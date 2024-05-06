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На майбутньому саміті НАТО обговорять зміцнення безпеки України, щоб за кілька років вона могла вступити до НАТО, - Сікорський
На саміті НАТО у Вашингтоні планують обговорити плани щодо зміцнення безпеки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю RMF24.
"Я сподіваюся, що ми намітимо практичні плани щодо зміцнення безпеки України, щоб за кілька років Україна змогла приєднатися до євроатлантичних інститутів", - сказав він.
За словами Сікорського, немає сенсу створювати нереалістичні очікування, які неможливо виправдати.
Глава МЗС Польщі нагадав, що оборонні бюджети в Європі зростають, і Польща тут є лідером.
"НАТО - наймогутніший альянс у світовій історії. Одного разу він уже виграв у Росії. Він знову переможе", - підсумував міністр.
Топ коментарі
+2 Andrew Moon
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+2 Andrew Moon
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+1 Алекс Мышкевич
показати весь коментар06.05.2024 11:08
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Війна навмисно затягується, війна - "глобалістам" дуже потрібна, війна має перейти в деяку більш масштабну фазу ( поза межами України).
Скоріше за все звичайна війна може перейти в ядерну.
Після цього відмінять фіатні гроші, і змусять всіх перейти на цифрові - а далі вже все , кєрдик👈
Ну крім збільшення продажів шапочок з фольги.
Насправді в заяві Сікорського немає жодної інформації про те, чим буде займатися саміт НАТО.
Взагалі, цитувати Сікорського в контексті планів НАТО - смішно.
Точно цитуючи Сікорського, він сказав:
«Маю надію, що ми накреслимо практичні плани щодо зміцнення безпеки України, так щоб в перспективі (невідомо точно скільки) років Україна змогла приєднатися до євроатлантичних інституцій».
Він міг би також сказати: «Маю надію, що через рік я стану мільярдером і матиму трьох прекрасних коханок».