 мільйонів. Погрижувати воно може лише країнам рівня Литви, чи навіть Естонії. От Макрон вже зумисне наривається на пуцинський наїзд, проте кацапський сцарь навіть не пробує наїхати на Францію хоча б через імбецила мєдвєдєва.
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28.05.2024 22:47
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А Макрон х@є@р поклав...
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28.05.2024 22:54 Відповісти
пнх ********...................................
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28.05.2024 22:57 Відповісти
Сцикливий пі..рас
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28.05.2024 22:58 Відповісти
Эта карликовая мразь разрушает города , многоэтажки ложатся как домино, с детьми стариками , и оно упреждает ... Просто Тварь...
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28.05.2024 22:58 Відповісти
Давай, *****!
Нанеси удар по центру Лондона
Там дочка Пескова живет
По Парижу ударь - там детки и телки всех твоих друганов
Сталин - то поумнее был
Не подставлялся так тупо
Поэтому его сильно боялся Запад
Сталин шарахнуть бомбой мог хоть куда
Ведь там не было СВОИХ!!!!!
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28.05.2024 23:04 Відповісти
А дарма пані думає, що для хоч когось із них хоч десь є "свої"...
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29.05.2024 00:56 Відповісти
Україна має мати право робити те ж, що і росія (і що дозволяється конвенціями). росія використовує іноземну зброю для ударів по Україні? Використовує. Ну значить сама росія визнає, що це нормально, використовувати іноземну зброю для ударів по території іншої держави.
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28.05.2024 23:05 Відповісти
Але наша дипломатія чомусь "потужно" мовчить...тільки фото може показувати...а так-язик в....
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29.05.2024 01:17 Відповісти
В нас депломатіі не залишились.Придурки,обравши блазня з кварталу в презіденти помножили діпломатію "на нуль".Все вирішує "5-6 менеджерів" з банковой, хто проти-знімають(пристайко), а 5й презідент питається цеякось компенсувати,за це його травять,невипускають та інше.
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29.05.2024 05:12 Відповісти
пуйло--звичайний наперсточник, тільки у своїй банді займає високу посаду.
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28.05.2024 23:26 Відповісти
і треба було так далеко пертись, щоб звідти кулаками махати...
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28.05.2024 23:35 Відповісти
Куда катится этот мир если сыкливый мудак педофил и чмошник нагибает половину мира.
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28.05.2024 23:45 Відповісти
Натомість удари України дронами по мокшанських об'єктах тихенько припинились
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28.05.2024 23:53 Відповісти
рассєя виробила вже близько 4 т шахедів..
А наші наполєони щось вже й мовчать про "мільйон" дронів до кінця року..і жоден із влади не задонатив на ЗСУ...
Тільки балаболять ..
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29.05.2024 01:16 Відповісти
Маленький карлик з імперськими амбіціями вже погрожував НАТО коли казав збирати манатки та йти на кордони 1998 року...
Тож є надія що НАТО так само "відійде" та "злякається" зараз...бо якщо станеться навпаки- то цей блок нічого не вартий...
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29.05.2024 01:14 Відповісти
Зеленського попросили не тиснути на НАТО щодо запрошення України до членства цього року, - The Telegraph

Політика Байдена - "шаг вперед и два назад".

Причому, "шаг вперед" нерішучий, боягузливий, зате два шага назад рішучі, більше схожі на втечу, прикритою як ретирада/retraite

Політика щодо застосування американської зброї по території РФ залишається незмінною, - Держдепартамент США

"АДМІНІСТРАЦІЯ БАЙДЕНА ТИСНЕ НА СОЮЗНИКІВ, ЩОБ ВОНИ НЕ КОНФЛІКТУВАЛИ З ІРАНОМ ЩОДО ЯДЕРНОЇ ПРОГРАМИ - WSJ

США виступають проти спроб Великої Британії та Франції засудити Іран на раді держав-членів МАГАТЕ.

На думку дипломатів, адміністрація Байдена чинить тиск на європейських союзників, щоб вони відмовилися від планів докоряти Ірану через його ядерну програму.

США прагнуть не допустити ескалації напруженості у відносинах із Тегераном до президентських виборів у США в листопаді."

Політика Байдена - "шаг вперед и два назад".

