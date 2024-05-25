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Новини Війна
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Підтримка Китаєм Москви є вирішальним чинником у війні Росії проти України, - Столтенберг

Підтримка Китаєм РФ є вирішальним чинником у війні Росії проти України, - Столтенберг

Китай підтримує Росію у війні проти України, постачаючи їй товари подвійного призначення та технології. Ця підтримка є вирішальним чинником для Кремля у війні проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю газеті Welt am Sonntag, пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Столтенберг зазначив, що Пекін суттєво наростив постачання Росії товарів подвійного призначення, а саме деталей, мікроелектроніки, устаткування, а також технологій. Своєю чергою РФ використовує це для виробництва ракет, танків і літаків, які потім застосовує на війні проти України.

Незважаючи на це, Столтенберг заявив, що для України ще не пізно перемогти. Генсек Альянсу також додав, що НАТО готується відігравати значно більшу роль у координації безпекової допомоги Києву.

"Для України ще не пізно перемогти. Країни НАТО повинні надіслати Києву більше зброї та боєприпасів, включаючи системи протиповітряної оборони та зброю великої дальності", - заявив Столтенберг.

Крім цього, він наголосив на важливості довгострокових фінансових зобов'язань, які б забезпечили надійність та передбачуваність такої підтримки.

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За словами генсека НАТО, якщо Путін переможе у війні проти України, то на Європейському контитенті не буде тривалої безпеки. Також він додав, що політика умиротворення щодо Путіна не спрацює. Столтенберг сказав, що союзники по Альянсу повинні мати плани поповнення своїх військових резервів і нарощення виробництва зброї та боєприпасів на випадок подальших агресивних дій Кремля.

"Якщо Путін доб'ється свого в Україні, не буде тривалої безпеки в Європі, а світ в цілому стане більш нестабільним. Ми повинні стримати Росію від подальшої агресії. Політика умиротворення щодо Путіна не спрацює", - заявив він.

Читайте також: Столтенберг: Перемога України у війні проти російської агресії є ключовим завданням для НАТО

Раніше Столтенберг заявляв, що саме підтримка Китаю Росії дозволяє країні-агресорці продовжувати війну проти України.

Автор: 

Китай (4566) НАТО (6436) росія (65052) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+8
китай нарощує поставки , а ви вже третій рік тільки готуєтесь... кота за яйця тягнути..
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25.05.2024 23:05
+8
Єдиний і основний чинник війни це ялова позиція власне самого НАТО...
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25.05.2024 23:18
+7
Краще за свою підтримку Україні подбайте! Бо вона у порівнянні з допомогою китая рашці лайна варта! При тому китай не гавкає постійно про це на весь світ!
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25.05.2024 23:15
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У 2023 році товарообіг Росії й Китаю встановив історичний рекорд, перевищивши 240 млрд доларів - що на 64% більше, ніж у 2021 році (до вторгнення Росії в Україну).

Частка РФ у китайському товарообігу - скромна. Натомість для Росії КНР - основне джерело імпорту.

Станом на 2023 рік Китай став головним торговельним партнером Росії, а Росія - шостим за величиною торговельним партнером Китаю.
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25.05.2024 23:02 Відповісти
Шановний сліпий секретар НАТО, Китай підтримує кацапів у війні проти заходу і його цінностей, Україна йому в носі.
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25.05.2024 23:03 Відповісти
китай нарощує поставки , а ви вже третій рік тільки готуєтесь... кота за яйця тягнути..
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25.05.2024 23:05 Відповісти
До нового пакету американських санкцій, запроваджених у травні, потрапили 20 компаній, зареєстрованих у Китаї й Гонконгу.

Ці підприємства, згідно із заявою США, експортували до РФ товари для створення безпілотників, а також допомагали Москві обходити західні санкції для отримання мікроелектроніки та інших технологій.

Китай є найбільшим експортером напівпровідників - часто через підставні компанії в Гонконгу та ОАЕ - до Росії.
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25.05.2024 23:06 Відповісти
BBC

Майже половина всіх річних доходів РФ припадає на нафту й газ.

Санкції та заборони на експорт, запроваджені у відповідь на вторгнення в Україну, різко знизили експорт російських енергоносіїв до США, Британії та ЄС.

