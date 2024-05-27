На саммите в Вашингтоне НАТО договорится о четкой структуре помощи Украине, - Столтенберг
На предстоящем саммите НАТО, который состоится в июле 2024 года, будут обсуждать создание структуры для организации стабильных поставок оружия Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Я предложил, чтобы на саммите в Вашингтоне мы договорились о большей роли НАТО в координации и обеспечении безопасности Украины. Я надеюсь, что мы сможем договориться о постоянной структуре для организации стабильных поставок оружия Украине", - отметил генсек Альянса.
По словам Столтенберга, удар РФ по "Эпицентру" в Харькове - это пример того, что Россия будет продолжать убивать украинцев, если ее не остановить.
"Мы видели ужасную атаку на гипермаркет в Харькове в эти выходные, много гражданских погибло, много получили ранения. Это очередной пример того, насколько жестокой является эта война. Она должна завершиться, и Россия должна прекратить атаковать суверенную страну", - добавил он.
Саммит НАТО в Вашингтоне
В Госдепе США заявили, что Штаты не ожидают, что Украина получит приглашение к членству в НАТО на саммите в Вашингтоне.
Глава МИД Польши Сикорский заявил, что на саммите НАТО обсудят укрепление безопасности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина заслуживает приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне.
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Хватить, самих себе мучати, знести до кінця року в Росії нафтопереробку, електрику.
Ці офісні дураки з НАТО всрались.
Шольц думав, що танк Леопард 1 списаний при Брежнєві викличе ескалацію.
Задорнов був правий.
Західний світ туповатий, немає у них вуличного інтелекту.
Цей так званий "захід" , щось подібне до цього королевства, а цей
Столтенберг , як раз цей казкар👈.
Вони там( на заході) (і тут - укр. влада) всі в змові проти України.
Ви запитаєте: ЧОМУ?
Тому , що бояться Майдана, ось кацапи їм насправді більше подобаються , тому , що у кацапів Майдану не може бути.