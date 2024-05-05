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Новини Війна
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Війна в Україні не завершиться найближчим часом, проте Китай може змусити Путіна її закінчити, - Сікорський

Радослав Сікорський

Війна в Україні може закінчитися лише тоді, коли диктатор Путін зрозуміє, що ціна її продовження у вигляді людських життів і фінансових витрат є вищою за мету, яку він хоче досягти. Проте є країна, яка може змусити російського лідера завершити війну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF 24, про це в інтерв'ю BBC заявив глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Китай міг би змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори", - заявив очільник МЗС Польщі.

Проте, на думку Сікорського, найближчим часом війна в Україні не завершиться.

"Немає браку потенційних посередників - Туреччини, ООН. Китай міг би фактично змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори", – зауважив Сікорський.

Він також додав, що вартість загальної фінансової допомоги ЄС Україні навіть вища, ніж США. Проте Євросоюз міг би збільшити військову допомогу Україні.

Нагадаємо, Сікорський наголосив, що зараз краще виділяти кошти на захист України, ніж потім на її відбудову.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський про можливість відправлення польських військ в Україну: Не розкриватимемо карт. Нехай Путін думає про те, що ми будемо робити

 

Автор: 

Китай (4505) путін володимир (23761) Сікорський Радослав (243)


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Топ коментарі
+14
Кацапію теж вони на ноги підняли. Краще б ці виродки повиздихали з голодухи в 90-х.
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05.05.2024 13:10
+14
А нах це китайозам? Вони отримали величезний ринок збуту свого товару не кращої якості і необежену кількість корисних копалин рашкостану майже за собівартістю. При чому поразка України для всього світу буде і поразкою Заходу для всього світу, що на руку бібізяні Сі. Видаючи на гора такі промови західні лідери розписуються у своїй безпорадності, і викликають хижу посмішку на писку ***** всєя *************
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05.05.2024 13:16
+12
Ось якби польща перестала торгувати з росією(вугілля, спг, агропродукція і тд), розблокувала кордон і не допомагала росії обходити західні санкції торгуючи з нею через країни-прокладки, то це також прискорило паддіння парашиї.
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05.05.2024 13:25
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Завершення війни, причому в любому розкладі, для ху-йла крок в могилу. Озвірілі кацапи його просто порвуть.
Йому вигідно якраз те що зараз.
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05.05.2024 13:03 Відповісти
24 роки не рвали, а зараз порвуть? Чому?
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05.05.2024 13:23 Відповісти
В 2013 у них потроху починалось. Болотна.
Ху-йло просікло що скоро прийдуть за ним тому й розв'язало війну. Злив на сторону невдоволення, єдиним можливим для кацапів способом...
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05.05.2024 13:31 Відповісти
Пів мільона озброєних і навчених кацапів , що повернуться з України , йому взагалі не потрібні
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05.05.2024 13:50 Відповісти
Вони не в москву приїдуть, а роз'їдуться по своїх *беням.
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05.05.2024 13:55 Відповісти
То він їх тут утилізує, а вже потім закінчить війну?
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05.05.2024 13:55 Відповісти
стадо баранів ніколи не перетвориться на щось адекватне. Відкинули від Києва - "жест доброй воли". Змусили залишити Херсон- "тактическая необходимость". Тож якщо баранам скажуть що закінчення бойових дій внаслідок "достижения целей сво", то барана і це проковтнуть
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05.05.2024 14:26 Відповісти
Китай то може зупинити рф,

але усі знають що він цего робити не буде!

