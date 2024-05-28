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Новини Війна
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НАТО (6207) путін (23323) росія (63574) Столтенберг Єнс (1595)

Немає жодних ознак, що Путін хоче припинити війну проти України. Навпаки, ми бачимо посилення,- Столтенберг

Наразі немає ознак готовності РФ припинити війну – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився щодо заяв диктатора РФ Володимира Путіна про мирні переговори. За словами генсека НАТО, наразі не спостерігається жодних ознак готовності керманича Росії до припинення війни проти України.

Про це Столтенберг заявив перед засіданням Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу у форматі міністрів оборони у Брюсселі, пише "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

"Ця війна може закінчитися завтра, якщо Росія припинить цю війну і президент Путін припинить атакувати Україну. Проблема в тому, що ми не бачимо жодних ознак, що він планує закінчити війну. Навпаки, ми бачимо посилення", - сказав генсек НАТО.

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Щодо можливих мирних переговорів у майбутньому Столтенберг наголосив, що лише "українці мають вирішувати, які умови для них є прийнятними". Також він зазначив, що те, що відбувається "за столом перегорів тісно пов’язано з ситуацією на полі бою". Тому, за словами Столтенберга, НАТО має надавати військову підтримку Києву, щоб продемонструвати Путіну, що він не зможе перемогти Україну.

"Ми вважаємо, що те, що відбувається навколо переговорів тісно пов’язано з ситуацією на полі бою. Тому, якщо ми хочемо в підсумку отримати домовленості, де Росія визнає, що Україна має вистояти як суверенна незалежна держава в Європі, то єдиний спосіб досягти цього – надати військову підтримку Україні, щоб продемонструвати президенту Путіну, що він не переможе на полі бою", - заявив генсек НАТО.

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Раніше генсек НАТО Столтенберг заявив, що за останні місяці союзники не поставили Україні те, що обіцяли. 
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Топ коментарі
+4
Яке припинення? -- лізуть шо таракани
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28.05.2024 17:09
+3
Цього гундоса вже навіть упороті зебіли не переоберуть. Єдиний варіант - повальна фальсифікація виборів (через Дію, напр.), або заміна Дєрьмаком гундоса на "нове обличчя" - Притулу чи хто там популярний. Але я поки що не бачу, щоб розкручували заміну гундосу.
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28.05.2024 17:20
+3
висновок один, американці не хочуть третьої світової, хоча вона вже йде, але її зареречують там, бо хочуть обмежитися у цьому світовому протистоянні,у переділі світу, що йде, лише торговими війнами з Китаєм
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28.05.2024 17:24
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Яке припинення? -- лізуть шо таракани
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28.05.2024 17:09 Відповісти
хай би ще більше придумали на Заході 'червоних ліній', може тоді путін захоче припинити війну
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28.05.2024 17:10 Відповісти
столтенберг, такий балабол, шо капець.

єрмаку, терміново потрібне перемир'я! йому необхідно переобрати зе!поца ще на п'ять років.
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28.05.2024 17:12 Відповісти
Цього гундоса вже навіть упороті зебіли не переоберуть. Єдиний варіант - повальна фальсифікація виборів (через Дію, напр.), або заміна Дєрьмаком гундоса на "нове обличчя" - Притулу чи хто там популярний. Але я поки що не бачу, щоб розкручували заміну гундосу.
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28.05.2024 17:20 Відповісти
зе!лідор у підвішеному стані.
достатньо, послу сша, щось запідозрити і все!
типу, визнавати його зе!передастом, це, такий собі договорняк.
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28.05.2024 17:24 Відповісти
Звісно, бо ***** вас прощупав і зрозумів, що ви - імпотентні нікчеми. Навіщо йому припиняти війну? За ним - Китай з проксі КНДР і Іраном, які завалюють паРашу зброєю, а у України - за спиною жирні перелякані пінгвіни, які завалюють її стурбованістю та страхом "ескалації".
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28.05.2024 17:17 Відповісти
Сьогодні ВВС:

Nato recognised that Ukraine could fight. It revealed itself as an unexpectedly useful ally, worthy of more support, providing a welcome set of new options in the growing face-off with Putin's Russia.

Slowly, Ukraine was sent increasingly powerful weapons. Overcoming US President Joe Biden's reservations remains a painful process. He feared a third world war if the US and Nato intervened with their own troops, or even if they supplied Ukraine with its most up-to-date military technology.

President Biden was persuaded to allow the supply of elderly American-built F-16 strike aircraft that were being retired by Nato air forces. They have not yet been deployed in combat, allowing Russia's air force more space to attack.

Most Western analysts think President Putin is bluffing when he rattles the nuclear sabre.

China, Russia's essential ally, has made it clear it does not want any use of nuclear weapons. The last thing it needs is a nuclear arms race in East Asia.

In the Western camp, Japan and South Korea, if they felt threatened enough to change their policies, both have the technological capacity to make nuclear weapons.

Joe Biden still does not want to call Vladimir Putin's bluff.

The US continues to impose limits on the use of weapons systems it supplies, forbidding the Ukrainians to hit targets inside Russia.
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28.05.2024 17:20 Відповісти
висновок один, американці не хочуть третьої світової, хоча вона вже йде, але її зареречують там, бо хочуть обмежитися у цьому світовому протистоянні,у переділі світу, що йде, лише торговими війнами з Китаєм
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28.05.2024 17:24 Відповісти
...але в НАТО Україну все одно не візьмемо
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28.05.2024 17:41 Відповісти
Видим , кацапы наращивают свое усиления, так союзники делают минимальные поставки, так не нужно стоять на месте, нужно продвигаться ,нужны атаки .. Так как Украина стоит в защите , голод вооружения , нет защиты воздуха , и эта куиная тема , убивает накуй на повал, не наносить по России нашим оружием урон. К чему приведет победа ? стоя на месте , где накуй логика???? Американская гаубица М777 "Три Топора" великолепное орудие, но , есть снаряды , нет стволов , есть стволы ,нет снарядов.. И это только один Гемор, а сколько всего таких....
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28.05.2024 19:08 Відповісти
переляканий
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28.05.2024 21:55 Відповісти
 
 