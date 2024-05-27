За последние месяцы мы не поставили Украине то, что обещали, - Столтенберг
Проблемы на фронте в Украине обусловлены тем, что союзники не предоставили ей всей обещанной помощи.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Болгарии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как заявил Столтенберг, украинцы при военной поддержке союзников НАТО освободили 50% своей территории. Киеву удалось потопить много российских кораблей в Черном море, открыть коридор для экспорта зерна и других товаров, а также нанести тяжелые потери российским войскам вторжения.
"Это хорошие новости. Проблема в том, что за последние месяцы мы не поставили Украине то, что обещали", - сказал он.
Как отметил Столтенберг, США потратили шесть месяцев на согласование нового пакета помощи, а европейские союзники, которые обещали миллион патронов, так и не поставили Украине ничего похожего на такое количество патронов.
По его словам, уже в апреле министры обороны стран НАТО встретились с президентом Владимиром Зеленским, который попросил увеличить поставки систем ПВО, но союзники снова не выполнили обещанного по ПВО.
"И, конечно же, эти пробелы, эти задержки в военной поддержке имели последствия на местах. Это не академическая теоретическая вещь. Тот факт, что они не получают боеприпасов, они не получают противовоздушной обороны, они не получают обещанных поставок, очень усложнил украинцам защиту своей земли. Преимущество в вооружении, неспособность сбить российские ракеты, приближающиеся, преимущество в вооружении на поле боя - конечно, это имеет последствия", - сказал Столтенберг.
Как отметил генсек НАТО, это также является причиной того, что ситуация сейчас на поле боя сложная.
"Мы видим последствия авиаударов, ракетных ударов и остального, что мы видим в Украине. И это также причина того, почему союзникам необходимо срочно активизировать свои действия", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
кацапнявисько - де міни, дрони - де розум?
та і не треба тобі...
а нe іду до сусіда і благаю - надай надай ну надай!
А та як ви говорите не можна! Бо вони нам навіть стільки не винні скільки нам не винен наш найвеличніший, щоб ви розуміли -- бо зробили це МИ СОБІ РАЗОМ! цю біду!
бо ж я обирав демократичного кандидата, а не сильну руку (коротку та замаленьку).. але то вже таке..
Демократи нікого не пи%дять...
логістика наскільки спроститься...
Не переймайтеся вже так...
от восени виберемо...
визавати помилки і щось робити - то геть різне
поки що окрім бла-бла-бла ната мало на що спромоглась, нажаль...
а не свістіти з дивану про недодачю і поганих партнерів...
Постійно скиглить, що вони щось там не зробили.
Нафіг він тоді обіймає цю посаду? Вали і дай дорогу іншому, який зробить!
Крім цього виробництво в НАТО має проблеми з відсутністю тротила
та інших компонентів. І це в країнах , де ВВП в десятки разів вище за російський. О це і є НАТО. А по іншому, як у байці " Квартет"
Все що виробляється це окрема стаття від того наявного що є. !Якби НАТО виділила 5% свого обсягу до рашки б не було.******* війна це не снаряди а високоточні ракети і інше озброєння яке швидко все обнуляє одним пострілом.В штатах це взагалі 1 % від всього.Нато зараз заводи працюють на півпотужність і йде тотальна переозброєння армій Європи новітнім озброєнням не кажучи що є в наявності.А рашка це бабуін з гранатою воює мізками і методами 45 року.Ви порівнюєте краплю і океан.Питання в іншому ненадання як Європою так і Сша зброї.Бо вони не хочуть швидкої перемоги України..Їм потрібен котрольований процес поразки орків і зміна влади в рашці тільки по одній причині це "ядерна зброя",Бо страх один не дай боже ця ядерка з'явиться як не в півн корейців так і вже саранчі світу Китаю так інших терористичних країн і навіть угруповань.Аце має реальність,Безпека світу вже рухнула.ООН це збіговисько.Це все розуміють але роблять вигляд що все гаразд.По факту пішли некотролбовані геополітичні процеси по всьому світу.Це лише питання часу де і що вибухне або почне війну.Це вже не зупинити.Балачки про мир це маячня і брехня.
Бо шапіто помилок не визнаєте, їм принципово треба асфальт.