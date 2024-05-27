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Новости Война
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За последние месяцы мы не поставили Украине то, что обещали, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Проблемы на фронте в Украине обусловлены тем, что союзники не предоставили ей всей обещанной помощи.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Болгарии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как заявил Столтенберг, украинцы при военной поддержке союзников НАТО освободили 50% своей территории. Киеву удалось потопить много российских кораблей в Черном море, открыть коридор для экспорта зерна и других товаров, а также нанести тяжелые потери российским войскам вторжения.

Читайте: На саммите в Вашингтоне НАТО договорится о четкой структуре помощи Украине, - Столтенберг

"Это хорошие новости. Проблема в том, что за последние месяцы мы не поставили Украине то, что обещали", - сказал он.

Как отметил Столтенберг, США потратили шесть месяцев на согласование нового пакета помощи, а европейские союзники, которые обещали миллион патронов, так и не поставили Украине ничего похожего на такое количество патронов.

По его словам, уже в апреле министры обороны стран НАТО встретились с президентом Владимиром Зеленским, который попросил увеличить поставки систем ПВО, но союзники снова не выполнили обещанного по ПВО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг призвал союзников разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по РФ

"И, конечно же, эти пробелы, эти задержки в военной поддержке имели последствия на местах. Это не академическая теоретическая вещь. Тот факт, что они не получают боеприпасов, они не получают противовоздушной обороны, они не получают обещанных поставок, очень усложнил украинцам защиту своей земли. Преимущество в вооружении, неспособность сбить российские ракеты, приближающиеся, преимущество в вооружении на поле боя - конечно, это имеет последствия", - сказал Столтенберг.

Как отметил генсек НАТО, это также является причиной того, что ситуация сейчас на поле боя сложная.

"Мы видим последствия авиаударов, ракетных ударов и остального, что мы видим в Украине. И это также причина того, почему союзникам необходимо срочно активизировать свои действия", - добавил он.
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Топ комментарии
+24
Пи₴доболи. Слизняки. Нікчеми. Оце вам Захід. І ***** з підручними їх гарно прорахував за 25 років. Не прорахував як завжди українців.
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27.05.2024 15:08
+12
Якщо ви нічого не виконуєте, то які, ви взагалі "союзники"?
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27.05.2024 15:11
+10
Зброю краще купувати в відморозків типу Ірану та Північної Кореї, нею хоч стріляти не забороняють.
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27.05.2024 15:16
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Пи₴доболи. Слизняки. Нікчеми. Оце вам Захід. І ***** з підручними їх гарно прорахував за 25 років. Не прорахував як завжди українців.
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27.05.2024 15:08 Ответить
не шуми асфальт....
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27.05.2024 15:09 Ответить
Проспися врешті решт. Цілий день квасиш)
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27.05.2024 15:31 Ответить
хоч нікого не звинувачюю в свoїх помилках
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27.05.2024 15:34 Ответить
Memorial Day...
кацапнявисько - де міни, дрони - де розум?
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27.05.2024 15:39 Ответить
це як би наші гробки - та ти ніколи не зрозумієш,
та і не треба тобі...
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27.05.2024 15:49 Ответить
Погнало лайно по трубах. Краще б не чіпав
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27.05.2024 15:53 Ответить
та ти ж не зможеш, - ти вимагатель по життю.
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27.05.2024 15:56 Ответить
коли мені треба шось зробити, я роблю що мені треба сам,
а нe іду до сусіда і благаю - надай надай ну надай!
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27.05.2024 15:55 Ответить
Я хотів сказати "невже покаялись"?
А та як ви говорите не можна! Бо вони нам навіть стільки не винні скільки нам не винен наш найвеличніший, щоб ви розуміли -- бо зробили це МИ СОБІ РАЗОМ! цю біду!
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27.05.2024 20:56 Ответить
і те що я не голосував за це, та хотілось відпи%дити родичів які за нього, але я не міг,..
бо ж я обирав демократичного кандидата, а не сильну руку (коротку та замаленьку).. але то вже таке..
Демократи нікого не пи%дять...
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27.05.2024 21:00 Ответить
а може зразу по кацапні?
логістика наскільки спроститься...
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27.05.2024 15:08 Ответить
Нічо, нічо...
Не переймайтеся вже так...
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27.05.2024 15:08 Ответить
А глибока стурбованість дє?
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27.05.2024 15:09 Ответить
в третій полосі шоссе Полісся Київ - там шукайте...
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27.05.2024 15:11 Ответить
Обіцянка - цяцянка!
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27.05.2024 15:10 Ответить
Якщо ви нічого не виконуєте, то які, ви взагалі "союзники"?
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27.05.2024 15:11 Ответить
Не вас же вбивають, чого тут перейматися
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27.05.2024 15:11 Ответить
та і не ми як бе козлятину вибрали на пожиттеве.
от восени виберемо...
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27.05.2024 15:25 Ответить
продаю вугілля, без лупотні в шахтах - треба кому?
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27.05.2024 16:11 Ответить
Ніт😁
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27.05.2024 16:15 Ответить
а з доплатою?
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27.05.2024 16:18 Ответить
кармільці срані...
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27.05.2024 16:19 Ответить
Залиште собі, дякую, дуже дякую.
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27.05.2024 16:47 Ответить
Хазяі свого слова - слово дав - слово взяв
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27.05.2024 15:12 Ответить
так розумію тут всі смітуни на обвінуватити всіх, тількі не себе зібралися?
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27.05.2024 15:14 Ответить
А вова ще й обезголовив ЗСУ , а Залужний ще й натякнув дипломатично - не танки дивовижні потрібні по заказу ПОДОЛЯКА на тисячу шт , а дрони...Обіцяні потім Камишиним мільйонами, але йому николы, аграрний бізнес свого хазяїна Ахмєтова рятувати треба було . Єрмак поставив у кабмін на головні мродерні корита Ахметівських, а той сам тіпа не при ділах поїхав ЄС завойовувати ...Єрмак дружбан же Джуліані з команди Манафорта у Трампа . Манафорта оплачував Януковичу Ахмєтов та Пінчук , за рекомендацією Кремля. Усьо так пов"язано- "скованы одной цепью, связаны одной целью"... А НАТО то так страшилка для нэопытных
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27.05.2024 15:15 Ответить
Столтенберг визнає помилки, отже він нашому боці. І значить ми скоро будемо в НАТО. Будемо тому, що народ заслужив, а не ті, хто кричали і кудись там записували незрозуміло який курс у НАТО.
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27.05.2024 15:15 Ответить
ти головою вдарився?

