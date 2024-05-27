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Новини Війна
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За останні місяці ми не поставили Україні те, що обіцяли, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Проблеми на фронті в Україні обумовлені тим, що союзники не надали їй всієї обіцяної допомоги.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО в Болгарії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як заявив Столтенберг, українці за військової підтримки союзників НАТО звільнили 50% своєї території. Києву вдалося потопити багато російських кораблів у Чорному морі, відкрити коридор для експорту зерна та інших товарів, а також завдати тяжких втрат російським військам вторгнення.

Також читайте: На саміті у Вашингтоні НАТО домовиться про чітку структуру допомоги Україні, - Столтенберг

"Це хороші новини. Проблема у тому, що за останні місяці ми не поставили Україні те, що обіцяли", - сказав він.

Як зазначив Столтенберг, США витратили шість місяців на погодження нового пакету допомоги, а європейські союзники, які обіцяли мільйон набоїв, так і не поставили Україні нічого схожого на таку кількість набоїв.

За його словами, вже у квітні міністри оборони країн НАТО зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, який попросив збільшити постачання систем ППО, але союзники знову не виконали обіцяного щодо ППО.

Також читайте: Столтенберг закликав союзників дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по РФ

"І, звичайно ж, ці прогалини, ці затримки у військовій підтримці мали наслідки на місцях. Це не академічна теоретична річ. Той факт, що вони не отримують боєприпасів, вони не отримують протиповітряної оборони, вони не отримують обіцяних поставок, дуже ускладнив українцям захист своєї землі. Перевага в озброєнні, нездатність збити російські ракети, що наближаються, перевага в озброєнні на полі бою - звичайно, це має наслідки", - сказав Столтенберг.

Як зазначив генсек НАТО, це також є причиною того, що ситуація зараз на полі бою складна.

"Ми бачимо наслідки авіаударів, ракетних ударів та решти, що ми бачимо в Україні. І це також причина того, чому союзникам необхідно терміново активізувати свої дії", - додав він.

Автор: 

допомога (8336) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+24
Пи₴доболи. Слизняки. Нікчеми. Оце вам Захід. І ***** з підручними їх гарно прорахував за 25 років. Не прорахував як завжди українців.
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27.05.2024 15:08
+12
Якщо ви нічого не виконуєте, то які, ви взагалі "союзники"?
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27.05.2024 15:11
+10
Зброю краще купувати в відморозків типу Ірану та Північної Кореї, нею хоч стріляти не забороняють.
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27.05.2024 15:16
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Пи₴доболи. Слизняки. Нікчеми. Оце вам Захід. І ***** з підручними їх гарно прорахував за 25 років. Не прорахував як завжди українців.
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27.05.2024 15:08 Відповісти
не шуми асфальт....
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27.05.2024 15:09 Відповісти
Проспися врешті решт. Цілий день квасиш)
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27.05.2024 15:31 Відповісти
хоч нікого не звинувачюю в свoїх помилках
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27.05.2024 15:34 Відповісти
Memorial Day...
кацапнявисько - де міни, дрони - де розум?
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27.05.2024 15:39 Відповісти
це як би наші гробки - та ти ніколи не зрозумієш,
та і не треба тобі...
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27.05.2024 15:49 Відповісти
Погнало лайно по трубах. Краще б не чіпав
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27.05.2024 15:53 Відповісти
та ти ж не зможеш, - ти вимагатель по життю.
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27.05.2024 15:56 Відповісти
коли мені треба шось зробити, я роблю що мені треба сам,
а нe іду до сусіда і благаю - надай надай ну надай!
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27.05.2024 15:55 Відповісти
Я хотів сказати "невже покаялись"?
А та як ви говорите не можна! Бо вони нам навіть стільки не винні скільки нам не винен наш найвеличніший, щоб ви розуміли -- бо зробили це МИ СОБІ РАЗОМ! цю біду!
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27.05.2024 20:56 Відповісти
і те що я не голосував за це, та хотілось відпи%дити родичів які за нього, але я не міг,..
бо ж я обирав демократичного кандидата, а не сильну руку (коротку та замаленьку).. але то вже таке..
Демократи нікого не пи%дять...
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27.05.2024 21:00 Відповісти
а може зразу по кацапні?
логістика наскільки спроститься...
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27.05.2024 15:08 Відповісти
Нічо, нічо...
Не переймайтеся вже так...
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27.05.2024 15:08 Відповісти
А глибока стурбованість дє?
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27.05.2024 15:09 Відповісти
в третій полосі шоссе Полісся Київ - там шукайте...
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27.05.2024 15:11 Відповісти
Обіцянка - цяцянка!
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27.05.2024 15:10 Відповісти
Якщо ви нічого не виконуєте, то які, ви взагалі "союзники"?
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27.05.2024 15:11 Відповісти
Не вас же вбивають, чого тут перейматися
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27.05.2024 15:11 Відповісти
та і не ми як бе козлятину вибрали на пожиттеве.
от восени виберемо...
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27.05.2024 15:25 Відповісти
продаю вугілля, без лупотні в шахтах - треба кому?
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27.05.2024 16:11 Відповісти
Ніт😁
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27.05.2024 16:15 Відповісти
а з доплатою?
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27.05.2024 16:18 Відповісти
кармільці срані...
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27.05.2024 16:19 Відповісти
Залиште собі, дякую, дуже дякую.
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27.05.2024 16:47 Відповісти
Хазяі свого слова - слово дав - слово взяв
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27.05.2024 15:12 Відповісти
так розумію тут всі смітуни на обвінуватити всіх, тількі не себе зібралися?
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27.05.2024 15:14 Відповісти
А вова ще й обезголовив ЗСУ , а Залужний ще й натякнув дипломатично - не танки дивовижні потрібні по заказу ПОДОЛЯКА на тисячу шт , а дрони...Обіцяні потім Камишиним мільйонами, але йому николы, аграрний бізнес свого хазяїна Ахмєтова рятувати треба було . Єрмак поставив у кабмін на головні мродерні корита Ахметівських, а той сам тіпа не при ділах поїхав ЄС завойовувати ...Єрмак дружбан же Джуліані з команди Манафорта у Трампа . Манафорта оплачував Януковичу Ахмєтов та Пінчук , за рекомендацією Кремля. Усьо так пов"язано- "скованы одной цепью, связаны одной целью"... А НАТО то так страшилка для нэопытных
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27.05.2024 15:15 Відповісти
Столтенберг визнає помилки, отже він нашому боці. І значить ми скоро будемо в НАТО. Будемо тому, що народ заслужив, а не ті, хто кричали і кудись там записували незрозуміло який курс у НАТО.
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27.05.2024 15:15 Відповісти
ти головою вдарився?

