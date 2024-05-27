За останні місяці ми не поставили Україні те, що обіцяли, - Столтенберг

Проблеми на фронті в Україні обумовлені тим, що союзники не надали їй всієї обіцяної допомоги.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО в Болгарії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як заявив Столтенберг, українці за військової підтримки союзників НАТО звільнили 50% своєї території. Києву вдалося потопити багато російських кораблів у Чорному морі, відкрити коридор для експорту зерна та інших товарів, а також завдати тяжких втрат російським військам вторгнення.

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"Це хороші новини. Проблема у тому, що за останні місяці ми не поставили Україні те, що обіцяли", - сказав він.

Як зазначив Столтенберг, США витратили шість місяців на погодження нового пакету допомоги, а європейські союзники, які обіцяли мільйон набоїв, так і не поставили Україні нічого схожого на таку кількість набоїв.

За його словами, вже у квітні міністри оборони країн НАТО зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, який попросив збільшити постачання систем ППО, але союзники знову не виконали обіцяного щодо ППО.

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"І, звичайно ж, ці прогалини, ці затримки у військовій підтримці мали наслідки на місцях. Це не академічна теоретична річ. Той факт, що вони не отримують боєприпасів, вони не отримують протиповітряної оборони, вони не отримують обіцяних поставок, дуже ускладнив українцям захист своєї землі. Перевага в озброєнні, нездатність збити російські ракети, що наближаються, перевага в озброєнні на полі бою - звичайно, це має наслідки", - сказав Столтенберг.

Як зазначив генсек НАТО, це також є причиною того, що ситуація зараз на полі бою складна.

"Ми бачимо наслідки авіаударів, ракетних ударів та решти, що ми бачимо в Україні. І це також причина того, чому союзникам необхідно терміново активізувати свої дії", - додав він.