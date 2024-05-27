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Новости Война
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На саммите в Вашингтоне НАТО договорится о четкой структуре помощи Украине, - Столтенберг

Столтенберг про саміт НАТО у Вашингтоні

На предстоящем саммите НАТО, который состоится в июле 2024 года, будут обсуждать создание структуры для организации стабильных поставок оружия Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Я предложил, чтобы на саммите в Вашингтоне мы договорились о большей роли НАТО в координации и обеспечении безопасности Украины. Я надеюсь, что мы сможем договориться о постоянной структуре для организации стабильных поставок оружия Украине", - отметил генсек Альянса.

По словам Столтенберга, удар РФ по "Эпицентру" в Харькове - это пример того, что Россия будет продолжать убивать украинцев, если ее не остановить.

"Мы видели ужасную атаку на гипермаркет в Харькове в эти выходные, много гражданских погибло, много получили ранения. Это очередной пример того, насколько жестокой является эта война. Она должна завершиться, и Россия должна прекратить атаковать суверенную страну", - добавил он.

Читайте: Поддержка Китаем Москвы является решающим фактором в войне России против Украины, - Столтенберг

Саммит НАТО в Вашингтоне

В Госдепе США заявили, что Штаты не ожидают, что Украина получит приглашение к членству в НАТО на саммите в Вашингтоне.

Глава МИД Польши Сикорский заявил, что на саммите НАТО обсудят укрепление безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина заслуживает приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне.

Читайте также: Столтенберг призвал союзников разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по РФ

Автор: 

НАТО (9977) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+3
Третіи рік повномасштабноі віини - домовтесь вже якось
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27.05.2024 10:52
+3
За весь час війни не було не єдиної поставки без затримок, не було не єдиної заявки, яка була б виконана на 100%. У цього є ПРИЧИНИ. І про ці причини Столтенберг не каже ні слова. А далі працює просте правило: Якщо не озвучено причину проблеми, то з ймовірністю 99% проблему не буде вирішено.
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27.05.2024 10:56
+3
Передача зброї ,з забороною її застосування по московії,це використання України у якості "м'ясорубки"!
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27.05.2024 10:57
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Правила форума Совет форумчан
Чітка структура допомоги це 500 крилатих ракет в місяць. Які доречі НАТО може легко передавати і виробляти сотнями в місяць.

Одних ракет SLAM-ER накопилось більше 10 000.

Передача станків і технологій для виготовлення всередині України далекобійної зброї.

Хватить, самих себе мучати, знести до кінця року в Росії нафтопереробку, електрику.
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27.05.2024 10:51 Ответить
Третіи рік повномасштабноі віини - домовтесь вже якось
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27.05.2024 10:52 Ответить
Ескалація заважає.
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27.05.2024 10:56 Ответить
За весь час війни не було не єдиної поставки без затримок, не було не єдиної заявки, яка була б виконана на 100%. У цього є ПРИЧИНИ. І про ці причини Столтенберг не каже ні слова. А далі працює просте правило: Якщо не озвучено причину проблеми, то з ймовірністю 99% проблему не буде вирішено.
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27.05.2024 10:56 Ответить
оооооо и 3-х лет не прошло
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27.05.2024 10:56 Ответить
Передача зброї ,з забороною її застосування по московії,це використання України у якості "м'ясорубки"!
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27.05.2024 10:57 Ответить
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27.05.2024 11:01 Ответить
На саміті у Вашингтоні НАТО домовиться про чітку структуру допомоги Україні, - Столтенберг -Це вказує на "ЧІТКІ ПІДКИЛИМНІ ДОМОВЛЕНОСТІ " США.НАТО І ЄС з куйлом всія 3,14дерації ПРО НЕПРИЙНЯТТЯ УКРАЇНИ В АЛЬЯНС.А ВІДТАК ЦЕ "ЧІТКО ВКАЗУЄ" КУЙЛУ.ЩО ВІН МОЖЕ І ДАЛЬШЕ ПРОДОВЖУВАТИ ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І ЗНИЩУВАТИ УКРАЇНУ.
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27.05.2024 11:04 Ответить
В 2022 році війну можна було виграти простими західними бронемашинами і артою. Рецепт був простий.

Ці офісні дураки з НАТО всрались.

Шольц думав, що танк Леопард 1 списаний при Брежнєві викличе ескалацію.

Задорнов був правий.

Західний світ туповатий, немає у них вуличного інтелекту.
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27.05.2024 11:05 Ответить
Був такий старий савєцкій фільм "Королевство крівих зеркал", там дітям постійно читали на ніч страшні казки : 101 расказка .. 102 расказка...( щось таке)
Цей так званий "захід" , щось подібне до цього королевства, а цей
Столтенберг , як раз цей казкар👈.
Вони там( на заході) (і тут - укр. влада) всі в змові проти України.
Ви запитаєте: ЧОМУ?
Тому , що бояться Майдана, ось кацапи їм насправді більше подобаються , тому , що у кацапів Майдану не може бути.
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27.05.2024 11:07 Ответить
Зрозуміло. Знову пустий піздьож, занепокоєння і допомога "колись папізже". Мови про вступ в НАТО немає і мабуть вже ніколи не буде. Сцикуни-"союзники" - горе для України.
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27.05.2024 11:27 Ответить
*******-бюрократы, тошнит от таких новин...
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27.05.2024 12:00 Ответить
 
 