визавати помилки і щось робити - то геть різне

поки що окрім бла-бла-бла ната мало на що спромоглась, нажаль...
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27.05.2024 15:46 Відповісти
А тебе що в дорозі до світлого майбутнього годувати обіцяли? Ну раз обіцяли, то йди і їж до того хто обіцяв.
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27.05.2024 15:51 Відповісти
нас туди не візьмуть
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28.05.2024 00:21 Відповісти
Зброю краще купувати в відморозків типу Ірану та Північної Кореї, нею хоч стріляти не забороняють.
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27.05.2024 15:16 Відповісти
зброю кращє виробляти самому,
а не свістіти з дивану про недодачю і поганих партнерів...
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27.05.2024 15:20 Відповісти
Щоб виробляти в себе - треба мати зонтик . Ядерний. Якщо зонтик відібрали - верніть назад, якщо гарантії нічого не вартують
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27.05.2024 15:34 Відповісти
мозок треба мати і ідіотів не вибирати, не так і сложно...
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27.05.2024 16:02 Відповісти
і союзники вони кращі. І буд. меморандум з ними треба було підписувати. Короче, ми лоханулися
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28.05.2024 00:23 Відповісти
На хвалений контрнаступ теж дали біля 20-30% від обіцяного. Пора було вже звикнути і не розраховувати на шановних партнерів.
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27.05.2024 15:18 Відповісти
Да всем *****, лето на носу, отпуска все дела, не до каких то там обязательств сейчас
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27.05.2024 15:30 Відповісти
натомість вимагали від України перемог(((
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27.05.2024 15:31 Відповісти
Столтенберг - якийсь сумний гандон.

Постійно скиглить, що вони щось там не зробили.

