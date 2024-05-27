На саміті у Вашингтоні НАТО домовиться про чітку структуру допомоги Україні, - Столтенберг

На майбутньому саміті НАТО, який відбудеться у липні 2024 року, обговорюватимуть створення структури для організації стабільного постачання зброї Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Я запропонував, щоб на саміті у Вашингтоні ми домовилися про велику роль НАТО у координації та забезпеченні безпеки України. Я сподіваюся, що ми зможемо домовитися про постійну структуру для організації стабільного постачання зброї Україні", - зазначив генсек Альянсу.

За словами Столтенберга, удар РФ по "Епіцентру" в Харкові - це приклад того, що Росія продовжуватиме вбивати українців, якщо її не зупинити.

"Ми бачили жахливу атаку на гіпермаркет у Харкові цими вихідними, багато цивільних загинули, багато дістали поранення. Це черговий приклад того, наскільки жорстокою є ця війна. Вона має завершитися, і Росія має припинити атакувати суверенну країну", - додав він.

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Саміт НАТО у Вашингтоні

У Держдепі США заявили, що Штати не очікують, що Україна отримає запрошення до членства в НАТО на саміті у Вашингтоні.

Глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що на саміті НАТО обговорять зміцнення безпеки України.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна заслуговує на запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні.

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