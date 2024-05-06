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Новини Україна-НАТО
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На майбутньому саміті НАТО обговорять зміцнення безпеки України, щоб за кілька років вона могла вступити до НАТО, - Сікорський

Сікорський розповів, чого очікувати від саміту НАТО

На саміті НАТО у Вашингтоні планують обговорити плани щодо зміцнення безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю RMF24.

"Я сподіваюся, що ми намітимо практичні плани щодо зміцнення безпеки України, щоб за кілька років Україна змогла приєднатися до євроатлантичних інститутів", - сказав він.

За словами Сікорського, немає сенсу створювати нереалістичні очікування, які неможливо виправдати.

Глава МЗС Польщі нагадав, що оборонні бюджети в Європі зростають, і Польща тут є лідером.

"НАТО - наймогутніший альянс у світовій історії. Одного разу він уже виграв у Росії. Він знову переможе", - підсумував міністр.

Читайте: Війна в Україні не завершиться найближчим часом, проте Китай може змусити Путіна її закінчити, - Сікорський

Автор: 

НАТО (6424) Сікорський Радослав (243) членство в НАТО (1715)


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Топ коментарі
+2
А для чого?
Ну крім збільшення продажів шапочок з фольги.
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06.05.2024 09:34
+2
Чому? До цих пір помагали.
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06.05.2024 09:44
+1
шапочки дуже дієві проти гордонів та stanis 😂
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06.05.2024 11:08
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Невже ще хтось не розуміє, що ( приблизно) відбувається??
Війна навмисно затягується, війна - "глобалістам" дуже потрібна, війна має перейти в деяку більш масштабну фазу ( поза межами України).
Скоріше за все звичайна війна може перейти в ядерну.
Після цього відмінять фіатні гроші, і змусять всіх перейти на цифрові - а далі вже все , кєрдик👈
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06.05.2024 09:30 Відповісти
А для чого?
Ну крім збільшення продажів шапочок з фольги.
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06.05.2024 09:34 Відповісти
шапочки вже не допоможуть
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06.05.2024 09:37 Відповісти
Чому? До цих пір помагали.
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06.05.2024 09:44 Відповісти
Ви пробували таки шапочки?
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06.05.2024 10:03 Відповісти
шапочки дуже дієві проти гордонів та stanis 😂
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06.05.2024 11:08 Відповісти
А в НАТО про це знають?
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06.05.2024 09:40 Відповісти
немає сенсу створювати нереалістичні очікування, які неможливо виправдати. Джерело: - саме це створюють для України і її народу світові аферисти.Спочатку відібрали брехнею і обіцянками ядерну зброю,і після цього створюють і народжують все нові і нові нереалістичні очікування для України і її народу....
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06.05.2024 10:10 Відповісти
Назва статті дурна і вводить читачів в оману.
Насправді в заяві Сікорського немає жодної інформації про те, чим буде займатися саміт НАТО.
Взагалі, цитувати Сікорського в контексті планів НАТО - смішно.
Точно цитуючи Сікорського, він сказав:
«Маю надію, що ми накреслимо практичні плани щодо зміцнення безпеки України, так щоб в перспективі (невідомо точно скільки) років Україна змогла приєднатися до євроатлантичних інституцій».

Він міг би також сказати: «Маю надію, що через рік я стану мільярдером і матиму трьох прекрасних коханок».
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06.05.2024 10:26 Відповісти
Бла бла бла бла….знову а ви українці пішли на йух!!! Краще Орбана та Фіціка слухати будемо, а то не дай Бог через вашу Україну на нас плешивий гітлер нападе. Пригадайте земляки хто нас вмовив позбутися ядерної та стратегічної наступальної зброї? До речі, часто думаю про те що - а не було це одноосібним рішення любителя рузькаго міра та багатовекторності кучми? Ну то нехай за це відповідає…. Ось вам і відповідь - локшина на вухах ще не висохла.
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06.05.2024 10:36 Відповісти
 
 