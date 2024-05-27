За останні місяці ми не поставили Україні те, що обіцяли, - Столтенберг
Проблеми на фронті в Україні обумовлені тим, що союзники не надали їй всієї обіцяної допомоги.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО в Болгарії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як заявив Столтенберг, українці за військової підтримки союзників НАТО звільнили 50% своєї території. Києву вдалося потопити багато російських кораблів у Чорному морі, відкрити коридор для експорту зерна та інших товарів, а також завдати тяжких втрат російським військам вторгнення.
"Це хороші новини. Проблема у тому, що за останні місяці ми не поставили Україні те, що обіцяли", - сказав він.
Як зазначив Столтенберг, США витратили шість місяців на погодження нового пакету допомоги, а європейські союзники, які обіцяли мільйон набоїв, так і не поставили Україні нічого схожого на таку кількість набоїв.
За його словами, вже у квітні міністри оборони країн НАТО зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, який попросив збільшити постачання систем ППО, але союзники знову не виконали обіцяного щодо ППО.
"І, звичайно ж, ці прогалини, ці затримки у військовій підтримці мали наслідки на місцях. Це не академічна теоретична річ. Той факт, що вони не отримують боєприпасів, вони не отримують протиповітряної оборони, вони не отримують обіцяних поставок, дуже ускладнив українцям захист своєї землі. Перевага в озброєнні, нездатність збити російські ракети, що наближаються, перевага в озброєнні на полі бою - звичайно, це має наслідки", - сказав Столтенберг.
Як зазначив генсек НАТО, це також є причиною того, що ситуація зараз на полі бою складна.
"Ми бачимо наслідки авіаударів, ракетних ударів та решти, що ми бачимо в Україні. І це також причина того, чому союзникам необхідно терміново активізувати свої дії", - додав він.
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кацапнявисько - де міни, дрони - де розум?
та і не треба тобі...
а нe іду до сусіда і благаю - надай надай ну надай!
А та як ви говорите не можна! Бо вони нам навіть стільки не винні скільки нам не винен наш найвеличніший, щоб ви розуміли -- бо зробили це МИ СОБІ РАЗОМ! цю біду!
бо ж я обирав демократичного кандидата, а не сильну руку (коротку та замаленьку).. але то вже таке..
Демократи нікого не пи%дять...
логістика наскільки спроститься...
Не переймайтеся вже так...
от восени виберемо...
визавати помилки і щось робити - то геть різне
поки що окрім бла-бла-бла ната мало на що спромоглась, нажаль...
а не свістіти з дивану про недодачю і поганих партнерів...
Постійно скиглить, що вони щось там не зробили.
Нафіг він тоді обіймає цю посаду? Вали і дай дорогу іншому, який зробить!
Крім цього виробництво в НАТО має проблеми з відсутністю тротила
та інших компонентів. І це в країнах , де ВВП в десятки разів вище за російський. О це і є НАТО. А по іншому, як у байці " Квартет"
Все що виробляється це окрема стаття від того наявного що є. !Якби НАТО виділила 5% свого обсягу до рашки б не було.******* війна це не снаряди а високоточні ракети і інше озброєння яке швидко все обнуляє одним пострілом.В штатах це взагалі 1 % від всього.Нато зараз заводи працюють на півпотужність і йде тотальна переозброєння армій Європи новітнім озброєнням не кажучи що є в наявності.А рашка це бабуін з гранатою воює мізками і методами 45 року.Ви порівнюєте краплю і океан.Питання в іншому ненадання як Європою так і Сша зброї.Бо вони не хочуть швидкої перемоги України..Їм потрібен котрольований процес поразки орків і зміна влади в рашці тільки по одній причині це "ядерна зброя",Бо страх один не дай боже ця ядерка з'явиться як не в півн корейців так і вже саранчі світу Китаю так інших терористичних країн і навіть угруповань.Аце має реальність,Безпека світу вже рухнула.ООН це збіговисько.Це все розуміють але роблять вигляд що все гаразд.По факту пішли некотролбовані геополітичні процеси по всьому світу.Це лише питання часу де і що вибухне або почне війну.Це вже не зупинити.Балачки про мир це маячня і брехня.
Бо шапіто помилок не визнаєте, їм принципово треба асфальт.