На майбутньому саміті НАТО обговорять зміцнення безпеки України, щоб за кілька років вона могла вступити до НАТО, - Сікорський

На саміті НАТО у Вашингтоні планують обговорити плани щодо зміцнення безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю RMF24.

"Я сподіваюся, що ми намітимо практичні плани щодо зміцнення безпеки України, щоб за кілька років Україна змогла приєднатися до євроатлантичних інститутів", - сказав він.

За словами Сікорського, немає сенсу створювати нереалістичні очікування, які неможливо виправдати.

Глава МЗС Польщі нагадав, що оборонні бюджети в Європі зростають, і Польща тут є лідером.

"НАТО - наймогутніший альянс у світовій історії. Одного разу він уже виграв у Росії. Він знову переможе", - підсумував міністр.

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