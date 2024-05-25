Підтримка Китаєм Москви є вирішальним чинником у війні Росії проти України, - Столтенберг
Китай підтримує Росію у війні проти України, постачаючи їй товари подвійного призначення та технології. Ця підтримка є вирішальним чинником для Кремля у війні проти України.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю газеті Welt am Sonntag, пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.
Столтенберг зазначив, що Пекін суттєво наростив постачання Росії товарів подвійного призначення, а саме деталей, мікроелектроніки, устаткування, а також технологій. Своєю чергою РФ використовує це для виробництва ракет, танків і літаків, які потім застосовує на війні проти України.
Незважаючи на це, Столтенберг заявив, що для України ще не пізно перемогти. Генсек Альянсу також додав, що НАТО готується відігравати значно більшу роль у координації безпекової допомоги Києву.
"Для України ще не пізно перемогти. Країни НАТО повинні надіслати Києву більше зброї та боєприпасів, включаючи системи протиповітряної оборони та зброю великої дальності", - заявив Столтенберг.
Крім цього, він наголосив на важливості довгострокових фінансових зобов'язань, які б забезпечили надійність та передбачуваність такої підтримки.
За словами генсека НАТО, якщо Путін переможе у війні проти України, то на Європейському контитенті не буде тривалої безпеки. Також він додав, що політика умиротворення щодо Путіна не спрацює. Столтенберг сказав, що союзники по Альянсу повинні мати плани поповнення своїх військових резервів і нарощення виробництва зброї та боєприпасів на випадок подальших агресивних дій Кремля.
"Якщо Путін доб'ється свого в Україні, не буде тривалої безпеки в Європі, а світ в цілому стане більш нестабільним. Ми повинні стримати Росію від подальшої агресії. Політика умиротворення щодо Путіна не спрацює", - заявив він.
Раніше Столтенберг заявляв, що саме підтримка Китаю Росії дозволяє країні-агресорці продовжувати війну проти України.
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Частка РФ у китайському товарообігу - скромна. Натомість для Росії КНР - основне джерело імпорту.
Станом на 2023 рік Китай став головним торговельним партнером Росії, а Росія - шостим за величиною торговельним партнером Китаю.
Ці підприємства, згідно із заявою США, експортували до РФ товари для створення безпілотників, а також допомагали Москві обходити західні санкції для отримання мікроелектроніки та інших технологій.
Китай є найбільшим експортером напівпровідників - часто через підставні компанії в Гонконгу та ОАЕ - до Росії.
Майже половина всіх річних доходів РФ припадає на нафту й газ.
Санкції та заборони на експорт, запроваджені у відповідь на вторгнення в Україну, різко знизили експорт російських енергоносіїв до США, Британії та ЄС.
Однак після запровадження "Великою сімкою", Європейським союзом та Австралією ембарго на імпорт російської нафти морським шляхом разом зі стелею ціни на її перевезення, РФ перенаправила більшу частину потоків до Китаю та Індії.
А 2023 року Росія випередила Саудівську Аравію і стала найбільшим постачальником сирої нафти в Китай.
Пекін проігнорував західні санкції і закупив у РФ 107 мільйонів тонн сирої нафти, що на 24% більше, ніж у 2022 році. А також вісім мільйонів тонн зрідженого природного газу, що на 77% більше, ніж у 2021 році.
Країни планують розширювати енергетичні зв'язки, будуючи новий трубопровід "Сила Сибіру-2" для експорту природного газу з Західного Сибіру до північно-східного Китаю.
"Газпром" також з 2019 року постачає газ до Китаю трубопроводом "Сила Сибіру".
У 2023 році "Газпром" поставив до Китаю 22,7 млрд кубометрів газу через трубопровід "Сила Сибіру". Це у 8 разів менше, ніж Росія постачала до Європи до початку війни в Україні. Крім того, країни ЄС платили за російський газ на третину більше, ніж Китай.
К Китаю тут претензий быть не может, для них это онли бизнес.
И это вы их взрастили
Як відкрито, так і завуальовано!!
А балаканина, пустопорожня про цей ФАКТ, йому не перешкода!
Цивілізований світ знає що він ***** не по зубах з однієі сторони і ***** не попре на них.
Тому їх можна зрозуміти тим більше піаніст має наглість говорити що не так допомагають , мало дають , війська у допомогу не потрібні, а воювати так не будем а будем так , будучи голим королем ...
Ось світ і думає а увʼязуватись в це все нам взагалі?