Причому, "шаг вперед" нерішучий, боягузливий, зате два шага назад рішучі, більше схожі на втечу, прикритою як ретирада/retraite
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29.05.2024 06:18 Відповісти
От угроз этого окурка уже ёжики смеются...
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29.05.2024 07:17 Відповісти
А это линии какого цвета он очертил?
Цвета радуги?
Ну, вы поняли, кто муйло по ориентации....
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29.05.2024 08:20 Відповісти
ЦЕНЗОР - це не приватний сайт, а офіційне видання. Тому -- змушені...
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29.05.2024 10:14 Відповісти
Ну, якщо Великобританія не проти. Використовуйте для цього Сторм Шедоу, а АТАКМСи - лише по окупованій території.
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29.05.2024 09:41 Відповісти
О, путін одразу нападе.
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29.05.2024 09:50 Відповісти
ну про "парітет" це ***** загнуло))). мордору до США як пішки до Місяця. А на рахунок наслідків то воно наврядчи наважиться бити по країнах НАТО).
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29.05.2024 10:05 Відповісти
До США кацапії -- усього лише Берингову протоку переплисти. Але там дуже зимно і сильно "мокро"
Тому -- так, "як пішки до Місяця"
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29.05.2024 10:17 Відповісти
МОЛЬ-КОШМАРИК )))
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29.05.2024 10:15 Відповісти
Линия обороны / Анти-колорадос

https://dl-news.defence-line.org/?p=31489 Прутин в роли царя Петра? (Часть 1)

Все говорит о том, что прутин сейчас переживает фазу, когда он себя ощущает уже не Сталином или Гитлером, а непосредственно Петром 1. Оно конечно, ростом он не вышел, да и с шевелюрой у него сложилось ровно так, как у его секретного чемодана, но с другой стороны у него и сифилиса нет, как у Петра или другого Владимира, который вождь мирового пролетариата. Если внимательно присмотреться к тому, что он делает, то именно с царем Петром у него сейчас много аналогий, хоть есть и моменты прямо противоположные.

Например, царь Петр, на заре своего правления и вплоть до 1700 года, как верный вассал, писал раболепные письма своему сюзерену - крымскому хану и как положено - платил ему регулярную дань. Кстати, именно поэтому Сталин и прутин имеют патологическую ненависть к крымским татарам. В общем, царек московский лично писал хану письма, в стиле «всемилостивийше соблаговолить соизволите», но с 1700 года он перестал платить дань и писать такие письма, а чтобы скрыть свое холуйство, велел переписать историю начисто и даже произвести ребрендинг царства, что и было сделано в соответствии с его указам от 1721 года, коим учреждалась новая, свежевыправленная история, а «царство московское» предавалось анафеме, поскольку отныне Петр назывался «анпиратором» и соответственно страна стала уже не царством, а империей и не московской, а российской. Правда, титул «император» пациент не может назначить себе собственноручно и для этого существует определенная процедура, но Петр плюнул на условности и повелел золотой рыбке: «Не хочу быть царем московским, а хочу быть императором расейским». Кстати, слово расея было специально придумано, чтобы перекрыть слово «московия».

В общем, Петр избавился от сюзерена и самозванно стяжал себе титул «сам себе режиссер». Прутин же напротив - записался в холуи к Си, со всеми вытекающими последствиями. Теперь он пишет китайскому сюзерену слезные письма и платит дань просто гигантскими скидками, на нефть, газ, топинамбуры, хрящи, костную муку и другие экспортные товары. Но кто из лаптей знает историю того, как и почему Петр переименовал страну и вымарал почти всю историю, что была до него? Никто! Поэтому и беспокоиться не о чем.

А вот о чем стоит беспокоиться, так это о том, что царь Петр любил пошляться по борделям и кабакам стран ЕС в первую очередь - Голландии, где он и заработал шикарный букет венерических недугов. А вот прутин туда не ездок. Вернее, он бы туда и поехал, но прекрасно понимает, что с кабаками и девками там уже не сложится. И если с барышнями, имеющими заниженные моральные принципы, он не выступит по вполне уважительной причине, которую знаменитый медик древности Абу Али ибн Сина, называл «Бобик сдох», то вот по кабакам уже особенно не выступишь потому, что в какой бы из них он не зашел, а окажется в Гааге. Но об этом на просторах федерации рассуждать не принято и потому вроде бы как темы и нет.