визавати помилки і щось робити - то геть різне

поки що окрім бла-бла-бла ната мало на що спромоглась, нажаль...
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27.05.2024 15:46 Ответить
А тебе що в дорозі до світлого майбутнього годувати обіцяли? Ну раз обіцяли, то йди і їж до того хто обіцяв.
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27.05.2024 15:51 Ответить
нас туди не візьмуть
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28.05.2024 00:21 Ответить
Зброю краще купувати в відморозків типу Ірану та Північної Кореї, нею хоч стріляти не забороняють.
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27.05.2024 15:16 Ответить
зброю кращє виробляти самому,
а не свістіти з дивану про недодачю і поганих партнерів...
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27.05.2024 15:20 Ответить
Щоб виробляти в себе - треба мати зонтик . Ядерний. Якщо зонтик відібрали - верніть назад, якщо гарантії нічого не вартують
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27.05.2024 15:34 Ответить
мозок треба мати і ідіотів не вибирати, не так і сложно...
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27.05.2024 16:02 Ответить
і союзники вони кращі. І буд. меморандум з ними треба було підписувати. Короче, ми лоханулися
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28.05.2024 00:23 Ответить
На хвалений контрнаступ теж дали біля 20-30% від обіцяного. Пора було вже звикнути і не розраховувати на шановних партнерів.
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27.05.2024 15:18 Ответить
Да всем *****, лето на носу, отпуска все дела, не до каких то там обязательств сейчас
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27.05.2024 15:30 Ответить
натомість вимагали від України перемог(((
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27.05.2024 15:31 Ответить
Столтенберг - якийсь сумний гандон.

Постійно скиглить, що вони щось там не зробили.