Тому, казки Сікорського не варті нічого.
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05.05.2024 19:21 Відповісти
Самі економічно розкрутили
китай,а тепер благають вплинути
на плешивого
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05.05.2024 13:05 Відповісти
Кацапію теж вони на ноги підняли. Краще б ці виродки повиздихали з голодухи в 90-х.
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05.05.2024 13:10 Відповісти
Тільки діишло - я ше на початках казав - якшо Сі скаже путлєру шо віині кінець - він почне зиобуватись - зараз вони як сіамські близнюки
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05.05.2024 13:05 Відповісти
"Китай може змусити Путіна її закінчити " = маячня
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05.05.2024 13:11 Відповісти
Навіщо Китаю просити про закінчення війни, якщо на цьому він не погано заробляє, логіки не видно.
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05.05.2024 13:36 Відповісти
Мова не про "навіщо", а про таку можливість в принципі
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05.05.2024 14:09 Відповісти
непогано
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05.05.2024 22:55 Відповісти
А нах це китайозам? Вони отримали величезний ринок збуту свого товару не кращої якості і необежену кількість корисних копалин рашкостану майже за собівартістю. При чому поразка України для всього світу буде і поразкою Заходу для всього світу, що на руку бібізяні Сі. Видаючи на гора такі промови західні лідери розписуються у своїй безпорадності, і викликають хижу посмішку на писку ***** всєя *************
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05.05.2024 13:16 Відповісти
Є уточнення не за собівартістю а за дурно.... за юані які сам друкує... ну хіба тим що потім орки за ті юані купляють китайську продукцію
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05.05.2024 13:48 Відповісти
Ринок ********** та купівельна спроможність кацапів сміхотворно мізерні в порівнянні з західними ринками. Відмова Заходу від співпраці і закриття ринків для китайської продукції робить безглуздим поставку сировини з **********. Ну от виробили щось, але куди його дівати і по якій ціні? Санкції стосовно китайських підприємств та банків будуть нарощуватись і економічна криза в Китаї буде лише посилюватись. Врешті Китаю доведеться робити вибір - спонсорувати ***** або рятувати власну економіку.
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05.05.2024 15:03 Відповісти
Ось якби польща перестала торгувати з росією(вугілля, спг, агропродукція і тд), розблокувала кордон і не допомагала росії обходити західні санкції торгуючи з нею через країни-прокладки, то це також прискорило паддіння парашиї.
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05.05.2024 13:25 Відповісти
Пусопорожні балачки - вашефсьо?
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05.05.2024 13:26 Відповісти
Війна закінчиться тільки тоді,коли економіці "х#йлостану" прийде каюк,й не треба мені казати,що вони будуть й з мискою баланди воювати, згадайте розвал "совка" й все зрозумієте.
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05.05.2024 13:32 Відповісти
Трясця, що показало блокування кордону поляками ? Майже рік. Наша влада геть ТУПА ! А якщо тупі, то краще не вирішувати проблеми, які вони й створили. Схематоз від зеленСКОГО там був. Проте українці підняли багато шуму. І закривати очі стало неможливо. Чергова проблема .... влади. Ухилянти за велике бабло пливуть, їдуть, пішки рвонули через кордон. НЕЛЕГАЛЬНО. А ЧОМУ НЕ ДОЗВОЛИТИ УКРАЇНЦЮ ЛЕГАЛЬНО ЖИТИ НА СВОЇЙ РІДНІЙ ЗЕМЛІ ?? ЧОМУ ? Бо знову схематози ... зеленсКОГО і його слуг на місцях. ТРЕБА піднімати галас, шум, ЗНОВУ ! Бо рішення лежить на поверхні - ДОЗВОЛИТИ ухилянтам заплатити ці бакси в бюджет за ДОЗВІЛ ЖИТИ у своїй оселі. Вдвічі, втричі меншу суму від тарифів "контрабандистів Верховної Ради" на рік. А не спонсорувати зеленсКИХ хабарників. Підтримайте, друзі, думку. Як врятувати Україну від БОВДУРІВ.
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05.05.2024 13:44 Відповісти
дУже баГАто НЕЗРОЗУМІЛОГО текстУ. не підрИМую.
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05.05.2024 13:58 Відповісти
Трясця, блокування кордону бидлокурвяками показало, що Україна завжди буде цапом відбувайлом у внутрішньопольської боротьбі за гроші і владу, поки Київ не почне жорстко бити по зубам за порушення міжнародного права. Якби зепідрське шапіто заблокувало ввезення польських товарів в Україну, то те фермерське блокування довше місяця не протрималося, самі поляки винесли б на вилах тих рольників.
До речі, який шум створили какли? А ніякий! У польщі 2 млн кокла, жодний із них не вийшов проти блокування, всі вважають що збитки України - це нормально.
Так що іди їж паску, коментатор з тебе ніякий.
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05.05.2024 15:01 Відповісти
Трясця, тИ вЖе виднО розГовИтися встиг? Треба дозволити тобі відкупитися офіційно від страшних воєнкомів та ЗСУ парою тисяч гривень? тИ цЕ хоЧеш сказати? Ти таК бачиш порятунок України від бовдуріВ? Я думаю,що ТАК можна буде врятувати лише ЗСУ і лише від одного БОВДУРа....
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05.05.2024 16:46 Відповісти
Тільки початок бойкоту китайських товарів цивілізованим світом змусить китай вплинути на паРашу
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05.05.2024 13:46 Відповісти
То які проблєми ? Спільними зусиллями захід може обмежити економічні ввдносини з Китаєм , аби той відчув на собі , що ця війна йому не вигідна - і тому натиснув на ***** ...
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05.05.2024 13:47 Відповісти
Перемовини про перемиря будуть вже на осінь . І пох ,що думають в Україні . Україна вже втратилам ожливість впливати на ці процеси .
Вирішувати будуть Бідон і Сі . І торг вже йде .. Дивимося ..
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05.05.2024 13:53 Відповісти
Все вирішувати будуть українці.
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05.05.2024 14:00 Відповісти
Можна завертати американську допомогу ? Будете особисто лопатою збивати каби?
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05.05.2024 14:05 Відповісти
Якщо крім мене вже більш нема кому...
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05.05.2024 14:15 Відповісти
Не буде ніяких перемовин.Побачиш.
Під@рам надо всьо , ілі нічєво!
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05.05.2024 14:42 Відповісти
Китай может заставить Путина ее закончить

И попрощаться с планами захватить Тайвань?
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05.05.2024 14:02 Відповісти
Китай мечтает о переделе и создании двуполярного мира, поэтому война в Украине которая создает точки напряженности в Европе и США это то что Китаю надо. Заявления Китая о мире в Украине - это как пчелы против меда.

