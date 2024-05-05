Війна в Україні не завершиться найближчим часом, проте Китай може змусити Путіна її закінчити, - Сікорський
Війна в Україні може закінчитися лише тоді, коли диктатор Путін зрозуміє, що ціна її продовження у вигляді людських життів і фінансових витрат є вищою за мету, яку він хоче досягти. Проте є країна, яка може змусити російського лідера завершити війну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF 24, про це в інтерв'ю BBC заявив глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
"Китай міг би змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори", - заявив очільник МЗС Польщі.
Проте, на думку Сікорського, найближчим часом війна в Україні не завершиться.
"Немає браку потенційних посередників - Туреччини, ООН. Китай міг би фактично змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори", – зауважив Сікорський.
Він також додав, що вартість загальної фінансової допомоги ЄС Україні навіть вища, ніж США. Проте Євросоюз міг би збільшити військову допомогу Україні.
Нагадаємо, Сікорський наголосив, що зараз краще виділяти кошти на захист України, ніж потім на її відбудову.
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Йому вигідно якраз те що зараз.
Ху-йло просікло що скоро прийдуть за ним тому й розв'язало війну. Злив на сторону невдоволення, єдиним можливим для кацапів способом...
але усі знають що він цего робити не буде!
Тому, казки Сікорського не варті нічого.
китай,а тепер благають вплинути
на плешивого
До речі, який шум створили какли? А ніякий! У польщі 2 млн кокла, жодний із них не вийшов проти блокування, всі вважають що збитки України - це нормально.
Так що іди їж паску, коментатор з тебе ніякий.
Вирішувати будуть Бідон і Сі . І торг вже йде .. Дивимося ..
Під@рам надо всьо , ілі нічєво!
И попрощаться с планами захватить Тайвань?
ось зла Китай - Россия - Иран - Беларусь - Венгрия
Якби не та війна Афганістан б міг поставляти ці ресурси в Китай і Індію і бути б на рівні хоча б Ірану а не ослам хвости крутити та героїном торгувати
І ніхто на цю орду ніяк не вплине!