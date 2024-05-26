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Новости Война
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Поддержка Китаем Москвы является решающим фактором в войне России против Украины, - Столтенберг

Підтримка Китаєм РФ є вирішальним чинником у війні Росії проти України, - Столтенберг

Китай поддерживает Россию в войне против Украины, поставляя ей товары двойного назначения и технологии. Эта поддержка является решающим фактором для Кремля в войне против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Столтенберг отметил, что Пекин существенно нарастил поставки России товаров двойного назначения, а именно деталей, микроэлектроники, оборудования, а также технологий. В свою очередь РФ использует это для производства ракет, танков и самолетов, которые затем применяет на войне против Украины.

Несмотря на это, Столтенберг заявил, что для Украины еще не поздно победить. Генсек Альянса также добавил, что НАТО готовится играть значительно большую роль в координации помощи Киеву в сфере безопасности.

"Для Украины еще не поздно победить. Страны НАТО должны прислать Киеву больше оружия и боеприпасов, включая системы противовоздушной обороны и оружие большой дальности", - заявил Столтенберг.

Кроме этого, он отметил важность долгосрочных финансовых обязательств, которые бы обеспечили надежность и предсказуемость такой поддержки.

Читайте также: Столтенберг призвал союзников разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по РФ

По словам генсека НАТО, если Путин победит в войне против Украины, то на Европейском континенте не будет длительной безопасности. Также он добавил, что политика умиротворения в отношении Путина не сработает. Столтенберг сказал, что союзники по Альянсу должны иметь планы пополнения своих военных резервов и наращивания производства оружия и боеприпасов на случай дальнейших агрессивных действий Кремля.

"Если Путин добьется своего в Украине, не будет длительной безопасности в Европе, а мир в целом станет более нестабильным. Мы должны сдержать Россию от дальнейшей агрессии. Политика умиротворения в отношении Путина не сработает", - заявил он.

Читайте также: Столтенберг: Победа Украины в войне против российской агрессии является ключевой задачей для НАТО

Ранее Столтенберг заявлял, что именно поддержка Китая России позволяет стране-агрессору продолжать войну против Украины.

Автор: 

Китай (2954) НАТО (9977) россия (95467) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+8
китай нарощує поставки , а ви вже третій рік тільки готуєтесь... кота за яйця тягнути..
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25.05.2024 23:05
+8
Єдиний і основний чинник війни це ялова позиція власне самого НАТО...
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25.05.2024 23:18
+7
Краще за свою підтримку Україні подбайте! Бо вона у порівнянні з допомогою китая рашці лайна варта! При тому китай не гавкає постійно про це на весь світ!
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25.05.2024 23:15
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У 2023 році товарообіг Росії й Китаю встановив історичний рекорд, перевищивши 240 млрд доларів - що на 64% більше, ніж у 2021 році (до вторгнення Росії в Україну).

Частка РФ у китайському товарообігу - скромна. Натомість для Росії КНР - основне джерело імпорту.

Станом на 2023 рік Китай став головним торговельним партнером Росії, а Росія - шостим за величиною торговельним партнером Китаю.
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25.05.2024 23:02 Ответить
Шановний сліпий секретар НАТО, Китай підтримує кацапів у війні проти заходу і його цінностей, Україна йому в носі.
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25.05.2024 23:03 Ответить
китай нарощує поставки , а ви вже третій рік тільки готуєтесь... кота за яйця тягнути..
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25.05.2024 23:05 Ответить
До нового пакету американських санкцій, запроваджених у травні, потрапили 20 компаній, зареєстрованих у Китаї й Гонконгу.

Ці підприємства, згідно із заявою США, експортували до РФ товари для створення безпілотників, а також допомагали Москві обходити західні санкції для отримання мікроелектроніки та інших технологій.

Китай є найбільшим експортером напівпровідників - часто через підставні компанії в Гонконгу та ОАЕ - до Росії.
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25.05.2024 23:06 Ответить
BBC

Майже половина всіх річних доходів РФ припадає на нафту й газ.

Санкції та заборони на експорт, запроваджені у відповідь на вторгнення в Україну, різко знизили експорт російських енергоносіїв до США, Британії та ЄС.

