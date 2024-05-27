На саммите в Вашингтоне НАТО договорится о четкой структуре помощи Украине, - Столтенберг

На предстоящем саммите НАТО, который состоится в июле 2024 года, будут обсуждать создание структуры для организации стабильных поставок оружия Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Я предложил, чтобы на саммите в Вашингтоне мы договорились о большей роли НАТО в координации и обеспечении безопасности Украины. Я надеюсь, что мы сможем договориться о постоянной структуре для организации стабильных поставок оружия Украине", - отметил генсек Альянса.

По словам Столтенберга, удар РФ по "Эпицентру" в Харькове - это пример того, что Россия будет продолжать убивать украинцев, если ее не остановить.

"Мы видели ужасную атаку на гипермаркет в Харькове в эти выходные, много гражданских погибло, много получили ранения. Это очередной пример того, насколько жестокой является эта война. Она должна завершиться, и Россия должна прекратить атаковать суверенную страну", - добавил он.

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Саммит НАТО в Вашингтоне

В Госдепе США заявили, что Штаты не ожидают, что Украина получит приглашение к членству в НАТО на саммите в Вашингтоне.

Глава МИД Польши Сикорский заявил, что на саммите НАТО обсудят укрепление безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина заслуживает приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне.

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