Нафіг він тоді обіймає цю посаду? Вали і дай дорогу іншому, який зробить!
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27.05.2024 15:44 Ответить
Столтенберг не сумий гандон.а куплений куйлом для НАТО, презирватив
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27.05.2024 16:19 Ответить
и шо тут еще есть хто хочет в эту европу?
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27.05.2024 15:50 Ответить
Зараз рф виробляє в три рази більше снарядів чим НАТО.
Крім цього виробництво в НАТО має проблеми з відсутністю тротила
та інших компонентів. І це в країнах , де ВВП в десятки разів вище за російський. О це і є НАТО. А по іншому, як у байці " Квартет"
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27.05.2024 15:54 Ответить
У НАТО немає проблем ні зі снарядами ні зі зброєю по факту на складах !
Все що виробляється це окрема стаття від того наявного що є. !Якби НАТО виділила 5% свого обсягу до рашки б не було.******* війна це не снаряди а високоточні ракети і інше озброєння яке швидко все обнуляє одним пострілом.В штатах це взагалі 1 % від всього.Нато зараз заводи працюють на півпотужність і йде тотальна переозброєння армій Європи новітнім озброєнням не кажучи що є в наявності.А рашка це бабуін з гранатою воює мізками і методами 45 року.Ви порівнюєте краплю і океан.Питання в іншому ненадання як Європою так і Сша зброї.Бо вони не хочуть швидкої перемоги України..Їм потрібен котрольований процес поразки орків і зміна влади в рашці тільки по одній причині це "ядерна зброя",Бо страх один не дай боже ця ядерка з'явиться як не в півн корейців так і вже саранчі світу Китаю так інших терористичних країн і навіть угруповань.Аце має реальність,Безпека світу вже рухнула.ООН це збіговисько.Це все розуміють але роблять вигляд що все гаразд.По факту пішли некотролбовані геополітичні процеси по всьому світу.Це лише питання часу де і що вибухне або почне війну.Це вже не зупинити.Балачки про мир це маячня і брехня.
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27.05.2024 16:06 Ответить
Бо ви балаболи і тупорилі гниди,Тапер саме від вас залежить завершення війни бо це зброя.А ви тянете кота за яйця
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27.05.2024 15:57 Ответить
Обожнюю які вони завзяті і рішуче-хоробрі на при кінці каденції, або коли стають "екс". Посміявся, якби не бомбили мою Україну. Хоча до Столтенберга це відноситься частково, але всі інші...
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27.05.2024 16:49 Ответить
ну то ясно, не війська ж 'союзників' гинуть кожен день від нестачі снарядів, можна й не дуже напрягатися, як і з санкціями, головне - прибутку побільше, і щоб ринки збуту нікуди не зникли, і 'гарних слів', щоб вистачило на всі вуха.
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27.05.2024 17:26 Ответить
Шо і навіть 4 тис. евро для вчителів не буде. І мільярда дерев. І двох міліонів дронів.
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27.05.2024 17:31 Ответить
.Йон ********...И это не удивляет,чесаться начнут лишь тогда как пэнсия толстопузых гиняралоффф начнет удаляться за горизонт,а мокшанско быдло будет приближаться...Сорри-сарказм...из каждодневности
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27.05.2024 18:18 Ответить
Уникальная и поразительная сложилась конфигурация в ЕС и НАТО в последние 3 недели. Они кинулись как вроде соревноваться кто больше расскажет как не получилось у них с военной помощью Украине! И с придыханием, глядя в зал, в камеры, журналистам итд и тп! Причём всем аж легче. Как старались, как старались---и на тебе падло, ну вот не вышло, карта не лягла, крокодил не ловится, не растёт кокос, раком богу молятся, не жалея хвост! А ведь знали изначально, что не дадут, что будет завал, что будут гибнуть люди. Но где то. Иногда появляется чуть хреновое желание, что бы утырки кацапские проверили бы на вшивость этих вшивых пусть там в Северном или Балтийском море, слегка что ракеткой подорвать, мол оборвалась с самолёта. Вы же санкции применили, проволока наша была---не выдержала! Правда!
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27.05.2024 19:48 Ответить
зе і його шобло винні!
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27.05.2024 20:09 Ответить
Це нетонкий натяк *****?(((
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27.05.2024 20:44 Ответить
Мы вас нае*али, но завтра что-нибудь обязательно пообещаем и в ближайшем будущем расскажу, как мы вас снова нае*али.
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27.05.2024 22:21 Ответить
Добре що хоч Захід це визнає, значить є мікрошанс на зміни.

Бо шапіто помилок не визнаєте, їм принципово треба асфальт.
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28.05.2024 01:16 Ответить
Звичайно винні , Україна самодостатьня держава , треба тільки не красти . Як щоб хотіли давно би усе купили . А не чикали , або зробили би самостійно . Усі питання до влади приклади Японіі та Ізраілю вам в допомогу . До речі де прідприємство по виготовленню набоїв ????
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28.05.2024 07:55 Ответить
Кажуть, що "помилкова" схема постачання зброї повторюється знову і знову - Київ просить якусь зброю, починаючи від систем Javelin, танків і закінчуючи F-16, Вашингтон довго чекає, а потім їх надає, але занадто мало.
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28.05.2024 08:02 Ответить
 
 