Однак після запровадження "Великою сімкою", Європейським союзом та Австралією ембарго на імпорт російської нафти морським шляхом разом зі стелею ціни на її перевезення, РФ перенаправила більшу частину потоків до Китаю та Індії.

А 2023 року Росія випередила Саудівську Аравію і стала найбільшим постачальником сирої нафти в Китай.

Пекін проігнорував західні санкції і закупив у РФ 107 мільйонів тонн сирої нафти, що на 24% більше, ніж у 2022 році. А також вісім мільйонів тонн зрідженого природного газу, що на 77% більше, ніж у 2021 році.

Країни планують розширювати енергетичні зв'язки, будуючи новий трубопровід "Сила Сибіру-2" для експорту природного газу з Західного Сибіру до північно-східного Китаю.

"Газпром" також з 2019 року постачає газ до Китаю трубопроводом "Сила Сибіру".
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25.05.2024 23:08 Відповісти
То-то Газпром в рекордних збитках. Наторгувався з Китаєм...
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25.05.2024 23:16 Відповісти
За підсумками 2023 року чистий збиток концерну "Газпром" склав 6,44 млрд євро. Основними причинами рекордної втрати російської газової монополії є різке скорочення (на 56% порівняно з 2022 роком) поставок газу до країн ЄС через війну в Україні та збільшення фінансового навантаження на компанію через додаткове підвищення податку на видобуток корисних копалин.

У 2023 році "Газпром" поставив до Китаю 22,7 млрд кубометрів газу через трубопровід "Сила Сибіру". Це у 8 разів менше, ніж Росія постачала до Європи до початку війни в Україні. Крім того, країни ЄС платили за російський газ на третину більше, ніж Китай.
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25.05.2024 23:32 Відповісти
Вигодували Китай технологіями..
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25.05.2024 23:13 Відповісти
Краще за свою підтримку Україні подбайте! Бо вона у порівнянні з допомогою китая рашці лайна варта! При тому китай не гавкає постійно про це на весь світ!
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25.05.2024 23:15 Відповісти
Єдиний і основний чинник війни це ялова позиція власне самого НАТО...
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25.05.2024 23:18 Відповісти
КНР імпортує на росію 90% мікрочипів. Джерело: Державний секретар США Ентоні Блінкен під час слухань у Сенаті американського Конгресу.
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25.05.2024 23:25 Відповісти
Ну так Китай покупает энергоресурсы у рашки подешевке, и продает им технику и машины с наценкой х2.
К Китаю тут претензий быть не может, для них это онли бизнес.
И это вы их взрастили
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25.05.2024 23:44 Відповісти
Ублюдочний Кисенджер. И Тайвань лишил законного места в ООН.
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26.05.2024 12:22 Відповісти
Китай підтримує Росію у війні проти України, упродовж 11 років!!
Як відкрито, так і завуальовано!!
А балаканина, пустопорожня про цей ФАКТ, йому не перешкода!
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25.05.2024 23:46 Відповісти
А хіба Вова не хоче бачити Китай на саміті миру...? І готовий погодитися на пропозиції саме Китаю..?
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25.05.2024 23:49 Відповісти
Геополітично проблема полягає в тому, що Україну шматує ядерний субʼєкт ... І як би нам не сумно було ми не є субʼєктом геополітики, членом будь якого військового альянсу бодай військового договору і військово ядерною державою.
Цивілізований світ знає що він ***** не по зубах з однієі сторони і ***** не попре на них.
Тому їх можна зрозуміти тим більше піаніст має наглість говорити що не так допомагають , мало дають , війська у допомогу не потрібні, а воювати так не будем а будем так , будучи голим королем ...
Ось світ і думає а увʼязуватись в це все нам взагалі?
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26.05.2024 00:11 Відповісти
ЄС і Штати мали б негайно зупинити весь некритичний імпорт з Китаю, тоді Сцяний Пень подавився б власним ×ером через свою косооку хитрожопість.
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26.05.2024 00:26 Відповісти
Обісрані партнери, є вирішальним чинником у війні Росії проти України!
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26.05.2024 00:45 Відповісти
То вбийте накуй того прутіна.
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26.05.2024 11:26 Відповісти
Якого?
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26.05.2024 12:05 Відповісти
Обох
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26.05.2024 12:58 Відповісти
 
 