Зато как и Петр, который учредил церковное управление своей канцелярии, назвав его Синодом, прутин тоже имеет церковь в виде инструмента, с помощью которого он осуществляет свою власть. Вернее, он реанимировал то, что в свое время создал Сталин и что сейчас известно как «московский патриархат», а потом это церковное ведомство числилось за пятым главком КГБ, по которому числился и сам прутин. И вот теперь он рулит церковью через своего гундяева примерно так, как это делал и Петр.
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29.05.2024 10:20 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=31524 Прутин в роли царя Петра? (Часть 2)

Но не только это вызывает ассоциации с Петром. Дело в том, что для того, чтобы перелицевать свое царство и дать ему внешний вид чего-то пристойного, Петр не нашел никакой возможности собрать хоть какое-то количество образованных людей внутри своего царства, чтобы те ему представили план действий, чтобы это мошенничество имело более или менее пристойный вид хотя бы при дворе. Именно для этой цели он выписал образованных людей из разных стран Европы, чтобы они посмотрели на его помойку и смогли из нее слепить вид чего-то, что не выглядело бы настолько позорно.

Все эти ученые из Германии, Англии, Голландии и других мест были собраны в одно учреждение, которое позже оформилось в академию наук. Дело в том, что в отличие от своих европейских соседей, москвия не имела университетов и вообще - партикулярных учебных заведений, а потому и собственных ученых, которые могли бы изобразить наукообразно то, что москвия - не жо*а мира, а что-то величественное и уж точно не вассально-холуйское - не было в принципе.

В общем, царь Петр лично занимался вопросами создания и обеспечения функционирования ученых шараг, поскольку ему нужен был конкретный результат и он таки был представлен, что и вылилось в известный указ. Тремя годами позже все эти иностранные светила были определены в Академию наук. Оформив академию, на следующий год царь-император отдал концы от нехорошей болезни. И вот прутина понесло в эту же самую сторону. По крайней мере, об этом пишет вражеская пресса:

«Академики Российской академии наук (РАН) приняли решение создать попечительский совет, возглавить который предложат прутину… О целесообразности создания попечительской совета в ходе общего собрания РАН заявил руководитель комиссии по уставу академии, академик Николай Макаров. Такой шаг, по его словам, поможет «решить многие вопросы»: укрепить положение академии в структуре государственных и общественных институтов и «повысить ее статус».

С одной стороны, этот шаг выглядит вполне логично, поскольку возникла крайняя необходимость создать какой-то симбиоз науки и мракобесия, поскольку без этого уже - никак. Ведь как ни крути, обе эти сущности работают на один результат. Наука трудится над тем, чтобы создать как можно больше прочных мешков для трупов, а церковь - чтобы их было чем наполнять.

А с другой стороны, уже не очень понятно, где заканчиваются труды церковных специалистов, которые пишут «житие святых» и где начинается академическое исследование. По крайней мере, там уже выходят книжки вот такого плана.

То есть, там на полном серьезе пишут историю человечества от Адама до прутина. И в общем, ничего особенно неожиданного тут нет, кроме того, что именно прутин вызвался курировать академию наук. Ведь у него имеется целый академик овцеведения, да и сынок у него тоже - Адам, так что попечителем академии Дон вроде бы должен был стать автоматически, но что положено Юпитеру, не положено быку, а вернее - барану. Ведь если все это рассматривать в виде роли Петра 1, в которую вжился прутин, то тут Кадырову делать нечего. Вот так все это выглядит прямо сейчас, а вы говорите: Кафка.
https://dl-news.defence-line.org/?p=31524
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29.05.2024 10:24 Відповісти
Черговий висер членоголового фюрера кацапії. Воно і зрозуміло, на його навіть на Заході вже не звертають уваги. Стареча деменція, шо тут скажеш.
А з другого боку, якщо аналізувати висер *****, то Україні можно бити по кацапії куди захоче, головне, щоб дрони, ракети і снаряди були українського виробництва.
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29.05.2024 10:47 Відповісти
а где территория рф??? московские болота???, ну ладно переселяйтесь все туда..остальное извините... рлс-приготовиться!!
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29.05.2024 11:10 Відповісти
Путін *****.
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29.05.2024 13:24 Відповісти
А ты тварюка,что натворил? *Не серьёзные последствия*,а невозвратимые последствия, лишив жизни 100 тысяч людей и продолжаешь это делать.Из гниды вылупилась вошь,хоть и мелкая,серая,небольшого росточка,но крайне ядовитая для всего человечества.Тебя непременно раздавят и будет проклинать потомство.
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29.05.2024 13:34 Відповісти
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