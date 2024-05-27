На саміті у Вашингтоні НАТО домовиться про чітку структуру допомоги Україні, - Столтенберг
На майбутньому саміті НАТО, який відбудеться у липні 2024 року, обговорюватимуть створення структури для організації стабільного постачання зброї Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Я запропонував, щоб на саміті у Вашингтоні ми домовилися про велику роль НАТО у координації та забезпеченні безпеки України. Я сподіваюся, що ми зможемо домовитися про постійну структуру для організації стабільного постачання зброї Україні", - зазначив генсек Альянсу.
За словами Столтенберга, удар РФ по "Епіцентру" в Харкові - це приклад того, що Росія продовжуватиме вбивати українців, якщо її не зупинити.
"Ми бачили жахливу атаку на гіпермаркет у Харкові цими вихідними, багато цивільних загинули, багато дістали поранення. Це черговий приклад того, наскільки жорстокою є ця війна. Вона має завершитися, і Росія має припинити атакувати суверенну країну", - додав він.
Саміт НАТО у Вашингтоні
У Держдепі США заявили, що Штати не очікують, що Україна отримає запрошення до членства в НАТО на саміті у Вашингтоні.
Глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що на саміті НАТО обговорять зміцнення безпеки України.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна заслуговує на запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні.
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Одних ракет SLAM-ER накопилось більше 10 000.
Передача станків і технологій для виготовлення всередині України далекобійної зброї.
Хватить, самих себе мучати, знести до кінця року в Росії нафтопереробку, електрику.
Ці офісні дураки з НАТО всрались.
Шольц думав, що танк Леопард 1 списаний при Брежнєві викличе ескалацію.
Задорнов був правий.
Західний світ туповатий, немає у них вуличного інтелекту.
Цей так званий "захід" , щось подібне до цього королевства, а цей
Столтенберг , як раз цей казкар👈.
Вони там( на заході) (і тут - укр. влада) всі в змові проти України.
Ви запитаєте: ЧОМУ?
Тому , що бояться Майдана, ось кацапи їм насправді більше подобаються , тому , що у кацапів Майдану не може бути.