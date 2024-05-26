Поддержка Китаем Москвы является решающим фактором в войне России против Украины, - Столтенберг

Китай поддерживает Россию в войне против Украины, поставляя ей товары двойного назначения и технологии. Эта поддержка является решающим фактором для Кремля в войне против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Столтенберг отметил, что Пекин существенно нарастил поставки России товаров двойного назначения, а именно деталей, микроэлектроники, оборудования, а также технологий. В свою очередь РФ использует это для производства ракет, танков и самолетов, которые затем применяет на войне против Украины.

Несмотря на это, Столтенберг заявил, что для Украины еще не поздно победить. Генсек Альянса также добавил, что НАТО готовится играть значительно большую роль в координации помощи Киеву в сфере безопасности.

"Для Украины еще не поздно победить. Страны НАТО должны прислать Киеву больше оружия и боеприпасов, включая системы противовоздушной обороны и оружие большой дальности", - заявил Столтенберг.

Кроме этого, он отметил важность долгосрочных финансовых обязательств, которые бы обеспечили надежность и предсказуемость такой поддержки.

Читайте также: Столтенберг призвал союзников разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по РФ

По словам генсека НАТО, если Путин победит в войне против Украины, то на Европейском континенте не будет длительной безопасности. Также он добавил, что политика умиротворения в отношении Путина не сработает. Столтенберг сказал, что союзники по Альянсу должны иметь планы пополнения своих военных резервов и наращивания производства оружия и боеприпасов на случай дальнейших агрессивных действий Кремля.

"Если Путин добьется своего в Украине, не будет длительной безопасности в Европе, а мир в целом станет более нестабильным. Мы должны сдержать Россию от дальнейшей агрессии. Политика умиротворения в отношении Путина не сработает", - заявил он.

Читайте также: Столтенберг: Победа Украины в войне против российской агрессии является ключевой задачей для НАТО

Ранее Столтенберг заявлял, что именно поддержка Китая России позволяет стране-агрессору продолжать войну против Украины.