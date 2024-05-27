УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11691 відвідувач онлайн
Новини Війна
2 741 12

На саміті у Вашингтоні НАТО домовиться про чітку структуру допомоги Україні, - Столтенберг

Столтенберг про саміт НАТО у Вашингтоні

На майбутньому саміті НАТО, який відбудеться у липні 2024 року, обговорюватимуть створення структури для організації стабільного постачання зброї Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Я запропонував, щоб на саміті у Вашингтоні ми домовилися про велику роль НАТО у координації та забезпеченні безпеки України. Я сподіваюся, що ми зможемо домовитися про постійну структуру для організації стабільного постачання зброї Україні", - зазначив генсек Альянсу.

За словами Столтенберга, удар РФ по "Епіцентру" в Харкові - це приклад того, що Росія продовжуватиме вбивати українців, якщо її не зупинити.

"Ми бачили жахливу атаку на гіпермаркет у Харкові цими вихідними, багато цивільних загинули, багато дістали поранення. Це черговий приклад того, наскільки жорстокою є ця війна. Вона має завершитися, і Росія має припинити атакувати суверенну країну", - додав він.

Читайте: Підтримка Китаєм Москви є вирішальним чинником у війні Росії проти України, - Столтенберг

Саміт НАТО у Вашингтоні

У Держдепі США заявили, що Штати не очікують, що Україна отримає запрошення до членства в НАТО на саміті у Вашингтоні.

Глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що на саміті НАТО обговорять зміцнення безпеки України.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна заслуговує на запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні.

Читайте також: Столтенберг закликав союзників дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по РФ

Автор: 

НАТО (6438) Столтенберг Єнс (1595)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Третіи рік повномасштабноі віини - домовтесь вже якось
показати весь коментар
27.05.2024 10:52
+3
За весь час війни не було не єдиної поставки без затримок, не було не єдиної заявки, яка була б виконана на 100%. У цього є ПРИЧИНИ. І про ці причини Столтенберг не каже ні слова. А далі працює просте правило: Якщо не озвучено причину проблеми, то з ймовірністю 99% проблему не буде вирішено.
показати весь коментар
27.05.2024 10:56
+3
Передача зброї ,з забороною її застосування по московії,це використання України у якості "м'ясорубки"!
показати весь коментар
27.05.2024 10:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чітка структура допомоги це 500 крилатих ракет в місяць. Які доречі НАТО може легко передавати і виробляти сотнями в місяць.

Одних ракет SLAM-ER накопилось більше 10 000.

Передача станків і технологій для виготовлення всередині України далекобійної зброї.

Хватить, самих себе мучати, знести до кінця року в Росії нафтопереробку, електрику.
показати весь коментар
27.05.2024 10:51 Відповісти
Третіи рік повномасштабноі віини - домовтесь вже якось
показати весь коментар
27.05.2024 10:52 Відповісти
Ескалація заважає.
показати весь коментар
27.05.2024 10:56 Відповісти
За весь час війни не було не єдиної поставки без затримок, не було не єдиної заявки, яка була б виконана на 100%. У цього є ПРИЧИНИ. І про ці причини Столтенберг не каже ні слова. А далі працює просте правило: Якщо не озвучено причину проблеми, то з ймовірністю 99% проблему не буде вирішено.
показати весь коментар
27.05.2024 10:56 Відповісти
оооооо и 3-х лет не прошло
показати весь коментар
27.05.2024 10:56 Відповісти
Передача зброї ,з забороною її застосування по московії,це використання України у якості "м'ясорубки"!
показати весь коментар
27.05.2024 10:57 Відповісти
показати весь коментар
27.05.2024 11:01 Відповісти
На саміті у Вашингтоні НАТО домовиться про чітку структуру допомоги Україні, - Столтенберг -Це вказує на "ЧІТКІ ПІДКИЛИМНІ ДОМОВЛЕНОСТІ " США.НАТО І ЄС з куйлом всія 3,14дерації ПРО НЕПРИЙНЯТТЯ УКРАЇНИ В АЛЬЯНС.А ВІДТАК ЦЕ "ЧІТКО ВКАЗУЄ" КУЙЛУ.ЩО ВІН МОЖЕ І ДАЛЬШЕ ПРОДОВЖУВАТИ ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І ЗНИЩУВАТИ УКРАЇНУ.
показати весь коментар
27.05.2024 11:04 Відповісти
В 2022 році війну можна було виграти простими західними бронемашинами і артою. Рецепт був простий.

Ці офісні дураки з НАТО всрались.

Шольц думав, що танк Леопард 1 списаний при Брежнєві викличе ескалацію.

Задорнов був правий.

Західний світ туповатий, немає у них вуличного інтелекту.
показати весь коментар
27.05.2024 11:05 Відповісти
Був такий старий савєцкій фільм "Королевство крівих зеркал", там дітям постійно читали на ніч страшні казки : 101 расказка .. 102 расказка...( щось таке)
Цей так званий "захід" , щось подібне до цього королевства, а цей
Столтенберг , як раз цей казкар👈.
Вони там( на заході) (і тут - укр. влада) всі в змові проти України.
Ви запитаєте: ЧОМУ?
Тому , що бояться Майдана, ось кацапи їм насправді більше подобаються , тому , що у кацапів Майдану не може бути.
показати весь коментар
27.05.2024 11:07 Відповісти
Зрозуміло. Знову пустий піздьож, занепокоєння і допомога "колись папізже". Мови про вступ в НАТО немає і мабуть вже ніколи не буде. Сцикуни-"союзники" - горе для України.
показати весь коментар
27.05.2024 11:27 Відповісти
*******-бюрократы, тошнит от таких новин...
показати весь коментар
27.05.2024 12:00 Відповісти
 
 