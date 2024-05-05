Війна в Україні не завершиться найближчим часом, проте Китай може змусити Путіна її закінчити, - Сікорський

Війна в Україні може закінчитися лише тоді, коли диктатор Путін зрозуміє, що ціна її продовження у вигляді людських життів і фінансових витрат є вищою за мету, яку він хоче досягти. Проте є країна, яка може змусити російського лідера завершити війну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF 24, про це в інтерв'ю BBC заявив глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Китай міг би змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори", - заявив очільник МЗС Польщі.

Проте, на думку Сікорського, найближчим часом війна в Україні не завершиться.

"Немає браку потенційних посередників - Туреччини, ООН. Китай міг би фактично змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори", – зауважив Сікорський.

Він також додав, що вартість загальної фінансової допомоги ЄС Україні навіть вища, ніж США. Проте Євросоюз міг би збільшити військову допомогу Україні.

Нагадаємо, Сікорський наголосив, що зараз краще виділяти кошти на захист України, ніж потім на її відбудову.

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