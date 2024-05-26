Поддержка Китаем Москвы является решающим фактором в войне России против Украины, - Столтенберг
Китай поддерживает Россию в войне против Украины, поставляя ей товары двойного назначения и технологии. Эта поддержка является решающим фактором для Кремля в войне против Украины.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.
Столтенберг отметил, что Пекин существенно нарастил поставки России товаров двойного назначения, а именно деталей, микроэлектроники, оборудования, а также технологий. В свою очередь РФ использует это для производства ракет, танков и самолетов, которые затем применяет на войне против Украины.
Несмотря на это, Столтенберг заявил, что для Украины еще не поздно победить. Генсек Альянса также добавил, что НАТО готовится играть значительно большую роль в координации помощи Киеву в сфере безопасности.
"Для Украины еще не поздно победить. Страны НАТО должны прислать Киеву больше оружия и боеприпасов, включая системы противовоздушной обороны и оружие большой дальности", - заявил Столтенберг.
Кроме этого, он отметил важность долгосрочных финансовых обязательств, которые бы обеспечили надежность и предсказуемость такой поддержки.
По словам генсека НАТО, если Путин победит в войне против Украины, то на Европейском континенте не будет длительной безопасности. Также он добавил, что политика умиротворения в отношении Путина не сработает. Столтенберг сказал, что союзники по Альянсу должны иметь планы пополнения своих военных резервов и наращивания производства оружия и боеприпасов на случай дальнейших агрессивных действий Кремля.
"Если Путин добьется своего в Украине, не будет длительной безопасности в Европе, а мир в целом станет более нестабильным. Мы должны сдержать Россию от дальнейшей агрессии. Политика умиротворения в отношении Путина не сработает", - заявил он.
Ранее Столтенберг заявлял, что именно поддержка Китая России позволяет стране-агрессору продолжать войну против Украины.
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Частка РФ у китайському товарообігу - скромна. Натомість для Росії КНР - основне джерело імпорту.
Станом на 2023 рік Китай став головним торговельним партнером Росії, а Росія - шостим за величиною торговельним партнером Китаю.
Ці підприємства, згідно із заявою США, експортували до РФ товари для створення безпілотників, а також допомагали Москві обходити західні санкції для отримання мікроелектроніки та інших технологій.
Китай є найбільшим експортером напівпровідників - часто через підставні компанії в Гонконгу та ОАЕ - до Росії.
Майже половина всіх річних доходів РФ припадає на нафту й газ.
Санкції та заборони на експорт, запроваджені у відповідь на вторгнення в Україну, різко знизили експорт російських енергоносіїв до США, Британії та ЄС.
Однак після запровадження "Великою сімкою", Європейським союзом та Австралією ембарго на імпорт російської нафти морським шляхом разом зі стелею ціни на її перевезення, РФ перенаправила більшу частину потоків до Китаю та Індії.
А 2023 року Росія випередила Саудівську Аравію і стала найбільшим постачальником сирої нафти в Китай.
Пекін проігнорував західні санкції і закупив у РФ 107 мільйонів тонн сирої нафти, що на 24% більше, ніж у 2022 році. А також вісім мільйонів тонн зрідженого природного газу, що на 77% більше, ніж у 2021 році.
Країни планують розширювати енергетичні зв'язки, будуючи новий трубопровід "Сила Сибіру-2" для експорту природного газу з Західного Сибіру до північно-східного Китаю.
"Газпром" також з 2019 року постачає газ до Китаю трубопроводом "Сила Сибіру".
У 2023 році "Газпром" поставив до Китаю 22,7 млрд кубометрів газу через трубопровід "Сила Сибіру". Це у 8 разів менше, ніж Росія постачала до Європи до початку війни в Україні. Крім того, країни ЄС платили за російський газ на третину більше, ніж Китай.
К Китаю тут претензий быть не может, для них это онли бизнес.
И это вы их взрастили
Як відкрито, так і завуальовано!!
А балаканина, пустопорожня про цей ФАКТ, йому не перешкода!
Цивілізований світ знає що він ***** не по зубах з однієі сторони і ***** не попре на них.
Тому їх можна зрозуміти тим більше піаніст має наглість говорити що не так допомагають , мало дають , війська у допомогу не потрібні, а воювати так не будем а будем так , будучи голим королем ...
Ось світ і думає а увʼязуватись в це все нам взагалі?