ось зла Китай - Россия - Иран - Беларусь - Венгрия
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05.05.2024 14:10 Відповісти
КНДР ще
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05.05.2024 14:30 Відповісти
досить тупо вважати що Китай змусить рашу! Я би не сприяли їм і то буде досягнення!
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05.05.2024 14:27 Відповісти
На мою думку, Китаю ❌ уйлом обіцяні дуже великі бонуси , про які можемо тільки здогадуватися, за його "миролюбну політику
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05.05.2024 14:33 Відповісти
Коли у "совку" почали водяру,цукор та сигарети по талонах продавати,війська були виведені з Афганістану,от вам і вся відповідь коли закінчиться війна.
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05.05.2024 14:42 Відповісти
Україна стільки не витримає ...((
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05.05.2024 14:44 Відповісти
Витримає,й навіть більше,коли б мені у 89-му році сказали,що "совок" розвалиться,я б ту людину вважав божевільною, все у руках колективного Заходу, все це з "балаландією" може трапитися за пів-року.
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05.05.2024 15:31 Відповісти
Совок був скутий ортодоксальною ідеологією, навіть підняти ціни на ковбасу було проблемою. ******* рф не скута нічим.
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05.05.2024 15:42 Відповісти
"совок" мав 25% світового ВВП,нинішня кацапія-1,5% й ніякої ідеології у 90-му році вже не було,вони хотіли пити,жрати та палити,як тільки цього не стало,почався "кірдик".
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05.05.2024 16:30 Відповісти
Вже через пару років у "них" було їсти, пити і курити (не у всіх правда). Виявилося, що справа не в потужності економіки, а у відмові від централізованого ціноутворення. Все було просто. Не обов'язково було руйнувати всю країну. Тепер вони це знають і навряд чи потраплять в ту ж пастку.
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05.05.2024 17:03 Відповісти
Тю... я ще у 72 році вже знала шо совок фсьооо і слава Богу , дочекалася ...може ви не ті книжки читали ? Треба було , по саміздату прогулюватися
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05.05.2024 15:53 Відповісти
Та не переймайся так за мене ...хто тобі дохтур ,шо ти читати тоді ще не вмів ...малий був ,то хочь зараз час не профукуй ...
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05.05.2024 16:37 Відповісти
А ти чмо ботівське ,шось зарано підірвався з твого рота та тобі у пазуху ...
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05.05.2024 17:12 Відповісти
А ви знаєте що потім було з афганом після тієї війни... міліон загиблих... ще так пропавших безвісті ... повністю зруйнована економіка країни дуже багатою природніми ресурсами і темні часи уже 30 років...

Якби не та війна Афганістан б міг поставляти ці ресурси в Китай і Індію і бути б на рівні хоча б Ірану а не ослам хвости крутити та героїном торгувати
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05.05.2024 15:01 Відповісти
Тобто,це була "правильна" війна? Ви рахували життя афганців,повзи у дупу,смердючий кацап.
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05.05.2024 15:34 Відповісти
Ну,якось у свої 50 з лишком,з титановою пластиною у берцовій кістці та штіфтами у лодижці повоював,правий берег Херсонщини звільняв,маю нагороду,де ти смердюча потвора ділася,з якого окопу бздиш,вафєл обіссяний?
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05.05.2024 20:30 Відповісти
захист це завжди вимушена дія перед загрозою втрати державності як танкової. У випадку поразки відбудовувати не буде чого. Тому нам потрібен не просто захист. Ми мусимо перемогти. Антипутінська коаліція мусить нам допомагати. Це не наша забаганка це умова збереження Європи
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05.05.2024 14:50 Відповісти
Кацапы убьют вас всех! Но если вы договоритесь с китайцами, то не всех! Но мы надеемся Что до нас это не дойдет! В 2022 году мы думали так же! Нас уже осталось не так много! Следующая ВАША очередь!
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05.05.2024 15:16 Відповісти
Ясно. Жити будемо бідно, але недовго.
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05.05.2024 15:20 Відповісти
Підорафія повинна бути стерта з лиця землі, інакше нам жити не дадуть!
І ніхто на цю орду ніяк не вплине!
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05.05.2024 15:36 Відповісти
I ПОЛЬША!!
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05.05.2024 17:20 Відповісти
Китай почав війну разом з московією проти України ...і підтримує досі, градус війни , таким чином ставить у позу , все ЄС , чого страшенно раціональний Захід , не може зробити, те саме з китаєм , бо вони по натурі , без огня та фантазії...
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05.05.2024 15:49 Відповісти
Этот сикорский сказочный ДОЛБО.Б. Он так и не понимает до сих пор что ЗАСТАВИТЬ ***** выйти из Украины и закончить войну может только США и НАТО, если начнут реально помогать ЗСУ ломать хребет рашистам. А это 1) Ленд Лиз 2) Добровольцы и наёмники Запада.
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05.05.2024 18:41 Відповісти
 
 