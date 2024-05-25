Підтримка Китаєм Москви є вирішальним чинником у війні Росії проти України, - Столтенберг

Китай підтримує Росію у війні проти України, постачаючи їй товари подвійного призначення та технології. Ця підтримка є вирішальним чинником для Кремля у війні проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю газеті Welt am Sonntag, пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Столтенберг зазначив, що Пекін суттєво наростив постачання Росії товарів подвійного призначення, а саме деталей, мікроелектроніки, устаткування, а також технологій. Своєю чергою РФ використовує це для виробництва ракет, танків і літаків, які потім застосовує на війні проти України.

Незважаючи на це, Столтенберг заявив, що для України ще не пізно перемогти. Генсек Альянсу також додав, що НАТО готується відігравати значно більшу роль у координації безпекової допомоги Києву.

"Для України ще не пізно перемогти. Країни НАТО повинні надіслати Києву більше зброї та боєприпасів, включаючи системи протиповітряної оборони та зброю великої дальності", - заявив Столтенберг.

Крім цього, він наголосив на важливості довгострокових фінансових зобов'язань, які б забезпечили надійність та передбачуваність такої підтримки.

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За словами генсека НАТО, якщо Путін переможе у війні проти України, то на Європейському контитенті не буде тривалої безпеки. Також він додав, що політика умиротворення щодо Путіна не спрацює. Столтенберг сказав, що союзники по Альянсу повинні мати плани поповнення своїх військових резервів і нарощення виробництва зброї та боєприпасів на випадок подальших агресивних дій Кремля.

"Якщо Путін доб'ється свого в Україні, не буде тривалої безпеки в Європі, а світ в цілому стане більш нестабільним. Ми повинні стримати Росію від подальшої агресії. Політика умиротворення щодо Путіна не спрацює", - заявив він.

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Раніше Столтенберг заявляв, що саме підтримка Китаю Росії дозволяє країні-агресорці продовжувати війну проти України.