Однак після запровадження "Великою сімкою", Європейським союзом та Австралією ембарго на імпорт російської нафти морським шляхом разом зі стелею ціни на її перевезення, РФ перенаправила більшу частину потоків до Китаю та Індії.

А 2023 року Росія випередила Саудівську Аравію і стала найбільшим постачальником сирої нафти в Китай.

Пекін проігнорував західні санкції і закупив у РФ 107 мільйонів тонн сирої нафти, що на 24% більше, ніж у 2022 році. А також вісім мільйонів тонн зрідженого природного газу, що на 77% більше, ніж у 2021 році.

Країни планують розширювати енергетичні зв'язки, будуючи новий трубопровід "Сила Сибіру-2" для експорту природного газу з Західного Сибіру до північно-східного Китаю.

"Газпром" також з 2019 року постачає газ до Китаю трубопроводом "Сила Сибіру".
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25.05.2024 23:08 Ответить
То-то Газпром в рекордних збитках. Наторгувався з Китаєм...
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25.05.2024 23:16 Ответить
За підсумками 2023 року чистий збиток концерну "Газпром" склав 6,44 млрд євро. Основними причинами рекордної втрати російської газової монополії є різке скорочення (на 56% порівняно з 2022 роком) поставок газу до країн ЄС через війну в Україні та збільшення фінансового навантаження на компанію через додаткове підвищення податку на видобуток корисних копалин.

У 2023 році "Газпром" поставив до Китаю 22,7 млрд кубометрів газу через трубопровід "Сила Сибіру". Це у 8 разів менше, ніж Росія постачала до Європи до початку війни в Україні. Крім того, країни ЄС платили за російський газ на третину більше, ніж Китай.
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25.05.2024 23:32 Ответить
Вигодували Китай технологіями..
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25.05.2024 23:13 Ответить
Краще за свою підтримку Україні подбайте! Бо вона у порівнянні з допомогою китая рашці лайна варта! При тому китай не гавкає постійно про це на весь світ!
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25.05.2024 23:15 Ответить
Єдиний і основний чинник війни це ялова позиція власне самого НАТО...
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25.05.2024 23:18 Ответить
КНР імпортує на росію 90% мікрочипів. Джерело: Державний секретар США Ентоні Блінкен під час слухань у Сенаті американського Конгресу.
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25.05.2024 23:25 Ответить
Ну так Китай покупает энергоресурсы у рашки подешевке, и продает им технику и машины с наценкой х2.
К Китаю тут претензий быть не может, для них это онли бизнес.
И это вы их взрастили
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25.05.2024 23:44 Ответить
Ублюдочний Кисенджер. И Тайвань лишил законного места в ООН.
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26.05.2024 12:22 Ответить
Китай підтримує Росію у війні проти України, упродовж 11 років!!
Як відкрито, так і завуальовано!!
А балаканина, пустопорожня про цей ФАКТ, йому не перешкода!
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25.05.2024 23:46 Ответить
А хіба Вова не хоче бачити Китай на саміті миру...? І готовий погодитися на пропозиції саме Китаю..?
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25.05.2024 23:49 Ответить
Геополітично проблема полягає в тому, що Україну шматує ядерний субʼєкт ... І як би нам не сумно було ми не є субʼєктом геополітики, членом будь якого військового альянсу бодай військового договору і військово ядерною державою.
Цивілізований світ знає що він ***** не по зубах з однієі сторони і ***** не попре на них.
Тому їх можна зрозуміти тим більше піаніст має наглість говорити що не так допомагають , мало дають , війська у допомогу не потрібні, а воювати так не будем а будем так , будучи голим королем ...
Ось світ і думає а увʼязуватись в це все нам взагалі?
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26.05.2024 00:11 Ответить
ЄС і Штати мали б негайно зупинити весь некритичний імпорт з Китаю, тоді Сцяний Пень подавився б власним ×ером через свою косооку хитрожопість.
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26.05.2024 00:26 Ответить
Обісрані партнери, є вирішальним чинником у війні Росії проти України!
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26.05.2024 00:45 Ответить
То вбийте накуй того прутіна.
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26.05.2024 11:26 Ответить
Якого?
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26.05.2024 12:05 Ответить
Обох
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26.05.2024 12:58 Ответить
 
 