Немає жодних ознак, що Путін хоче припинити війну проти України. Навпаки, ми бачимо посилення,- Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився щодо заяв диктатора РФ Володимира Путіна про мирні переговори. За словами генсека НАТО, наразі не спостерігається жодних ознак готовності керманича Росії до припинення війни проти України.

Про це Столтенберг заявив перед засіданням Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу у форматі міністрів оборони у Брюсселі, пише "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

"Ця війна може закінчитися завтра, якщо Росія припинить цю війну і президент Путін припинить атакувати Україну. Проблема в тому, що ми не бачимо жодних ознак, що він планує закінчити війну. Навпаки, ми бачимо посилення", - сказав генсек НАТО.

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Щодо можливих мирних переговорів у майбутньому Столтенберг наголосив, що лише "українці мають вирішувати, які умови для них є прийнятними". Також він зазначив, що те, що відбувається "за столом перегорів тісно пов’язано з ситуацією на полі бою". Тому, за словами Столтенберга, НАТО має надавати військову підтримку Києву, щоб продемонструвати Путіну, що він не зможе перемогти Україну.

"Ми вважаємо, що те, що відбувається навколо переговорів тісно пов’язано з ситуацією на полі бою. Тому, якщо ми хочемо в підсумку отримати домовленості, де Росія визнає, що Україна має вистояти як суверенна незалежна держава в Європі, то єдиний спосіб досягти цього – надати військову підтримку Україні, щоб продемонструвати президенту Путіну, що він не переможе на полі бою", - заявив генсек НАТО.

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Раніше генсек НАТО Столтенберг заявив, що за останні місяці союзники не поставили Україні те, що обіцяли.