Нафіг він тоді обіймає цю посаду? Вали і дай дорогу іншому, який зробить!
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27.05.2024 15:44 Відповісти
Столтенберг не сумий гандон.а куплений куйлом для НАТО, презирватив
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27.05.2024 16:19 Відповісти
и шо тут еще есть хто хочет в эту европу?
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27.05.2024 15:50 Відповісти
Зараз рф виробляє в три рази більше снарядів чим НАТО.
Крім цього виробництво в НАТО має проблеми з відсутністю тротила
та інших компонентів. І це в країнах , де ВВП в десятки разів вище за російський. О це і є НАТО. А по іншому, як у байці " Квартет"
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27.05.2024 15:54 Відповісти
У НАТО немає проблем ні зі снарядами ні зі зброєю по факту на складах !
Все що виробляється це окрема стаття від того наявного що є. !Якби НАТО виділила 5% свого обсягу до рашки б не було.******* війна це не снаряди а високоточні ракети і інше озброєння яке швидко все обнуляє одним пострілом.В штатах це взагалі 1 % від всього.Нато зараз заводи працюють на півпотужність і йде тотальна переозброєння армій Європи новітнім озброєнням не кажучи що є в наявності.А рашка це бабуін з гранатою воює мізками і методами 45 року.Ви порівнюєте краплю і океан.Питання в іншому ненадання як Європою так і Сша зброї.Бо вони не хочуть швидкої перемоги України..Їм потрібен котрольований процес поразки орків і зміна влади в рашці тільки по одній причині це "ядерна зброя",Бо страх один не дай боже ця ядерка з'явиться як не в півн корейців так і вже саранчі світу Китаю так інших терористичних країн і навіть угруповань.Аце має реальність,Безпека світу вже рухнула.ООН це збіговисько.Це все розуміють але роблять вигляд що все гаразд.По факту пішли некотролбовані геополітичні процеси по всьому світу.Це лише питання часу де і що вибухне або почне війну.Це вже не зупинити.Балачки про мир це маячня і брехня.
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27.05.2024 16:06 Відповісти
Бо ви балаболи і тупорилі гниди,Тапер саме від вас залежить завершення війни бо це зброя.А ви тянете кота за яйця
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27.05.2024 15:57 Відповісти
Обожнюю які вони завзяті і рішуче-хоробрі на при кінці каденції, або коли стають "екс". Посміявся, якби не бомбили мою Україну. Хоча до Столтенберга це відноситься частково, але всі інші...
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27.05.2024 16:49 Відповісти
ну то ясно, не війська ж 'союзників' гинуть кожен день від нестачі снарядів, можна й не дуже напрягатися, як і з санкціями, головне - прибутку побільше, і щоб ринки збуту нікуди не зникли, і 'гарних слів', щоб вистачило на всі вуха.
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27.05.2024 17:26 Відповісти
Шо і навіть 4 тис. евро для вчителів не буде. І мільярда дерев. І двох міліонів дронів.
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27.05.2024 17:31 Відповісти
.Йон ********...И это не удивляет,чесаться начнут лишь тогда как пэнсия толстопузых гиняралоффф начнет удаляться за горизонт,а мокшанско быдло будет приближаться...Сорри-сарказм...из каждодневности
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27.05.2024 18:18 Відповісти
Уникальная и поразительная сложилась конфигурация в ЕС и НАТО в последние 3 недели. Они кинулись как вроде соревноваться кто больше расскажет как не получилось у них с военной помощью Украине! И с придыханием, глядя в зал, в камеры, журналистам итд и тп! Причём всем аж легче. Как старались, как старались---и на тебе падло, ну вот не вышло, карта не лягла, крокодил не ловится, не растёт кокос, раком богу молятся, не жалея хвост! А ведь знали изначально, что не дадут, что будет завал, что будут гибнуть люди. Но где то. Иногда появляется чуть хреновое желание, что бы утырки кацапские проверили бы на вшивость этих вшивых пусть там в Северном или Балтийском море, слегка что ракеткой подорвать, мол оборвалась с самолёта. Вы же санкции применили, проволока наша была---не выдержала! Правда!
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27.05.2024 19:48 Відповісти
зе і його шобло винні!
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27.05.2024 20:09 Відповісти
Це нетонкий натяк *****?(((
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27.05.2024 20:44 Відповісти
Мы вас нае*али, но завтра что-нибудь обязательно пообещаем и в ближайшем будущем расскажу, как мы вас снова нае*али.
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27.05.2024 22:21 Відповісти
Добре що хоч Захід це визнає, значить є мікрошанс на зміни.

Бо шапіто помилок не визнаєте, їм принципово треба асфальт.
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28.05.2024 01:16 Відповісти
Звичайно винні , Україна самодостатьня держава , треба тільки не красти . Як щоб хотіли давно би усе купили . А не чикали , або зробили би самостійно . Усі питання до влади приклади Японіі та Ізраілю вам в допомогу . До речі де прідприємство по виготовленню набоїв ????
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28.05.2024 07:55 Відповісти
Кажуть, що "помилкова" схема постачання зброї повторюється знову і знову - Київ просить якусь зброю, починаючи від систем Javelin, танків і закінчуючи F-16, Вашингтон довго чекає, а потім їх надає, але занадто мало.
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28.05.2024 08:02 Відповісти
 
 